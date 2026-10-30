Kenapa Rumah Terasa Horor saat Sendirian? Cek 10 Tanda Tak Biasa Ini di Hunian Anda!

Ilustrasi: Seseorang yang merinding saat di rumah sendirian . (Clevelandclinic)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasakan suasana yang mendadak mencekam atau bulu kuduk merinding saat berada di dalam rumah sendirian?

Berbeda dengan kisah seram di dalam film horor yang penuh dengan penampakan mencolok, tanda-tanda kehadiran makhluk tak kasat mata di dunia nyata biasanya terjadi secara jauh lebih halus dan tersembunyi di sekitar kita, tak terkecuali di rumah sendiri, saat sendirian.

Meskipun terdengar tidak masuk akal bagi sebagian orang, para ahli paranormal serta peneliti perilaku hewan mencatat adanya sejumlah perubahan fisik lingkungan rumah yang sering dikaitkan dengan aktivitas gaib.

Mulai dari pergeseran suhu udara yang drastis secara tiba-tiba hingga perubahan sikap hewan peliharaan yang mendadak gelisah tanpa sebab yang jelas.

Dikutip dari Your Tango pada Jumat (30/10), mengenali tanda-tanda halus ini dapat membantu Anda memahami dinamika energi tersembunyi yang terjadi di dalam ruang tempat tinggal Anda sehari-hari.

Berikut adalah sepuluh tanda tak biasa di dalam rumah yang menjadi indikasi kuat bahwa hunian Anda mungkin sedang "dihuni" oleh energi lain.

1. Perubahan Suhu Ruangan Secara Mendadak Menjadi Sangat Dingin

Salah satu tanda paling klasik yang sering dirasakan oleh penghuni rumah adalah kemunculan titik-titik dingin secara tiba-tiba di ruangan tertentu.

Dalam kepercayaan dunia paranormal, kemunculan suhu dingin yang ekstrem ini diyakini terjadi karena entitas gaib menyerap energi panas dari lingkungan fisik sekitar untuk mewujudkan diri.

Mark Keyes, direktur Asosiasi Paranormal Pennsylvania, menjelaskan kepada AccuWeather bahwa panas adalah salah satu bentuk energi fisik.

"Ketika hantu muncul, diperkirakan panas sedang ditarik keluar," ujar Keyes, seraya menceritakan pengalamannya mendapati suhu ruangan turun drastis hingga sepuluh derajat dalam hitungan detik.

2. Munculnya Suara-Suara Misterius yang Tidak Jelas Asalnya

Mendengar suara langkah kaki sayup-sayup di loteng atau bisikan di lorong saat rumah sedang kosong tentu memicu rasa cemas.

Suara-suara tanpa sumber yang jelas ini sering kali dianggap sebagai bentuk komunikasi atau usaha entitas gaib untuk menarik perhatian orang yang masih hidup.

Meskipun beberapa bunyi seperti derit kayu bisa dijelaskan secara logis lewat pemuaian struktur bangunan, sebagian suara kerap meninggalkan misteri tersendiri.

Keberadaan suara aneh ini secara otomatis membuat tingkat kewaspadaan penghuni rumah meningkat drastis di malam hari.