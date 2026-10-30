6 Kebiasaan Tanpa Sadar yang Membuat Kita Terlihat Kurang Percaya Diri Menurut Psikologi, Apa Saja?

seseorang yang kurang percaya diri / foto: Magnific/m.vichakorn

JawaPos.com - Pernah merasa bahwa sebenarnya kita cukup yakin dengan diri sendiri, tetapi orang lain justru menganggap kita pemalu, ragu-ragu, atau kurang percaya diri?

Menariknya, rasa percaya diri tidak hanya terlihat dari apa yang kita katakan. Dalam banyak situasi sosial, orang lain juga menangkap sinyal dari cara kita berdiri, berbicara, merespons percakapan, bahkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar.



Kita mungkin tidak merasa sedang menunjukkan keraguan. Namun, bahasa tubuh, pola komunikasi, dan respons otomatis tertentu dapat memberikan kesan yang berbeda kepada orang lain.



Dalam psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mengomunikasikan keyakinan terhadap dirinya melalui perilaku verbal dan nonverbal. Orang lain tidak bisa melihat langsung apa yang ada di dalam pikiran kita. Mereka hanya bisa menafsirkan berbagai sinyal yang kita tampilkan.



Itulah sebabnya seseorang bisa sebenarnya kompeten dan memiliki banyak kemampuan, tetapi tetap terlihat kurang percaya diri.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat enam kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan tanpa sadar dan dapat membuat kita terlihat kurang percaya diri.



1. Terlalu Sering Mengatakan “Maaf” Padahal Tidak Perlu



Salah satu kebiasaan yang sering dianggap sepele adalah terlalu sering meminta maaf.



“Maaf, boleh saya bertanya?”



“Maaf kalau saya mengganggu.”



“Maaf, mungkin pendapat saya salah.”



“Maaf ya, saya cuma mau menyampaikan sedikit.”



Meminta maaf tentu bukan sesuatu yang buruk. Ketika kita memang melakukan kesalahan atau menyakiti seseorang, permintaan maaf justru menunjukkan tanggung jawab dan empati.



Masalahnya muncul ketika kata “maaf” digunakan sebagai pembuka untuk hampir setiap interaksi, termasuk dalam situasi ketika sebenarnya kita tidak melakukan kesalahan apa pun.



Misalnya, seseorang ingin menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi. Alih-alih mengatakan, “Menurut saya, ada sudut pandang lain,” ia justru berkata, “Maaf, mungkin saya salah, tapi menurut saya...”



Secara tidak sadar, kalimat tersebut dapat memberikan kesan bahwa kita sendiri tidak yakin dengan nilai dari pendapat yang akan disampaikan.



Dalam komunikasi, pembukaan seperti ini juga dapat memengaruhi bagaimana orang lain menerima pesan. Sebelum mendengar isi pendapat kita, mereka sudah mendapatkan sinyal bahwa kita sendiri meragukan apa yang akan kita katakan.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Kebiasaan meminta maaf secara berlebihan dapat muncul dari berbagai hal. Misalnya, seseorang terbiasa menghindari konflik, takut merepotkan orang lain, terlalu khawatir dianggap mengganggu, atau memiliki kecenderungan untuk terus-menerus mengevaluasi apakah dirinya “pantas” berada dalam suatu situasi.



Kadang-kadang, seseorang juga menggunakan “maaf” sebagai bentuk perlindungan psikologis.



Jika pendapatnya ditolak, ia merasa lebih aman karena sejak awal sudah mengatakan bahwa dirinya mungkin salah.



Padahal, tidak yakin terhadap sesuatu dan mengakui bahwa kita mungkin salah adalah dua hal yang berbeda.



Kita bisa tetap terbuka terhadap koreksi tanpa harus merendahkan posisi diri sendiri.



Alih-alih berkata:



“Maaf, mungkin pendapat saya salah...”



kita bisa mengatakan:



“Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.”



Atau:



“Menurut saya, ada kemungkinan lain yang bisa dipertimbangkan.”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi pesan yang disampaikan jauh lebih tegas.



2. Terlalu Banyak Menjelaskan Diri Sendiri



Kebiasaan kedua adalah merasa harus memberikan penjelasan panjang untuk setiap keputusan yang kita buat.



Misalnya, seseorang menolak ajakan karena sedang tidak ingin pergi. Sebenarnya cukup mengatakan:



“Saya tidak bisa ikut kali ini.”



