7 Cara Mengenali Mimpi Buruk dan Hal yang Bisa Dilakukan untuk Mengatasinya Menurut Psikologi

seseorang yang mengatasi mimpi buruk / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Pernahkah Anda terbangun pada tengah malam dengan jantung berdebar kencang setelah mengalami mimpi yang menakutkan? Mungkin Anda bermimpi dikejar seseorang, terjatuh dari tempat yang tinggi, kehilangan orang terdekat, atau berada dalam situasi berbahaya yang terasa begitu nyata. Bahkan setelah membuka mata dan menyadari bahwa semuanya hanya mimpi, rasa takut terkadang masih bertahan selama beberapa menit.

Pengalaman tersebut dikenal sebagai mimpi buruk. Bagi sebagian orang, mimpi buruk hanya terjadi sesekali dan tidak menimbulkan masalah berarti. Namun, bagi orang lain, pengalaman ini dapat berulang, mengganggu kualitas tidur, memicu kecemasan, bahkan membuat mereka takut untuk kembali tidur.



Menurut psikologi, mimpi buruk tidak selalu memiliki arti tersembunyi yang harus ditafsirkan secara harfiah. Pengalaman ini dapat berkaitan dengan stres, kecemasan, pengalaman emosional, trauma, pola tidur yang terganggu, maupun faktor lain yang memengaruhi kondisi tubuh dan pikiran.



Memahami cara mengenali mimpi buruk merupakan langkah awal untuk mengatasinya. Dengan mengenali pola yang muncul, seseorang dapat mempelajari pemicu yang mungkin berperan dan menemukan strategi yang sesuai untuk memperoleh tidur yang lebih nyaman.



Lantas, bagaimana cara mengenali mimpi buruk dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya menurut psikologi? Berikut tujuh hal yang perlu diketahui.



Apa Itu Mimpi Buruk Menurut Psikologi?



Mimpi buruk adalah pengalaman bermimpi yang menimbulkan emosi negatif yang kuat, seperti ketakutan, kecemasan, kesedihan, rasa bersalah, atau perasaan terancam. Mimpi ini biasanya memiliki alur yang cukup jelas dan dapat diingat ketika seseorang terbangun.



Mimpi buruk sering terjadi selama fase tidur REM (rapid eye movement), yaitu fase tidur ketika aktivitas otak relatif tinggi dan mimpi yang jelas lebih sering dialami. Ketika terbangun dari mimpi buruk, seseorang biasanya dapat mengingat sebagian besar kejadian dalam mimpinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), secara psikologis, mimpi buruk dapat berkaitan dengan cara otak memproses pengalaman, emosi, dan ingatan. Namun, hubungan tersebut tidak berarti setiap mimpi memiliki makna psikologis tertentu atau selalu mencerminkan masalah yang sedang dialami seseorang.



Sebagai contoh, seseorang yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan mungkin mengalami mimpi tentang kegagalan atau kehilangan kendali. Akan tetapi, mimpi tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa ia memiliki ketakutan tersembunyi tertentu. Isi mimpi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak selalu memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.



Penting pula untuk membedakan mimpi buruk sesekali dengan gangguan mimpi buruk (nightmare disorder). Gangguan ini dapat dicurigai ketika mimpi buruk terjadi berulang kali, menimbulkan penderitaan yang signifikan, mengganggu tidur, atau memengaruhi aktivitas sehari-hari.



Dengan memahami perbedaan tersebut, seseorang dapat menyikapi mimpi buruk secara lebih tenang tanpa langsung menganggapnya sebagai pertanda buruk atau tanda adanya gangguan psikologis.



1. Mengenali Mimpi yang Terasa Sangat Nyata dan Menimbulkan Ketakutan



Salah satu cara paling mudah untuk mengenali mimpi buruk adalah memperhatikan intensitas emosi yang muncul selama mimpi dan sesudah terbangun.



Mimpi buruk umumnya menghadirkan situasi yang mengancam atau menyedihkan. Seseorang mungkin merasa sedang dikejar, diserang, terjebak, kehilangan seseorang yang dicintai, atau menghadapi bahaya yang tidak dapat dihindari.



