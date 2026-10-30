6 Alasan Mengapa Kita Mengagumi Orang-orang yang Kita Benci Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang mengagumi orang yang dibenci / foto: Magnific/andreypopov

JawaPos.com - Pernahkah kamu membenci seseorang, tetapi diam-diam mengagumi cara mereka berbicara, kecerdasan mereka, keberanian mereka, atau kemampuan mereka dalam mencapai sesuatu yang sulit kamu raih?

Mungkin orang itu adalah rekan kerja yang arogan, seseorang yang pernah menyakitimu, mantan pasangan yang membuatmu kecewa, atau bahkan seseorang yang memiliki pandangan hidup yang bertentangan dengan prinsip-prinsipmu. Kamu tidak menyukai kepribadiannya. Kamu tidak setuju dengan perilakunya. Bahkan, kamu mungkin berharap tidak perlu bertemu dengannya lagi.



Namun, ketika dia berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa, ada bagian kecil dalam dirimu yang mengakui bahwa dia memang hebat.



Kamu mungkin tidak ingin mengakuinya. Kamu mungkin berusaha mencari kekurangannya untuk mengimbangi pengakuan tersebut. Namun, semakin keras kamu mencoba menyangkal kemampuannya, semakin jelas pula bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa kamu abaikan.



Fenomena ini memperlihatkan salah satu sisi paling menarik dari psikologi manusia: kita tidak selalu membenci seseorang karena tidak memiliki kualitas yang mengagumkan. Terkadang, kita membencinya karena kualitas yang dimilikinya bertentangan dengan perasaan, pengalaman, nilai, atau keinginan kita sendiri.



Kebencian dan kekaguman memang terlihat seperti dua emosi yang berlawanan. Kebencian mendorong kita menjauh, sedangkan kekaguman membuat kita memperhatikan seseorang. Akan tetapi, keduanya bisa muncul secara bersamaan ketika kita menilai orang lain melalui beberapa dimensi yang berbeda.



Kita bisa membenci kesombongan seseorang sekaligus mengagumi kepercayaan dirinya. Kita bisa tidak menyukai sikap dinginnya, tetapi menghormati kemampuannya menjaga batasan. Kita bisa menganggap seseorang tidak bermoral, tetapi tetap mengakui bahwa dia sangat cerdas, disiplin, atau berbakat.



Hal ini tidak selalu berarti kita munafik. Bisa jadi, kita sedang berhadapan dengan kenyataan bahwa manusia memiliki karakter yang kompleks dan bahwa emosi kita tidak sesederhana penilaian baik atau buruk.



Dalam psikologi, ada beberapa konsep yang dapat membantu menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi, mulai dari perbandingan sosial, proyeksi psikologis, disonansi kognitif, hingga kebutuhan manusia untuk mempertahankan harga diri.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat enam alasan mengapa kita terkadang mengagumi orang-orang yang kita benci.



1. Mereka Memiliki Kualitas yang Diam-diam Kita Inginkan



Salah satu alasan paling menarik mengapa kita mengagumi orang yang kita benci adalah karena mereka memiliki sesuatu yang kita inginkan, tetapi belum berhasil kita miliki.



Bisa berupa keberanian untuk berbicara terus terang, kepercayaan diri di hadapan banyak orang, kemampuan mengambil keputusan sulit, kebebasan dari penilaian orang lain, atau keberhasilan yang selama ini kita perjuangkan.



Dalam situasi seperti ini, kebencian terkadang menjadi emosi yang menutupi perasaan lain yang lebih sulit diakui: rasa iri, kekaguman, atau keinginan untuk menjadi seperti orang tersebut dalam aspek tertentu.



Teori perbandingan sosial



Psikolog Leon Festinger memperkenalkan teori perbandingan sosial pada 1954. Menurut teori ini, manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kemampuan dan pendapatnya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain.



Kita tidak hidup dalam ruang psikologis yang sepenuhnya terpisah. Secara sadar maupun tidak sadar, kita sering menggunakan orang lain sebagai tolok ukur untuk memahami diri sendiri.



Ketika melihat seseorang yang memiliki kemampuan lebih tinggi, kita mungkin mulai bertanya-tanya tentang posisi kita sendiri.



Jika orang tersebut kita sukai, keberhasilannya mungkin menjadi inspirasi. Namun, jika kita sudah memiliki konflik dengannya, keberhasilannya dapat terasa jauh lebih menyakitkan.