Namun, karena takut dianggap tidak enak, ia mulai memberikan penjelasan panjang:



“Maaf ya, sebenarnya saya bukannya tidak mau ikut. Saya memang ingin, tapi beberapa hari ini sedang capek. Terus besok juga ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebenarnya kalau acaranya minggu depan mungkin saya bisa...”



Semakin panjang penjelasannya, semakin terlihat bahwa ia merasa harus mendapatkan persetujuan dari orang lain atas keputusannya.



Tentu saja, menjelaskan alasan bukan sesuatu yang salah. Dalam situasi tertentu, penjelasan memang diperlukan.



Namun, ketika kita merasa harus terus memberikan pembenaran bahkan untuk keputusan pribadi yang sederhana, hal itu bisa menjadi tanda bahwa kita terlalu bergantung pada penerimaan orang lain.



Percaya diri bukan berarti tidak pernah menjelaskan



Orang yang percaya diri tetap bisa menjelaskan alasan.



Perbedaannya adalah mereka tidak selalu merasa harus “membuktikan” bahwa keputusan mereka layak diterima.



Ada perbedaan antara:



“Saya tidak bisa datang karena besok pagi ada pekerjaan.”



dan:



“Saya sebenarnya ingin datang, tetapi saya takut nanti kalian mengira saya tidak menghargai undangannya. Besok memang ada pekerjaan, tapi kalau memang penting mungkin saya bisa datang sebentar...”



Kalimat kedua menunjukkan adanya kebutuhan yang lebih besar untuk memastikan bahwa orang lain tidak memiliki penilaian negatif.



Dalam psikologi sosial, keinginan untuk mendapatkan penerimaan sosial merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Kita memang cenderung memperhatikan bagaimana orang lain menilai kita.



Namun, jika kebutuhan tersebut terlalu dominan, kita bisa kehilangan kemampuan untuk merasa nyaman dengan keputusan sendiri.



Cobalah membedakan “menjelaskan” dan “membela diri”



Sebelum memberikan penjelasan panjang, tanyakan kepada diri sendiri:



“Apakah orang ini memang membutuhkan penjelasan, atau saya hanya takut dia tidak menyukai keputusan saya?”



Pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu kita mengenali pola komunikasi yang selama ini berlangsung secara otomatis.



3. Menghindari Kontak Mata Secara Berlebihan



Kontak mata sering menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbal.



Bukan berarti seseorang harus menatap mata orang lain terus-menerus. Tatapan yang terlalu intens justru dapat terasa tidak nyaman.



Namun, terus-menerus menghindari kontak mata juga dapat memberikan kesan bahwa seseorang merasa gugup, tidak nyaman, tidak yakin, atau ingin segera keluar dari interaksi.



Bayangkan ketika sedang berbicara dengan seseorang.



Ia bertanya sesuatu kepada kita.



Kita menjawab sambil melihat ke lantai, melihat ponsel, memainkan benda di meja, atau terus melihat ke arah lain.



Isi jawaban kita mungkin sebenarnya sangat bagus.



Namun, orang lain bisa menangkap sinyal yang berbeda dari bahasa tubuh kita.



Ini menunjukkan salah satu hal penting dalam komunikasi: pesan tidak hanya disampaikan melalui kata-kata.



Ekspresi wajah, postur, gerakan tubuh, arah pandangan, serta nada suara semuanya ikut membentuk persepsi orang lain.



Tetapi jangan salah memahami konsep ini



Percaya diri bukan berarti harus selalu melakukan kontak mata tanpa berkedip.



Kontak mata yang alami biasanya bersifat fleksibel. Kita melihat lawan bicara ketika mendengarkan atau menyampaikan poin penting, kemudian sesekali mengalihkan pandangan secara wajar.



Yang perlu diperhatikan adalah pola menghindar yang konsisten karena rasa takut atau gugup.



Jika kita menyadari bahwa kita hampir selalu melihat ke bawah ketika berbicara dengan orang lain, kita tidak perlu langsung memaksa diri untuk melakukan kontak mata secara intens.



Latihan yang lebih realistis adalah meningkatkan kontak mata sedikit demi sedikit.



Misalnya, ketika berbicara, pertahankan kontak mata selama beberapa detik, kemudian alihkan pandangan secara alami.



Tujuannya bukan untuk terlihat dominan.



