Jika Kamu Menemukan 6 Tanda Ini dari Pasangan, Dia Sedang Mulai Menjauh Darimu Menurut Psikologi

seseorang yang dijauhi pasangan / foto: Magnific/gzorgz

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, tidak semua perpisahan diawali dengan pertengkaran besar, kata-kata kasar, atau keputusan untuk mengakhiri hubungan. Terkadang, sebuah hubungan justru mulai kehilangan kehangatannya secara perlahan. Tidak ada pertengkaran yang berarti, tidak ada pernyataan ingin berpisah, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Pasangan yang dahulu begitu perhatian mulai berubah menjadi lebih dingin, komunikasi semakin berkurang, dan kedekatan emosional yang sebelumnya terasa kuat perlahan menghilang.

Hal seperti ini sering kali membuat seseorang bertanya-tanya dalam hati: Apakah dia sudah tidak mencintaiku lagi? Apakah ada sesuatu yang berubah dalam perasaannya? Atau jangan-jangan dia sedang mencoba menjauh, tetapi belum berani mengatakannya secara langsung?



Menurut psikologi hubungan, perubahan perilaku dalam sebuah hubungan dapat menjadi petunjuk bahwa kedekatan emosional sedang mengalami penurunan. Namun, penting untuk dipahami bahwa satu perubahan perilaku saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pasangan sudah kehilangan perasaan. Stres, masalah pekerjaan, kelelahan, konflik pribadi, hingga kondisi kesehatan mental juga dapat memengaruhi cara seseorang memperlakukan pasangannya.



Meski demikian, jika beberapa perubahan terjadi secara bersamaan, berlangsung cukup lama, dan tidak ada usaha untuk memperbaikinya, kamu patut memperhatikannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat enam tanda yang bisa menunjukkan bahwa pasanganmu sedang mulai menjauh secara emosional.



1. Dia Tidak Lagi Antusias Berkomunikasi denganmu



Salah satu tanda paling awal ketika seseorang mulai menjauh dalam hubungan adalah perubahan dalam pola komunikasi.



Dahulu, dia mungkin selalu punya banyak cerita untuk dibagikan. Hal-hal kecil yang terjadi sepanjang hari selalu ingin diceritakan kepadamu. Bahkan, sesuatu yang sebenarnya sederhana bisa menjadi bahan percakapan panjang yang membuat kalian semakin dekat.



Namun, sekarang semuanya terasa berbeda.



Kamu mulai lebih sering menjadi pihak yang membuka percakapan. Kamu yang bertanya tentang harinya, kamu yang mencoba mencari topik pembicaraan, dan kamu pula yang berusaha mempertahankan komunikasi agar hubungan tetap terasa hidup.



Sementara itu, jawabannya semakin singkat. Terkadang hanya berupa satu atau dua kata, tanpa ada pertanyaan balik atau keinginan untuk melanjutkan percakapan.



Dalam psikologi hubungan, komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan salah satu cara manusia membangun kedekatan emosional. Ketika seseorang mulai kehilangan keinginan untuk berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman dengan pasangannya, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa keterhubungan emosional sedang melemah.



Bukan berarti pasangan harus selalu tersedia selama 24 jam. Setiap orang tentu membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Namun, hubungan yang sehat biasanya tetap memiliki ruang komunikasi yang konsisten, meskipun kedua pihak sedang sibuk.



Cobalah perhatikan apakah dia masih menunjukkan ketertarikan untuk mengetahui kabarmu. Apakah dia masih bertanya bagaimana harimu? Apakah dia masih tertarik mendengarkan cerita-ceritamu?



Jika hampir semua usaha komunikasi hanya datang darimu, mungkin ada ketidakseimbangan yang perlu dibicarakan.



2. Dia Tidak Lagi Memperhatikan Hal-Hal Kecil Tentang Dirimu



Perhatian kecil sering kali menjadi salah satu bentuk kasih sayang yang paling bermakna dalam hubungan.



Misalnya, pasangan yang dahulu selalu mengingat makanan kesukaanmu, mengetahui kapan kamu sedang tidak bersemangat, atau menyadari perubahan suasana hatimu tanpa perlu banyak penjelasan.



Dia mungkin terbiasa mengirim pesan untuk memastikan kamu sudah makan, mengingatkanmu agar tidak terlalu lelah, atau menanyakan sesuatu yang pernah kamu ceritakan beberapa hari sebelumnya.



Namun, belakangan ini perhatian seperti itu mulai menghilang.



Dia terlihat tidak lagi terlalu peduli dengan hal-hal yang sebelumnya dianggap penting. Bahkan, ketika kamu sedang menghadapi masalah, responsnya terasa biasa saja.