Ketika terbangun, perasaan takut tersebut dapat bertahan meskipun orang tersebut sudah mengetahui bahwa kejadian dalam mimpinya tidak benar-benar terjadi.



Gejala yang menyertainya bisa berupa jantung berdebar, napas terasa lebih cepat, tubuh tegang, berkeringat, atau kesulitan untuk kembali tidur. Tidak semua orang mengalami reaksi fisik yang sama, tetapi emosi negatif yang kuat dan ingatan yang jelas merupakan ciri umum mimpi buruk.



Mengapa mimpi buruk bisa terasa begitu nyata?



Selama tidur REM, otak tetap aktif dalam memproses berbagai informasi dan pengalaman. Aktivitas ini memungkinkan munculnya gambaran, cerita, dan emosi yang terasa hidup. Ketika mimpi tersebut mengandung ancaman, seseorang dapat merasakan ketakutan yang intens meskipun ancamannya hanya terjadi dalam pengalaman bermimpi.



Dari sudut pandang psikologi, respons emosional ini tidak berarti seseorang lemah atau tidak mampu mengendalikan pikirannya. Mimpi merupakan pengalaman yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan secara sadar.



Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?



Setelah terbangun, cobalah mengingatkan diri sendiri bahwa Anda sedang berada di tempat yang aman dan pengalaman tadi adalah mimpi.



Lakukan beberapa langkah sederhana berikut:



Buka mata dan perhatikan lingkungan di sekitar Anda.



Rasakan permukaan tempat tidur atau benda yang sedang disentuh.



Tarik napas secara perlahan dan embuskan dengan nyaman.



Minum sedikit air jika diperlukan.



Beri diri sendiri waktu sebelum mencoba tidur kembali.



Teknik tersebut membantu mengarahkan perhatian pada keadaan saat ini, bukan pada gambaran menakutkan yang masih terbayang.



Hindari memaksa diri untuk segera melupakan mimpi. Mengakui bahwa Anda merasa takut, kemudian mengingatkan diri bahwa mimpi tersebut telah berakhir, sering kali lebih membantu daripada melawan perasaan itu secara berlebihan.



2. Memperhatikan Apakah Mimpi Buruk Sering Muncul Ketika Sedang Stres



Mimpi buruk terkadang muncul bersamaan dengan masa-masa penuh tekanan. Misalnya, ketika seseorang menghadapi masalah pekerjaan, konflik keluarga, tekanan akademik, persoalan keuangan, atau perubahan besar dalam hidup.



Stres dapat memengaruhi kualitas tidur dan meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami pengalaman tidur yang tidak menyenangkan. Ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, tubuh mungkin mengalami kesulitan untuk beristirahat secara optimal.



Namun, penting untuk dipahami bahwa hubungan antara stres dan mimpi buruk tidak selalu sederhana. Tidak semua orang yang mengalami stres akan mengalami mimpi buruk, dan tidak semua mimpi buruk disebabkan oleh stres.



Bagaimana cara mengenalinya?



Cobalah memperhatikan apakah mimpi buruk lebih sering muncul pada periode tertentu. Sebagai contoh, Anda mungkin menyadari bahwa mimpi menakutkan lebih sering terjadi menjelang ujian, setelah pertengkaran, ketika beban pekerjaan meningkat, atau saat menghadapi keputusan penting.



Jika pola tersebut berulang, stres dapat menjadi salah satu faktor yang patut diperhatikan.



Meski demikian, jangan langsung menyimpulkan bahwa isi mimpi merupakan gambaran pasti dari masalah yang sedang dihadapi. Fokuslah pada pola tidur dan kondisi emosional secara keseluruhan, bukan hanya pada simbol atau cerita dalam mimpi.



Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?



Salah satu pendekatan yang dapat dicoba adalah mengelola stres sebelum waktu tidur.



Anda dapat melakukan beberapa kegiatan berikut:



Menulis pikiran yang mengganggu. Luangkan waktu sekitar 10–15 menit untuk menuliskan hal-hal yang sedang dipikirkan, termasuk masalah yang belum terselesaikan. Setelah itu, tuliskan satu langkah kecil yang mungkin dilakukan keesokan harinya.



