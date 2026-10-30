Jika Kamu Merasa Kesadaran Diri Dapat Membuat Hidup Terasa Lebih Berat, Lakukan 6 Cara Efektif Ini

seseorang yang membuat hidup terasa lebih berat / foto: Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa terlalu banyak memikirkan diri sendiri hingga hal-hal sederhana dalam hidup terasa melelahkan? Kamu memikirkan bagaimana orang lain memandangmu, mengulang percakapan yang sudah berlalu, mempertanyakan keputusan yang telah dibuat, atau merasa khawatir hanya karena seseorang memberikan respons yang berbeda dari biasanya.

Di satu sisi, kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu ingin memahami emosi, memperbaiki kekurangan, dan mengetahui alasan di balik setiap tindakanmu. Namun, di sisi lain, semakin banyak kamu memikirkan diri sendiri, semakin sulit rasanya menikmati kehidupan yang sedang dijalani.



Kamu mungkin mulai mempertanyakan apakah perkataanmu tadi terdengar aneh, apakah orang lain benar-benar menyukaimu, atau apakah keputusan yang kamu ambil sudah cukup baik. Bahkan ketika tidak ada masalah yang benar-benar terjadi, pikiranmu seolah terus mencari sesuatu yang perlu diperbaiki.



Jika kamu pernah mengalami hal semacam ini, kamu tidak sendirian.



Kesadaran diri sebenarnya merupakan kemampuan psikologis yang penting. Dengan mengenali pikiran, emosi, nilai, dan perilaku sendiri, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana serta membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Akan tetapi, kesadaran diri yang berlebihan dapat berubah menjadi kebiasaan mengawasi dan mengkritik diri sendiri tanpa henti.



Alih-alih membantu kita memahami kehidupan, kebiasaan tersebut justru membuat kita merasa seolah-olah harus selalu benar, terlihat baik, dan mampu mengendalikan setiap hal yang terjadi.



Dalam psikologi, terdapat perbedaan antara refleksi diri yang membantu seseorang berkembang dan perenungan berulang atau rumination yang membuat seseorang terjebak dalam pikiran negatif. Refleksi diri berusaha menemukan pemahaman dan langkah berikutnya, sedangkan perenungan sering kali mengulang pertanyaan yang sama tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti.



Kabar baiknya, kamu tidak harus berhenti mengenal diri sendiri untuk merasa lebih tenang. Yang perlu kamu pelajari adalah bagaimana membangun kesadaran diri yang sehat, tanpa menjadikan setiap pikiran, kesalahan, dan penilaian sebagai beban yang harus diselesaikan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat enam cara yang dapat kamu terapkan untuk mengurangi beban tersebut berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Berhenti Menganggap Setiap Pikiran sebagai Kebenaran



Salah satu alasan kesadaran diri terasa melelahkan adalah karena kita sering memperlakukan pikiran sendiri seolah-olah merupakan fakta yang tidak terbantahkan.



Misalnya, ketika seseorang membalas pesanmu dengan singkat, kamu langsung berpikir bahwa dia sedang marah. Ketika teman-teman tertawa setelah kamu berbicara, kamu mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang menertawakanmu. Ketika melakukan kesalahan kecil di tempat kerja, kamu langsung menyimpulkan bahwa dirimu tidak cukup kompeten.



Padahal, semua itu baru berupa interpretasi.



Orang tersebut mungkin sedang sibuk, teman-temanmu mungkin sedang menanggapi hal lain, dan kesalahan kecil tidak serta-merta menunjukkan bahwa kamu tidak mampu melakukan pekerjaanmu.



Namun, ketika kesadaran diri terlalu berpusat pada penilaian terhadap diri sendiri, pikiran negatif bisa terasa sangat meyakinkan. Kamu bukan hanya memikirkan kemungkinan buruk, tetapi juga mulai memperlakukannya sebagai sesuatu yang benar-benar sedang terjadi.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Dalam psikologi kognitif, manusia diketahui memiliki kecenderungan melakukan distorsi kognitif, yaitu pola berpikir yang dapat membuat seseorang menafsirkan situasi secara tidak seimbang.



Beberapa contohnya adalah membaca pikiran orang lain tanpa bukti yang cukup, membesar-besarkan konsekuensi kesalahan, dan menganggap satu pengalaman buruk sebagai gambaran keseluruhan diri.



