7 Alasan Mengapa Tinggal Terpisah Bisa Menjadi Peningkatan Hubungan yang Kamu Butuhkan

seseorang yang tinggal terpisah dengan pasangannya / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Apakah tinggal bersama pasangan selalu menjadi tanda bahwa sebuah hubungan semakin kuat? Tidak selalu. Dalam beberapa hubungan, memiliki ruang tinggal yang terpisah justru dapat membantu kedua pasangan membangun kedekatan emosional yang lebih sehat, menjaga identitas diri, dan mengurangi konflik sehari-hari.

Banyak orang tumbuh dengan anggapan bahwa hubungan romantis yang ideal harus selalu berkembang menuju kehidupan bersama. Setelah berpacaran, pasangan diharapkan menikah, tinggal di bawah satu atap, berbagi rutinitas, dan menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersama. Kedekatan fisik sering kali dianggap sebagai bukti cinta, sedangkan keinginan untuk memiliki ruang sendiri terkadang disalahartikan sebagai tanda ketidakseriusan.



Namun, hubungan manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar seberapa sering dua orang berada di tempat yang sama.



Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan tidak hanya berkaitan dengan kedekatan, tetapi juga dengan kemampuan seseorang mempertahankan otonomi, mengelola emosi, berkomunikasi secara terbuka, dan menghormati kebutuhan pasangannya. Dua orang bisa saling mencintai tanpa harus menjalani setiap bagian kehidupan mereka secara berdampingan.



Inilah alasan mengapa konsep living apart together atau LAT semakin menarik untuk dibahas. Istilah ini merujuk pada pasangan yang menjalin hubungan romantis berkomitmen, tetapi memilih tinggal di tempat tinggal masing-masing. Mereka tetap membangun kehidupan bersama sebagai pasangan, tetapi tidak selalu berbagi rumah yang sama.



Bagi sebagian pasangan, pilihan ini berkaitan dengan pekerjaan, anak dari hubungan sebelumnya, kebutuhan pribadi, atau kondisi finansial. Bagi pasangan lain, tinggal terpisah merupakan keputusan sadar untuk menciptakan keseimbangan antara keintiman dan kebebasan pribadi.



Tentu saja, tinggal terpisah bukan solusi ajaib untuk semua masalah hubungan. Jarak fisik tidak otomatis membuat komunikasi lebih baik, menghilangkan konflik, atau menyembuhkan luka emosional. Namun, apabila dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dan disertai komunikasi yang sehat, pengaturan ini bisa memberikan manfaat yang layak dipertimbangkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat tujuh alasan mengapa tinggal terpisah mungkin menjadi peningkatan hubungan yang kamu butuhkan, ditinjau dari konsep-konsep psikologi yang relevan.



1. Kamu Bisa Mempertahankan Identitas Diri Tanpa Kehilangan Kedekatan dengan Pasangan



Salah satu tantangan terbesar dalam hubungan romantis jangka panjang adalah menjaga keseimbangan antara menjadi bagian dari sebuah pasangan dan tetap menjadi individu yang utuh.



Ketika dua orang semakin dekat, mereka biasanya mulai berbagi banyak hal: kebiasaan, jadwal, lingkaran pertemanan, keputusan finansial, bahkan cara menghabiskan waktu luang. Proses ini wajar dan bisa memperkuat hubungan. Namun, masalah dapat muncul ketika kehidupan bersama perlahan menggantikan seluruh ruang untuk kebutuhan pribadi.



Seseorang mungkin berhenti melakukan hobinya karena pasangan tidak menyukainya. Ia bisa mengurangi waktu bersama teman-teman, meninggalkan kegiatan yang sebelumnya bermakna, atau merasa bersalah ketika ingin menghabiskan satu malam sendirian.



Lama-kelamaan, orang tersebut mungkin mulai merasa kehilangan sebagian dari dirinya sendiri.



Apa hubungannya dengan psikologi?



Dalam self-determination theory, yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis mendasar manusia. Otonomi berarti merasa memiliki pilihan dan menjalani tindakan yang selaras dengan nilai serta keinginan pribadi, bukan semata-mata karena tekanan dari luar.



Dalam hubungan romantis, otonomi tidak berarti bertindak sesuka hati atau mengabaikan pasangan. Sebaliknya, otonomi berarti tetap dapat menjadi diri sendiri sambil memilih untuk berkomitmen kepada orang lain.



