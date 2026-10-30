6 Alasan Mengapa Orang Cerdas Lebih Sering Merasa Kesepian Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang merasa kesepian / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Kesepian sering kali dianggap sebagai sesuatu yang dialami oleh orang yang tidak memiliki banyak teman. Padahal, dalam psikologi, kesepian tidak sesederhana jumlah orang yang berada di sekitar kita.

Seseorang bisa dikelilingi banyak teman, aktif di media sosial, sering menghadiri acara, bahkan memiliki keluarga yang dekat, tetapi tetap merasa kesepian. Sebaliknya, seseorang yang lebih sering menghabiskan waktu sendirian belum tentu merasa kesepian.



Menariknya, sejumlah penelitian psikologi menunjukkan adanya hubungan antara kecerdasan, kebutuhan akan stimulasi intelektual, kepribadian, dan pola hubungan sosial. Orang yang memiliki kemampuan kognitif tinggi atau kecenderungan berpikir sangat mendalam dapat mengalami pengalaman sosial yang berbeda dibandingkan orang lain.



Namun, penting untuk meluruskan satu hal sejak awal: orang cerdas tidak otomatis lebih kesepian. Kecerdasan bukan penyebab langsung kesepian. Hubungan antara keduanya sangat kompleks dan dipengaruhi oleh kepribadian, lingkungan, kualitas hubungan, pengalaman hidup, serta kemampuan seseorang membangun koneksi emosional.



Lalu, mengapa sebagian orang yang sangat cerdas justru sering merasa "berbeda", sulit menemukan orang yang benar-benar cocok, atau nyaman menghabiskan banyak waktu sendirian?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat enam kemungkinan penjelasannya dari sudut pandang psikologi.



1. Mereka Memiliki Kebutuhan yang Lebih Tinggi terhadap Percakapan yang Bermakna



Salah satu alasan yang sering muncul adalah perbedaan dalam kebutuhan stimulasi intelektual.



Bagi sebagian orang, percakapan sosial sehari-hari merupakan cara menyenangkan untuk bersosialisasi. Membicarakan pekerjaan, olahraga, film, makanan, gosip ringan, atau kejadian sehari-hari sudah cukup untuk membuat mereka merasa terhubung.



Namun, orang yang sangat menikmati aktivitas intelektual mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda.



Mereka mungkin lebih tertarik membicarakan:



mengapa manusia berperilaku tertentu,



bagaimana masa depan teknologi,



filosofi kehidupan,



hubungan antara kesadaran dan pikiran,



psikologi manusia,



politik dan sejarah,



ide-ide abstrak,



atau pertanyaan yang tidak memiliki jawaban sederhana.



Masalahnya bukan bahwa percakapan ringan itu buruk. Justru small talk memiliki fungsi sosial yang penting. Percakapan sederhana membantu orang membangun rasa nyaman, keakraban, dan kepercayaan.



Tetapi seseorang yang terus-menerus mencari stimulasi intelektual mungkin merasa kurang puas jika hampir semua interaksinya berhenti pada permukaan.



Akibatnya, ia bisa berada di tengah banyak orang tetapi tetap merasa tidak benar-benar "ditemui" secara mental.



Bukan soal merasa lebih pintar



Ini penting.



Orang yang mengalami kondisi tersebut belum tentu menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain. Bisa saja masalahnya hanya berupa ketidakcocokan minat dan gaya komunikasi.



Bayangkan seseorang yang sangat menyukai diskusi mendalam tetapi lingkungan sosialnya hampir selalu membicarakan hal-hal yang menurutnya tidak menarik.



Setelah beberapa kali mencoba mengikuti percakapan, ia mungkin mulai berpikir:



"Mengapa saya sulit menemukan orang yang bisa diajak bicara seperti ini?"



Jika pengalaman tersebut berlangsung lama, seseorang dapat mulai menarik diri.



Pada akhirnya, bukan karena ia tidak membutuhkan hubungan sosial, melainkan karena ia membutuhkan hubungan yang terasa bermakna.



2. Mereka Cenderung Menghabiskan Banyak Waktu di Dalam Pikiran Sendiri



Orang dengan kemampuan berpikir yang kuat sering memiliki dunia internal yang sangat aktif.



