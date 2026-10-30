5 Fakta Ilmiah yang Buat Kucing Oranye Istimewa Dibanding Kucing Lain, Salah Satunya Ramah daan Gaul

Ilustrasi kucing oren. (Unsplash)

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kucing oranye selalu punya tingkah lucu, berani, dan sangat menggemaskan saat berada di rumah?

Daya tarik unik dari 'kucing oyen' ini ternyata bukan sekadar perasaan emosional pemiliknya, melainkan terbukti secara ilmiah lewat susunan genetik dan struktur biologis tubuh mereka.

Para ilmuwan menemukan bahwa mutasi genetik pada pigmen warna bulu kucing oranye turut memengaruhi berbagai keunikan fisik, mulai dari distribusi jenis kelamin, ukuran tubuh, hingga pola garis pada bulunya.

Bahkan, sifat ramah dan lincah yang selama ini melekat pada kucing berbulu jingga itu juga menjadi sorotan riset perilaku hewan.

Dikutip dari Your Tango pada Jumat (30/10), keistimewaan kucing oranye membuktikan bahwa perpaduan sains dan genetika membuat keberadaan mereka begitu spesial di mata pecinta hewan.

Berikut adalah lima fakta ilmiah yang membuat kucing oranye sangat istimewa dibanding jenis kucing lainnya.

1. Mayoritas Kucing Oranye Berjenis Kelamin Jantan

Jika Anda memelihara kucing oranye di rumah, kemungkinan besar kucing kesayangan Anda tersebut berjenis kelamin jantan.

Penelitian ilmiah membuktikan bahwa sekitar 80 persen dari total populasi kucing oranye di dunia adalah jantan akibat pengaruh mutasi kromosom pembawa warna bulu.

Gen yang menentukan warna bulu oranye berada tepat pada kromosom X. Karena kucing jantan hanya memiliki susunan kromosom XY, mereka hanya membutuhkan satu salinan gen oranye dari induknya untuk memunculkan warna bulu jingga yang pekat di sekujur tubuhnya.

Sebaliknya, kucing betina yang memiliki kromosom XX harus mewarisi gen oranye dari kedua induknya sekaligus untuk bisa menjadi kucing oranye murni.

Jika hanya memiliki satu gen oranye, kucing betina biasanya akan terlahir dengan kombinasi tiga warna atau corak calico.

2. Rata-Rata Berukuran Tubuh Lebih Besar dan Gagah