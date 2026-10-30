7 Tantangan yang Perlu Dihadapi dalam Tahap Awal Pemulihan dari Kecanduan Menurut Psikologi

seseorang yang sedang pemulihan dari kecanduan / foto: Magnific/wavebreakmedia_micro

JawaPos.com - Pemulihan dari kecanduan bukanlah proses yang sederhana. Ketika seseorang memutuskan untuk berhenti dari penggunaan zat atau perilaku yang selama ini memberikan kepuasan instan, masalahnya tidak selalu selesai begitu saja. Justru, tahap awal pemulihan sering menjadi salah satu periode yang paling berat.

Dalam perspektif psikologi, kecanduan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya kemauan atau kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Kecanduan melibatkan hubungan yang kompleks antara sistem penghargaan di otak, kebiasaan, emosi, lingkungan, pengalaman hidup, cara menghadapi stres, serta pola pikir yang terbentuk dalam waktu lama.



Karena itu, seseorang yang sedang berada dalam tahap awal pemulihan mungkin mengalami berbagai kesulitan: keinginan kuat untuk kembali menggunakan, perubahan suasana hati, sulit menikmati aktivitas biasa, rasa bersalah, konflik dengan orang lain, hingga kebingungan mengenai bagaimana menjalani hidup tanpa kecanduan sebagai bagian dari rutinitas.



Tantangan-tantangan tersebut bukan berarti proses pemulihan gagal. Sebaliknya, sebagian di antaranya merupakan bagian yang perlu dipahami dan dihadapi agar pemulihan dapat berkembang secara lebih stabil.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat tujuh tantangan utama yang sering muncul pada tahap awal pemulihan dari kecanduan menurut perspektif psikologi.



1. Menghadapi Keinginan untuk Kembali Menggunakan atau Melakukan Perilaku Adiktif



Salah satu tantangan terbesar dalam tahap awal pemulihan adalah menghadapi craving, yaitu dorongan kuat untuk kembali menggunakan zat atau melakukan perilaku yang sebelumnya menimbulkan ketergantungan.



Craving dapat muncul secara tiba-tiba. Seseorang mungkin merasa sudah memiliki tekad yang kuat untuk berubah, tetapi kemudian menemukan dirinya kembali memikirkan pengalaman lama ketika menghadapi situasi tertentu.



Misalnya, seseorang yang sedang pulih dari kecanduan alkohol dapat mengalami dorongan minum ketika berkumpul dengan teman-teman yang biasa minum bersamanya. Seseorang yang sedang pulih dari perjudian mungkin mengalami keinginan untuk berjudi ketika sedang mengalami masalah keuangan. Bahkan tempat, musik, waktu tertentu, percakapan, atau perasaan tertentu dapat menjadi pemicu.



Dalam psikologi, hal ini dapat dipahami melalui konsep cue atau isyarat yang telah diasosiasikan dengan perilaku adiktif. Selama bertahun-tahun, otak dapat mempelajari hubungan antara situasi tertentu dan tindakan yang memberikan penghargaan atau kelegaan.



Akibatnya, pemicu tidak selalu bersifat rasional.



Seseorang bisa saja berpikir:



"Saya tahu ini akan membuat masalah saya semakin buruk, tetapi saya tetap ingin melakukannya."



Kontradiksi seperti ini merupakan hal yang penting untuk dipahami. Dorongan bukan berarti seseorang benar-benar ingin menghancurkan hidupnya. Dorongan merupakan pengalaman psikologis yang dapat muncul sebagai hasil dari kebiasaan, pembelajaran, emosi, dan mekanisme penghargaan.



Apa yang perlu dilakukan?



Tahap awal pemulihan membutuhkan kemampuan untuk mengenali pemicu.



Seseorang dapat mulai mencatat:



kapan craving muncul;



apa yang terjadi sebelum craving;



siapa yang berada di sekitar;



emosi apa yang sedang dirasakan;



pikiran apa yang muncul;



seberapa kuat dorongannya;



dan bagaimana dorongan tersebut akhirnya berlalu.



Salah satu prinsip penting adalah memahami bahwa craving merupakan keadaan yang dapat naik dan kemudian turun. Dorongan tidak harus selalu dituruti.



Belajar menunda respons terhadap craving, menjauh dari pemicu, mencari dukungan, dan menggunakan strategi regulasi emosi dapat membantu seseorang melewati periode tersebut tanpa kembali ke perilaku adiktif.



2. Menghadapi Kekosongan Setelah Kecanduan Berkurang



Tantangan kedua yang sering tidak terlihat adalah munculnya rasa kosong.



Bagi seseorang yang telah lama mengalami kecanduan, zat atau perilaku adiktif mungkin bukan sekadar aktivitas sesekali. Ia dapat menjadi bagian besar dari rutinitas sehari-hari.