Ketika kamu terlalu sering memeriksa bagaimana dirimu terlihat di mata orang lain, kecenderungan tersebut dapat semakin kuat. Kamu mungkin merasa sedang menganalisis situasi secara objektif, padahal sebenarnya sedang mencari bukti yang mendukung kekhawatiranmu sendiri.



Apa yang bisa kamu lakukan?



Mulailah dengan memisahkan fakta dari interpretasi.



Ketika pikiran negatif muncul, jangan langsung melawannya atau memaksakan diri untuk berpikir positif. Cukup berhenti sejenak dan ajukan beberapa pertanyaan berikut:



Apa yang benar-benar terjadi?



Apa yang sedang aku asumsikan?



Adakah penjelasan lain yang sama masuk akalnya?



Apakah aku memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan hal ini?



Sebagai contoh, ubah pikiran “Semua orang pasti menganggapku bodoh” menjadi “Aku merasa malu setelah berbicara tadi, tetapi aku belum tahu apa yang sebenarnya dipikirkan orang lain.”



Perhatikan perbedaannya. Kalimat pertama memperlakukan ketakutan sebagai fakta, sedangkan kalimat kedua mengakui emosi tanpa membuat kesimpulan yang berlebihan.



Kamu juga bisa menggunakan kalimat sederhana seperti, “Aku sedang memiliki pikiran bahwa aku tidak cukup baik.” Ungkapan ini membantumu melihat pikiran sebagai pengalaman mental, bukan sebagai identitas atau kebenaran mutlak.



Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT), yang membantu seseorang mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku.



Hal terpenting yang perlu diingat: kamu tidak harus mempercayai setiap pikiran yang muncul di kepalamu. Sebagian pikiran hanya mencerminkan ketakutan, pengalaman masa lalu, atau ketidakpastian yang sedang kamu rasakan.



Semakin mampu kamu mengambil jarak dari pikiran tersebut, semakin besar kesempatanmu untuk merespons kehidupan dengan lebih tenang.



2. Kurangi Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Kesadaran diri dapat menjadi beban ketika kamu terlalu sering menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran untuk menilai kehidupanmu sendiri.



Kamu melihat teman yang kariernya berkembang lebih cepat, seseorang yang terlihat percaya diri, atau orang lain yang tampaknya memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Tanpa disadari, kamu mulai mengukur kekuranganmu dengan kelebihan mereka.



Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa hidupmu belum mencapai tahap yang sama, mengapa kamu masih merasa canggung dalam situasi sosial, atau mengapa orang lain terlihat lebih mudah menghadapi sesuatu yang justru terasa sulit bagimu.



Perbandingan semacam ini bisa membuatmu kehilangan kemampuan untuk melihat perkembangan diri secara adil.



Kamu mengetahui perjuangan, keraguan, dan kesalahanmu sendiri secara terperinci. Namun, kamu hanya melihat bagian tertentu dari kehidupan orang lain. Akibatnya, kamu membandingkan keseluruhan pengalamanmu dengan potongan kehidupan yang belum tentu menggambarkan kenyataan secara lengkap.



Mengapa perbandingan sosial terasa melelahkan?



Teori perbandingan sosial menjelaskan bahwa manusia kerap mengevaluasi dirinya dengan membandingkan kemampuan, pencapaian, atau keadaan dengan orang lain.



Kebiasaan ini tidak selalu buruk. Membandingkan diri secara sehat dapat memberikan inspirasi, membantu kita menetapkan tujuan, dan memperluas perspektif.



Masalahnya muncul ketika perbandingan berubah menjadi alat untuk menghukum diri sendiri.



Setiap keberhasilan orang lain terasa seperti pengingat bahwa kamu tertinggal. Setiap kelebihan orang lain membuatmu semakin menyadari kekuranganmu. Bahkan ketika kamu mencapai sesuatu yang membanggakan, rasa puas itu mungkin hanya bertahan sebentar sebelum kamu kembali melihat pencapaian orang lain.



Dalam situasi seperti ini, standar penilaianmu terus bergerak. Kamu sulit merasa cukup karena selalu ada seseorang yang tampak lebih unggul.



Bagaimana cara menguranginya?



Pertama, perhatikan situasi yang paling sering memicu perbandingan sosial. Apakah kamu merasa lebih buruk setelah menghabiskan waktu di media sosial? Apakah kamu menjadi terlalu kritis terhadap diri sendiri setelah berkumpul dengan orang-orang tertentu? Atau apakah kamu selalu merasa tertinggal ketika membicarakan karier dan pencapaian?