Membatasi aktivitas yang memicu tekanan. Jika memungkinkan, hindari menyelesaikan pekerjaan yang berat atau membaca pesan yang membuat cemas tepat sebelum tidur.



Melakukan relaksasi. Peregangan ringan, meditasi, membaca buku, atau latihan pernapasan dapat membantu tubuh memasuki kondisi yang lebih tenang.



Mencari dukungan sosial. Berbicara dengan orang tepercaya dapat membantu mengurangi beban emosional, terutama ketika masalah terasa sulit dihadapi sendirian.



Tujuannya bukan menghilangkan semua pikiran negatif, melainkan mengurangi tekanan yang terbawa hingga waktu tidur.



3. Mengenali Hubungan antara Mimpi Buruk dan Pengalaman Traumatis



Mimpi buruk yang berulang terkadang berkaitan dengan pengalaman yang sangat menakutkan atau menyakitkan, seperti kecelakaan, kekerasan, kehilangan, bencana, atau peristiwa lain yang menimbulkan tekanan emosional berat.



Dalam situasi tertentu, seseorang dapat mengalami mimpi yang mengulang kejadian traumatis secara langsung. Ada pula yang mengalami mimpi dengan tema serupa, seperti merasa terancam, tidak berdaya, atau kehilangan kendali.



Mimpi buruk dapat menjadi salah satu gejala gangguan stres pascatrauma atau PTSD (post-traumatic stress disorder). Namun, mengalami mimpi buruk setelah kejadian sulit tidak otomatis berarti seseorang mengalami PTSD. Diagnosis memerlukan penilaian terhadap berbagai gejala, durasi, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.



Tanda-tanda yang perlu diperhatikan



Beberapa pola yang patut mendapat perhatian antara lain:



Mimpi buruk berulang tentang peristiwa traumatis.



Terbangun dengan rasa takut yang intens dan sulit ditenangkan.



Menghindari hal-hal yang mengingatkan pada kejadian tersebut.



Mengalami kewaspadaan berlebihan atau sulit merasa aman.



Merasakan kecemasan, gangguan konsentrasi, atau masalah tidur pada siang hari.



Tidak semua tanda tersebut harus muncul bersamaan. Yang terpenting adalah memperhatikan apakah pengalaman tersebut terus berulang dan mengganggu kehidupan.



Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?



Jika mimpi buruk berkaitan dengan trauma, pendekatan yang paling tepat bukan sekadar mencoba melupakannya.



Pertama, ciptakan rutinitas sebelum tidur yang memberikan rasa aman. Anda dapat menyalakan lampu tidur, memastikan lingkungan nyaman, atau melakukan latihan menenangkan diri yang terasa sesuai.



Kedua, hindari memaksa diri untuk menceritakan kembali pengalaman traumatis ketika belum siap. Pemrosesan trauma sebaiknya dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai kebutuhan.



Ketiga, pertimbangkan bantuan psikolog atau psikiater jika mimpi buruk terus berulang, menimbulkan ketakutan yang kuat, atau disertai gejala trauma lainnya.



Terapi yang berfokus pada trauma, seperti terapi perilaku kognitif yang disesuaikan dengan kondisi pasien, dapat membantu sebagian orang. Untuk mimpi buruk berulang, imagery rehearsal therapy juga merupakan salah satu pendekatan yang memiliki dukungan bukti ilmiah.



Meminta bantuan profesional bukan berarti seseorang tidak mampu menghadapi masalahnya sendiri. Justru, bantuan yang tepat dapat membuat proses pemulihan menjadi lebih aman dan terarah.



4. Memperhatikan Pola Tidur yang Tidak Teratur



Mimpi buruk tidak hanya berkaitan dengan kondisi emosional. Kebiasaan tidur dan perubahan pola istirahat juga dapat berperan.



Tidur terlalu larut, kurang tidur, sering terbangun pada malam hari, atau mengalami perubahan jadwal tidur yang drastis dapat mengganggu kualitas istirahat. Pada sebagian orang, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan meningkatnya mimpi buruk.



Kurang tidur juga dapat menyebabkan rasa lelah, mudah tersinggung, dan sulit berkonsentrasi pada keesokan harinya. Jika berlangsung terus-menerus, masalah tidur dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis secara keseluruhan.