Tinggal terpisah dapat memberi ruang yang lebih jelas bagi kebutuhan tersebut. Kamu bisa mengatur rumah, waktu istirahat, kegiatan akhir pekan, dan rutinitas harian tanpa harus selalu menyesuaikannya dengan orang lain.



Misalnya, kamu senang membaca hingga larut malam, sementara pasangan lebih suka tidur lebih awal. Ketika tinggal bersama, perbedaan tersebut mungkin memerlukan penyesuaian terus-menerus. Jika tinggal terpisah, kamu memiliki kebebasan untuk menjalani rutinitas yang sesuai dengan kebutuhanmu tanpa mengganggu pasangan.



Hal yang sama berlaku untuk hobi, olahraga, kegiatan kreatif, atau kebutuhan untuk menghabiskan waktu sendirian setelah hari yang melelahkan.



Mengapa hal ini bisa memperkuat hubungan?



Ketika seseorang merasa bahwa hubungannya tidak mengharuskan ia mengorbankan seluruh identitas pribadinya, komitmen dapat terasa lebih sukarela. Ia tetap bersama pasangan bukan karena takut kehilangan kebebasan, melainkan karena memang ingin membangun kehidupan bersama.



Kemandirian juga dapat membantu setiap pasangan membawa pengalaman baru ke dalam hubungan. Kamu memiliki cerita, minat, dan pengalaman pribadi yang bisa dibagikan ketika bertemu kembali.



Dengan demikian, hubungan tidak harus menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan atau identitas seseorang.



Intinya: tinggal terpisah dapat membantu menjaga batas yang sehat antara kehidupan pribadi dan kehidupan romantis. Namun, manfaatnya bukan berasal dari jarak fisik semata, melainkan dari kemampuan kedua pasangan menghormati identitas dan pilihan masing-masing.



2. Waktu Bersama Bisa Terasa Lebih Bermakna, Bukan Sekadar Rutinitas



Pernahkah kamu berada di ruangan yang sama dengan pasangan selama berjam-jam, tetapi hampir tidak benar-benar berinteraksi?



Kalian mungkin duduk berdampingan sambil menatap layar masing-masing, membicarakan tagihan, menentukan menu makan malam, atau membagi pekerjaan rumah. Secara fisik, kalian dekat. Namun, secara emosional, hubungan terasa seperti berjalan dengan sendirinya.



Situasi ini tidak selalu menunjukkan adanya masalah serius. Kehidupan sehari-hari memang membuat pasangan harus mengurus banyak hal praktis. Akan tetapi, jika seluruh waktu bersama dipenuhi rutinitas, kesempatan untuk membangun keintiman emosional bisa berkurang.



Tinggal terpisah dapat mengubah cara pasangan memandang waktu bersama.



Dari kebersamaan otomatis menjadi kebersamaan yang disengaja



Ketika tidak tinggal di rumah yang sama, pasangan perlu lebih sadar dalam merencanakan pertemuan. Mereka mungkin menentukan malam khusus untuk makan bersama, menjadwalkan akhir pekan, atau menyisihkan waktu untuk percakapan yang lebih mendalam.



Pertemuan tersebut menjadi sesuatu yang dipilih dan dipersiapkan, bukan hanya terjadi karena kedua orang kebetulan berada di rumah.



Dalam psikologi hubungan, penelitian tentang responsivitas pasangan menyoroti pentingnya merasa dipahami, dihargai, dan diperhatikan oleh orang yang dicintai. Kualitas interaksi seperti ini sering kali lebih bermakna daripada sekadar banyaknya waktu yang dihabiskan bersama.



Bayangkan dua situasi berikut.



Pada situasi pertama, kamu menghabiskan hampir setiap malam bersama pasangan, tetapi sebagian besar waktu digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau melakukan kegiatan masing-masing tanpa interaksi berarti.



Pada situasi kedua, kamu bertemu pasangan beberapa kali dalam seminggu dan secara sadar meluangkan waktu untuk berbicara, mendengarkan, tertawa, dan membicarakan hal-hal yang penting bagi kalian berdua.



Situasi kedua tidak otomatis lebih baik. Namun, contoh tersebut menunjukkan bahwa jumlah waktu bersama dan kualitas kedekatan emosional adalah dua hal yang berbeda.