Setelah mengenali pemicunya, kamu dapat mulai membuat batasan.



Kamu tidak harus menghapus seluruh media sosial atau menjauhi semua orang yang sukses. Kamu hanya perlu belajar mengonsumsi informasi dengan lebih sadar.



Jika suatu akun secara konsisten membuatmu merasa tidak berharga, pertimbangkan untuk membatasi paparan terhadapnya. Jika percakapan tertentu selalu membuatmu merasa tertinggal, cobalah mengalihkan perhatian pada tujuan yang memang relevan dengan kehidupanmu.



Kedua, ubah pertanyaan yang kamu ajukan kepada diri sendiri.



Daripada bertanya, “Mengapa aku tidak sehebat dia?”, cobalah bertanya, “Apa satu hal yang bisa aku pelajari dari keberhasilannya?”



Daripada mengatakan, “Aku terlambat dalam hidup,” tanyakan, “Apa yang sebenarnya ingin aku bangun dalam beberapa bulan ke depan?”



Perubahan ini mengalihkan perhatian dari penilaian terhadap harga diri menuju tindakan yang dapat kamu kendalikan.



Ketiga, bandingkan dirimu dengan perkembanganmu sendiri.



Ingatlah bagaimana kamu menghadapi kesulitan beberapa tahun lalu. Perhatikan keterampilan yang sudah kamu pelajari, batasan yang mulai bisa kamu tetapkan, atau situasi yang sekarang dapat kamu hadapi dengan lebih dewasa.



Kemajuan tidak selalu terlihat dalam bentuk prestasi besar. Terkadang, kemajuan berarti kamu tidak lagi menyalahkan diri sendiri selama berhari-hari setelah melakukan kesalahan. Terkadang, kemajuan berarti kamu berani menyampaikan pendapat meskipun masih merasa gugup.



Kamu tidak perlu menjadi orang yang paling unggul untuk memiliki kehidupan yang bermakna. Kamu hanya perlu membangun kehidupan yang selaras dengan nilai, kebutuhan, dan tujuanmu sendiri.



3. Latih Mindfulness agar Tidak Terus Terjebak dalam Pikiran Sendiri



Pernahkah kamu sedang duduk, berjalan, atau makan, tetapi pikiranmu justru sibuk mengulang kejadian yang sudah berlalu?



Kamu memikirkan percakapan kemarin, membayangkan apa yang seharusnya kamu katakan, atau mengkhawatirkan bagaimana orang lain menilaimu. Secara fisik, kamu sedang berada di masa sekarang, tetapi perhatianmu terus berpindah antara masa lalu dan masa depan.



Ketika hal ini terjadi berulang kali, aktivitas sederhana pun dapat terasa melelahkan.



Kamu mungkin sulit menikmati waktu bersama teman karena terlalu sibuk memeriksa apakah dirimu terlihat menarik. Kamu mungkin tidak benar-benar menikmati makanan karena memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Bahkan saat beristirahat, kamu merasa harus terus menganalisis sesuatu agar tidak kehilangan kendali.



Salah satu pendekatan yang dapat membantu adalah mindfulness atau kesadaran penuh.



Apa hubungan mindfulness dengan kesadaran diri?



Mindfulness merupakan praktik memperhatikan pengalaman saat ini dengan sikap terbuka dan tidak terlalu menghakimi.



Tujuannya bukan mengosongkan pikiran atau menghilangkan seluruh emosi negatif. Tujuannya adalah membantu kamu menyadari apa yang sedang terjadi tanpa harus terseret oleh setiap hal yang muncul dalam kesadaranmu.



Misalnya, kamu sedang gugup sebelum menghadiri sebuah acara. Tanpa mindfulness, kamu mungkin langsung memikirkan berbagai kemungkinan buruk, mempertanyakan penampilanmu, dan mencoba menghilangkan rasa gugup secepat mungkin.



Dengan mindfulness, kamu belajar mengenali pengalaman itu secara berbeda.



Kamu dapat mengatakan kepada diri sendiri, “Aku sedang merasa gugup. Napasku sedikit cepat, dan pikiranku sedang membayangkan hal-hal yang belum terjadi.”



Kamu tidak menyangkal kecemasan, tetapi juga tidak membiarkannya mengambil alih seluruh perhatianmu.