Bayangkan kamu bekerja bersama seseorang yang selalu kamu anggap menyebalkan. Dia sering berbicara dengan penuh percaya diri, berani mengemukakan pendapat, dan tidak mudah terpengaruh oleh kritik.



Kamu mungkin menilainya arogan. Akan tetapi, ketika dia berhasil memimpin sebuah proyek besar, kamu menyadari bahwa keberaniannya mengambil keputusan memang memiliki nilai.



Pada saat yang sama, kamu mungkin merasa frustrasi karena selama ini kamu terlalu takut melakukan kesalahan atau terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain.



Orang tersebut akhirnya menjadi semacam cermin yang memperlihatkan sesuatu yang ingin kamu kembangkan dalam dirimu sendiri.



Mengapa kekaguman itu terasa tidak nyaman?



Masalahnya bukan semata-mata karena orang itu memiliki kualitas yang baik. Masalahnya adalah kualitas tersebut dapat membuat kita menyadari jarak antara keadaan diri kita sekarang dan keadaan diri yang kita inginkan.



Perasaan ini dapat memunculkan dua respons.



Pertama, kita menggunakan keberhasilannya sebagai motivasi untuk berkembang. Kedua, kita berusaha merendahkan pencapaiannya agar tidak perlu menghadapi perasaan tidak nyaman tentang diri sendiri.



Misalnya, ketika seseorang yang tidak kamu sukai mendapatkan promosi, kamu mungkin berpikir bahwa dia memang pandai membangun relasi, tetapi tidak benar-benar kompeten. Penilaian itu bisa saja benar, tetapi bisa juga menjadi cara untuk mengurangi ancaman terhadap harga dirimu.



Kita perlu membedakan evaluasi yang objektif dari penilaian yang muncul karena kita merasa tersaingi.



Terkadang, orang yang paling sulit kita akui kehebatannya adalah orang yang menunjukkan kepada kita kualitas yang sebenarnya ingin kita miliki.



Apa yang bisa kita pelajari?



Ketika kamu mengagumi seseorang yang tidak kamu sukai, cobalah bertanya:



Kualitas apa yang sebenarnya saya kagumi dari dirinya?



Apakah saya menginginkan kualitas tersebut untuk diri saya sendiri?



Apakah saya membenci perilakunya, atau merasa terancam oleh kelebihannya?



Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengubah kebencian menjadi informasi yang berguna.



Kamu tidak harus menyukai seseorang untuk belajar darinya. Kamu juga tidak perlu meniru seluruh kepribadiannya untuk mengembangkan satu kualitas yang kamu anggap berharga.



Kamu bisa belajar menjadi lebih tegas tanpa menjadi kasar, lebih percaya diri tanpa menjadi sombong, dan lebih ambisius tanpa mengorbankan integritas.



2. Mereka Memiliki Keberanian untuk Melakukan Hal yang Tidak Berani Kita Lakukan



Ada orang-orang yang membuat kita kesal karena mereka berani melakukan sesuatu yang selama ini hanya kita pikirkan.



Mereka berani mengatakan tidak. Mereka berani meninggalkan hubungan yang tidak sehat. Mereka berani mengkritik atasan, menolak tuntutan keluarga, mengambil risiko besar, atau menjalani hidup yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.



Kita mungkin menilai mereka egois, keras kepala, atau tidak tahu diri. Namun, di balik penilaian itu, mungkin ada kekaguman terhadap kebebasan yang mereka miliki.



Konflik antara kebutuhan diterima dan keinginan menjadi diri sendiri



Manusia memiliki kebutuhan sosial yang kuat. Kita ingin diterima, dihargai, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.



Kebutuhan ini membantu kita membangun hubungan dan bekerja sama. Namun, dalam keadaan tertentu, keinginan untuk diterima dapat membuat kita mengorbankan keinginan pribadi.



Kita mengatakan ya ketika sebenarnya ingin mengatakan tidak. Kita menyembunyikan pendapat karena takut ditolak. Kita mempertahankan hubungan yang melelahkan karena takut kesepian.



Kemudian, kita bertemu seseorang yang tampaknya tidak terlalu takut terhadap semua hal tersebut.