Dalam psikologi, perhatian terhadap pasangan berkaitan dengan responsivitas emosional, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, menghargai, dan merespons kebutuhan emosional orang yang dicintainya.



Hubungan yang sehat membutuhkan kedua pihak untuk merasa didengar, dipahami, dan dihargai.



Ketika perhatian mulai berkurang secara konsisten, seseorang bisa merasa kesepian meskipun secara fisik masih memiliki pasangan.



Namun, jangan langsung menganggap bahwa lupa terhadap sesuatu berarti cinta sudah hilang. Bisa saja pasangan sedang menghadapi tekanan atau memiliki banyak hal yang memenuhi pikirannya.



Yang lebih penting adalah melihat apakah dia masih berusaha memperhatikanmu ketika kamu menyampaikan bahwa ada sesuatu yang membuatmu terluka.



Sebab, cinta bukan tentang selalu mengingat setiap detail, melainkan tentang kesediaan untuk tetap peduli dan berusaha memahami.



3. Dia Mulai Menghindari Percakapan yang Membahas Perasaan



Pernahkah kamu mencoba membicarakan hubungan, tetapi pasangan justru terlihat tidak nyaman?



Setiap kali kamu bertanya tentang perasaannya, dia mengalihkan pembicaraan. Ketika kamu ingin membahas masalah yang sedang terjadi, dia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.



Bahkan, ketika kamu mencoba mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang terasa berbeda, dia justru menganggapmu terlalu sensitif atau terlalu banyak berpikir.



Jika situasi seperti ini terjadi berulang kali, kamu perlu memperhatikannya.



Dalam psikologi hubungan, ada pola komunikasi yang dikenal sebagai stonewalling, yaitu perilaku menarik diri dari interaksi atau menutup diri ketika menghadapi konflik dan percakapan emosional.



Seseorang yang melakukan hal ini mungkin memilih diam, menghindari pembicaraan, atau tidak memberikan respons ketika pasangannya mencoba menyelesaikan masalah.



Stonewalling tidak selalu berarti seseorang sudah tidak mencintai pasangannya. Terkadang, perilaku ini muncul karena seseorang merasa kewalahan secara emosional dan tidak tahu bagaimana menghadapi konflik.



Namun, jika dia terus-menerus menghindari pembicaraan penting tanpa berusaha kembali membahasnya, hubungan bisa kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri.



Ingat, hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa masalah. Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika kedua orang bersedia menghadapi masalah bersama.



Pasangan tidak harus selalu memiliki jawaban saat itu juga. Dia boleh meminta waktu untuk menenangkan diri. Namun, seharusnya ada kemauan untuk kembali berbicara dan mencari jalan keluar.



4. Dia Lebih Sering Menghabiskan Waktu Tanpamu



Setiap orang membutuhkan ruang pribadi. Memiliki teman, hobi, pekerjaan, dan aktivitas sendiri merupakan bagian normal dari kehidupan.



Akan tetapi, ada perbedaan antara membutuhkan waktu sendiri dan secara perlahan mengeluarkan pasangan dari kehidupan sehari-hari.



Dahulu, dia mungkin selalu berusaha meluangkan waktu untuk bertemu atau sekadar berbicara melalui telepon. Kalian memiliki kegiatan bersama dan saling melibatkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.



Sekarang, dia lebih sering memiliki alasan untuk tidak bertemu. Ketika diajak menghabiskan waktu bersama, jawabannya cenderung mengambang. Bahkan, terkadang dia terlihat lebih bersemangat menghabiskan waktu dengan orang lain dibandingkan bersamamu.



Hal yang perlu diperhatikan bukan sekadar seberapa sering kalian bertemu, melainkan apakah masih ada usaha untuk menjaga kebersamaan.



Dalam psikologi hubungan, kedekatan emosional membutuhkan pengalaman bersama dan keterlibatan timbal balik. Ketika seseorang terus-menerus mengurangi waktu berkualitas tanpa memberikan penjelasan atau mencari alternatif, kedekatan hubungan dapat semakin melemah.



Misalnya, dia selalu mengatakan sibuk, tetapi tidak pernah mencoba menjadwalkan ulang pertemuan. Dia membatalkan rencana bersama, tetapi tidak menunjukkan keinginan untuk menggantinya.



Jika hal tersebut berlangsung terus-menerus, kamu mungkin sedang menghadapi hubungan yang tidak lagi menjadi prioritas secara seimbang.



Namun, jangan mengukur cinta hanya berdasarkan jumlah waktu yang dihabiskan bersama. Perhatikan juga kualitas waktu, konsistensi, dan kemauan untuk saling hadir.



5. Dia Tidak Lagi Berusaha Menyelesaikan Konflik



Dalam setiap hubungan, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.