Mereka dapat menghabiskan waktu untuk menganalisis masalah, membayangkan kemungkinan, mengevaluasi pengalaman masa lalu, membuat rencana, atau memikirkan pertanyaan yang bahkan tidak sedang dibahas oleh orang lain.



Kemampuan ini tentu dapat menjadi kekuatan.



Namun, ada sisi lain.



Ketika seseorang terlalu nyaman dengan dunia pikirannya sendiri, interaksi sosial terkadang terasa lebih melelahkan dibandingkan menghabiskan waktu sendirian.



Misalnya, setelah seharian bekerja atau belajar, seseorang mungkin lebih memilih membaca buku, menonton dokumenter, menulis, bermain musik, melakukan riset pribadi, atau sekadar berpikir daripada pergi berkumpul.



Lama-kelamaan, kebiasaan tersebut dapat membentuk pola:



sendiri → merasa nyaman → semakin jarang bersosialisasi → semakin terbiasa sendiri.



Pada tahap tertentu, kesendirian dapat berubah menjadi isolasi sosial.



Di sinilah terdapat perbedaan penting antara solitude dan loneliness.



Sendiri tidak selalu berarti kesepian



Solitude adalah kondisi ketika seseorang sendirian dan merasa nyaman dengan keadaan tersebut.



Loneliness adalah perasaan bahwa koneksi sosial yang dimiliki tidak cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhan emosional seseorang.



Seseorang bisa menikmati solitude sekaligus tetap membutuhkan hubungan yang dekat.



Jadi, orang yang sering sendirian tidak otomatis kesepian.



Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mulai kehilangan hubungan sosial yang sehat dan tidak lagi memiliki orang yang bisa dihubungi ketika membutuhkan dukungan emosional.



3. Mereka Bisa Lebih Selektif dalam Memilih Hubungan



Kualitas hubungan sering kali lebih penting daripada jumlah hubungan.



Seseorang dapat memiliki ratusan kontak di ponsel dan ribuan pengikut media sosial, tetapi hanya memiliki satu atau dua orang yang benar-benar dipercaya.



Orang dengan kecenderungan berpikir mendalam mungkin lebih selektif dalam membangun hubungan karena mereka mencari sesuatu yang lebih spesifik: kepercayaan, keterbukaan, kesamaan nilai, kemampuan berdiskusi, dan rasa aman secara emosional.



Akibatnya, lingkaran sosial mereka bisa terlihat kecil.



Bagi orang luar, hal tersebut mungkin tampak seperti masalah.



Padahal, belum tentu.



Memiliki sedikit hubungan tetapi berkualitas dapat jauh lebih memuaskan daripada memiliki banyak hubungan yang dangkal.



Namun, selektivitas juga dapat menjadi masalah jika berubah menjadi standar hubungan yang terlalu tinggi.



Seseorang mungkin mengharapkan calon teman atau pasangan untuk:



selalu memahami pikirannya,



memiliki minat yang sama,



mampu mengikuti semua pembicaraan intelektualnya,



selalu memiliki pandangan yang sama,



tidak pernah mengecewakan,



dan mampu memahami dirinya tanpa perlu banyak penjelasan.



Standar seperti itu sulit dipenuhi oleh manusia mana pun.



Tidak ada orang yang benar-benar memahami kita dalam setiap aspek kehidupan.



Karena itu, kemampuan untuk menerima perbedaan menjadi sangat penting.



Hubungan yang sehat tidak selalu dibangun dari kesamaan total. Terkadang hubungan justru menjadi kuat karena dua orang memiliki perbedaan tetapi tetap saling menghargai.



4. Mereka Bisa Terlalu Banyak Menganalisis Interaksi Sosial



Kecerdasan dan kemampuan analitis adalah aset besar dalam banyak situasi.



Tetapi kemampuan menganalisis juga dapat membuat seseorang terlalu banyak berpikir.



Misalnya, setelah berbicara dengan seseorang, ia mungkin memikirkan kembali:



"Apakah tadi saya terdengar aneh?"



"Kenapa dia menjawab seperti itu?"



"Apakah dia sebenarnya tidak tertarik berbicara dengan saya?"