Orang itu mungkin berani menolak permintaan yang tidak masuk akal, mengungkapkan ketidaksetujuan, atau mengambil keputusan yang membuat orang lain kecewa.



Bagi sebagian orang, perilaku tersebut tampak menyebalkan. Bagi sebagian yang lain, perilaku itu juga memperlihatkan keberanian yang sulit dilakukan.



Teori penentuan nasib sendiri



Dalam Self-Determination Theory, Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan pentingnya otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial bagi motivasi serta kesejahteraan manusia.



Otonomi berkaitan dengan pengalaman bahwa tindakan kita berasal dari pilihan yang kita pahami dan terima sebagai milik kita sendiri.



Ketika seseorang tampak mampu menentukan arah hidupnya tanpa terus-menerus mencari persetujuan orang lain, kita mungkin melihat sesuatu yang menarik dalam dirinya.



Namun, ada perbedaan penting antara otonomi dan sikap egois.



Orang yang memiliki otonomi dapat membuat keputusan berdasarkan nilai dan pertimbangannya sendiri sambil tetap menghormati hak orang lain. Sebaliknya, orang yang mengabaikan kepentingan orang lain demi keinginannya sendiri belum tentu menunjukkan kemandirian yang sehat.



Karena itu, kita tidak perlu mengidealkan semua perilaku orang yang tampak berani.



Yang layak dipelajari adalah kemampuannya mengambil keputusan dengan sadar, bukan kebiasaannya melukai orang lain.



Ketika keberanian orang lain mengingatkan kita pada ketakutan sendiri



Bayangkan seseorang di lingkungan kerjamu secara terbuka menolak pekerjaan tambahan yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Kamu menganggapnya sulit diajak bekerja sama karena kamu terbiasa menerima semua permintaan.



Namun, jauh di dalam hati, kamu mungkin ingin memiliki keberanian yang sama untuk melindungi waktu dan tenagamu sendiri.



Perbedaan kalian bukan hanya soal kepribadian. Bisa jadi, kalian memiliki toleransi yang berbeda terhadap ketidaksetujuan orang lain.



Kamu takut dianggap tidak kompeten. Dia mungkin lebih bersedia menghadapi risiko tersebut.



Kekaguman muncul ketika kamu melihat bahwa seseorang mampu melakukan hal yang selama ini terasa terlalu berbahaya bagimu.



Kita terkadang membenci kebebasan orang lain karena kebebasan itu memperlihatkan betapa banyak keputusan kita dipengaruhi oleh rasa takut.



Hal ini bukan alasan untuk menyalahkan diri sendiri. Ketakutan memiliki sejarah, dan tidak semua orang berada dalam kondisi yang sama untuk mengambil risiko.



Namun, kita dapat menggunakan perasaan tersebut untuk memeriksa apakah ada bagian kehidupan yang ingin kita jalani dengan lebih berani.



3. Otak Kita Berusaha Menyelaraskan Kebencian dengan Pengakuan atas Kehebatan Mereka



Salah satu pengalaman yang membingungkan adalah ketika kita sudah memiliki penilaian negatif terhadap seseorang, tetapi kemudian menemukan bukti yang menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas yang mengesankan.



Kita mungkin berpikir bahwa orang tersebut tidak kompeten, lalu melihatnya menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang lain.



Kita mungkin menganggapnya tidak dewasa, lalu menyaksikannya menghadapi krisis dengan sangat tenang.



Kita mungkin tidak menyukai pandangan hidupnya, tetapi menyadari bahwa argumennya dalam suatu perdebatan ternyata masuk akal.



Situasi ini menciptakan konflik antara keyakinan lama dan informasi baru.



Disonansi kognitif



Psikolog Leon Festinger memperkenalkan konsep disonansi kognitif pada 1957.



Disonansi kognitif terjadi ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan akibat ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, atau perilakunya.



Misalnya, kamu memiliki keyakinan bahwa seseorang adalah orang yang buruk. Namun, kamu juga menyaksikan bahwa dia sangat kompeten dan mampu membantu orang lain.



Kedua penilaian tersebut tidak selalu bertentangan secara logis. Seseorang memang bisa memiliki sifat buruk sekaligus kemampuan yang luar biasa.



Akan tetapi, pikiran manusia sering menyukai gambaran yang sederhana dan konsisten. Kita lebih mudah memahami seseorang jika kita dapat memasukkannya ke dalam kategori tertentu: baik atau buruk, kawan atau lawan, layak dihormati atau tidak layak dihormati.



