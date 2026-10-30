7 Alasan Mengapa Orang Masih Meminum Alkohol, Bahkan Saat Mereka Ingin Berhenti Menurut Psikologi

seseorang yang sulit berhenti minum alkohol / foto: Magnific/New Africa

JawaPos.com - Banyak orang pernah berada dalam situasi ketika mereka berjanji kepada diri sendiri untuk berhenti minum alkohol. Mereka mungkin sudah menyadari bahwa kebiasaan tersebut mulai merusak kesehatan, mengganggu hubungan, menguras keuangan, atau memengaruhi kehidupan sehari-hari. Mereka bahkan mungkin pernah mengalami penyesalan setelah minum terlalu banyak dan bersumpah bahwa kejadian itu tidak akan terulang.

Namun, beberapa hari atau minggu kemudian, mereka kembali meminum alkohol.



Bagi orang yang tidak mengalaminya, situasi ini mungkin terlihat membingungkan. Mengapa seseorang tetap melakukan sesuatu yang sebenarnya ingin mereka hentikan? Mengapa mereka sulit mengendalikan kebiasaan yang sudah mereka ketahui dampak buruknya?



Menurut psikologi, jawabannya tidak sesederhana kurangnya disiplin atau lemahnya kemauan. Konsumsi alkohol dapat melibatkan berbagai mekanisme psikologis, emosional, sosial, dan biologis yang saling berkaitan. Alkohol bisa menjadi cara seseorang menghadapi tekanan, menghindari perasaan menyakitkan, mencari kenyamanan, atau mempertahankan kebiasaan yang sudah tertanam begitu lama.



Bahkan, seseorang bisa benar-benar ingin berhenti, tetapi pada saat yang sama masih memiliki dorongan kuat untuk minum.



Memahami alasan di balik perilaku ini merupakan langkah penting untuk melihat masalah alkohol dengan lebih manusiawi. Sebab, seseorang yang kesulitan berhenti tidak selalu berarti mereka tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Bisa jadi, ada kebutuhan emosional dan mekanisme ketergantungan yang belum mereka pahami.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat tujuh alasan mengapa orang masih meminum alkohol, bahkan ketika mereka sebenarnya ingin berhenti, menurut perspektif psikologi.



1. Alkohol Menjadi Cara untuk Melarikan Diri dari Emosi yang Menyakitkan



Salah satu alasan paling umum seseorang terus meminum alkohol adalah karena mereka menggunakannya sebagai cara untuk menghindari atau meredakan emosi yang tidak menyenangkan.



Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang menghadapi berbagai macam tekanan. Ada yang mengalami masalah pekerjaan, konflik keluarga, kesepian, kegagalan hubungan, kecemasan tentang masa depan, atau perasaan tidak dihargai.



Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola emosi tersebut.



Sebagian orang mampu membicarakan masalahnya, mencari dukungan, atau menghadapi perasaan tidak nyaman secara langsung. Namun, sebagian lainnya merasa kesulitan menghadapi emosi yang terlalu berat.



Di sinilah alkohol bisa menjadi pelarian.



Ketika seseorang meminum alkohol, mereka mungkin merasakan perubahan suasana hati untuk sementara. Pikiran yang sebelumnya terasa penuh bisa menjadi lebih tenang. Perasaan cemas mungkin berkurang, dan masalah yang sebelumnya terasa begitu besar seolah-olah tidak terlalu penting.



Pengalaman sementara ini dapat membuat seseorang menganggap alkohol sebagai solusi emosional.



Dalam psikologi, pola ini berkaitan dengan negative reinforcement atau penguatan negatif. Artinya, suatu perilaku cenderung diulang karena berhasil mengurangi perasaan tidak menyenangkan.



Misalnya, seseorang mengalami hari yang sangat melelahkan. Ketika pulang ke rumah, ia merasa cemas, kecewa, dan tidak memiliki energi untuk menghadapi pikirannya sendiri. Ia kemudian meminum alkohol dan merasakan kelegaan sementara.



Otaknya dapat mempelajari hubungan antara alkohol dan berkurangnya ketidaknyamanan tersebut.



Akibatnya, ketika tekanan yang sama muncul kembali, keinginan untuk minum juga dapat muncul.



Masalahnya, alkohol tidak benar-benar menyelesaikan sumber penderitaan emosional. Perasaan tersebut hanya tertunda, bahkan dalam beberapa keadaan dapat menjadi lebih buruk setelah efek alkohol menghilang.



Seseorang akhirnya terjebak dalam siklus: merasa tertekan, minum untuk mendapatkan kelegaan, merasa menyesal, kemudian kembali tertekan.