Misalnya, seseorang mungkin terbiasa menggunakan zat ketika bangun tidur, setelah bekerja, sebelum tidur, ketika stres, ketika merasa kesepian, atau ketika sedang bersama kelompok tertentu.



Ketika kecanduan dihentikan, muncul ruang kosong.



Dan ruang kosong tersebut dapat terasa sangat tidak nyaman.



Seseorang mungkin berpikir:



"Sekarang saya harus melakukan apa?"



"Apa yang membuat saya senang?"



"Bagaimana saya menghadapi malam hari?"



"Bagaimana saya bersantai tanpa menggunakan sesuatu?"



"Hidup terasa membosankan."



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan hilangnya sumber penghargaan atau regulasi emosi yang sebelumnya sangat dominan.



Kecanduan sering memberikan efek yang cepat: kesenangan, stimulasi, pelarian, rasa tenang, atau perasaan terbebas dari masalah. Sementara itu, aktivitas sehat seperti olahraga, hubungan sosial, pekerjaan, atau hobi biasanya memberikan manfaat yang lebih bertahap.



Akibatnya, kehidupan normal pada awal pemulihan bisa terasa "hambar".



Mengapa ini berbahaya?



Karena kebosanan dan kekosongan dapat menjadi pemicu kambuh.



Seseorang mungkin tidak kembali menggunakan karena benar-benar ingin melakukannya, tetapi karena tidak tahu bagaimana mengisi hidupnya setelah kecanduan.



Karena itu, pemulihan bukan hanya tentang menghilangkan perilaku lama. Pemulihan juga membutuhkan pembangunan pola hidup baru.



Aktivitas sederhana dapat menjadi penting:



olahraga;



tidur yang lebih teratur;



aktivitas kreatif;



pekerjaan atau pendidikan;



hubungan sosial yang sehat;



kegiatan spiritual jika sesuai dengan keyakinan pribadi;



membantu orang lain;



belajar keterampilan baru;



dan membangun rutinitas harian.



Tujuannya bukan sekadar membuat seseorang sibuk.



Tujuannya adalah membangun sumber makna, kepuasan, dan penghargaan yang tidak bergantung pada kecanduan.



3. Menghadapi Emosi yang Selama Ini Dihindari



Banyak orang menggunakan zat atau perilaku adiktif sebagai cara untuk mengatasi emosi yang sulit.



Kecanduan dapat menjadi bentuk coping yang tidak sehat.



Seseorang mungkin menggunakan sesuatu ketika merasa:



cemas;



sedih;



marah;



malu;



kesepian;



kecewa;



tertekan;



atau tidak berdaya.



Ketika kecanduan dihentikan, emosi tersebut tidak otomatis menghilang.



Bahkan, seseorang dapat merasa bahwa emosinya menjadi lebih kuat.



Pada titik ini, pemulihan bisa terasa seperti menghadapi masalah yang selama ini ditunda.



Seseorang mungkin mulai menyadari adanya luka dalam hubungan, masalah pekerjaan, konflik keluarga, pengalaman traumatis, rendah diri, atau penyesalan terhadap keputusan masa lalu.



Inilah salah satu alasan mengapa pemulihan membutuhkan lebih dari sekadar kemauan untuk berhenti.



Seseorang perlu belajar cara baru dalam menghadapi emosi.



Belajar bahwa emosi tidak selalu harus "dihilangkan"



Salah satu kemampuan psikologis yang penting adalah emotion regulation atau regulasi emosi.



Regulasi emosi bukan berarti seseorang harus selalu merasa tenang.



Regulasi emosi berarti mampu mengenali, memahami, dan merespons emosi tanpa langsung melakukan tindakan impulsif yang merugikan.



Contohnya:



"Saya sedang marah, tetapi saya tidak harus langsung menggunakan zat."



"Saya sedang cemas, tetapi saya dapat mengambil waktu untuk menenangkan diri."



"Saya sedang sedih, tetapi saya bisa menghubungi seseorang daripada mengisolasi diri."



Kemampuan seperti ini biasanya membutuhkan latihan.



Pada tahap awal pemulihan, seseorang tidak harus langsung menjadi sangat terampil dalam mengelola emosinya. Yang lebih penting adalah mulai membangun alternatif terhadap perilaku adiktif.



4. Menghadapi Rasa Bersalah, Malu, dan Penyesalan



Kecanduan sering membawa konsekuensi terhadap kehidupan seseorang.



Mungkin ada hubungan yang rusak, pekerjaan yang terganggu, masalah keuangan, kebohongan kepada keluarga, keputusan impulsif, atau tindakan yang kemudian disesali.



Ketika seseorang mulai berhenti, ia mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk melihat konsekuensi tersebut dengan jelas.



Di sinilah rasa bersalah dan malu dapat muncul.