Tujuannya adalah menunjukkan bahwa kita hadir dalam percakapan.



4. Mengecilkan Suara atau Berbicara Terlalu Cepat



Pernah memperhatikan bagaimana seseorang berbicara ketika sedang gugup?



Sering kali, ritmenya berubah.



Ada yang berbicara sangat cepat seolah-olah ingin segera menyelesaikan kalimat. Ada pula yang tiba-tiba berbicara lebih pelan, volumenya mengecil, atau kalimatnya terdengar tidak tegas.



Hal ini cukup umum ketika seseorang merasa sedang dinilai.



Misalnya ketika harus presentasi, berbicara dengan orang baru, menyampaikan pendapat dalam rapat, atau berbicara dengan seseorang yang dianggap lebih berpengaruh.



Masalahnya, orang lain tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam diri kita.



Mereka hanya mendengar suara yang keluar.



Akibatnya, suara yang terlalu kecil atau ritme bicara yang terlalu cepat bisa membuat pesan kita terdengar kurang meyakinkan, meskipun sebenarnya kita memahami topik tersebut.



Kecepatan bicara sering berkaitan dengan ketegangan



Ketika gugup, seseorang dapat merasa ingin segera “melewati” situasi tersebut.



Otak seperti mengatakan:



“Cepat selesai.”



Akibatnya, kita berbicara lebih cepat dari biasanya.



Kita juga mungkin mengisi setiap jeda dengan kata-kata seperti:



“Eee...”



“Hmm...”



“Jadi...”



“Maksud saya...”



“Kayaknya...”



Sekali lagi, menggunakan kata-kata tersebut sesekali bukan masalah.



Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berhenti dan berpikir.



Padahal, jeda bukan tanda kelemahan.



Jeda justru bisa membuat seseorang terdengar lebih tenang.



Daripada terus berbicara untuk menghindari keheningan, kita bisa berhenti sebentar setelah menyampaikan satu poin.



Tarik napas.



Kemudian lanjutkan.



Sederhana, tetapi efeknya dapat membuat komunikasi terasa jauh lebih terkendali.



5. Terlalu Sering Mencari Validasi dari Orang Lain



“Menurut kamu bagus nggak?”



“Kalau kamu jadi saya, pilih yang mana?”



“Saya benar nggak?”



“Kamu marah nggak?”



“Menurutmu saya kelihatan aneh nggak?”



Meminta pendapat orang lain adalah hal yang normal.



Tidak ada yang salah dengan mencari masukan.



Namun, ada perbedaan antara mencari perspektif dan menyerahkan keputusan kepada orang lain.



Ketika hampir setiap keputusan membutuhkan persetujuan eksternal, kita dapat terlihat kurang yakin terhadap penilaian diri sendiri.



Misalnya, seseorang sudah memilih pakaian untuk pergi.



Ia sebenarnya menyukainya.



Tetapi sebelum berangkat, ia mengirim foto kepada beberapa orang dan bertanya apakah pakaiannya bagus.



Setelah seseorang mengatakan kurang cocok, ia langsung mengganti pakaian meskipun sebenarnya ia sendiri menyukainya.



Pola seperti ini dapat menjadi kebiasaan.



Semakin sering kita meminta orang lain memastikan bahwa pilihan kita benar, semakin sulit bagi kita untuk mempercayai penilaian diri sendiri.



Validasi memang menyenangkan



Manusia membutuhkan hubungan sosial dan penerimaan.



Mendapatkan dukungan dari orang lain dapat membuat kita merasa aman.



Namun, kepercayaan diri yang sehat bukan berarti tidak membutuhkan siapa pun.



Kepercayaan diri berarti kita mampu mendengarkan pendapat orang lain tanpa kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri.



Kita bisa berkata:



“Saya ingin mendengar pendapatmu, tapi keputusan akhirnya tetap saya pertimbangkan sendiri.”



Itulah perbedaannya.



Masukan dari orang lain menjadi informasi, bukan menjadi satu-satunya sumber kepastian.



6. Terlalu Sering Meremehkan Diri Sendiri dengan Candaan



Kebiasaan terakhir sering kali justru dianggap lucu.



Kita membuat lelucon tentang kelemahan diri sendiri sebelum orang lain sempat mengatakannya.



Misalnya:



“Ah, saya memang paling bodoh kalau soal beginian.”