Dua orang yang memiliki latar belakang, kebiasaan, dan cara berpikir berbeda tentu sesekali akan mengalami perselisihan.



Pada hubungan yang sehat, konflik biasanya menjadi kesempatan untuk saling memahami. Kedua pihak berusaha menjelaskan sudut pandangnya, mendengarkan perasaan pasangan, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.



Namun, bagaimana jika pasanganmu mulai tidak peduli ketika terjadi masalah?



Dia tidak lagi berusaha menjelaskan kesalahpahaman. Dia memilih membiarkan masalah menggantung. Ketika kamu merasa terluka, dia tidak menunjukkan keinginan untuk memperbaiki keadaan.



Bahkan, dia mungkin mengatakan, "Terserah kamu saja," atau "Aku sudah malas membahasnya."



Sikap seperti ini dapat menunjukkan adanya penurunan keterlibatan emosional dalam hubungan.



Menurut penelitian psikologi hubungan, pola interaksi negatif yang terus berulang, seperti sikap defensif, meremehkan, menghindar, dan kurangnya upaya memperbaiki konflik, dapat merusak kualitas hubungan.



Salah satu konsep yang dikenal dalam penelitian John Gottman adalah repair attempts, yaitu usaha untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki interaksi ketika konflik terjadi.



Usaha tersebut bisa sesederhana meminta maaf, mengakui kesalahan, memberikan sentuhan hangat, atau mengatakan bahwa kalian sebaiknya membicarakan masalah setelah lebih tenang.



Jika pasangan tidak lagi menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan, masalah kecil bisa berkembang menjadi jarak emosional yang semakin besar.



Sebab, hubungan tidak hanya membutuhkan cinta ketika semuanya berjalan baik. Hubungan juga membutuhkan komitmen untuk tetap saling menghargai ketika keadaan sedang sulit.



6. Kamu Merasa Sendirian Meskipun Sedang Bersamanya



Ini mungkin menjadi salah satu tanda yang paling menyakitkan.



Secara fisik, pasanganmu masih ada. Kalian mungkin masih bertemu, masih bertukar pesan, bahkan masih menjalani rutinitas bersama.



Namun, secara emosional, kamu merasa seperti sedang sendirian.



Kamu tidak lagi merasa nyaman menceritakan masalah kepadanya. Kamu mulai berpikir berkali-kali sebelum mengungkapkan perasaan karena khawatir dianggap berlebihan.



Ketika sedang sedih, kamu justru lebih memilih memendam semuanya sendiri. Bukan karena tidak membutuhkan pasangan, tetapi karena kamu merasa tidak akan mendapatkan respons yang kamu harapkan.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan kesepian emosional atau emotional loneliness.



Kesepian emosional dapat muncul ketika seseorang merasa tidak memiliki ikatan dekat yang memberikan rasa aman, dukungan, dan pemahaman.



Ironisnya, seseorang bisa mengalami kesepian meskipun sedang berada dalam sebuah hubungan.



Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan fisik tidak selalu sejalan dengan kedekatan emosional.



Jika kamu terus-menerus merasa tidak didengar, tidak dipahami, dan tidak dianggap penting, ada sesuatu dalam hubungan yang perlu dievaluasi.



Jangan mengabaikan perasaan tersebut. Perasaan kesepian bukan berarti kamu terlalu manja atau terlalu membutuhkan perhatian. Kebutuhan untuk didengar dan dihargai merupakan bagian wajar dari hubungan antarmanusia.



Namun, penting juga untuk membicarakan kebutuhan tersebut secara terbuka agar pasangan mengetahui apa yang sedang kamu rasakan.



Mengapa Seseorang Bisa Mulai Menjauh dari Pasangannya?



Setelah memahami keenam tanda di atas, mungkin muncul pertanyaan lain: Mengapa seseorang yang dahulu begitu dekat bisa berubah menjadi lebih dingin?



Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskannya.



1. Mengalami kelelahan emosional



Tekanan pekerjaan, masalah keluarga, tanggung jawab, dan persoalan pribadi dapat menguras energi emosional seseorang. Akibatnya, dia mungkin menjadi lebih pendiam dan kurang responsif terhadap orang-orang terdekatnya.



2. Ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi



Seseorang bisa mulai menarik diri ketika merasa tidak dipahami, tidak dihargai, atau kesulitan menyampaikan kebutuhannya dalam hubungan.



3. Konflik yang tidak pernah benar-benar diselesaikan



Masalah yang terus menumpuk dapat menimbulkan kekecewaan. Jika kedua pihak tidak pernah membicarakannya secara sehat, jarak emosional bisa semakin besar.



