6 Alasan Mengapa Melakukan Kesalahan di Awal Dapat Membantu Kamu Lebih Cepat Menguasai Bahasa Baru

seseorang yang melakukan kesalahan di awal / foto: Magnific/thanyakij-12

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa takut berbicara menggunakan bahasa baru karena khawatir salah mengucapkan kata, keliru menyusun kalimat, atau menggunakan tata bahasa yang tidak tepat? Kamu mungkin memilih diam ketika ingin berbicara dengan orang asing, menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menghafal kosakata, atau menunda latihan sampai merasa benar-benar siap.

Jika pernah mengalaminya, kamu tidak sendirian. Banyak orang menganggap bahwa mereka harus menguasai dasar-dasar bahasa terlebih dahulu sebelum berani menggunakannya dalam percakapan. Mereka ingin berbicara dengan lancar, memahami setiap aturan tata bahasa, dan memiliki kosakata yang cukup sebelum mengambil risiko melakukan kesalahan.



Namun, dari sudut pandang psikologi belajar, pendekatan tersebut tidak selalu menjadi cara yang paling efektif.



Kesalahan bukan sekadar tanda bahwa kamu belum menguasai sesuatu. Kesalahan juga dapat menjadi sumber informasi yang membantu otak memperbaiki pemahaman, menyesuaikan strategi, dan membangun keterampilan baru.



Ketika kamu mempelajari bahasa Inggris, Jepang, Korea, Mandarin, atau bahasa lainnya, kamu sebenarnya sedang melatih otak untuk mengenali pola bunyi, memahami makna, mengingat kosakata, serta menghasilkan kalimat dalam situasi yang berbeda. Semua proses tersebut membutuhkan latihan aktif, umpan balik, dan kesempatan untuk memperbaiki diri.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), psikologi kognitif dan penelitian tentang pembelajaran menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi ketika seseorang memberikan jawaban yang benar. Dalam kondisi tertentu, mencoba menjawab, menyadari kesalahan, menerima koreksi, dan mencoba kembali justru dapat memperkuat pembelajaran.



Tentu saja, bukan berarti kamu harus sengaja membuat kesalahan sebanyak mungkin. Kesalahan akan lebih bermanfaat apabila kamu mengetahui letak kekeliruannya, memahami koreksinya, dan mencoba menggunakan pengetahuan yang baru diperoleh.



Lantas, mengapa melakukan kesalahan sejak awal dapat membantu kamu belajar bahasa baru dengan lebih cepat? Berikut enam penjelasan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Kesalahan Membantu Otak Mengenali Perbedaan antara Apa yang Kamu Ketahui dan Apa yang Belum Kamu Kuasai



Salah satu konsep penting dalam psikologi belajar adalah metakognisi, yaitu kemampuan untuk menyadari dan mengevaluasi proses berpikir sendiri.



Ketika mempelajari bahasa baru, kamu mungkin merasa sudah memahami suatu materi hanya karena pernah membacanya atau melihat contohnya. Akan tetapi, mengenali sebuah kalimat ketika membacanya tidak selalu berarti kamu mampu membuat kalimat yang sama secara mandiri.



Misalnya, kamu sedang belajar bahasa Inggris dan mengetahui bahwa bentuk lampau dari kata kerja tertentu berbeda dari bentuk dasarnya. Ketika membaca kalimat “I went to school yesterday”, kamu mungkin langsung memahaminya. Namun, ketika harus menceritakan kegiatanmu sendiri, kamu justru mengatakan “I go to school yesterday”.



Kesalahan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara pengetahuan yang dapat kamu kenali dan pengetahuan yang benar-benar dapat kamu gunakan.



Jika kamu tidak pernah mencoba berbicara atau menulis sendiri, perbedaan itu mungkin tidak akan terlihat.



Bagaimana kesalahan membantu proses belajar?