Pelajaran psikologisnya: Jika seseorang ingin berhenti minum alkohol, penting untuk memahami emosi apa yang selama ini berusaha mereka hindari. Mengembangkan kemampuan mengelola stres, mengenali perasaan, dan mencari dukungan emosional dapat menjadi bagian penting dari pemulihan.



2. Otak Sudah Terbiasa Menghubungkan Alkohol dengan Rasa Senang



Alasan kedua berkaitan dengan cara otak mempelajari kebiasaan dan memberikan penghargaan terhadap perilaku tertentu.



Alkohol dapat memengaruhi sistem penghargaan atau reward system di otak. Sistem ini terlibat dalam motivasi, pembelajaran, dan penguatan perilaku yang dianggap memberikan pengalaman menyenangkan.



Ketika seseorang meminum alkohol, aktivitas sejumlah sistem neurotransmiter berubah, termasuk sistem dopamin yang berperan dalam proses motivasi dan pembelajaran penghargaan.



Hal ini dapat membuat pengalaman minum terasa menyenangkan atau memberikan kepuasan sementara.



Jika pengalaman tersebut terjadi berulang kali, otak dapat mulai mengasosiasikan alkohol dengan berbagai situasi yang menyenangkan.



Contohnya:



Pulang kerja dianggap sebagai waktu untuk minum.



Berkumpul bersama teman terasa kurang menyenangkan tanpa alkohol.



Merayakan keberhasilan selalu dihubungkan dengan minuman beralkohol.



Menghadapi akhir pekan dianggap sebagai kesempatan untuk minum.



Mengalami stres membuat seseorang langsung memikirkan alkohol.



Lama-kelamaan, kebiasaan tersebut tidak lagi hanya bergantung pada keputusan sadar. Lingkungan, waktu, tempat, bahkan suasana hati tertentu dapat memicu keinginan untuk minum.



Dalam psikologi pembelajaran, hal ini berkaitan dengan classical conditioning, yaitu proses ketika otak menghubungkan suatu rangsangan dengan pengalaman tertentu.



Sebagai contoh, seseorang yang terbiasa minum alkohol setiap Jumat malam mungkin mulai merasakan dorongan untuk minum ketika hari Jumat tiba, bahkan sebelum mereka benar-benar memutuskan untuk melakukannya.



Inilah salah satu alasan mengapa berhenti minum bisa terasa sulit.



Seseorang mungkin sudah memiliki motivasi kuat untuk berhenti, tetapi kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun masih dapat memicu keinginan secara otomatis.



Pelajaran psikologisnya: Mengubah kebiasaan membutuhkan lebih dari sekadar membuat janji kepada diri sendiri. Seseorang perlu mengenali pemicu, mengubah rutinitas, dan membangun pengalaman baru yang tidak melibatkan alkohol.



3. Mereka Menggunakan Alkohol untuk Mengatasi Kecemasan dan Stres



Banyak orang mengonsumsi alkohol karena merasa minuman tersebut membantu mereka menjadi lebih santai.



Setelah menjalani hari yang penuh tekanan, mereka mungkin merasa bahwa beberapa gelas alkohol dapat membantu melepaskan ketegangan.



Orang yang mengalami kecemasan sosial juga terkadang menggunakan alkohol agar lebih mudah berbicara, bergaul, atau merasa percaya diri di tengah orang lain.



Pada awalnya, cara ini mungkin terasa efektif.



Seseorang yang biasanya gugup ketika bertemu orang baru bisa merasa lebih berani setelah minum. Orang yang sulit bersantai mungkin merasa lebih rileks. Mereka kemudian mulai percaya bahwa alkohol merupakan alat yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi tertentu.



Namun, ada masalah besar di balik pola tersebut.



Alkohol bukanlah solusi jangka panjang untuk mengatasi kecemasan. Meskipun dapat memberikan perasaan rileks sementara, konsumsi alkohol juga dapat mengganggu kualitas tidur, memengaruhi suasana hati, dan memperburuk kecemasan pada sebagian orang.



Ketika efek alkohol menghilang, seseorang bisa mengalami kegelisahan yang lebih besar.



Dalam psikologi, hal ini dapat menciptakan pola ketergantungan emosional. Seseorang merasa tidak mampu menghadapi tekanan tanpa bantuan alkohol karena belum mengembangkan strategi pengelolaan stres yang sehat.



Misalnya, seseorang yang selalu minum sebelum menghadiri acara sosial mungkin mulai berpikir bahwa dirinya tidak akan mampu berbicara dengan orang lain tanpa alkohol.