Pendekatan berbasis mindfulness telah diteliti dalam berbagai konteks kesehatan mental. Sejumlah penelitian menunjukkan manfaatnya dalam membantu mengurangi stres dan gejala kecemasan pada sebagian orang, meskipun hasilnya tidak selalu sama untuk setiap individu.



Cara sederhana melatih mindfulness



Kamu tidak harus mengikuti sesi meditasi yang panjang untuk memulainya.



Cobalah latihan berikut selama tiga hingga lima menit.



Langkah pertama: berhenti sejenak.



Duduklah dengan nyaman dan arahkan perhatian pada apa yang sedang kamu alami. Kamu tidak perlu mengubah apa pun terlebih dahulu.



Langkah kedua: perhatikan napas.



Rasakan udara yang masuk dan keluar. Jika perhatianmu beralih pada pekerjaan, masalah, atau penilaian terhadap diri sendiri, sadari hal itu tanpa menyalahkan diri.



Langkah ketiga: amati sensasi tubuh.



Perhatikan apakah bahumu tegang, rahangmu mengeras, atau perutmu terasa tidak nyaman. Cukup kenali sensasi tersebut sebagaimana adanya.



Langkah keempat: kembalikan perhatian pada kegiatan saat ini.



Jika kamu sedang minum teh, rasakan suhu cangkir dan perhatikan rasanya. Jika kamu sedang berbicara dengan seseorang, cobalah benar-benar mendengarkan perkataannya tanpa terus memeriksa bagaimana dirimu terlihat.



Kamu dapat melakukan latihan ini beberapa kali sehari, terutama ketika menyadari bahwa pikiranmu mulai berputar-putar.



Satu hal yang perlu diingat: jika latihan memperhatikan napas justru membuatmu semakin tidak nyaman, kamu bisa mengarahkan perhatian pada suara di sekitar, benda yang terlihat, atau sensasi kaki menyentuh lantai.



Ketenangan bukan berarti kamu tidak lagi memiliki pikiran yang mengganggu. Ketenangan berarti kamu mulai memiliki kebebasan untuk menentukan ke mana perhatianmu akan diarahkan.



4. Berhenti Menuntut Diri Sendiri agar Selalu Sempurna



Ada orang yang tampak sangat disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki standar tinggi. Namun, di balik semua itu, mereka mungkin menyimpan ketakutan besar terhadap kesalahan.



Mereka takut mengecewakan orang lain, takut dianggap tidak kompeten, dan takut membuat keputusan yang nantinya disesali.



Akibatnya, hampir setiap tindakan harus dipikirkan dengan sangat hati-hati.



Sebelum mengirim pesan, mereka memeriksa kalimatnya berkali-kali. Sebelum menyampaikan pendapat, mereka membayangkan berbagai kemungkinan penolakan. Ketika menyelesaikan pekerjaan, mereka terus mencari kekurangan meskipun hasilnya sudah memadai.



Mereka mungkin menganggap kebiasaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Padahal, dalam beberapa keadaan, dorongan untuk selalu sempurna justru menghambat kemampuan untuk bergerak maju.



Ketika standar tinggi berubah menjadi beban psikologis



Perfeksionisme bukan sekadar keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Perfeksionisme yang bermasalah sering melibatkan standar yang kaku, ketakutan terhadap kesalahan, dan kecenderungan menghubungkan hasil pekerjaan dengan harga diri.



Seseorang tidak lagi berpikir, “Aku melakukan kesalahan dalam pekerjaan ini.”



Sebaliknya, ia berpikir, “Karena aku melakukan kesalahan, berarti aku tidak cukup baik.”



Perbedaan ini sangat penting.



Ketika kesalahan dianggap sebagai bukti kegagalan pribadi, setiap pengalaman menjadi ancaman terhadap identitas diri. Wajar jika seseorang akhirnya terlalu berhati-hati, sulit mengambil risiko, atau menghindari situasi yang memungkinkan dirinya terlihat tidak sempurna.



Kesadaran diri yang seharusnya membantu pertumbuhan justru berubah menjadi pengawasan yang melelahkan.



Belajar menerapkan standar yang realistis



Untuk mengurangi beban ini, kamu tidak harus menurunkan kualitas pekerjaan atau berhenti memiliki ambisi. Kamu hanya perlu membedakan antara melakukan sesuatu dengan baik dan menuntut hasil yang sempurna.