4. Perbedaan kebutuhan akan kedekatan



Ada orang yang membutuhkan banyak komunikasi dan kedekatan, sementara orang lain membutuhkan lebih banyak ruang pribadi. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dibicarakan.



5. Perubahan perasaan atau prioritas



Tidak dapat dimungkiri bahwa perasaan seseorang bisa berubah. Ketika ketertarikan atau komitmen mulai berkurang, perilakunya mungkin ikut berubah.



Namun, alasan sebenarnya tidak bisa diketahui hanya dengan membaca tanda-tanda dari luar. Komunikasi yang jujur tetap menjadi cara terbaik untuk memahami apa yang sedang terjadi.



Apa yang Harus Kamu Lakukan Ketika Pasangan Mulai Menjauh?



Jika kamu merasa beberapa tanda di atas sedang terjadi dalam hubunganmu, jangan langsung mengambil keputusan berdasarkan ketakutan atau asumsi.



Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan.



1. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri



Ketika pasangan berubah, banyak orang mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Mereka merasa kurang menarik, kurang perhatian, atau tidak cukup baik.



Padahal, perubahan perilaku pasangan tidak otomatis berarti kamu melakukan kesalahan.



Hubungan melibatkan dua orang. Tanggung jawab untuk menjaga kedekatan juga harus datang dari kedua pihak.



2. Bicarakan perubahan yang kamu rasakan



Pilih waktu yang tepat untuk berbicara tanpa emosi yang meledak-ledak.



Daripada mengatakan, "Kamu sekarang sudah tidak peduli denganku," cobalah mengatakan, "Aku merasa akhir-akhir ini kita jarang mengobrol seperti dulu. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang sedang kamu rasakan."



Cara menyampaikan perasaan seperti ini dapat mengurangi kesan menyalahkan dan membuka ruang percakapan yang lebih sehat.



3. Dengarkan jawabannya dengan terbuka



Jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan apa yang sedang dialaminya.



Mungkin ada masalah yang belum pernah dia ceritakan. Mungkin juga ada kebutuhan dalam hubungan yang selama ini tidak kalian sadari.



Mendengarkan bukan berarti harus membenarkan semua perilakunya. Kamu tetap berhak menyampaikan perasaan dan batasanmu.



4. Perhatikan tindakan, bukan hanya janji



Setelah berbicara, perhatikan apakah ada perubahan nyata.



Apakah dia mulai berusaha berkomunikasi lebih baik? Apakah dia menunjukkan perhatian? Apakah dia bersedia meluangkan waktu untuk memperbaiki hubungan?



Kata-kata memang penting, tetapi konsistensi tindakan juga menentukan kualitas sebuah hubungan.



5. Jangan kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan hubungan



Jangan sampai seluruh kebahagiaanmu bergantung pada perhatian pasangan.



Tetaplah menjalani kehidupan pribadi, menjaga hubungan dengan teman dan keluarga, mengembangkan kemampuan, serta melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia.



Mencintai seseorang bukan berarti harus mengorbankan harga diri dan kesehatan emosionalmu.



6. Ketahui kapan harus berhenti memaksakan diri



Hubungan tidak bisa dipertahankan oleh satu orang saja.



Jika kamu sudah berusaha berkomunikasi, memberikan kesempatan, dan mencari jalan keluar, tetapi pasangan terus menunjukkan ketidakpedulian serta tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan, kamu perlu mempertimbangkan kembali apakah hubungan tersebut masih sehat untuk dijalani.



Mempertahankan hubungan memang membutuhkan perjuangan, tetapi perjuangan itu seharusnya dilakukan bersama.



Kesimpulan



Menjauhnya seseorang dalam hubungan tidak selalu terlihat melalui pertengkaran atau pernyataan ingin berpisah. Terkadang, perubahan itu hadir melalui hal-hal sederhana: komunikasi yang semakin berkurang, perhatian yang menghilang, keengganan membicarakan perasaan, berkurangnya waktu bersama, tidak adanya usaha menyelesaikan konflik, hingga munculnya perasaan kesepian meskipun masih memiliki pasangan.



Keenam tanda tersebut dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami kondisi hubunganmu. Namun, jangan menjadikannya sebagai alat untuk langsung menghakimi atau menyimpulkan bahwa pasangan sudah tidak mencintaimu.



Ingatlah bahwa setiap orang bisa mengalami masa sulit dan perubahan perilaku tidak selalu berarti perubahan perasaan.



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang harus selalu bersama atau selalu sepakat. Hubungan yang sehat adalah tentang dua orang yang bersedia saling mendengarkan, menghargai kebutuhan masing-masing, menjaga kepercayaan, dan memperbaiki keadaan ketika sesuatu mulai berubah.



