6 Perilaku Baik Orang Tua yang Dapat Membuat Anak Mengalami Trauma Menurut Psikologi

seseorang yang membuat anaknya trauma / foto: Magnific/dikushin

JawaPos.com - Menjadi orang tua bukanlah pekerjaan yang mudah. Hampir semua orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mereka ingin anak tumbuh menjadi pribadi yang baik, sukses, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi kehidupan.

Namun, ada satu hal yang sering luput disadari: niat baik tidak selalu menghasilkan dampak yang baik.



Dalam psikologi, dampak suatu pola pengasuhan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimaksudkan orang tua, tetapi juga oleh bagaimana perilaku tersebut diterima dan dialami oleh anak secara berulang. Sesuatu yang dianggap sebagai bentuk kasih sayang, perlindungan, atau pendidikan dapat terasa berbeda dari sudut pandang anak.



Misalnya, orang tua mungkin berpikir bahwa mereka sedang melindungi anak ketika terlalu sering mengatur kehidupannya. Mereka mungkin merasa sedang mendidik ketika sering mengkritik. Mereka mungkin merasa sedang memotivasi ketika membandingkan anak dengan orang lain.



Masalahnya, jika pola tersebut terus berlangsung dan membuat anak merasa tidak aman, tidak cukup baik, tidak didengar, atau tidak memiliki kendali atas dirinya, pengalaman itu dapat meninggalkan luka psikologis.



Perlu ditegaskan bahwa tidak setiap pengalaman tidak menyenangkan otomatis menjadi trauma. Trauma psikologis merupakan respons yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usia anak, intensitas dan frekuensi pengalaman, hubungan dengan pengasuh, dukungan sosial, temperamen, serta kemampuan anak dalam memahami dan mengatasi situasi tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat enam perilaku orang tua yang mungkin terlihat baik, tetapi dalam kondisi tertentu dapat memberikan dampak psikologis yang serius pada anak.



1. Terlalu Melindungi Anak dari Segala Kesulitan



Orang tua tentu ingin anaknya aman.



Ketika anak jatuh, orang tua ingin segera menolong. Ketika anak mengalami masalah dengan temannya, orang tua ingin menyelesaikannya. Ketika anak gagal dalam suatu hal, orang tua ingin segera memperbaikinya.



Secara naluriah, ini merupakan bentuk kasih sayang.



Namun, perlindungan yang berlebihan dapat berubah menjadi overproteksi.



Anak yang selalu diselamatkan dari kesulitan tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk belajar bahwa kegagalan, penolakan, konflik, dan kekecewaan adalah bagian normal dari kehidupan.



Contohnya, seorang anak mendapatkan nilai buruk di sekolah. Alih-alih membiarkannya menghadapi konsekuensi dan membantu anak memahami kesalahannya, orang tua langsung menyalahkan guru, meminta nilai diperbaiki, atau mengerjakan tugas anak agar masalah selesai.



Orang tua mungkin berpikir:



“Saya hanya tidak ingin anak saya kesusahan.”



Tetapi pesan yang secara tidak sengaja diterima anak bisa berbeda:



“Aku tidak mampu menghadapi masalah sendiri.”



Jika pola tersebut terus terjadi, anak dapat menjadi lebih takut mengambil keputusan, kurang percaya diri menghadapi tantangan, atau sangat bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya.



Dalam jangka panjang, anak mungkin mengalami kesulitan mengembangkan rasa kompetensi—yaitu keyakinan bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan dan menyelesaikan persoalan.



Perlindungan seperti apa yang lebih sehat?



Bukan berarti orang tua harus membiarkan anak menghadapi semua masalah sendirian.



Pendekatan yang lebih sehat adalah mendampingi tanpa selalu mengambil alih.



Daripada langsung menyelesaikan masalah anak, orang tua dapat bertanya:



“Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan?”



“Bagian mana yang paling sulit?”



“Apa yang bisa Ayah/Ibu bantu?”



Dengan demikian, anak tetap merasa aman tetapi sekaligus belajar bahwa dirinya mampu menghadapi kesulitan.



2. Terlalu Sering Mengkritik karena Ingin Anak Menjadi Lebih Baik



Banyak orang tua memberikan kritik dengan niat yang sebenarnya baik.



Mereka ingin anaknya lebih disiplin.



Lebih pintar.



Lebih sopan.



Lebih bertanggung jawab.



Lebih sukses.



Masalah muncul ketika kritik menjadi bahasa utama dalam hubungan antara orang tua dan anak.



Misalnya:



“Kenapa kamu selalu begitu?”



“Kamu sebenarnya bisa kalau tidak malas.”



“Lihat temanmu, dia bisa.”



“Nilaimu sudah bagus, tapi kenapa tidak sempurna?”



“Jangan bikin malu orang tua.”



Orang tua mungkin menganggap kalimat tersebut sebagai motivasi.