Bagaimana cara mengenali masalah ini?



Perhatikan kebiasaan tidur selama beberapa hari atau minggu. Apakah Anda sering tidur pada waktu yang berbeda-beda? Apakah Anda harus bangun terlalu pagi setelah tidur larut malam? Apakah mimpi buruk lebih sering terjadi setelah malam ketika Anda kurang beristirahat?



Catatan sederhana dapat membantu melihat apakah ada pola yang konsisten.



Selain itu, perhatikan kemungkinan gangguan tidur lain. Jika Anda sering mendengkur keras, terbangun seperti kehabisan napas, atau mengalami kantuk berat pada siang hari, sebaiknya konsultasikan kondisi tersebut kepada tenaga kesehatan.



Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?



Cobalah memperbaiki kebiasaan tidur secara bertahap.



Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari.



Berikan waktu tidur yang cukup sesuai kebutuhan usia. Kebanyakan orang dewasa membutuhkan sekitar 7–9 jam tidur setiap malam.



Buat kamar tidur nyaman, tenang, dan tidak terlalu terang.



Kurangi konsumsi kafein menjelang waktu tidur.



Hindari menggunakan alkohol sebagai cara untuk membantu tidur karena alkohol dapat mengganggu kualitas tidur.



Lakukan kegiatan yang menenangkan sebelum berbaring.



Jika Anda sulit tidur, jangan menjadikan waktu tidur sebagai ajang untuk memaksa diri agar segera terlelap. Apabila Anda merasa semakin gelisah, bangunlah sejenak dan lakukan aktivitas tenang dalam pencahayaan redup. Kembalilah ke tempat tidur ketika mulai mengantuk.



Perbaikan pola tidur memang tidak selalu langsung menghentikan mimpi buruk. Namun, tidur yang lebih teratur dapat membantu memperbaiki kualitas istirahat dan menjadi bagian penting dari penanganan masalah tidur.



5. Mengenali Pengaruh Obat, Alkohol, dan Kondisi Kesehatan



Sebagian orang mengira mimpi buruk selalu disebabkan oleh pikiran atau perasaan. Padahal, faktor fisik, penggunaan obat tertentu, dan kondisi kesehatan juga dapat berperan.



Beberapa obat dapat menimbulkan perubahan pada pola tidur atau pengalaman bermimpi. Alkohol dan zat tertentu juga dapat memengaruhi tidur, termasuk ketika efeknya mulai menghilang. Selain itu, demam, gangguan tidur, dan kondisi medis tertentu terkadang berkaitan dengan mimpi yang lebih intens atau mengganggu.



Karena penyebabnya beragam, penting untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa mimpi buruk merupakan tanda adanya masalah psikologis.



Bagaimana cara mengenalinya?



Perhatikan apakah mimpi buruk mulai muncul setelah Anda menggunakan obat baru, mengalami perubahan dosis, mengubah pola konsumsi alkohol, atau mengalami masalah kesehatan tertentu.



Catat kapan gejala mulai terjadi dan apakah ada perubahan lain yang menyertainya. Informasi ini akan membantu tenaga kesehatan menilai kemungkinan hubungan antara mimpi buruk dan faktor fisik.



Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?



Jika Anda menduga mimpi buruk berkaitan dengan obat yang sedang digunakan, bicarakan hal tersebut dengan dokter atau apoteker. Jangan menghentikan obat resep atau mengubah dosis sendiri tanpa petunjuk tenaga kesehatan.



Jika alkohol atau zat tertentu mungkin memengaruhi tidur, sampaikan informasi tersebut secara jujur kepada tenaga kesehatan agar mereka dapat memberikan saran yang sesuai.



Anda juga dapat mencatat pola tidur, waktu penggunaan obat, dan frekuensi mimpi buruk. Catatan ini tidak dapat memastikan penyebabnya, tetapi dapat membantu proses evaluasi.



Apabila mimpi buruk muncul secara mendadak, berlangsung terus-menerus, atau disertai gejala fisik maupun perubahan perilaku yang mengkhawatirkan, pemeriksaan medis dapat membantu menyingkirkan penyebab lain.