Misalnya, jika kamu biasanya menghabiskan satu jam untuk menyunting pesan sederhana, cobalah menetapkan batas waktu yang wajar. Setelah memastikan bahwa pesan tersebut jelas dan sopan, kirimkan tanpa memeriksanya berulang kali.



Jika kamu takut berbicara di depan orang lain karena khawatir salah, mulailah dengan menyampaikan satu pendapat singkat. Fokuslah pada pesan yang ingin kamu sampaikan, bukan pada upaya mengendalikan setiap reaksi pendengar.



Jika kamu melakukan kesalahan, tanyakan tiga hal berikut:



Apa yang sebenarnya salah?



Apa yang dapat aku perbaiki?



Apa yang bisa aku pelajari agar lebih siap pada kesempatan berikutnya?



Setelah menjawabnya, berikan dirimu izin untuk melanjutkan hidup.



Kamu juga dapat berlatih mengganti kritik yang keras dengan evaluasi yang lebih adil. Alih-alih mengatakan, “Aku selalu gagal,” cobalah mengatakan, “Aku belum mendapatkan hasil yang kuinginkan, tetapi aku bisa memperbaiki pendekatanku.”



Ini bukan berarti kamu sedang mencari alasan untuk membenarkan semua tindakan. Kamu tetap bertanggung jawab atas perilakumu, tetapi tidak perlu menghancurkan harga dirimu untuk belajar dari kesalahan.



Dalam psikologi, sikap memperlakukan diri dengan pengertian ketika menghadapi kegagalan dikenal sebagai self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri.



Sikap ini mencakup kemampuan untuk bersikap baik kepada diri sendiri, memahami bahwa ketidaksempurnaan merupakan bagian dari pengalaman manusia, serta menyadari emosi tanpa membesar-besarkannya.



Kamu mungkin sudah terbiasa memberikan pengertian kepada teman yang melakukan kesalahan. Sekarang, cobalah menerapkan standar kemanusiaan yang sama kepada dirimu sendiri.



Kamu boleh memiliki standar yang tinggi tanpa harus memperlakukan diri sendiri secara keras.



5. Batasi Waktu untuk Merenung dan Berhenti Mengulang Masalah yang Sama



Tidak semua pemikiran mendalam merupakan sesuatu yang buruk. Ada kalanya kita memang perlu mengevaluasi keputusan, memahami konflik, dan memikirkan cara memperbaiki perilaku.



Namun, refleksi diri dapat berubah menjadi perenungan yang tidak produktif ketika kita terus memikirkan masalah yang sama tanpa memperoleh pemahaman atau tindakan baru.



Kamu mungkin mengulang percakapan yang sudah terjadi berulang kali, memikirkan keputusan lama, atau bertanya-tanya mengapa seseorang memperlakukanmu dengan cara tertentu.



Kamu berharap bahwa dengan memikirkannya lebih lama, kamu akhirnya akan menemukan jawaban yang membuat semuanya terasa jelas.



Sayangnya, tidak semua persoalan memiliki jawaban yang dapat ditemukan melalui pemikiran berulang.



Ada situasi ketika kamu memang tidak akan pernah mengetahui secara pasti apa yang dipikirkan orang lain. Ada keputusan yang hanya dapat dievaluasi berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu. Ada pula pengalaman yang tidak bisa diubah, meskipun kamu memikirkannya berkali-kali.



Jika kamu terus berusaha mendapatkan kepastian dari sesuatu yang tidak dapat dipastikan, pikiranmu akan sulit beristirahat.



Bedakan refleksi diri dan rumination



Refleksi diri yang sehat biasanya membantu kamu memahami situasi, mengenali pola, atau menentukan tindakan berikutnya.



Sebaliknya, rumination cenderung membuatmu berputar dalam pertanyaan yang sama, memperbesar emosi negatif, dan menyulitkanmu beralih ke aktivitas lain.



Perhatikan perbedaan dua pola berikut.



Refleksi diri: “Aku merasa kurang nyaman dalam percakapan tadi. Mungkin lain kali aku bisa menyampaikan pendapat dengan lebih jelas.”



Perenungan berulang: “Mengapa aku mengatakan hal itu? Apakah mereka menganggapku aneh? Bagaimana jika mereka membicarakanku? Mengapa aku selalu seperti ini?”



Pola pertama mengarah pada pembelajaran. Pola kedua terus kembali pada penilaian terhadap diri sendiri tanpa menghasilkan langkah yang jelas.



Gunakan teknik waktu khusus untuk berpikir



Salah satu cara praktis untuk mengelola kekhawatiran adalah menyediakan waktu khusus untuk memikirkannya.