"Seharusnya saya menjawab dengan cara berbeda?"



"Apakah dia tersinggung?"



Bagi sebagian orang, percakapan selesai ketika percakapan berakhir.



Bagi orang yang sangat reflektif, percakapan tersebut bisa terus berlanjut di dalam pikirannya.



Inilah yang kadang disebut sebagai overthinking atau rumination, yaitu kecenderungan memikirkan kembali suatu peristiwa secara berulang tanpa menghasilkan solusi yang jelas.



Jika pola ini berlangsung terus, interaksi sosial dapat terasa melelahkan.



Seseorang bisa menjadi terlalu berhati-hati ketika berbicara karena takut salah.



Ia kemudian mengurangi interaksi.



Interaksi berkurang → kesempatan membangun hubungan juga berkurang → rasa terisolasi meningkat.



Dengan kata lain, kemampuan berpikir yang seharusnya membantu seseorang memahami dunia justru dapat membuat hubungan sosial terasa lebih rumit.



5. Mereka Mungkin Lebih Sadar terhadap Ketidakcocokan dalam Hubungan



Kesadaran diri merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.



Orang yang memiliki tingkat refleksi diri tinggi mungkin lebih cepat menyadari bahwa sebuah hubungan tidak sehat, tidak seimbang, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka.



Misalnya, seseorang menyadari:



"Setiap kali bertemu dengannya, saya merasa terkuras."



Atau:



"Saya selalu menjadi tempat dia bercerita, tetapi ketika saya membutuhkan bantuan, dia tidak pernah ada."



Kesadaran semacam ini sebenarnya dapat membantu seseorang membuat batasan yang sehat.



Namun, ada konsekuensinya.



Semakin seseorang menyadari kualitas hubungan yang dimilikinya, semakin sulit baginya untuk mempertahankan hubungan hanya demi menghindari kesendirian.



Ia mungkin memilih pergi.



Dalam jangka pendek, keputusan tersebut dapat meningkatkan rasa sepi.



Tetapi dalam jangka panjang, meninggalkan hubungan yang tidak sehat bisa menjadi keputusan yang lebih baik.



Karena itu, terkadang kesepian bukan tanda bahwa seseorang gagal bersosialisasi.



Kesepian bisa menjadi fase transisi ketika seseorang sedang meninggalkan hubungan lama tetapi belum menemukan hubungan baru yang lebih sesuai.



6. Mereka Sering Merasa "Berbeda" dari Lingkungannya



Ini mungkin merupakan pengalaman yang paling sulit dijelaskan.



Seseorang bisa merasa bahwa cara berpikirnya berbeda dari mayoritas orang di sekitarnya.



Bukan berarti ia lebih baik.



Bukan pula berarti orang lain lebih buruk.



Hanya saja, perspektifnya mungkin berbeda.



Misalnya, ketika sebagian besar orang merasa puas dengan jawaban sederhana, ia masih ingin mengetahui alasan di baliknya.



Ketika orang lain menerima sesuatu sebagai kebiasaan, ia bertanya:



"Kenapa kita melakukan ini?"



Ketika orang lain melihat sebuah masalah sebagai hitam dan putih, ia melihat banyak kemungkinan di antaranya.



Perbedaan cara berpikir ini bisa menjadi sumber kreativitas dan inovasi.



Namun secara sosial, perbedaan tersebut terkadang membuat seseorang merasa tidak dipahami.



Jika pengalaman "tidak dipahami" terjadi berulang kali, seseorang dapat membentuk keyakinan:



"Tidak ada yang benar-benar mengerti saya."



Keyakinan seperti ini perlu diperhatikan.



Sebab, meskipun awalnya muncul dari pengalaman nyata, keyakinan tersebut dapat berkembang menjadi generalisasi.



Padahal, mungkin masalahnya bukan karena tidak ada seorang pun yang bisa memahami dirinya, melainkan karena ia belum menemukan lingkungan sosial yang tepat.



Apakah Orang Cerdas Memang Lebih Kesepian?



Jawabannya tidak sesederhana "ya".



Hubungan antara kecerdasan dan kesepian tidak bersifat universal.