Pertemuan yang disengaja membutuhkan perhatian



Tinggal terpisah bisa mendorong pasangan untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin terlupakan dalam rutinitas sehari-hari, seperti:



Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini?



Apa hal paling menyenangkan yang terjadi minggu ini?



Apakah ada sesuatu yang sedang membebani pikiranmu?



Apa yang bisa kita lakukan agar hubungan ini terasa lebih baik?



Percakapan seperti ini membantu pasangan tetap terhubung dengan kehidupan batin satu sama lain.



Namun, ada hal yang perlu diperhatikan: jangan sampai setiap pertemuan terasa seperti janji temu formal yang kaku. Hubungan tetap membutuhkan spontanitas, humor, dan kesediaan untuk hadir ketika pasangan benar-benar membutuhkan dukungan.



Intinya: tinggal terpisah dapat membuat waktu bersama lebih disengaja. Tujuannya bukan mengurangi kebersamaan sebanyak mungkin, melainkan memastikan bahwa waktu yang tersedia benar-benar digunakan untuk membangun hubungan.



3. Konflik Sehari-hari Bisa Berkurang karena Pemicu Gesekan Tidak Terus-Menerus Hadir



Tidak semua pertengkaran dalam hubungan berasal dari persoalan besar seperti perselingkuhan, perbedaan nilai, atau hilangnya kepercayaan. Sebagian konflik justru muncul dari hal-hal kecil yang terjadi berulang kali.



Piring kotor yang tidak segera dicuci. Barang yang diletakkan sembarangan. Suara televisi yang terlalu keras. Perbedaan suhu pendingin ruangan. Kebiasaan tidur yang tidak sama. Pembagian pekerjaan rumah yang dirasa tidak adil.



Satu kejadian mungkin tampak sepele. Akan tetapi, ketika hal serupa terjadi setiap hari, frustrasi dapat menumpuk.



Seseorang yang merasa harus terus-menerus mengingatkan pasangannya untuk mengerjakan sesuatu mungkin akhirnya tidak lagi marah hanya karena piring kotor. Ia marah karena merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau menanggung terlalu banyak tanggung jawab.



Bagaimana psikologi menjelaskan hal ini?



Dalam studi konflik pasangan, stres dari kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan perkataan dan tindakan pasangannya. Ketika seseorang lelah atau kewalahan, ia mungkin menjadi lebih mudah tersinggung dan kurang mampu merespons dengan tenang.



Kondisi tersebut tidak berarti bahwa konflik selalu bisa dihindari. Akan tetapi, mengurangi tekanan yang sebenarnya tidak perlu dapat memberikan ruang bagi pasangan untuk menghadapi persoalan yang lebih penting dengan lebih baik.



Tinggal terpisah dapat mengurangi paparan terhadap sejumlah pemicu gesekan domestik. Setiap orang mengelola rumahnya sendiri, mengatur kebiasaan pribadi, dan menentukan rutinitas tanpa harus bernegosiasi tentang setiap detail kehidupan bersama.



Contohnya, pasangan yang memiliki standar kebersihan berbeda mungkin tidak lagi bertengkar setiap hari mengenai cara menata barang. Mereka dapat mempertahankan standar rumah masing-masing sambil menyepakati bagaimana mengelola kebersihan ketika mengunjungi satu sama lain.



Pasangan dengan jadwal kerja berbeda juga mungkin memperoleh manfaat dari tempat tinggal yang terpisah karena tidak harus selalu menyesuaikan jam tidur atau aktivitas malam.



Tetapi apakah jarak menyelesaikan masalah yang sebenarnya?



Tidak selalu.



Jika konflik muncul karena kurangnya rasa hormat, kebohongan, kecemburuan yang berlebihan, atau ketidakmampuan menyelesaikan masalah, tinggal terpisah hanya mengurangi kesempatan terjadinya beberapa gesekan. Persoalan mendasar tersebut tetap membutuhkan penyelesaian.



Bahkan, jika pasangan menggunakan jarak sebagai alasan untuk tidak pernah membicarakan masalah, konflik yang sama dapat muncul kembali dalam bentuk lain.



Karena itu, tinggal terpisah paling bermanfaat ketika pasangan menggunakannya untuk mengurangi tekanan yang tidak perlu, bukan untuk menghindari seluruh percakapan yang tidak nyaman.