Keyakinan tersebut semakin memperkuat kebiasaan minum.



Padahal, kemampuan bersosialisasi, mengelola kecemasan, dan menghadapi tekanan dapat dilatih tanpa harus bergantung pada alkohol.



Pelajaran psikologisnya: Orang yang menggunakan alkohol untuk mengatasi kecemasan perlu belajar menghadapi sumber kecemasan tersebut secara langsung. Teknik pernapasan, latihan relaksasi, terapi perilaku kognitif, dan dukungan profesional dapat membantu membangun kemampuan tersebut.



4. Lingkungan Sosial Membuat Mereka Sulit Mengatakan Tidak



Manusia merupakan makhluk sosial. Keinginan untuk diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari kelompok merupakan kebutuhan psikologis yang cukup kuat.



Sayangnya, kebutuhan tersebut terkadang membuat seseorang mempertahankan kebiasaan yang sebenarnya ingin mereka tinggalkan.



Dalam beberapa lingkungan pergaulan, alkohol menjadi bagian dari aktivitas sosial. Minum bersama teman dianggap sebagai bentuk kebersamaan, perayaan, atau cara untuk mencairkan suasana.



Seseorang yang memutuskan berhenti minum mungkin menghadapi berbagai tekanan.



Teman-temannya bisa mengatakan bahwa satu gelas saja tidak akan menjadi masalah. Ada pula yang menganggap keputusan berhenti minum terlalu berlebihan.



Bahkan, sebagian orang mungkin merasa tidak nyaman ketika menjadi satu-satunya orang yang tidak ikut minum.



Tekanan seperti ini dapat membuat keputusan pribadi menjadi lebih sulit dipertahankan.



Dalam psikologi sosial, kondisi tersebut berkaitan dengan social conformity, yaitu kecenderungan seseorang menyesuaikan perilakunya dengan norma atau kebiasaan kelompok.



Manusia sering kali mengikuti perilaku orang lain karena ingin diterima atau menghindari penolakan sosial.



Misalnya, seseorang sudah bertekad untuk tidak minum alkohol selama akhir pekan. Namun, ketika berkumpul dengan teman-temannya, semua orang mulai memesan minuman.



Ia kemudian merasa canggung jika menolak.



Akhirnya, ia ikut minum meskipun sebelumnya tidak menginginkannya.



Situasi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan tidak selalu hanya berkaitan dengan kekuatan individu. Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar.



Jika hampir semua aktivitas pergaulan seseorang melibatkan alkohol, mempertahankan keputusan untuk berhenti bisa menjadi tantangan tersendiri.



Pelajaran psikologisnya: Seseorang yang ingin berhenti minum perlu membangun lingkungan yang mendukung perubahan tersebut. Mereka bisa mulai dengan mencari teman yang menghargai keputusan pribadi, memilih aktivitas sosial tanpa alkohol, dan belajar mengatakan tidak tanpa merasa harus memberikan penjelasan panjang.



5. Mereka Mengalami Ketergantungan Fisik yang Tidak Bisa Diatasi Hanya dengan Kemauan



Ini merupakan salah satu alasan paling penting mengapa seseorang bisa terus meminum alkohol meskipun sudah berulang kali berusaha berhenti.



Konsumsi alkohol yang berlangsung dalam waktu lama dan dalam jumlah besar dapat menyebabkan perubahan adaptif pada sistem saraf.



Tubuh dan otak mulai menyesuaikan diri dengan keberadaan alkohol.



Akibatnya, ketika seseorang mengurangi atau menghentikan konsumsi secara tiba-tiba, tubuh dapat mengalami gejala putus alkohol atau alcohol withdrawal.



Gejalanya dapat meliputi:



Gemetar pada tangan.



Berkeringat berlebihan.



Mual dan muntah.



Kesulitan tidur.



Jantung berdebar.



Kecemasan dan kegelisahan.



Perubahan suasana hati.



Dalam kasus berat, kejang dan delirium.



Ketika gejala tersebut muncul, seseorang mungkin kembali minum bukan karena benar-benar menginginkannya, melainkan karena ingin mengurangi ketidaknyamanan fisik yang dirasakan.



Di sinilah perbedaan antara kebiasaan minum dan ketergantungan fisik menjadi sangat penting.



Seseorang yang mengalami ketergantungan alkohol mungkin tidak lagi minum hanya untuk mendapatkan kesenangan. Mereka juga bisa minum untuk menghindari gejala putus alkohol.



Hal ini menciptakan siklus yang sangat sulit dihentikan tanpa bantuan.