Ketika kenyataan tidak sesuai dengan kategori tersebut, kita harus menyesuaikan pemahaman kita.



Tiga cara kita menghadapi konflik ini



Pertama, kita dapat mengubah penilaian terhadap orang tersebut. Kita mulai mengakui bahwa dia memiliki kelebihan dan kekurangan.



Kedua, kita dapat mempertahankan penilaian lama dengan mengecilkan bukti yang bertentangan. Kita mengatakan bahwa keberhasilannya hanya kebetulan, bahwa dia sekadar beruntung, atau bahwa pencapaiannya tidak terlalu penting.



Ketiga, kita dapat memisahkan berbagai aspek kepribadiannya. Kita mengakui kompetensinya tanpa harus menyukai moralitas, sikap, atau perilakunya.



Pilihan ketiga sering kali merupakan cara yang paling matang untuk menghadapi kompleksitas manusia.



Kita tidak perlu mengubah orang yang kita benci menjadi pahlawan hanya karena dia melakukan satu hal yang mengesankan. Kita juga tidak perlu menyangkal kemampuannya hanya karena kita tidak menyukai dirinya.



Mengapa pengakuan bisa terasa seperti kekalahan?



Dalam konflik interpersonal, mengakui kelebihan seseorang terkadang terasa seperti memberikan kemenangan kepadanya.



Kita takut bahwa jika kita mengatakan dia benar dalam satu hal, berarti kita harus menerima semua pendapatnya. Kita takut bahwa jika kita mengakui kemampuannya, berarti kita membenarkan perilakunya.



Padahal, pengakuan terhadap satu fakta tidak mengharuskan kita menerima kesimpulan yang lebih luas.



Seseorang dapat memiliki kecerdasan tinggi tetapi membuat keputusan yang buruk. Seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif tetapi memperlakukan bawahannya dengan tidak adil. Seseorang dapat memberikan nasihat yang tepat meskipun pernah menyakiti kita.



Mengakui satu kelebihan bukan berarti menghapus kesalahan.



Kematangan psikologis tidak selalu ditunjukkan dengan kemampuan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Terkadang, kematangan justru terlihat dari kemampuan mengakui bahwa seseorang bisa benar dalam satu hal dan keliru dalam hal lainnya.



Dengan pemahaman tersebut, kita tidak lagi harus menghabiskan energi untuk mempertahankan gambaran hitam-putih tentang orang lain.



Kita dapat menilai perilaku secara spesifik, mempertahankan batasan yang diperlukan, dan tetap terbuka terhadap kenyataan.



4. Mereka Memiliki Sifat yang Kita Tekan atau Tolak dalam Diri Sendiri



Pernahkah kamu sangat membenci seseorang karena sifat tertentu yang sebenarnya juga pernah muncul dalam dirimu?



Mungkin kamu tidak tahan melihat seseorang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, padahal kamu sendiri terkadang menginginkan pengakuan.



Mungkin kamu menganggap orang yang keras kepala sebagai sosok yang menyebalkan, sementara kamu juga sulit mengubah pendirian ketika merasa disalahkan.



Atau kamu sangat terganggu oleh seseorang yang terlalu ambisius karena kamu sendiri memiliki keinginan besar untuk berhasil, tetapi merasa tidak nyaman mengakuinya.



Kemiripan seperti ini tidak selalu ada. Kita bisa membenci orang lain karena alasan yang sepenuhnya beralasan. Namun, dalam beberapa situasi, reaksi kita terhadap orang lain juga dipengaruhi oleh konflik yang belum selesai dalam diri sendiri.



Konsep proyeksi dalam psikologi



Dalam tradisi psikoanalisis, proyeksi merujuk pada mekanisme pertahanan ketika seseorang mengatribusikan perasaan, dorongan, atau karakteristik tertentu kepada orang lain, terutama ketika hal tersebut sulit diterima dalam dirinya sendiri.



Misalnya, seseorang yang sulit mengakui kemarahannya mungkin sangat cepat menuduh orang lain sebagai sosok yang penuh kebencian.



Seseorang yang merasa tidak aman mengenai pencapaiannya mungkin menafsirkan ambisi orang lain sebagai keserakahan.