Misalnya, kamu menetapkan waktu 10–15 menit pada sore hari untuk menuliskan hal-hal yang mengganggu pikiranmu. Waktu ini bukan untuk memaksa diri menyelesaikan semua masalah, melainkan untuk memilah mana yang perlu ditangani dan mana yang berada di luar kendali.



Ketika kekhawatiran muncul di luar waktu tersebut, kamu dapat mencatatnya secara singkat dan mengatakan kepada diri sendiri, “Aku akan memikirkan hal ini pada waktu yang sudah kutentukan.”



Pendekatan ini dapat membantu sebagian orang mengurangi kebiasaan memikirkan kekhawatiran sepanjang hari. Namun, jika suatu masalah membutuhkan tindakan segera, tentu kamu tidak perlu menundanya.



Setelah menuliskan masalah, bagi menjadi dua kategori.



Masalah yang dapat ditindaklanjuti.



Contohnya adalah pekerjaan yang belum selesai, percakapan yang perlu diklarifikasi, atau keputusan yang membutuhkan informasi tambahan.



Untuk kategori ini, tentukan satu tindakan kecil yang realistis. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus.



Hal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.



Contohnya adalah pendapat orang lain, kejadian masa lalu, dan ketidakpastian mengenai masa depan.



Untuk kategori ini, fokuslah pada bagaimana kamu ingin merespons keadaan tersebut, bukan pada upaya mengendalikan segala sesuatu.



Kamu mungkin tidak bisa memastikan bahwa semua orang akan menyukaimu. Namun, kamu bisa berusaha bersikap jujur, menghormati orang lain, dan memperlakukan diri sendiri secara adil.



Kamu mungkin tidak bisa mengubah percakapan yang sudah berlalu. Namun, kamu bisa mengambil pelajaran tanpa terus menghukum diri sendiri.



Ketika pikiran mulai berputar lagi



Cobalah mengajukan satu pertanyaan sederhana: “Apakah memikirkan hal ini sekali lagi akan membantuku mengambil tindakan baru?”



Jika jawabannya tidak, kamu dapat mengalihkan perhatian pada kegiatan lain.



Berjalan kaki, merapikan kamar, memasak, membaca, atau berbicara dengan orang yang kamu percaya dapat membantumu kembali terlibat dalam kehidupan sehari-hari.



Mengalihkan perhatian bukan berarti menghindari masalah. Terkadang, justru itulah cara untuk menghentikan siklus pemikiran yang tidak lagi produktif.



Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan memikirkannya lebih lama. Beberapa masalah membutuhkan tindakan, sementara yang lain membutuhkan penerimaan.



6. Bangun Kehidupan yang Tidak Selalu Berpusat pada Penilaian terhadap Diri Sendiri



Ketika seseorang terlalu sadar terhadap dirinya sendiri, hampir setiap pengalaman dapat berubah menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri.



Saat berbicara dengan orang lain, ia memikirkan apakah dirinya terlihat menarik. Ketika menyelesaikan pekerjaan, ia mempertanyakan apakah hasilnya cukup bagus. Saat beristirahat, ia merasa bersalah karena belum melakukan sesuatu yang produktif.



Lambat laun, kehidupan terasa seperti sebuah pertunjukan yang harus dijalani dengan benar.



Kamu bukan hanya menjalani pengalaman, tetapi juga terus mengamati dirimu ketika mengalaminya.



Alih-alih menikmati percakapan, kamu sibuk menilai penampilanmu. Alih-alih mencoba hal baru, kamu khawatir tentang kemungkinan terlihat tidak kompeten. Alih-alih menikmati waktu luang, kamu mempertanyakan apakah kamu sudah memanfaatkannya dengan baik.



Jika pola ini terus berlangsung, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk mengalami kehidupan secara langsung.



Mengapa penting mengalihkan perhatian ke luar diri?



Kesadaran diri yang berlebihan dapat membuat perhatian terlalu terpusat pada pikiran, sensasi, dan penilaian internal.



Dalam situasi sosial, misalnya, seseorang yang merasa cemas mungkin terlalu sibuk memantau ekspresi wajah, suara, gerakan tubuh, dan perkataan sendiri. Perhatian yang terbagi ini dapat membuat interaksi terasa lebih sulit dan meningkatkan kecemasan.