Perbedaan antara rasa bersalah dan rasa malu penting untuk dipahami.



Rasa bersalah cenderung berfokus pada perilaku:



"Saya melakukan sesuatu yang salah."



Sementara rasa malu dapat berkembang menjadi:



"Saya adalah orang yang buruk."



Perbedaan ini sangat penting dalam pemulihan.



Rasa bersalah yang sehat dapat mendorong seseorang memperbaiki kesalahan. Namun, rasa malu yang berlebihan dapat membuat seseorang merasa tidak layak berubah.



Ironisnya, rasa malu dapat menjadi pemicu kecanduan kembali.



Seseorang mungkin berpikir:



"Saya sudah merusak semuanya. Untuk apa saya mencoba?"



Pola pikir tersebut dapat berubah menjadi perilaku menyerah.



Pemulihan membutuhkan penerimaan, bukan pembenaran



Menerima masa lalu bukan berarti mengatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan ketika kecanduan dapat dibenarkan.



Sebaliknya, penerimaan berarti mampu mengakui:



"Hal tersebut terjadi. Saya memiliki tanggung jawab terhadap tindakan saya. Tetapi saya masih dapat memilih apa yang saya lakukan berikutnya."



Jika memungkinkan, perbaikan hubungan juga dapat dilakukan secara bertahap.



Namun, seseorang tidak perlu menyelesaikan seluruh masalah hidupnya dalam satu waktu.



Pada tahap awal, fokus utamanya adalah membangun stabilitas dan mencegah pola lama kembali mengambil alih.



5. Mengubah Lingkungan dan Hubungan Sosial



Manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan.



Jika seseorang ingin mengubah perilaku, tetapi tetap berada dalam lingkungan yang terus mendorong perilaku lama, proses tersebut menjadi jauh lebih sulit.



Misalnya, seseorang yang berusaha berhenti menggunakan zat mungkin masih sering berada di tempat yang sama, bersama orang-orang yang sama, dan mengikuti rutinitas yang sama seperti sebelum pemulihan.



Bukan berarti semua teman lama harus ditinggalkan.



Namun, seseorang perlu mengevaluasi hubungan mana yang mendukung pemulihan dan mana yang justru meningkatkan risiko kambuh.



Pertanyaan yang dapat dipertimbangkan antara lain:



Apakah saya merasa aman bersama orang ini?



Apakah dia menghargai keputusan saya untuk berubah?



Apakah saya didorong untuk kembali melakukan perilaku lama?



Apakah hubungan ini hanya berputar pada kecanduan?



Apakah saya memiliki orang yang dapat saya hubungi ketika sedang mengalami masa sulit?



Dukungan sosial merupakan faktor penting dalam proses pemulihan.



Keluarga, teman yang dipercaya, kelompok dukungan, konselor, psikolog, psikiater, atau profesional kesehatan lainnya dapat membantu seseorang melewati periode yang sulit.



Membangun lingkungan baru



Kadang-kadang pemulihan membutuhkan perubahan rutinitas.



Jalur pulang yang berbeda, menghindari tempat tertentu, mengurangi kontak dengan orang yang menjadi pemicu, atau mencari komunitas baru mungkin terlihat sederhana.



Namun, perubahan lingkungan dapat membantu mengurangi paparan terhadap isyarat yang berkaitan dengan perilaku lama.



Pemulihan sering kali lebih mudah ketika lingkungan mendukung perubahan daripada terus-menerus melawannya.



6. Menghadapi Pikiran "Sekali Saja Tidak Apa-Apa"



Salah satu tantangan psikologis yang sangat penting adalah munculnya rasionalisasi.



Pikiran seperti:



"Saya sudah baik-baik saja."



"Saya sudah bisa mengontrol diri sekarang."



"Cuma sekali."



"Saya pantas mendapat hadiah."



"Saya bisa berhenti lagi besok."



dapat muncul terutama ketika seseorang sudah merasa lebih stabil.



Masalahnya, pikiran tersebut dapat membuat seseorang meremehkan risiko.



Kecanduan sering tidak kembali dalam bentuk yang dramatis sejak awal. Kadang-kadang prosesnya dimulai dari keputusan kecil.



"Sekali saja."



Kemudian menjadi:



"Besok juga tidak apa-apa."



Lalu perlahan pola lama kembali terbentuk.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali pikiran otomatis semacam ini sangat penting.



Seseorang dapat belajar berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan dan bertanya:



"Apakah saya benar-benar membutuhkan ini, atau saya sedang mencari alasan untuk kembali ke pola lama?"



Teknik seperti cognitive restructuring dalam terapi kognitif-perilaku dapat membantu seseorang mengevaluasi pikiran yang tidak membantu dan menggantinya dengan respons yang lebih realistis.



