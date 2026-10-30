Pria Pecinta Kucing Pasangan Hidup Ideal? 5 Alasan Ilmiahnya Bisa Diamati Sebelum Jalin Hubungan

ilustrasi pria penyuka kucing.(Freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana pria memperlakukan hewan peliharaannya saat berada di rumah?

Pria yang memilih untuk memelihara hewan, khususunya merawat kucing sering kali dianggap memiliki daya tarik tersendiri yang membuat mereka layak dijadikan sebagai pasangan hidup ideal.

Sifat dasar kucing yang mandiri, misterius, dan penuh kehangatan ternyata secara tidak langsung membentuk karakter pria yang merawatnya menjadi sosok yang lebih sabar, peka, serta penuh rasa empati.

Berbagai studi psikologi dan riset perilaku hewan pun mengonfirmasi bahwa kebiasaan merawat kucing berbanding lurus dengan kematangan emosional seseorang dalam menjalin hubungan asmara.

Dikutip dari Your Tango pada Jumat (30/10), memperhatkan cara calon pasangan memperlakukan kucingnya bisa menjadi petunjuk positif mengenai kualitas kepribadiannya saat membina hubungan jangka panjang.

Berikut adalah lima alasan kuat mengapa pria yang memelihara kucing merupakan calon pasangan yang sangat ideal untuk Anda.

1. Memahami Pentingnya Waktu Menyendiri dan Menghargai Kemandirian

Salah satu kunci utama keberhasilan hubungan percintaan adalah kemampuan untuk saling memberi ruang pribadi tanpa menimbulkan rasa curiga.

Pria yang memelihara kucing sangat paham akan konsep ini karena mereka terbiasa berinteraksi dengan kucing yang memiliki sifat alami mandiri dan menyukai ketenangan.

Psikolog klinis berlisensi, Patricia Dixon PsyD, menjelaskan kepada VerywellMind bahwa pecinta kucing umumnya adalah pribadi yang sangat mandiri dan menghargai otonomi.

"Mereka berkembang di ruang mereka sendiri tetapi tetap dapat bersosialisasi saat situasi mendukung, layaknya seorang introvert yang bersinar di dalam acara jika sesuai dengan keinginan mereka sendiri," ungkapnya.

Pola pikir yang menghargai waktu menyendiri ini membuat pria pecinta kucing tidak akan bersikap mengekang atau posesif terhadap pasangannya.

Mereka paham betul bahwa memberi waktu bagi pasangan untuk beristirahat atau menikmati hobi pribadi adalah hal yang sangat sehat bagi hubungan.