Namun, anak dapat menangkap pesan yang jauh lebih dalam:



“Aku tidak cukup baik.”



Perbedaan antara kritik terhadap perilaku dan kritik terhadap identitas sangat penting.



Mengatakan:



“Pekerjaan rumahmu belum selesai. Mari kita cari tahu kenapa.”



berbeda dengan:



“Kamu memang anak malas.”



Yang pertama mengkritik perilaku tertentu.



Yang kedua memberikan label terhadap diri anak.



Jika seorang anak terus-menerus mendapatkan pesan bahwa dirinya malas, bodoh, ceroboh, mengecewakan, atau tidak cukup baik, label tersebut dapat menjadi bagian dari cara anak melihat dirinya sendiri.



Dalam psikologi, pengalaman semacam ini dapat berhubungan dengan terbentuknya self-esteem yang rendah, rasa malu, kecemasan terhadap kesalahan, dan kebutuhan berlebihan untuk mendapatkan pengakuan.



Pada sebagian anak, tekanan seperti ini bahkan dapat membuat mereka menjadi sangat perfeksionis.



Mereka bukan lagi berusaha melakukan sesuatu karena menikmati prosesnya, tetapi karena takut membuat kesalahan dan mengecewakan orang tua.



Bagaimana memberikan koreksi tanpa melukai?



Fokuskan kritik pada perilaku, bukan karakter.



Daripada:



“Kamu memang tidak bertanggung jawab.”



Cobalah:



“Tugas ini belum kamu selesaikan. Apa yang membuatmu kesulitan menyelesaikannya?”



Anak tetap mendapatkan batasan dan koreksi, tetapi harga dirinya tidak harus dihancurkan dalam proses tersebut.



3. Selalu Ingin Menentukan Apa yang Terbaik untuk Anak



Orang tua memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak daripada anak. Karena itu, wajar jika orang tua ingin memberikan nasihat.



Tetapi ada perbedaan antara membimbing anak dan mengendalikan seluruh kehidupannya.



Orang tua mungkin memilihkan sekolah, teman, hobi, pakaian, jurusan, pekerjaan, bahkan pasangan, dengan alasan:



“Orang tua pasti lebih tahu.”



Dalam beberapa situasi, keputusan orang tua memang diperlukan. Anak yang masih kecil tentu belum mampu mengambil semua keputusan sendiri.



Namun, seiring pertumbuhan anak, kebutuhan terhadap otonomi juga meningkat.



Jika setiap keputusan selalu ditentukan orang tua, anak dapat tumbuh dengan keyakinan bahwa keinginannya sendiri tidak penting.



Contohnya, seorang anak menyukai seni, tetapi orang tuanya terus mengatakan:



“Kamu harus masuk jurusan yang punya masa depan.”



Anak akhirnya mengikuti pilihan orang tua.



Dari luar, keluarga tersebut mungkin terlihat baik-baik saja.



Tetapi di dalam diri anak bisa muncul konflik:



“Aku menjalani hidupku sendiri atau hidup yang diinginkan orang tuaku?”



Kontrol yang berlebihan juga dapat membuat anak takut mengambil keputusan karena terbiasa menunggu persetujuan orang tua.



Pada sebagian anak, ketika memasuki masa dewasa, kondisi ini dapat muncul sebagai kesulitan mengenali apa yang sebenarnya mereka inginkan.



Anak tetap membutuhkan batasan



Memberikan kebebasan bukan berarti membiarkan anak melakukan apa saja.



Pengasuhan yang sehat justru menggabungkan batasan dengan kesempatan memilih.



Misalnya:



“Kamu harus belajar malam ini, tetapi kamu boleh memilih mau mulai pukul 7 atau pukul 8.”



Anak belajar bahwa ada tanggung jawab yang harus dilakukan, tetapi ia juga memiliki ruang untuk mengambil keputusan.



Inilah salah satu cara orang tua membantu anak membangun kemandirian tanpa kehilangan rasa aman.



4. Menyembunyikan Semua Masalah agar Anak Tidak Khawatir



Banyak orang tua berpikir:



“Jangan sampai anak tahu masalah keluarga.”



Niatnya sangat bisa dipahami.



Orang tua ingin melindungi anak dari stres.



Namun, ada perbedaan antara melindungi anak dari informasi yang belum sesuai usianya dan menciptakan suasana penuh rahasia yang membuat anak bingung.



Anak, terutama yang masih kecil, sangat peka terhadap perubahan suasana di rumah.



Mereka mungkin melihat orang tua sering bertengkar, menangis, diam-diam berbicara, atau terlihat sangat cemas.



Ketika tidak mendapatkan penjelasan yang sesuai usianya, anak dapat mencoba membuat kesimpulan sendiri.



Dan kesimpulan anak belum tentu benar.