Namun, proyeksi bukan penjelasan universal untuk setiap kebencian. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa semua orang yang kita benci sebenarnya mencerminkan diri kita sendiri.



Kadang-kadang, kita memang sedang bereaksi terhadap perilaku yang merugikan, manipulatif, atau tidak adil.



Karena itu, konsep proyeksi lebih tepat digunakan sebagai pertanyaan reflektif daripada alat untuk mendiagnosis diri sendiri atau orang lain.



Sisi diri yang tidak ingin kita akui



Dalam psikologi analitis Carl Jung, terdapat konsep shadow atau sisi bayangan, yang merujuk pada aspek kepribadian yang tidak sepenuhnya disadari atau tidak mudah diterima oleh diri sendiri.



Gagasan ini mengajak kita memikirkan bagaimana sifat-sifat tertentu dapat ditekan karena dianggap tidak sesuai dengan citra diri yang ingin kita pertahankan.



Seseorang yang selalu ingin dianggap baik mungkin sulit mengakui bahwa dia juga memiliki rasa iri, keinginan untuk menang, atau kebutuhan untuk diakui.



Akibatnya, ketika melihat orang lain menampilkan sifat-sifat tersebut secara terbuka, dia bisa bereaksi dengan sangat kuat.



Orang itu menjadi simbol dari sesuatu yang tidak ingin dia lihat dalam dirinya sendiri.



Namun, bukan berarti semua sifat yang kita tekan harus diwujudkan. Keinginan untuk mendominasi, misalnya, tidak perlu diikuti. Kita hanya perlu memahami bahwa keinginan tersebut mungkin ada, lalu memutuskan bagaimana mengelolanya secara bertanggung jawab.



Mengapa kita juga bisa mengagumi orang tersebut?



Di sinilah paradoksnya.



Seseorang mungkin memperlihatkan sifat yang membuat kita tidak nyaman, tetapi pada saat yang sama juga memperlihatkan kekuatan yang kita rasakan ada dalam diri kita, tetapi belum berani kita gunakan.



Kita membenci sifatnya yang terlalu dominan, tetapi mengagumi ketegasannya. Kita tidak menyukai kebiasaannya berbicara blak-blakan, tetapi menghargai keberaniannya mengatakan sesuatu yang sulit.



Kita mungkin melihat versi yang berlebihan dari kualitas yang sebenarnya juga kita butuhkan.



Pelajarannya bukan bahwa kita harus menjadi seperti orang tersebut. Pelajarannya adalah kita dapat memisahkan kualitas yang berguna dari cara yang merugikan dalam mengekspresikannya.



Kamu bisa belajar bersikap tegas tanpa merendahkan orang lain. Kamu bisa mengakui ambisi tanpa mengorbankan empati. Kamu bisa menjadi percaya diri tanpa menganggap dirimu lebih unggul.



Terkadang, orang yang paling membuat kita kesal membantu kita melihat sifat-sifat yang belum sepenuhnya kita pahami dalam diri sendiri.



5. Mereka Memiliki Status, Pengaruh, atau Kemampuan yang Sulit Kita Abaikan



Kita tidak selalu mengagumi seseorang karena menyukai kepribadiannya. Terkadang, kita mengaguminya karena pengaruh yang dimilikinya terhadap dunia di sekitarnya.



Seseorang bisa sangat menyebalkan, tetapi tetap menjadi pemimpin yang efektif. Seseorang bisa memiliki sikap yang dingin, tetapi sangat ahli dalam bidangnya. Seseorang bisa memiliki banyak kekurangan, tetapi mampu menciptakan karya yang luar biasa.



Kita mungkin tidak ingin dekat dengannya, tetapi sulit menyangkal bahwa dia memiliki kemampuan yang menonjol.



Status sosial dan penilaian terhadap kompetensi



Manusia adalah makhluk sosial yang peka terhadap kedudukan, pengaruh, dan kemampuan orang lain.



Dalam banyak konteks, kita memperhatikan siapa yang memiliki keahlian, siapa yang mampu mengambil keputusan, siapa yang dipercaya, dan siapa yang mempunyai sumber daya untuk mencapai tujuannya.



Hal ini tidak selalu berarti kita materialistis atau terlalu peduli terhadap status. Mengenali kemampuan orang lain juga dapat membantu kita memahami lingkungan, bekerja sama, dan mengambil keputusan yang lebih baik.