Penting untuk dipahami bahwa ketergantungan alkohol merupakan kondisi kesehatan yang dapat ditangani, bukan bukti bahwa seseorang memiliki karakter buruk atau tidak memiliki kemauan.



Pelajaran psikologis dan medisnya: Orang yang telah minum alkohol secara berat atau rutin dan mengalami gejala ketergantungan tidak sebaiknya menghentikan konsumsi secara mendadak tanpa penilaian medis. Putus alkohol dapat mengancam nyawa. Bantuan dokter atau layanan rehabilitasi dapat membantu proses penghentian dengan lebih aman.



6. Mereka Terjebak dalam Siklus Rasa Bersalah dan Kebencian terhadap Diri Sendiri



Tidak semua orang yang kesulitan berhenti minum alkohol hanya berjuang melawan keinginan untuk minum. Sebagian juga harus menghadapi perasaan bersalah, malu, dan kecewa terhadap diri sendiri.



Mereka mungkin sudah berkali-kali berjanji untuk berhenti.



Namun, setiap kali kembali minum, mereka merasa telah gagal.



Mereka mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri.



"Mengapa aku tidak bisa berhenti?"



"Kenapa aku selalu mengulangi kesalahan yang sama?"



"Apakah aku memang tidak punya kendali atas hidupku?"



Pikiran-pikiran seperti ini dapat memperburuk keadaan.



Dalam psikologi, rasa malu dan kritik diri yang berlebihan dapat membuat seseorang semakin sulit mengelola emosi. Ketika seseorang merasa dirinya buruk atau tidak berharga, ia mungkin mencari pelarian untuk mengurangi perasaan tersebut.



Sayangnya, alkohol bisa kembali menjadi pelarian yang paling mudah dijangkau.



Akibatnya, terbentuk siklus psikologis:



Seseorang berjanji untuk berhenti minum.



Ia menghadapi tekanan atau pemicu tertentu.



Ia kembali mengonsumsi alkohol.



Ia merasa bersalah dan kecewa.



Perasaan negatif tersebut membuatnya semakin tertekan.



Ia kembali menggunakan alkohol untuk menghindari tekanan.



Siklus ini bisa berlangsung berulang kali.



Masalahnya bukan hanya pada konsumsi alkohol, tetapi juga pada cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Jika setiap kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa dirinya tidak berharga, motivasi untuk mencoba kembali bisa semakin berkurang.



Padahal, proses pemulihan tidak selalu berjalan lurus.



Ada orang yang membutuhkan beberapa kali percobaan sebelum berhasil membangun pola hidup yang lebih sehat. Hal tersebut tidak berarti usaha mereka sia-sia.



Pelajaran psikologisnya: Belajar memaafkan diri sendiri merupakan bagian penting dari proses perubahan. Mengakui kesalahan tetap diperlukan, tetapi menghukum diri sendiri secara berlebihan tidak membantu seseorang keluar dari kebiasaan yang merugikan.



Mengganti kritik diri dengan evaluasi yang jujur dan penuh belas kasih dapat membantu seseorang kembali fokus pada langkah pemulihan.



7. Mereka Takut Menghadapi Kehidupan Tanpa Alkohol



Alasan terakhir mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki pengaruh psikologis yang cukup dalam.



Sebagian orang terus meminum alkohol karena mereka tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan tanpa kebiasaan tersebut.



Alkohol mungkin sudah menjadi bagian dari identitas, rutinitas, dan cara mereka menikmati hidup.



Mereka terbiasa merayakan sesuatu dengan alkohol. Mereka terbiasa menghabiskan akhir pekan dengan minum. Mereka bahkan mungkin merasa bahwa dirinya menjadi lebih menarik, percaya diri, atau menyenangkan ketika sedang mengonsumsi alkohol.



Ketika memutuskan berhenti, muncul pertanyaan yang menakutkan:



"Kalau aku tidak minum lagi, bagaimana aku menikmati waktu bersama teman-teman?"



"Apakah aku masih bisa bersantai setelah bekerja?"



"Apakah hidupku akan terasa membosankan?"



"Bagaimana jika aku tidak lagi cocok dengan lingkungan pergaulanku?"



Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa berhenti minum bukan hanya tentang menghilangkan suatu kebiasaan. Seseorang juga perlu membangun kembali cara mereka menjalani kehidupan.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan identitas diri dan pembentukan kebiasaan.



Ketika suatu perilaku telah menjadi bagian dari rutinitas selama bertahun-tahun, menghilangkannya dapat menciptakan kekosongan.



Seseorang tidak hanya kehilangan kebiasaan minum, tetapi mungkin juga merasa kehilangan aktivitas sosial, cara mengatasi stres, atau sumber kesenangan yang selama ini mereka kenal.