Seorang anak mungkin berpikir:



“Apakah aku penyebabnya?”



“Apakah orang tuaku akan berpisah?”



“Apakah sesuatu yang buruk akan terjadi?”



“Apakah aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaikinya?”



Dalam kondisi tertentu, ketidakpastian justru dapat lebih menakutkan daripada informasi yang sederhana dan sesuai usia.



Misalnya, ketika keluarga sedang mengalami masalah keuangan, orang tua tidak perlu menceritakan seluruh detail ekonomi kepada anak kecil.



Tetapi mereka dapat mengatakan:



“Saat ini Ayah dan Ibu sedang mengatur keuangan keluarga. Jadi kita perlu mengurangi beberapa pengeluaran. Kamu tidak perlu khawatir, orang dewasa sedang mengurus masalah ini.”



Pesan tersebut memberikan dua hal penting:



kejujuran yang sesuai usia dan rasa aman.



Anak tidak harus mengetahui semua masalah orang dewasa.



Tetapi anak juga perlu mengetahui bahwa ketika sesuatu terasa berbeda di rumah, ada orang dewasa yang mampu menghadapinya.



5. Mengorbankan Diri Secara Berlebihan demi Anak



Ini adalah perilaku yang sering dipuji oleh masyarakat.



Orang tua bekerja keras.



Tidak membeli sesuatu untuk diri sendiri.



Menghabiskan seluruh waktu untuk anak.



Selalu mengatakan:



“Ayah/Ibu tidak membutuhkan apa-apa. Yang penting kamu bahagia.”



Pengorbanan orang tua memang merupakan bagian dari kehidupan keluarga.



Namun, jika pengorbanan tersebut kemudian menjadi utang emosional yang harus dibayar anak, dampaknya dapat menjadi berat.



Misalnya, orang tua terus mengatakan:



“Ibu sudah melakukan semuanya untuk kamu.”



“Ayah bekerja sampai tidak punya waktu istirahat demi kamu.”



“Setelah semua pengorbanan orang tua, kamu malah seperti ini.”



Anak akhirnya belajar bahwa kasih sayang selalu memiliki harga.



Ia mungkin merasa:



“Aku harus memenuhi keinginan orang tua karena mereka sudah berkorban untukku.”



Dalam psikologi keluarga, dinamika semacam ini dapat berkaitan dengan rasa bersalah dan kesulitan menetapkan batasan.



Anak yang terbiasa merasa berutang secara emosional kepada orang tua dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat sulit mengatakan “tidak”.



Mereka mungkin merasa bersalah ketika memiliki kebutuhan sendiri.



Mereka mungkin merasa egois ketika memilih kebahagiaan pribadi.



Padahal, anak seharusnya tidak perlu membayar kembali kasih sayang orang tua.



Kasih sayang bukan transaksi



Orang tua tentu boleh mengatakan bahwa membesarkan anak membutuhkan banyak usaha.



Tetapi hubungan orang tua-anak sebaiknya tidak dibangun seperti hubungan utang-piutang.



Anak perlu merasakan:



“Aku dicintai karena aku adalah aku.”



bukan:



“Aku harus menjadi seperti yang orang tuaku inginkan agar layak dicintai.”



6. Menyembunyikan Emosi demi Terlihat sebagai Orang Tua yang Kuat



Banyak orang tua percaya bahwa mereka harus selalu kuat.



Tidak boleh menangis di depan anak.



Tidak boleh mengakui kesalahan.



Tidak boleh mengatakan “Aku tidak tahu.”



Tidak boleh meminta maaf.



Tujuannya biasanya baik: orang tua ingin menjadi sosok yang aman dan kuat bagi anak.



Namun, ada perbedaan antara menjadi orang tua yang stabil dan berpura-pura tidak memiliki emosi.



Anak perlu belajar bahwa marah, sedih, kecewa, takut, dan lelah adalah bagian normal dari kehidupan manusia.



Jika orang tua selalu menyembunyikan emosi, anak dapat kesulitan belajar bagaimana mengelola emosinya sendiri.



Lebih buruk lagi, jika orang tua sedang marah tetapi mengatakan:



“Aku tidak marah!”



anak mendapatkan pesan yang membingungkan.



Anak melihat ekspresi wajah, suara, dan perilaku orang tua yang menunjukkan kemarahan, tetapi kata-katanya mengatakan sesuatu yang berbeda.



Dalam jangka panjang, anak bisa menjadi terlalu waspada terhadap perubahan emosi orang lain.



Sebaliknya, orang tua dapat memberikan contoh regulasi emosi yang sehat.



Misalnya:



“Ayah sedang sangat marah sekarang. Ayah akan menenangkan diri dulu supaya tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan.”



Kalimat sederhana seperti ini mengajarkan kepada anak bahwa memiliki emosi bukanlah masalah.