Namun, status dapat memengaruhi cara kita menilai seseorang.



Ketika seseorang berhasil mencapai posisi tinggi, kita mungkin mulai memperhatikan kemampuannya dengan lebih serius. Prestasinya menjadi bukti yang sulit diabaikan, bahkan jika kita tidak menyukai kepribadiannya.



Sebaliknya, ketika kita membenci seseorang, kita mungkin cenderung mengabaikan keberhasilannya atau mencari alasan untuk mengurangi nilainya.



Kedua kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa penilaian sosial tidak selalu objektif.



Mengagumi kemampuan tidak sama dengan mengagumi karakter



Bayangkan seorang pemimpin yang terkenal tegas, sangat strategis, dan mampu membawa organisasinya melewati masa sulit. Namun, dia juga sering meremehkan orang lain dan sulit menerima kritik.



Sebagian orang mungkin mengagumi kemampuannya mengambil keputusan, tetapi tidak ingin bekerja di bawah kepemimpinannya.



Tidak ada kontradiksi dalam penilaian tersebut.



Kompetensi, integritas, empati, dan kualitas hubungan interpersonal adalah dimensi yang berbeda. Seseorang dapat unggul dalam satu dimensi dan lemah dalam dimensi lainnya.



Kesalahan terjadi ketika kita menganggap keberhasilan sebagai bukti bahwa seseorang pasti memiliki karakter yang baik.



Orang yang berhasil belum tentu selalu benar. Orang yang berpengaruh belum tentu bijaksana. Orang yang sangat cerdas belum tentu mampu memahami perasaan orang lain.



Demikian pula, seseorang yang memiliki banyak kekurangan tetap dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai.



Mengapa kekaguman terhadap orang yang dibenci bisa semakin kuat?



Ketika kemampuan seseorang terlihat jelas dan menghasilkan dampak nyata, kita mungkin semakin sulit mengabaikannya.



Jika kita sudah memiliki konflik dengannya, pengakuan itu dapat menciptakan ketegangan emosional. Kita tidak ingin memberinya penghargaan, tetapi bukti keberhasilannya terlalu jelas untuk disangkal.



Dalam situasi seperti ini, kita perlu memisahkan dua pertanyaan:



Apakah orang ini memiliki kemampuan yang patut diakui?



Apakah orang ini memperlakukan orang lain dengan cara yang patut dihargai?



Jawabannya bisa berbeda.



Kita dapat menghormati keahlian seseorang tanpa mempercayainya dalam segala hal. Kita dapat mempelajari strategi kerjanya tanpa meniru perilakunya. Kita juga dapat mengakui pencapaiannya sambil tetap menolak tindakan yang merugikan orang lain.



Menghormati kemampuan seseorang tidak berarti menyerahkan penilaian moral kita kepadanya.



Justru dengan memisahkan kemampuan dari karakter, kita dapat membuat penilaian yang lebih adil dan tidak mudah terpesona oleh status semata.



6. Kebencian Membuat Kita Terus Memperhatikan Mereka, Sehingga Kekaguman Sulit Dihindari



Ada satu hal yang sering luput dari perhatian: membenci seseorang tidak selalu membuat kita berhenti memikirkannya.



Kita mungkin terus mengingat perkataannya, memperhatikan pencapaiannya, memeriksa tindakannya, atau membandingkan diri dengannya.



Bahkan ketika tidak ingin berhubungan lagi, kita bisa tetap penasaran terhadap kehidupannya.



Mengapa dia berkata seperti itu? Mengapa banyak orang menyukainya? Bagaimana dia bisa berhasil? Apakah dia benar-benar sehebat yang dikatakan orang lain?



Tanpa disadari, seseorang yang kita benci dapat mengambil ruang yang cukup besar dalam perhatian kita.



Perhatian bukan hanya mengikuti hal-hal yang kita sukai



Secara psikologis, perhatian manusia tidak hanya diarahkan kepada hal-hal yang menyenangkan. Kita juga memperhatikan sesuatu yang dianggap mengancam, tidak terduga, membingungkan, atau relevan dengan kepentingan kita.



Jika seseorang pernah mempermalukan atau menyakiti kita, otak mungkin terus memproses informasi tentang dirinya untuk memahami apa yang terjadi dan mengantisipasi kemungkinan konflik berikutnya.



