8 Alasan Mengapa Sebagian Besar Orang Membutuhkan Pelukan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pelukan merupakan salah satu bentuk sentuhan fisik yang sederhana, tetapi memiliki makna emosional yang mendalam bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, pelukan sering kali menjadi cara untuk menunjukkan kasih sayang, memberikan dukungan, menyampaikan rasa rindu, hingga menenangkan seseorang yang sedang menghadapi masa sulit. Terkadang, sebuah pelukan bahkan terasa lebih berarti daripada banyak kata yang diucapkan.

Menariknya, kebutuhan manusia terhadap pelukan bukan hanya berkaitan dengan perasaan romantis atau hubungan keluarga. Dari sudut pandang psikologi, sentuhan yang hangat dan penuh perhatian juga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasa aman, diterima, dan terhubung dengan orang lain.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan interpersonal untuk mendukung kesejahteraan emosionalnya. Sejak masa bayi, sentuhan dari pengasuh berperan penting dalam membangun rasa aman. Ketika tumbuh dewasa, kebutuhan akan kedekatan fisik dapat tetap hadir dalam berbagai bentuk, termasuk pelukan dari pasangan, keluarga, teman, atau orang lain yang dipercaya.

Namun, setiap orang memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Ada orang yang merasa sangat nyaman ketika dipeluk, sementara sebagian lainnya lebih suka menunjukkan kasih sayang melalui percakapan, bantuan praktis, atau sekadar menemani seseorang tanpa kontak fisik. Perbedaan ini merupakan hal yang wajar.

Lantas, mengapa sebagian besar orang membutuhkan pelukan?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat delapan alasan yang dapat dijelaskan melalui perspektif psikologi.

1. Pelukan Membantu Mengurangi Stres dan Ketegangan Emosional

Salah satu alasan mengapa banyak orang membutuhkan pelukan adalah karena sentuhan yang menenangkan dapat membantu mereka menghadapi stres. Ketika seseorang mengalami tekanan pekerjaan, konflik keluarga, masalah hubungan, atau kekhawatiran mengenai masa depan, tubuh dan pikirannya dapat berada dalam kondisi tegang.

Dalam situasi seperti ini, pelukan dari orang yang dipercaya dapat memberikan pengalaman emosional yang menenangkan. Kehangatan tubuh, tekanan lembut dari sentuhan, dan perasaan dekat dengan orang lain dapat membantu seseorang merasa bahwa dirinya tidak sedang menghadapi masalah sendirian.

Dari sudut pandang psikologi, stres tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang sedang dihadapi, tetapi juga oleh cara seseorang menilai ancaman dan dukungan yang tersedia. Ketika seseorang merasa didukung, masalah yang sama terkadang menjadi lebih mudah dihadapi karena ia tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian.

Penelitian mengenai sentuhan interpersonal menunjukkan bahwa kontak fisik yang diinginkan dapat berkaitan dengan berkurangnya stres dan respons emosional negatif. Sejumlah penelitian juga mengaitkan sentuhan penuh perhatian dengan perubahan respons fisiologis terhadap tekanan, meskipun pengaruhnya dapat berbeda pada setiap individu.

Sebagai contoh, seseorang yang baru saja mengalami hari yang melelahkan mungkin tidak selalu membutuhkan nasihat panjang. Ia mungkin hanya ingin dipeluk oleh pasangan atau anggota keluarga sambil beristirahat sejenak. Kedekatan tersebut dapat memberinya kesempatan untuk menurunkan ketegangan dan merasa lebih tenang.

Meski demikian, pelukan bukan solusi ajaib untuk semua jenis stres. Masalah yang berat tetap mungkin membutuhkan percakapan, perubahan keadaan, atau bantuan profesional. Pelukan lebih tepat dipahami sebagai salah satu bentuk dukungan emosional yang dapat membantu seseorang menghadapi tekanan.

2. Pelukan Membuat Seseorang Merasa Aman dan Terlindungi