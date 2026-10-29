6 Alasan Mengapa Kamu Kemungkinan Besar Akan Menjadi Lebih Baik Seiring Bertambahnya Usia

seseorang yang menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Ada masa ketika kita merasa tertinggal dalam hidup. Kita melihat orang lain tampak lebih sukses, lebih percaya diri, lebih stabil secara emosional, atau lebih cepat menemukan tujuan hidup mereka. Sementara itu, kita masih berusaha memahami diri sendiri, memperbaiki kesalahan masa lalu, dan mencari tahu kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin kita jalani.



Pada usia dua puluhan, mungkin kamu merasa harus segera memiliki semua jawaban. Kamu ingin mengetahui karier apa yang tepat, hubungan seperti apa yang layak dipertahankan, bagaimana membangun masa depan yang stabil, dan bagaimana menjadi seseorang yang bisa dibanggakan. Ada tekanan untuk membuktikan bahwa kamu mampu melakukan sesuatu yang berarti sebelum waktu terasa semakin jauh meninggalkanmu.



Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan: menjadi manusia yang lebih baik bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan ketika kita masih muda.



Dalam psikologi, perkembangan manusia tidak berhenti ketika seseorang meninggalkan masa kanak-kanak atau memasuki usia dewasa. Cara kita memahami emosi, membangun hubungan, mengambil keputusan, dan memandang diri sendiri dapat terus berkembang sepanjang kehidupan.



Penelitian mengenai kepribadian bahkan menunjukkan bahwa beberapa karakteristik penting, seperti kestabilan emosi, tanggung jawab, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat, cenderung mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Tentu saja, perubahan ini tidak berlangsung sama pada setiap orang. Pengalaman hidup, lingkungan sosial, kesehatan mental, dan kesediaan untuk belajar turut memengaruhi arah perkembangan seseorang.



Artinya, bertambahnya usia tidak secara otomatis membuatmu menjadi lebih bijaksana. Akan tetapi, usia memberimu kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman, mengenali pola perilaku, dan memahami hal-hal yang sebelumnya sulit kamu lihat.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat enam alasan psikologis mengapa kamu memiliki peluang besar untuk menjadi pribadi yang lebih baik seiring bertambahnya usia.



1. Kamu Akan Menjadi Lebih Mampu Mengelola Emosi



Ketika masih muda, emosi terkadang terasa seperti sesuatu yang mengambil alih seluruh kehidupan. Satu penolakan dapat membuatmu mempertanyakan harga diri. Satu komentar negatif bisa merusak suasana hatimu sepanjang hari. Satu kegagalan mungkin terasa seperti bukti bahwa kamu tidak cukup baik untuk mencapai sesuatu yang kamu inginkan.



Pada saat itu, sulit untuk membedakan antara apa yang kamu rasakan dan siapa dirimu sebenarnya.



Kamu merasa gagal, lalu menyimpulkan bahwa dirimu adalah seorang pecundang. Kamu merasa tidak dicintai, lalu percaya bahwa kamu tidak layak mendapatkan cinta. Kamu merasa takut menghadapi masa depan, kemudian menganggap bahwa hidupmu pasti akan berakhir buruk.



Seiring bertambahnya pengalaman, kamu dapat mulai menyadari bahwa emosi bukanlah gambaran objektif mengenai kenyataan. Emosi adalah respons psikologis yang membawa informasi tentang kebutuhan, harapan, ketakutan, dan cara kita menafsirkan suatu peristiwa.



Kamu mungkin masih merasa sedih ketika ditolak, tetapi perlahan-lahan belajar bahwa penolakan tidak menentukan seluruh nilai dirimu. Kamu mungkin masih merasa cemas ketika menghadapi perubahan, tetapi mulai memahami bahwa kecemasan tidak selalu berarti sesuatu yang buruk akan terjadi.



Perubahan ini berkaitan dengan perkembangan regulasi emosi, yaitu kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola respons emosional agar kita dapat bertindak dengan lebih sadar.



Kamu belajar bahwa tidak semua perasaan harus dituruti



Ketika masih muda, kita terkadang merasa harus segera melakukan sesuatu untuk menghilangkan ketidaknyamanan. Saat marah, kita ingin membalas. Saat kecewa, kita ingin menjauh. Saat merasa tidak dihargai, kita mungkin berusaha membuktikan diri secara berlebihan.



Namun, pengalaman dapat mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan ketika emosi sedang memuncak sering kali membawa konsekuensi yang tidak kita inginkan.



Kamu mulai belajar mengambil jeda sebelum menjawab pesan yang menyakitkan. Kamu belajar bahwa tidak semua perbedaan pendapat perlu dimenangkan. Kamu juga mulai memahami bahwa terkadang cara terbaik menghadapi emosi bukanlah dengan melawannya, melainkan dengan membiarkannya hadir tanpa harus segera bereaksi.



Dalam pendekatan psikologis seperti terapi perilaku kognitif, kemampuan mengenali hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku merupakan bagian penting dari perubahan diri.



Misalnya, ketika seseorang tidak membalas pesanmu, kamu mungkin langsung berpikir bahwa dia tidak menyukaimu. Pikiran itu memunculkan kecemasan, kemudian mendorongmu mengirim pesan berulang kali untuk mencari kepastian.