“Jangan berharap banyak dari saya.”



“Saya mah nggak jago apa-apa.”



“Maklum, saya cuma orang biasa.”



“Kalau saya yang presentasi, siap-siap ngantuk.”



Awalnya mungkin terdengar seperti humor.



Dan memang, humor tentang diri sendiri tidak selalu menunjukkan kurang percaya diri.



Dalam beberapa situasi, self-deprecating humor dapat menjadi bentuk humor yang sehat dan membuat seseorang terlihat rendah hati.



Namun, jika hampir setiap interaksi selalu disertai dengan merendahkan kemampuan diri sendiri, pola tersebut dapat memengaruhi bagaimana orang lain melihat kita—dan bagaimana kita melihat diri sendiri.



Mengapa kita melakukan ini?



Salah satu alasannya adalah sebagai mekanisme perlindungan.



Ketika kita lebih dulu menertawakan kelemahan diri sendiri, kita mungkin merasa memiliki kendali atas kemungkinan penilaian negatif dari orang lain.



Misalnya kita takut dianggap tidak pintar.



Daripada menunggu orang lain menilai, kita mengatakan:



“Ya maklum, otak saya memang lemot.”



Seolah-olah kita sedang mengatakan:



“Saya sudah tahu kelemahan saya, jadi kamu tidak perlu mengatakannya.”



Dalam jangka pendek, strategi ini mungkin terasa aman.



Tetapi jika dilakukan terus-menerus, kita bisa terbiasa mendefinisikan diri berdasarkan kekurangan.



Yang awalnya hanya candaan perlahan dapat menjadi narasi internal.



Kita mulai berpikir:



“Memang saya seperti itu.”



Padahal, manusia jauh lebih kompleks daripada satu kelemahan atau satu kegagalan.



Mengapa Kebiasaan Kecil Bisa Memengaruhi Kesan Orang Lain?



Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa terlihat kurang percaya diri tidak selalu berarti seseorang memang tidak percaya diri.



Ini sangat penting.



Seseorang bisa memiliki kemampuan tinggi tetapi tetap menunjukkan perilaku gugup.



Seseorang bisa sangat yakin dengan keputusan hidupnya tetapi terlihat pendiam dalam situasi sosial.



Sebaliknya, seseorang yang terlihat sangat percaya diri belum tentu benar-benar memiliki keyakinan diri yang sehat.



Dengan kata lain, kesan percaya diri dan kondisi psikologis seseorang tidak selalu sama.



Orang lain hanya melihat sebagian kecil dari diri kita.



Mereka mengamati cara kita berbicara, bergerak, merespons, dan berinteraksi, kemudian membuat interpretasi berdasarkan informasi tersebut.



Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa seseorang yang pendiam atau gugup pasti tidak percaya diri.



Begitu pula, jangan menganggap bahwa semua orang harus memiliki gaya komunikasi yang sama agar terlihat percaya diri.



Percaya Diri Bukan Berarti Harus Menjadi Orang yang Dominan



Ada kesalahpahaman bahwa orang percaya diri harus selalu banyak bicara, tegas, berani tampil, dan mampu mendominasi ruangan.



Padahal, percaya diri tidak harus terlihat seperti itu.



Seseorang bisa tenang dan tetap percaya diri.



Seseorang bisa pendiam dan tetap percaya diri.



Seseorang bisa mengatakan “saya tidak tahu” dan tetap percaya diri.



Bahkan, kemampuan mengakui kesalahan dapat menjadi bagian dari kepercayaan diri yang sehat.



Perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang memandang dirinya.



Orang yang memiliki rasa percaya diri yang lebih sehat tidak harus terus-menerus membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain.



Ia dapat mengatakan:



“Saya tidak tahu.”



“Saya perlu memikirkannya dulu.”



“Saya tidak setuju.”



“Saya memang melakukan kesalahan.”



“Saya tidak bisa membantu kali ini.”



Kalimat-kalimat tersebut mungkin terlihat sederhana.



Namun, kemampuan untuk mengatakannya tanpa merasa harga diri kita runtuh merupakan salah satu bentuk kematangan psikologis.



Cara Perlahan Mengubah Kebiasaan yang Membuat Kita Terlihat Kurang Percaya Diri



Kabar baiknya, kebiasaan-kebiasaan tersebut bukan sesuatu yang harus diterima selamanya.