Ini dapat menjadi respons yang wajar, terutama setelah pengalaman interpersonal yang menyakitkan.



Masalahnya, perhatian yang terus-menerus dapat membuat orang tersebut semakin menonjol dalam pikiran kita.



Kita menjadi sangat peka terhadap setiap pencapaiannya. Kita mengetahui kebiasaannya, mengingat ucapannya, dan memperhatikan bagaimana orang lain merespons dirinya.



Semakin banyak informasi yang kita peroleh, semakin banyak pula kesempatan untuk menemukan sesuatu yang menarik, mengesankan, atau setidaknya sulit diabaikan.



Dari kebencian menuju rasa ingin tahu



Misalnya, kamu tidak menyukai seseorang yang sering bersaing denganmu di tempat kerja.



Karena menganggapnya sebagai ancaman, kamu memperhatikan setiap presentasinya. Kamu memeriksa cara dia menjawab pertanyaan, bagaimana dia menyusun argumen, dan bagaimana dia membangun hubungan dengan rekan-rekannya.



Awalnya, perhatian tersebut bertujuan menemukan kekurangan.



Namun, setelah beberapa waktu, kamu mulai menyadari bahwa dia sangat terampil dalam menjelaskan ide yang rumit. Dia juga mampu membaca situasi dengan cepat dan tetap tenang saat menghadapi kritik.



Kamu tidak tiba-tiba menyukainya. Akan tetapi, semakin sering memperhatikannya, semakin banyak pula kualitasnya yang kamu kenali.



Perhatian yang awalnya didorong oleh permusuhan akhirnya membuka jalan bagi pengakuan terhadap kemampuannya.



Tentu saja, hal ini tidak selalu terjadi. Perhatian yang terus-menerus juga dapat memperkuat kebencian, terutama jika seseorang terus-menerus mencari bukti yang mendukung penilaian negatifnya.



Dengan kata lain, perhatian yang intens tidak otomatis menghasilkan kekaguman. Namun, perhatian tersebut dapat memperbesar pengaruh seseorang terhadap penilaian kita.



Ketika orang yang dibenci menjadi pusat kehidupan mental kita



Ada perbedaan antara memperhatikan seseorang karena perlu memahami situasi dan terus-menerus memikirkannya hingga mengganggu keseharian.



Jika kamu selalu membandingkan dirimu dengan orang yang kamu benci, suasana hatimu mungkin menjadi bergantung pada apa yang dia lakukan.



Ketika dia gagal, kamu merasa lega. Ketika dia berhasil, kamu merasa terancam. Ketika orang lain memujinya, kamu merasa perlu membuktikan bahwa mereka keliru.



Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut memiliki pengaruh emosional yang jauh lebih besar daripada yang kamu inginkan.



Kamu mungkin merasa sedang menentangnya, tetapi sebenarnya kamu terus menjadikan dirinya sebagai tolok ukur.



Cara untuk keluar bukanlah memaksakan diri agar menyukainya. Kamu dapat mulai mengurangi perhatian yang tidak perlu, berhenti memantau kehidupannya, dan mengembalikan fokus kepada tujuanmu sendiri.



Jika ada sesuatu yang memang layak dipelajari darinya, ambil pelajarannya. Setelah itu, kamu tidak harus terus menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian.



Kadang-kadang, kebencian membuat kita terlalu sibuk mengamati seseorang, sampai-sampai kita mulai mengenali kelebihannya dengan sangat baik.



Apa yang Sebenarnya Bisa Kita Pelajari dari Paradoks Ini?



Keenam alasan di atas menunjukkan bahwa hubungan kita dengan orang lain tidak selalu ditentukan oleh satu emosi saja.



Kita dapat merasa terancam sekaligus terinspirasi. Kita dapat merasa kecewa sekaligus mengakui kemampuan seseorang. Kita dapat tidak menyukai kepribadiannya, tetapi tetap belajar sesuatu yang berguna darinya.



Hal ini mengajak kita melihat emosi sebagai sumber informasi, bukan sebagai perintah yang harus selalu diikuti.



Jika kita membenci seseorang, kita tidak harus segera menyimpulkan bahwa kebencian itu salah. Bisa jadi, orang tersebut memang telah melanggar batasan, melakukan ketidakadilan, atau memperlakukan kita dengan buruk.