Ada orang dengan kemampuan intelektual tinggi yang memiliki kehidupan sosial sangat aktif. Ada pula orang dengan kemampuan kognitif biasa yang mengalami kesepian berat.



Kesepian dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti:



kepribadian,



kualitas hubungan,



pengalaman masa kecil,



lingkungan sosial,



kondisi kehidupan,



kemampuan komunikasi,



kesehatan mental,



perubahan hidup,



budaya,



dan kesempatan untuk membangun hubungan.



Karena itu, mengatakan bahwa "orang pintar pasti kesepian" adalah penyederhanaan yang berlebihan.



Yang lebih tepat adalah bahwa karakteristik tertentu yang kadang berkaitan dengan kecerdasan—misalnya kebutuhan stimulasi intelektual, introspeksi, kemandirian, atau kecenderungan analitis—dapat memengaruhi cara seseorang mengalami hubungan sosial.



Kesepian Bukan Selalu Masalah yang Harus Ditakuti



Ada kecenderungan di masyarakat untuk menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang negatif.



Padahal, manusia membutuhkan keseimbangan antara koneksi sosial dan waktu untuk diri sendiri.



Waktu sendirian dapat digunakan untuk:



membaca,



berpikir,



belajar,



beristirahat,



menciptakan sesuatu,



mengevaluasi hidup,



atau sekadar menikmati ketenangan.



Masalah muncul ketika seseorang tidak lagi memilih kesendirian, tetapi merasa terjebak di dalamnya.



Ada perbedaan besar antara:



"Saya menikmati waktu sendiri."



dan



"Saya ingin punya seseorang untuk diajak bicara, tetapi saya merasa tidak ada yang memahami saya."



Kalimat kedua menunjukkan kebutuhan sosial yang belum terpenuhi.



Dalam kondisi seperti itu, menarik diri semakin jauh biasanya bukan solusi terbaik.



Apa yang Bisa Dilakukan Jika Merasa Kesepian?



Jika seseorang merasa kesepian meskipun sebenarnya menyukai kesendirian, langkah pertama adalah memahami kebutuhan sosialnya sendiri.



Tidak semua orang membutuhkan banyak teman.



Mungkin yang dibutuhkan hanya satu atau dua hubungan yang benar-benar aman dan bermakna.



Cobalah membangun koneksi melalui lingkungan yang sesuai dengan minat.



Misalnya:



komunitas membaca,



kelas atau kursus,



kelompok olahraga,



komunitas profesional,



forum akademik,



kelompok seni,



kegiatan sukarela,



atau komunitas yang memiliki minat tertentu.



Orang yang memiliki minat yang sama biasanya memiliki lebih banyak titik awal untuk membangun percakapan.



Selain itu, jangan terlalu cepat menilai percakapan ringan sebagai sesuatu yang tidak bermakna.



Small talk sering kali hanyalah pintu masuk menuju hubungan yang lebih dalam.



Tidak semua hubungan harus langsung dimulai dari diskusi filosofis tentang kehidupan.



Terkadang kedekatan terbentuk melalui percakapan sederhana yang dilakukan berulang kali.



Pada Akhirnya, Yang Dicari Manusia Bukan Sekadar Teman



Manusia pada dasarnya membutuhkan rasa terhubung.



Kita ingin merasa didengar.



Kita ingin merasa diterima.



Kita ingin memiliki seseorang yang dapat memahami sebagian dari dunia internal kita.



Orang yang cerdas pun tidak berbeda dalam hal ini.



Mereka mungkin memiliki dunia pikiran yang kompleks, minat yang sangat spesifik, atau cara melihat kehidupan yang tidak selalu sama dengan orang di sekitarnya.



Tetapi kebutuhan untuk dicintai, diterima, dan dipahami tetap merupakan kebutuhan manusia yang universal.



Jadi, jika Anda sering merasa kesepian meskipun senang menghabiskan waktu sendirian, jangan langsung menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri Anda.



Mungkin Anda memang membutuhkan lebih banyak ruang untuk berpikir.



Namun mungkin juga Anda sedang membutuhkan hubungan yang lebih berkualitas, bukan lebih banyak hubungan.



Dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda.



Pada akhirnya, kecerdasan bukan tentang mampu memahami segala sesuatu sendirian.