Yang penting adalah bagaimana seseorang mengelolanya.



Dan jika orang tua melakukan kesalahan, meminta maaf bukan tanda kelemahan.



Misalnya:



“Tadi Ibu bicara terlalu keras. Ibu minta maaf. Ibu tetap tidak setuju dengan perilaku kamu, tetapi cara Ibu menyampaikannya tidak tepat.”



Anak belajar dua hal sekaligus:



orang tua dapat membuat kesalahan, dan hubungan tetap bisa diperbaiki.



Mengapa Perilaku yang “Baik” Bisa Menjadi Menyakitkan?



Kuncinya bukan selalu pada perilaku tunggal.



Yang lebih penting adalah pola, intensitas, konteks, dan pengalaman subjektif anak.



Melindungi anak bukan sesuatu yang buruk.



Mengkritik juga tidak selalu buruk.



Memberikan nasihat bukan sesuatu yang salah.



Berkorban untuk anak juga merupakan bagian dari menjadi orang tua.



Masalah muncul ketika perilaku tersebut menjadi ekstrem atau dilakukan dengan cara yang membuat anak terus-menerus merasa:



tidak aman,



tidak cukup baik,



tidak dipercaya,



tidak memiliki kendali,



tidak boleh memiliki emosi,



bertanggung jawab atas kebahagiaan orang tua,



atau takut kehilangan kasih sayang jika tidak memenuhi harapan.



Dengan kata lain, yang perlu diperhatikan bukan hanya “Apa yang dilakukan orang tua?”, tetapi juga “Apa yang terus-menerus dirasakan anak?”



Trauma Tidak Selalu Berasal dari Satu Kejadian



Ketika berbicara tentang trauma masa kecil, kita sering membayangkan kejadian ekstrem.



Padahal, pengalaman psikologis anak sangat kompleks.



Luka emosional juga dapat terbentuk dari pola hubungan yang berulang.



Satu kali orang tua kehilangan kesabaran tidak otomatis menyebabkan trauma.



Satu kali anak mendapatkan kritik juga tidak otomatis membuatnya mengalami masalah psikologis.



Yang menjadi perhatian adalah ketika pola tertentu berlangsung terus-menerus tanpa adanya pemulihan.



Misalnya, seorang anak sesekali dimarahi tetapi kemudian orang tua meminta maaf, mendengarkan perasaannya, dan memperbaiki hubungan.



Situasinya sangat berbeda dengan anak yang selama bertahun-tahun selalu dimarahi, dipermalukan, tidak didengarkan, dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membicarakan perasaannya.



Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa kesalahan.



Hubungan yang sehat adalah hubungan yang mampu melakukan perbaikan setelah terjadi kesalahan.



Tidak Ada Orang Tua yang Sempurna



Pembahasan mengenai pola asuh dan trauma terkadang membuat orang tua merasa bersalah.



Padahal, tujuan memahami psikologi pengasuhan bukan untuk mengatakan:



“Orang tua harus sempurna.”



Tidak mungkin.



Orang tua juga manusia.



Mereka bisa lelah, kehilangan kesabaran, salah mengambil keputusan, atau membawa pengalaman masa kecilnya sendiri ke dalam cara mereka mengasuh anak.



Yang jauh lebih penting adalah kemampuan untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki hubungan.



Jika hari ini seorang ayah menyadari bahwa dirinya terlalu mengontrol anak, ia masih bisa belajar memberikan lebih banyak ruang.



Jika seorang ibu menyadari bahwa dirinya terlalu sering mengkritik, ia masih bisa belajar menggunakan bahasa yang lebih konstruktif.



Jika orang tua menyadari bahwa mereka jarang mendengarkan anak, mereka masih bisa mulai menyediakan waktu untuk benar-benar mendengar.



Perubahan kecil yang konsisten dapat memiliki arti besar bagi anak.



Anak Tidak Membutuhkan Orang Tua yang Sempurna



Pada akhirnya, anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu benar.



Anak membutuhkan orang tua yang cukup aman untuk menjadi tempat pulang.



Orang tua yang mampu mengatakan:



“Aku mendengarkanmu.”



“Perasaanmu penting.”



“Kamu boleh melakukan kesalahan.”



“Aku tidak setuju dengan perilakumu, tetapi aku tetap menyayangimu.”



“Aku tadi salah. Maafkan aku.”



“Kamu tidak harus menjadi seperti orang lain.”



“Aku akan membantumu, tetapi aku percaya kamu juga bisa belajar menghadapinya.”



Kalimat-kalimat tersebut mungkin terlihat sederhana.



Tetapi bagi seorang anak, pengalaman berulang kali merasa didengar, dihargai, dicintai, dan aman dapat menjadi fondasi penting bagi perkembangan psikologisnya.



Karena itu, menjadi orang tua bukan tentang menghindari setiap kesalahan.