Salah satu pendekatan yang dapat membantu adalah melatih perhatian terhadap lingkungan dan aktivitas yang sedang dilakukan.



Ini bukan berarti kamu harus mengabaikan kebutuhan emosional atau berhenti mengenal diri sendiri. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara memahami diri dan benar-benar terlibat dalam kehidupan.



Mulai dengan aktivitas yang memiliki makna



Pilihlah kegiatan yang membuatmu terhubung dengan sesuatu di luar penilaian pribadi.



Kamu bisa memasak makanan untuk keluarga, membantu teman menyelesaikan masalah, belajar keterampilan baru, berjalan di lingkungan sekitar, atau mengerjakan proyek yang memang kamu sukai.



Ketika melakukan aktivitas tersebut, cobalah mengarahkan perhatian pada prosesnya.



Jika sedang berbicara dengan seseorang, dengarkan apa yang benar-benar ia sampaikan. Jika sedang belajar, fokuslah pada keterampilan yang ingin kamu kuasai. Jika sedang menikmati alam, perhatikan suara, warna, dan perubahan di sekitarmu.



Tidak perlu terus-menerus bertanya apakah kamu melakukannya dengan sempurna.



Kamu juga dapat menetapkan tujuan yang berorientasi pada nilai, bukan sekadar penampilan atau pencapaian.



Misalnya, daripada berusaha agar semua orang menganggapmu pintar, kamu bisa memilih nilai rasa ingin tahu dan berusaha mempelajari sesuatu setiap hari.



Daripada berusaha terlihat selalu menyenangkan, kamu bisa memilih nilai kejujuran dan belajar menyampaikan pendapat dengan tetap menghormati orang lain.



Daripada mengejar citra sebagai orang yang selalu kuat, kamu bisa memilih nilai keberanian, termasuk keberanian mengakui ketika kamu membutuhkan bantuan.



Nilai-nilai ini memberikan arah yang lebih stabil daripada penilaian orang lain, karena kamu memiliki ruang lebih besar untuk menentukan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.



Berani melakukan sesuatu meskipun masih merasa canggung



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika terlalu sadar terhadap diri sendiri adalah menunggu sampai merasa benar-benar percaya diri sebelum mencoba sesuatu.



Kamu menunggu sampai tidak lagi gugup untuk berbicara. Kamu menunggu sampai merasa cukup baik untuk memulai proyek. Kamu menunggu sampai yakin tidak akan melakukan kesalahan.



Padahal, rasa percaya diri sering berkembang melalui pengalaman, bukan hanya melalui pemikiran.



Cobalah melakukan tindakan kecil meskipun masih ada sedikit ketidaknyamanan.



Ajukan pertanyaan ketika kamu membutuhkan penjelasan. Sampaikan pendapat tanpa menunggu kalimat yang sempurna. Mulai kegiatan baru tanpa menuntut diri langsung mahir.



Setelah melakukannya, evaluasi pengalaman tersebut secara proporsional. Tidak perlu mengubah setiap kejadian menjadi ujian mengenai nilai dirimu sebagai manusia.



Semakin sering kamu mengalami situasi secara langsung, semakin banyak kesempatan untuk mengetahui bahwa ketidaknyamanan tidak selalu berakhir dengan konsekuensi buruk.



Pada akhirnya, kehidupan tidak harus selalu menjadi proyek pengembangan diri yang tidak pernah selesai.



Kamu boleh belajar dan bertumbuh, tetapi kamu juga boleh menikmati sesuatu tanpa menjadikannya ukuran keberhasilan. Kamu boleh melakukan kesalahan tanpa harus menganalisisnya sepanjang malam. Kamu boleh menjalani hari biasa tanpa merasa perlu membuktikan bahwa kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu.



Kamu tidak hanya berhak menjadi pribadi yang terus berkembang. Kamu juga berhak menikmati kehidupan yang sedang kamu jalani.



Mengapa Keenam Cara Ini Perlu Dilakukan Secara Bertahap?



Setelah membaca enam cara di atas, kamu mungkin merasa ingin segera memperbaiki semuanya sekaligus.



Kamu ingin berhenti membandingkan diri, mengurangi pikiran negatif, menjadi lebih mindful, mengatasi perfeksionisme, menghentikan perenungan, dan menjalani kehidupan dengan lebih santai.



Namun, berhati-hatilah agar keinginan untuk mengurangi kesadaran diri yang berlebihan tidak berubah menjadi tuntutan baru terhadap diri sendiri.