6. Mengenali Mimpi Buruk yang Berulang dan Mengganggu Aktivitas Sehari-hari



Mimpi buruk yang terjadi sesekali umumnya tidak memerlukan penanganan khusus. Akan tetapi, ketika mimpi buruk berulang, pengalaman tersebut dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius.



Seseorang mungkin mulai takut memejamkan mata karena khawatir mengalami mimpi yang sama. Ada pula yang menunda waktu tidur, sering memeriksa keadaan kamar, atau mengalami kecemasan sejak sore karena membayangkan malam yang tidak nyaman.



Akibatnya, masalah dapat membentuk lingkaran yang saling memperkuat: mimpi buruk menyebabkan ketakutan untuk tidur, ketakutan mengganggu waktu istirahat, dan kurang tidur kemudian dapat memperburuk kondisi emosional.



Tanda-tanda mimpi buruk mulai mengganggu kehidupan



Perhatikan apakah Anda mengalami hal-hal berikut:



Terbangun berulang kali akibat mimpi yang menakutkan.



Sulit kembali tidur setelah terbangun.



Merasa lelah atau mengantuk pada siang hari.



Mengalami gangguan konsentrasi dan perubahan suasana hati.



Menghindari tidur karena takut mengalami mimpi buruk.



Merasa cemas berkepanjangan akibat pengalaman tidur tersebut.



Jika beberapa kondisi ini terjadi secara berulang, jangan hanya mengandalkan anggapan bahwa mimpi buruk akan hilang dengan sendirinya.



Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?



Salah satu langkah yang bermanfaat adalah membuat jurnal tidur dan mimpi. Setelah terbangun dan merasa cukup tenang, catat tanggal, waktu tidur, pengalaman mimpi secara singkat, tingkat ketakutan, serta kondisi yang mungkin berhubungan dengan pengalaman tersebut.



Jangan merasa harus menuliskan semua detail yang membuat Anda tidak nyaman. Catatan sederhana sudah cukup untuk membantu mengenali pola.



Selanjutnya, perhatikan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Jika mimpi buruk menyebabkan kurang tidur berkepanjangan, kecemasan berat, atau penurunan fungsi sehari-hari, berkonsultasilah dengan psikolog, psikiater, atau dokter.



Dalam psikologi klinis, gangguan mimpi buruk dapat ditangani melalui pendekatan yang terstruktur. Salah satunya adalah imagery rehearsal therapy (IRT), yaitu terapi yang melibatkan penyusunan ulang alur mimpi buruk menjadi versi alternatif yang lebih aman atau tidak terlalu menakutkan, kemudian melatih penggambaran mental versi tersebut saat terjaga.



IRT bukan berarti seseorang harus berpura-pura bahwa pengalaman buruk tidak pernah terjadi. Pendekatan ini bertujuan membantu mengubah pola mimpi yang mengganggu dan mengurangi penderitaan yang menyertainya. Penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi individu, khususnya jika mimpi buruk berkaitan dengan trauma.



7. Mengenali Kapan Mimpi Buruk Membutuhkan Bantuan Profesional



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah mengetahui kapan mimpi buruk sudah berada di luar batas gangguan tidur sesekali.



Tidak semua mimpi buruk membutuhkan psikoterapi atau pengobatan. Namun, apabila pengalaman tersebut berulang, menimbulkan penderitaan berat, atau mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari, bantuan profesional patut dipertimbangkan.



Mengenali batas ini merupakan bagian dari menjaga kesehatan mental. Seseorang tidak harus menunggu sampai benar-benar kelelahan sebelum mencari bantuan.



Kapan sebaiknya mencari pertolongan?



Pertimbangkan konsultasi dengan tenaga kesehatan apabila:



Mimpi buruk terjadi berulang kali dan terus mengganggu tidur.



Anda mulai takut tidur atau sengaja mengurangi waktu tidur.



Mimpi buruk berkaitan dengan pengalaman traumatis.



Kecemasan atau suasana hati memburuk akibat gangguan tidur.



Anda mengalami kantuk berat atau kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.



Mimpi buruk mulai muncul setelah perubahan pengobatan atau disertai masalah kesehatan lain.



Jika Anda mengalami trauma, kecemasan, atau gejala psikologis lain, psikolog atau psikiater dapat membantu mengevaluasi kondisi secara menyeluruh.