Itulah sebabnya perubahan akan lebih mudah dipertahankan ketika seseorang tidak hanya berfokus pada hal yang harus dihentikan, tetapi juga pada kehidupan baru yang ingin dibangun.



Misalnya, mengganti waktu minum dengan berolahraga, memasak, membaca, mengikuti kegiatan komunitas, atau mengembangkan hubungan sosial yang lebih sehat.



Mereka juga bisa mulai menemukan aktivitas yang memberikan kesenangan tanpa harus melibatkan alkohol.



Pelajaran psikologisnya: Berhenti minum bukan berarti seseorang harus kehilangan kemampuan menikmati hidup. Justru, proses pemulihan dapat menjadi kesempatan untuk menemukan kembali kesenangan, hubungan, dan tujuan hidup yang sebelumnya tertutupi oleh kebiasaan minum.



Bagaimana Cara Mulai Berhenti Minum Alkohol?



Setelah memahami tujuh alasan di atas, penting untuk menyadari bahwa berhenti minum alkohol bukan sekadar persoalan membuat janji kepada diri sendiri.



Perubahan membutuhkan pemahaman terhadap pemicu, dukungan lingkungan, strategi psikologis, dan terkadang bantuan medis.



Berikut beberapa langkah yang dapat membantu:



1. Kenali alasan di balik keinginan untuk minum



Perhatikan kapan keinginan minum muncul. Apakah ketika merasa stres, kesepian, marah, bosan, atau sedang berkumpul dengan teman?



Mengenali pemicu membantu seseorang memahami pola yang selama ini terjadi.



2. Jangan hanya menghilangkan kebiasaan, tetapi gantilah dengan kebiasaan baru



Jika biasanya seseorang minum setelah bekerja, ia dapat mencoba menggantinya dengan berjalan kaki, berolahraga ringan, atau melakukan aktivitas yang menenangkan.



3. Bangun lingkungan yang mendukung



Kurangi paparan terhadap situasi yang mendorong konsumsi alkohol. Carilah orang-orang yang dapat menghargai keputusan untuk menjalani kehidupan tanpa alkohol.



4. Belajar menghadapi emosi tanpa alkohol



Mengembangkan kemampuan mengelola stres, kecemasan, dan kesedihan sangat penting. Konseling atau terapi psikologis dapat membantu seseorang menemukan cara yang lebih sehat untuk menghadapi emosi.



5. Jangan ragu mencari bantuan profesional



Jika seseorang merasa tidak mampu mengendalikan konsumsi alkohol, mengalami ketergantungan, atau berulang kali gagal berhenti, berkonsultasi dengan dokter atau psikolog merupakan langkah yang bijaksana.



Terutama bagi orang yang mengalami ketergantungan fisik, penghentian alkohol perlu direncanakan bersama tenaga medis karena gejala putus alkohol dapat berbahaya.



Kesimpulan: Ingin Berhenti Tidak Selalu Berarti Mudah untuk Berhenti



Mengapa seseorang masih meminum alkohol meskipun sebenarnya ingin berhenti?



Menurut perspektif psikologi, jawabannya dapat melibatkan banyak faktor. Alkohol mungkin telah menjadi pelarian dari emosi yang menyakitkan, sumber kesenangan yang dipelajari otak, cara menghadapi kecemasan, bagian dari kebiasaan sosial, atau bahkan kebutuhan yang berkaitan dengan ketergantungan fisik.



Selain itu, rasa bersalah, kritik terhadap diri sendiri, dan ketakutan menghadapi kehidupan tanpa alkohol juga dapat membuat proses berhenti terasa semakin sulit.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa kesulitan berhenti minum tidak selalu menunjukkan kurangnya kemauan. Ketergantungan alkohol merupakan masalah kompleks yang melibatkan otak, tubuh, emosi, dan lingkungan sosial.



Karena itu, seseorang yang sedang berjuang mengurangi atau menghentikan konsumsi alkohol membutuhkan lebih dari sekadar nasihat untuk menjadi lebih kuat. Mereka membutuhkan pemahaman, dukungan, strategi yang tepat, dan terkadang perawatan profesional.



Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang mengalami kesulitan berhenti minum, jangan buru-buru menghakimi. Cobalah memahami apa yang membuat kebiasaan tersebut begitu sulit dilepaskan.



Sebab, perubahan yang sesungguhnya sering kali dimulai bukan dari membenci diri sendiri karena pernah gagal, melainkan dari keberanian untuk memahami masalah dan mencari pertolongan.