Bukan berarti seseorang harus memaksa dirinya berpikir positif.



Yang lebih penting adalah berpikir secara akurat.



Contohnya:



"Bukan berarti saya tidak akan pernah merasa ingin menggunakan lagi. Tetapi saya tahu dorongan tersebut bisa berlalu tanpa harus saya ikuti."



7. Menerima Bahwa Pemulihan Bukan Proses yang Lurus



Tantangan terakhir adalah menghadapi ekspektasi bahwa pemulihan harus berjalan sempurna.



Banyak orang berharap:



"Saya sudah berhenti, berarti saya harus langsung merasa lebih baik."



Kenyataannya, pemulihan sering mengalami naik turun.



Ada hari ketika seseorang merasa sangat kuat.



Ada hari ketika motivasi menurun.



Ada hari ketika craving muncul.



Ada hari ketika seseorang merasa bangga terhadap dirinya.



Dan ada hari ketika ia kembali meragukan kemampuannya.



Perubahan psikologis membutuhkan waktu.



Bahkan jika seseorang mengalami slip atau kembali melakukan perilaku adiktif, hal tersebut perlu ditangani secara serius tetapi tidak harus dianggap sebagai bukti bahwa seluruh proses pemulihan telah gagal.



Yang penting adalah segera mengevaluasi apa yang terjadi:



Apa pemicunya?



Apa yang saya rasakan sebelumnya?



Apa yang saya pikirkan?



Siapa yang bersama saya?



Apa yang dapat saya lakukan berbeda lain kali?



Dukungan apa yang saya perlukan?



Dengan cara ini, kejadian tersebut dapat menjadi informasi penting untuk memperbaiki strategi pemulihan.



Namun, apabila penggunaan kembali terjadi berulang, semakin berat, atau menimbulkan risiko keselamatan, bantuan profesional perlu dicari sesegera mungkin.



Pemulihan Bukan Hanya Berhenti, tetapi Belajar Hidup dengan Cara Baru



Dari ketujuh tantangan tersebut, terdapat satu kesimpulan penting: pemulihan dari kecanduan bukan hanya persoalan menghentikan sesuatu.



Pemulihan adalah proses membangun kembali kemampuan untuk menjalani kehidupan tanpa bergantung pada perilaku adiktif sebagai cara utama untuk memperoleh kesenangan, mengatasi stres, atau melarikan diri dari masalah.



Pada tahap awal, seseorang mungkin perlu belajar banyak hal dari awal:



bagaimana menghadapi stres, bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengatakan tidak, bagaimana memilih lingkungan, bagaimana membangun hubungan yang sehat, bagaimana menikmati aktivitas sederhana, dan bagaimana menghadapi kesalahan tanpa menghancurkan diri sendiri.



Proses tersebut memang tidak mudah.



Tetapi kesulitan yang muncul bukan berarti seseorang tidak mampu berubah.



Justru, kemampuan untuk menghadapi ketidaknyamanan tanpa kembali kepada pola lama merupakan bagian penting dari proses perubahan.



Pada akhirnya, tujuan pemulihan bukan hanya membuat seseorang "berhenti kecanduan".



Tujuan yang lebih luas adalah membantu seseorang mendapatkan kembali kendali atas kehidupannya.



Ia belajar bahwa dirinya lebih besar daripada kecanduannya.



Ia memiliki pilihan.



Ia dapat membangun rutinitas baru.



Ia dapat memperbaiki hubungan.



Ia dapat belajar menghadapi emosi.



Dan secara perlahan, ia dapat membangun kehidupan yang tidak lagi berpusat pada kecanduan.



Kapan Bantuan Profesional Dibutuhkan?



Pemulihan tidak harus dilakukan sendirian.



Bantuan psikolog, psikiater, dokter, konselor adiksi, atau layanan rehabilitasi dapat sangat penting, terutama jika kecanduan sudah berlangsung lama, menimbulkan gangguan serius dalam kehidupan, atau disertai masalah psikologis lainnya.



Untuk beberapa jenis zat, penghentian secara mendadak juga dapat menimbulkan gejala putus zat yang berbahaya. Karena itu, seseorang sebaiknya tidak menganggap bahwa "berhenti sendiri" selalu merupakan pilihan yang paling aman.



Jika seseorang mengalami kondisi darurat, seperti kehilangan kesadaran, kejang, kebingungan berat, kesulitan bernapas, atau risiko menyakiti diri sendiri maupun orang lain, bantuan medis darurat harus dicari segera.



Pemulihan adalah proses.



Tidak semua hari akan terasa mudah, dan tidak semua langkah akan berjalan sempurna. Namun, setiap kali seseorang mampu mengenali pemicu, mengelola dorongan, meminta bantuan, dan memilih respons yang lebih sehat, ia sedang membangun keterampilan baru.