Penanganan yang diberikan bergantung pada penyebab dan karakteristik masalah. Terapi psikologis, penanganan gangguan tidur yang mendasari, dan evaluasi obat dapat menjadi bagian dari pendekatan yang sesuai.



Pada kasus tertentu, dokter mungkin mempertimbangkan pengobatan. Namun, obat bukan pilihan yang otomatis diperlukan untuk semua orang yang mengalami mimpi buruk. Manfaat, risiko, dan kondisi kesehatan perlu dinilai secara individual.



Apabila mimpi buruk disertai dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau perasaan tidak aman ketika terjaga, carilah bantuan segera dari tenaga kesehatan atau layanan darurat setempat.



Yang terpenting, jangan menganggap meminta bantuan sebagai tanda kelemahan. Gangguan tidur dapat memengaruhi kesehatan fisik dan psikologis, sehingga penanganan yang tepat merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.



Kebiasaan Tambahan untuk Mengurangi Risiko Mimpi Buruk



Selain tujuh cara di atas, ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga kualitas tidur dan mengurangi tekanan yang mungkin berhubungan dengan mimpi buruk.



1. Bangun rutinitas malam yang menenangkan.



Pilih aktivitas yang membuat Anda merasa nyaman, seperti membaca buku, mendengarkan suara yang menenangkan, atau melakukan peregangan ringan. Rutinitas yang konsisten membantu tubuh bersiap untuk beristirahat.



2. Kurangi paparan konten yang mengganggu sebelum tidur jika Anda sensitif terhadapnya.



Film horor, berita yang memicu kecemasan, atau konten yang mengingatkan pada pengalaman traumatis dapat membuat sebagian orang lebih gelisah. Anda tidak perlu menghindari semua konten tersebut, tetapi perhatikan pengaruhnya terhadap kondisi emosional Anda.



3. Latih perhatian pada keadaan saat ini.



Jika masih merasa takut setelah terbangun, perhatikan lima benda yang terlihat, empat hal yang dapat disentuh, atau suara yang terdengar di sekitar. Latihan ini dapat membantu mengalihkan perhatian dari sisa gambaran mimpi menuju lingkungan nyata.



4. Hindari menafsirkan setiap mimpi sebagai pertanda.



Mimpi tidak memiliki kamus makna universal yang dapat digunakan untuk memastikan masa depan atau kondisi psikologis seseorang. Alih-alih mencari arti simbol tertentu, perhatikan apakah ada pola stres, gangguan tidur, atau emosi yang membutuhkan perhatian.



5. Beri waktu bagi tubuh untuk pulih.



Jika mengalami malam yang buruk, cobalah kembali ke jadwal tidur yang teratur pada malam berikutnya. Hindari menyalahkan diri sendiri atau menganggap satu mimpi buruk sebagai bukti bahwa Anda tidak akan pernah bisa tidur nyenyak.



Kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak menjamin mimpi buruk akan hilang sepenuhnya, tetapi dapat mendukung kesehatan tidur dan membantu seseorang menghadapi pengalaman tersebut dengan lebih tenang.



Kesimpulan



Mimpi buruk merupakan pengalaman yang dapat dialami siapa saja. Dalam banyak kasus, mimpi buruk hanya terjadi sesekali dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis. Namun, mimpi yang berulang dan sangat mengganggu perlu mendapat perhatian, terutama jika memengaruhi kualitas tidur, kondisi emosional, atau aktivitas sehari-hari.



Menurut pendekatan psikologi, ada tujuh cara utama untuk mengenali mimpi buruk: memperhatikan intensitas ketakutan, mengamati hubungan dengan stres, mengenali kemungkinan kaitan dengan trauma, mengevaluasi pola tidur, mempertimbangkan pengaruh obat dan kondisi kesehatan, memperhatikan frekuensi serta dampaknya, dan mengetahui kapan harus mencari bantuan profesional.



Upaya mengatasinya dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti menenangkan diri setelah terbangun, memperbaiki rutinitas tidur, mengelola stres, dan mencatat pola mimpi. Jika masalah berlangsung terus-menerus, pendekatan profesional seperti terapi psikologis dapat membantu.