Ketika kamu mencoba menggunakan bahasa baru, kamu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menguji pengetahuan yang dimiliki. Hasilnya dapat memperlihatkan bagian mana yang sudah kamu kuasai dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki.



Proses ini membantu kamu menghindari ilusi kompetensi, yaitu perasaan bahwa kamu sudah memahami materi hanya karena materi tersebut terasa familiar.



Dalam praktiknya, kesalahan dapat membantu kamu menjawab pertanyaan seperti:



Apakah saya benar-benar memahami aturan tata bahasa ini?



Apakah saya hanya mengenali kosakata atau sudah mampu menggunakannya?



Apakah saya memahami makna kalimat atau sekadar menghafalnya?



Bagian mana yang perlu saya latih kembali?



Jawaban dari pertanyaan tersebut membuat proses belajar menjadi lebih terarah. Daripada mengulang semua materi tanpa tujuan yang jelas, kamu dapat memusatkan perhatian pada bagian yang memang belum dikuasai.



Contoh dalam kehidupan sehari-hari



Bayangkan kamu sedang belajar bahasa Jepang. Kamu sudah mempelajari partikel wa dan ga, tetapi masih sering tertukar ketika membuat kalimat.



Alih-alih terus membaca penjelasan yang sama, cobalah membuat sepuluh kalimat sederhana. Setelah itu, periksa kalimat yang keliru dan cari tahu alasan kesalahannya.



Dengan cara ini, kamu memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pemahamanmu sendiri.



Intinya: kesalahan membantu kamu mengetahui titik awal yang sebenarnya. Semakin akurat kamu mengenali kelemahanmu, semakin mudah kamu menentukan latihan yang tepat untuk memperbaikinya.



2. Kesalahan Memicu Otak untuk Memperbarui Pemahaman melalui Umpan Balik



Otak manusia terus membandingkan apa yang diperkirakan dengan apa yang benar-benar terjadi. Dalam ilmu kognitif, perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang diperoleh sering dibahas melalui konsep prediction error atau kesalahan prediksi.



Konsep ini digunakan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk pembelajaran, pengambilan keputusan, dan pembelajaran berbasis penguatan. Namun, proses belajar bahasa tidak dapat dijelaskan oleh satu mekanisme otak saja.



Ketika kamu menggunakan bahasa baru, kamu membuat perkiraan tentang kata, struktur kalimat, atau pelafalan yang tepat. Jika hasilnya berbeda dari perkiraan tersebut, kamu mendapatkan informasi yang dapat membantu memperbarui pemahamanmu.



Mengapa umpan balik begitu penting?



Misalnya, kamu ingin mengatakan kepada teman dalam bahasa Inggris:



“I am agree with you.”



Kamu mengira kalimat tersebut benar karena dalam bahasa Indonesia kita mengatakan, “Saya setuju dengan kamu.”



Kemudian, seorang guru menjelaskan bahwa bentuk yang lebih tepat adalah:



“I agree with you.”



Koreksi tersebut bukan hanya memberitahumu bahwa kalimat pertama salah. Koreksi itu juga membantu kamu mengenali bahwa kata agree dapat berfungsi sebagai kata kerja tanpa harus didahului am dalam struktur kalimat tersebut.



Sekarang, kamu memiliki informasi baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki kalimat serupa di masa depan.



Proses belajar terjadi bukan semata-mata karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena kamu menghubungkan kesalahan itu dengan penjelasan yang benar.



Kesalahan yang disertai koreksi lebih bermanfaat daripada kesalahan yang dibiarkan



Bayangkan kamu berulang kali mengucapkan suatu kata dengan pelafalan yang keliru, tetapi tidak pernah mendapatkan koreksi. Kamu mungkin justru semakin terbiasa dengan pola yang salah tersebut.



Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan.



Agar kesalahan memberikan manfaat, kamu dapat mengikuti langkah sederhana berikut:



Cobalah menjawab atau membuat kalimat tanpa langsung melihat jawabannya.