Kamu tidak perlu menerapkan semua strategi dalam satu hari. Kamu juga tidak harus merasa tenang setiap saat untuk membuktikan bahwa kamu sedang mengalami kemajuan.



Perubahan psikologis umumnya membutuhkan latihan dan kesempatan untuk mengulang perilaku baru dalam berbagai situasi.



Kamu bisa memulai dengan satu kebiasaan yang paling relevan dengan kesulitanmu saat ini.



Jika kamu sering memikirkan pendapat orang lain, mulailah dengan memisahkan fakta dari asumsi.



Jika kamu terus mengulang kejadian masa lalu, cobalah membatasi waktu untuk merenung.



Jika kamu merasa hidup selalu menjadi ajang pembuktian, mulailah melakukan satu aktivitas yang bermakna tanpa menuntut hasil sempurna.



Kamu juga dapat menggunakan jurnal sederhana untuk memantau perubahan. Tidak perlu menulis halaman panjang setiap malam. Cukup catat situasi yang memicu pikiran berlebihan, respons yang kamu pilih, dan apa yang kamu pelajari.



Fokuslah pada perubahan yang nyata, bukan pada tuntutan untuk selalu merasa lebih baik.



Misalnya, kemajuan bukan berarti kamu tidak pernah lagi khawatir tentang penilaian orang lain. Kemajuan mungkin berarti kamu masih merasa khawatir, tetapi tidak lagi membatalkan rencana hanya karena kekhawatiran tersebut.



Kemajuan bukan berarti kamu tidak pernah melakukan kesalahan. Kemajuan mungkin berarti kamu mampu memperbaiki kesalahan tanpa terus merendahkan diri sendiri.



Kemajuan juga bukan berarti pikiranmu selalu tenang. Kemajuan bisa berarti kamu mulai menyadari kapan sebuah pikiran tidak lagi membantu, lalu memilih untuk mengalihkan perhatian pada hal yang lebih bermakna.



Jika kebiasaan memikirkan diri sendiri sudah sangat mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental. Bantuan profesional dapat membantumu memahami pola yang mendasari kesulitan tersebut dan memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhanmu.



Kamu tidak perlu menunggu sampai keadaan terasa sangat berat untuk mencari bantuan.



Penutup: Kamu Tidak Harus Terus-Menerus Mengawasi Dirimu Sendiri



Kesadaran diri adalah kemampuan yang berharga. Melalui kesadaran diri, kamu dapat mengenali kebutuhan, memahami emosi, belajar dari kesalahan, dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan nilai-nilaimu.



Namun, kesadaran diri tidak seharusnya berubah menjadi pengawasan tanpa henti terhadap setiap pikiran, perkataan, dan tindakan.



Kamu tidak perlu menganalisis setiap percakapan untuk memastikan bahwa kamu tidak terlihat aneh. Kamu tidak harus menemukan makna dari setiap kesalahan. Kamu juga tidak harus selalu mengetahui apa yang dipikirkan orang lain tentang dirimu.



Ada hal-hal yang memang bisa kamu perbaiki, tetapi ada pula hal-hal yang perlu kamu terima sebagai bagian dari ketidakpastian hidup.



Melalui enam langkah di atas, kamu dapat mulai belajar mengambil jarak dari pikiran negatif, mengurangi perbandingan sosial, melatih mindfulness, melonggarkan tuntutan kesempurnaan, membatasi perenungan, dan mengarahkan perhatian pada pengalaman yang benar-benar bermakna.



Prosesnya mungkin tidak selalu mudah. Ada hari ketika kamu merasa lebih tenang, tetapi ada pula hari ketika pikiran lama kembali muncul. Hal tersebut tidak otomatis berarti kamu gagal.



Kamu sedang belajar membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri.



Ingatlah bahwa mengenal diri sendiri tidak harus berarti terus-menerus mencari kekurangan. Menjadi pribadi yang lebih baik tidak harus berarti menganggap dirimu yang sekarang belum layak dihargai.



Kamu boleh memiliki kekurangan sekaligus tetap memiliki nilai. Kamu boleh merasa gugup sekaligus tetap berani bertindak. Kamu boleh belum mengetahui semua jawaban sekaligus tetap menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran.



Pada akhirnya, tujuan dari kesadaran diri bukanlah membuatmu terus memikirkan siapa dirimu, melainkan membantumu memahami diri secukupnya agar kamu dapat menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana.