Kita dapat mengubahnya secara bertahap.



1. Perhatikan kebiasaan otomatis



Jangan langsung mencoba mengubah semuanya.



Pertama, amati.



Kapan kita paling sering berkata “maaf”?



Dalam situasi apa kita mulai berbicara terlalu cepat?



Kapan kita merasa harus menjelaskan keputusan secara berlebihan?



Kapan kita mulai merendahkan diri sendiri dengan candaan?



Kesadaran adalah langkah pertama.



2. Beri jeda sebelum merespons



Ketika merasa gugup, jangan langsung mengisi keheningan.



Ambil napas.



Pikirkan kalimat yang ingin disampaikan.



Kemudian bicara.



Jeda beberapa detik terasa sangat lama bagi kita karena kita sedang berada di dalam situasi tersebut.



Bagi orang lain, jeda itu sering kali terlihat normal.



3. Ganti kata-kata yang melemahkan diri



Tidak perlu langsung menjadi sangat tegas.



Cukup ubah sedikit.



“Maaf mengganggu...” menjadi:



“Boleh saya bertanya?”



“Mungkin saya salah...” menjadi:



“Menurut saya...”



“Saya cuma mau bilang...” menjadi:



“Saya ingin menyampaikan satu hal.”



“Saya nggak tahu sih...” menjadi:



“Yang saya pahami sejauh ini...”



Perubahan kecil seperti ini dapat membuat komunikasi terdengar lebih jelas tanpa membuat kita menjadi orang yang agresif.



4. Belajar merasa nyaman dengan ketidaksetujuan



Salah satu fondasi kepercayaan diri adalah menyadari bahwa tidak semua orang harus menyukai keputusan kita.



Kita bisa ditolak.



Kita bisa berbeda pendapat.



Kita bisa membuat kesalahan.



Dan semuanya tidak otomatis berarti kita tidak berharga.



Ketika kita tidak lagi menganggap setiap penolakan sebagai ancaman terhadap harga diri, kita akan lebih bebas dalam berkomunikasi.



5. Jangan berusaha “terlihat percaya diri”



Ini mungkin terdengar paradoks.



Tetapi semakin keras kita berusaha terlihat percaya diri, terkadang semakin tegang perilaku kita.



Fokus yang lebih baik adalah menjadi jelas, hadir, dan nyaman dengan diri sendiri.



Alih-alih berpikir:



“Bagaimana supaya mereka menganggap saya percaya diri?”



cobalah berpikir:



“Apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan?”



Perubahan fokus tersebut dapat membuat kita lebih hadir dalam percakapan dan tidak terlalu sibuk mengawasi diri sendiri.



Pada Akhirnya, Percaya Diri Adalah Tentang Hubungan Kita dengan Diri Sendiri



Enam kebiasaan di atas—terlalu sering meminta maaf, terlalu banyak menjelaskan diri, menghindari kontak mata, berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan, mencari terlalu banyak validasi, dan merendahkan diri melalui candaan—tidak otomatis berarti seseorang memiliki masalah kepercayaan diri.



Kita semua bisa melakukannya sesekali.



Yang perlu diperhatikan adalah ketika pola tersebut terjadi terus-menerus dan membuat kita kesulitan menyampaikan kebutuhan, pendapat, atau batasan diri.



Percaya diri bukan tentang selalu merasa hebat.



Percaya diri juga bukan tentang tidak pernah merasa gugup.



Percaya diri adalah kemampuan untuk tetap menghargai diri sendiri meskipun kita sedang gugup, melakukan kesalahan, menerima kritik, atau tidak mendapatkan persetujuan dari semua orang.



Pada akhirnya, mungkin kita tidak perlu bertanya:



“Bagaimana caranya supaya saya terlihat percaya diri?”



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



“Bagaimana saya bisa lebih percaya pada diri sendiri?”



Karena ketika hubungan kita dengan diri sendiri menjadi lebih sehat, banyak perubahan dalam cara kita berbicara dan bersikap akan mengikuti dengan sendirinya.



Kita tidak lagi merasa harus meminta maaf karena memiliki pendapat.



Kita tidak selalu merasa perlu menjelaskan setiap keputusan.



Kita bisa mengatakan “tidak” tanpa rasa bersalah yang berlebihan.



Kita bisa menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita.



Dan yang paling penting, kita mulai memahami bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain menilai kita setiap saat.