Periksa hasilnya menggunakan kamus, materi pembelajaran, guru, atau sumber tepercaya.



Identifikasi bagian yang salah dan pahami alasannya.



Buat contoh baru menggunakan pola yang benar.



Coba kembali beberapa waktu kemudian tanpa melihat catatan.



Langkah-langkah tersebut mengubah kesalahan menjadi umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan.



Intinya: kesalahan memberikan informasi tentang jarak antara pemahamanmu saat ini dan bentuk bahasa yang ingin kamu kuasai. Dengan umpan balik yang tepat, informasi itu dapat membantu kamu belajar secara lebih efektif.



3. Mencoba Menjawab Sebelum Mengetahui Jawaban yang Benar Dapat Memperkuat Ingatan



Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep retrieval practice, yaitu latihan mengambil kembali informasi dari ingatan tanpa langsung melihat jawabannya.



Penelitian tentang praktik pengambilan kembali menunjukkan bahwa mencoba mengingat informasi dapat membantu mempertahankan pengetahuan dalam jangka panjang. Efek ini sering disebut testing effect.



Menariknya, latihan tersebut tidak harus selalu menghasilkan jawaban yang benar agar bermanfaat. Dalam kondisi tertentu, mencoba menjawab pertanyaan sebelum mempelajari jawabannya dapat meningkatkan pembelajaran, terutama jika setelahnya kamu menerima jawaban yang benar dan mempelajarinya.



Mengapa mencoba terlebih dahulu dapat membantu?



Ketika kamu membaca daftar kosakata berulang kali, kamu sedang berlatih mengenali informasi. Namun, ketika kamu mencoba mengingat arti kata tanpa melihat catatan, kamu melatih kemampuan mengambil informasi tersebut dari ingatan.



Kedua aktivitas itu berbeda.



Misalnya, kamu sedang belajar bahasa Inggris dan ingin menguasai kata although, yang berarti “meskipun” atau “walaupun”.



Kamu dapat membaca arti kata tersebut berkali-kali. Akan tetapi, cara lain yang bisa dicoba adalah menutup catatan, mengingat artinya, lalu membuat kalimat sendiri.



“I went for a walk although it was raining.”



Jika kamu salah menggunakan kata tersebut, kamu dapat membandingkan kalimatmu dengan contoh yang benar dan mencoba kembali.



Usaha mengingat sebelum melihat jawaban dapat membantu kamu mengetahui seberapa kuat ingatanmu sekaligus memberikan kesempatan untuk memperkuatnya.



Mengapa jawaban yang salah tidak selalu berarti latihan gagal?



Misalkan kamu mencoba menerjemahkan sebuah kalimat, tetapi jawabanmu keliru. Setelah itu, kamu memeriksa jawaban yang benar dan memahami perbedaannya.



Percobaan pertama membuatmu menyadari bahwa kamu belum dapat mengambil informasi yang tepat dari ingatan. Koreksi berikutnya memberikan informasi yang dapat dipelajari.



Akan tetapi, manfaat tersebut tidak otomatis muncul pada setiap kesalahan. Jika kamu menebak secara asal, tidak menerima koreksi, atau mengulang jawaban yang salah tanpa memeriksanya, hasilnya bisa jauh lebih terbatas.



Karena itu, latihan mengingat sebaiknya disertai pemeriksaan jawaban dan pengulangan pada waktu yang berbeda.



Cara menerapkannya ketika belajar bahasa



Cobalah menggunakan metode berikut selama 15 menit setiap hari:



Lima menit untuk mengingat kosakata tanpa melihat catatan.



Lima menit untuk membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut.



Lima menit untuk memeriksa jawaban, memperbaiki kesalahan, dan mengulang bagian yang sulit.



Kamu juga dapat menggunakan kartu kosakata, latihan menerjemahkan kalimat, atau menceritakan kembali sebuah pengalaman menggunakan bahasa yang sedang dipelajari.