Namun, kita juga tidak perlu membiarkan kebencian menghalangi kemampuan untuk menilai kenyataan.



Kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri sendiri.



Pertama, apa yang sebenarnya saya benci?



Apakah saya membenci tindakan tertentu, sifat tertentu, atau keseluruhan orang tersebut? Semakin spesifik jawabannya, semakin mudah kita menilai situasi dengan adil.



Kedua, apa yang sebenarnya saya kagumi?



Apakah itu keberaniannya, kedisiplinannya, kecerdasannya, atau kemampuannya mencapai tujuan? Menemukan jawabannya dapat membantu kita memahami kualitas yang kita hargai.



Ketiga, apakah kekaguman ini membuat saya merasa terancam?



Jika ya, cobalah mencari tahu apa yang membuatnya terasa mengancam. Apakah saya takut tertinggal, merasa tidak cukup baik, atau khawatir kehilangan pengakuan?



Keempat, apakah saya bisa belajar tanpa meniru semua perilakunya?



Kita tidak harus memilih antara mengagumi seseorang sepenuhnya dan menolaknya sepenuhnya. Kita bisa mengambil hal yang bermanfaat sambil mempertahankan nilai dan batasan kita sendiri.



Kelima, apakah perhatian saya terhadap orang ini masih sehat?



Jika kebencian membuat kita terus-menerus membandingkan diri, kehilangan ketenangan, atau sulit berkonsentrasi pada kehidupan sendiri, mungkin sudah waktunya mengurangi keterlibatan emosional.



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan menghilangkan semua konflik, tetapi dapat membantu kita memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri.



Penutup: Kita Tidak Harus Menyukai Seseorang untuk Mengakui Kehebatannya



Mengagumi orang yang kita benci bukanlah sesuatu yang selalu perlu disangkal atau disembunyikan.



Terkadang, kekaguman itu muncul karena orang tersebut memiliki kualitas yang kita inginkan. Terkadang, keberaniannya mengingatkan kita pada keputusan yang belum berani kita ambil. Terkadang, kita sedang berusaha menyelaraskan penilaian negatif dengan kenyataan yang lebih kompleks.



Dalam situasi lain, orang tersebut mungkin memiliki sifat yang membuat kita tidak nyaman, tetapi juga menunjukkan kemampuan yang sulit kita abaikan. Atau, karena terlalu sering memperhatikannya, kita akhirnya mengenali kelebihan yang sebelumnya tidak kita lihat.



Semua kemungkinan ini mengingatkan kita bahwa perasaan manusia tidak selalu mengikuti kategori yang sederhana.



Kita bisa membenci tindakan seseorang tanpa harus menganggap seluruh dirinya tidak bernilai. Kita bisa mengagumi kemampuan seseorang tanpa harus menyetujui perilakunya. Kita juga bisa belajar dari seseorang tanpa harus menjadikannya bagian dari kehidupan kita.



Yang paling penting, jangan sampai kekaguman terhadap orang lain berubah menjadi alasan untuk merendahkan diri sendiri, dan jangan sampai kebencian membuat kita kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan.



Sebab, kedewasaan bukan berarti menyukai semua orang atau selalu mampu mengendalikan perasaan. Kedewasaan lebih dekat dengan kemampuan memahami perasaan tersebut, menilai orang lain secara proporsional, dan memilih tindakan berdasarkan nilai yang kita yakini.



Pada akhirnya, mungkin ada satu pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar mengapa kita mengagumi orang-orang yang kita benci:



Apa yang bisa kita pelajari dari kekaguman itu tanpa harus membawa kebencian tersebut ke mana-mana?



Kita tidak selalu dapat memilih siapa yang membuat kita kesal. Kita juga tidak selalu dapat menghindari perasaan iri, kagum, atau kecewa yang muncul ketika melihat kehidupan orang lain.



Namun, kita dapat memilih bagaimana meresponsnya.



Kita bisa menggunakan keberhasilan orang lain untuk memperbaiki diri, bukan untuk menghukum diri sendiri. Kita bisa mengakui kemampuan seseorang tanpa menyerahkan harga diri kita kepadanya. Dan kita bisa melepaskan kebutuhan untuk menang dalam setiap perbandingan.



Sebab, tujuan akhirnya bukan menjadi lebih hebat daripada orang yang kita benci.