Dengan pemahaman yang lebih baik, kamu dapat mempertimbangkan kemungkinan lain: orang tersebut mungkin sedang sibuk, lelah, atau memiliki urusan pribadi. Kamu tidak harus langsung mempercayai setiap kesimpulan yang muncul dalam pikiranmu.



Kemampuan ini tidak membuatmu kehilangan perasaan. Sebaliknya, kamu menjadi lebih mampu merasakan emosi tanpa membiarkannya menentukan setiap keputusan.



Kestabilan emosional dapat berkembang seiring usia



Penelitian mengenai perkembangan kepribadian menunjukkan bahwa banyak orang cenderung mengalami peningkatan kestabilan emosional sepanjang masa dewasa. Dalam psikologi kepribadian, perubahan ini sering dibahas dalam kaitannya dengan model Big Five, khususnya dimensi neurotisisme, yang berkaitan dengan kecenderungan mengalami emosi negatif.



Hal ini bukan berarti orang yang lebih tua tidak lagi mengalami kecemasan, kesedihan, atau kemarahan. Maksudnya, sebagian orang menjadi lebih mampu menghadapi emosi tersebut tanpa terlalu lama terjebak di dalamnya.



Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak selalu membutuhkan respons yang sempurna. Ada kalanya kamu hanya perlu bernapas, menerima keadaan, dan menunggu sampai pikiranmu kembali jernih.



Menjadi lebih dewasa bukan berarti kamu tidak lagi merasakan emosi yang kuat, melainkan kamu semakin mampu memilih apa yang akan kamu lakukan terhadap emosi tersebut.



2. Kamu Akan Semakin Mengenal Dirimu Sendiri



Ada perbedaan besar antara mengetahui siapa dirimu dan mengetahui siapa yang selama ini kamu coba tampilkan di hadapan orang lain.



Ketika masih muda, kamu mungkin menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi harapan lingkungan. Kamu berusaha menjadi seseorang yang disukai keluarga, diterima teman, dikagumi pasangan, atau dianggap berhasil oleh masyarakat.



Kamu mungkin memilih pekerjaan karena terlihat bergengsi, bukan karena sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Kamu mempertahankan hubungan karena takut kesepian. Kamu mengejar pencapaian tertentu karena ingin membuktikan bahwa dirimu tidak kalah dari orang lain.



Tanpa disadari, sebagian keputusan hidupmu mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan daripada pemahaman mengenai kebutuhanmu sendiri.



Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kamu memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempertanyakan semua itu.



Apakah kamu benar-benar menginginkan kehidupan yang sedang kamu kejar? Apakah tujuan tersebut berasal dari keinginanmu sendiri atau dari standar yang diwariskan orang lain? Apakah kamu bahagia dengan pilihanmu, atau hanya merasa lega karena berhasil memenuhi ekspektasi?



Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi awal dari pemahaman diri yang lebih mendalam.



Pengalaman membantumu mengenali pola yang berulang



Kamu mungkin mulai menyadari bahwa kamu selalu tertarik pada orang-orang yang sulit memberikan kepastian. Atau kamu menyadari bahwa setiap kali menghadapi kritik, kamu langsung merasa harus membuktikan bahwa dirimu benar.



Mungkin kamu juga melihat pola lain: kamu sering mengatakan iya ketika sebenarnya ingin mengatakan tidak, mengambil terlalu banyak tanggung jawab, atau merasa bersalah ketika beristirahat.



Pada awalnya, pola-pola ini mungkin terasa seperti bagian permanen dari kepribadianmu. Namun, setelah mengalaminya berulang kali, kamu dapat mulai memahami bahwa perilaku tersebut memiliki pemicu dan fungsi tertentu.



Keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain, misalnya, mungkin berhubungan dengan ketakutan akan penolakan. Kebiasaan bekerja berlebihan mungkin muncul karena kamu menghubungkan produktivitas dengan harga diri. Sementara itu, kecenderungan menghindari konflik mungkin berkembang karena kamu pernah mengalami hubungan yang membuat perbedaan pendapat terasa tidak aman.



Memahami asal-usul suatu perilaku tidak berarti membenarkan semua tindakanmu. Pemahaman tersebut memberimu kesempatan untuk memilih respons yang berbeda.



Kamu tidak lagi sekadar berkata, "Memang begini sifatku."



Kamu mulai bertanya, "Mengapa aku selalu melakukan ini, dan apakah pola ini masih membantuku?"



Perubahan kecil dalam pertanyaan tersebut dapat membuka kemungkinan besar bagi perkembangan pribadi.



Kamu mulai membedakan keinginan dan kebutuhan



Ketika masih muda, kamu mungkin berpikir bahwa kebahagiaan berarti mendapatkan sebanyak mungkin hal yang diinginkan: penghasilan yang lebih besar, pengakuan sosial, hubungan romantis yang ideal, atau kehidupan yang terlihat mengesankan.



Namun, pengalaman dapat mengajarkan bahwa tidak semua hal yang terlihat menarik benar-benar membuat hidup terasa bermakna.



Kamu mungkin menyadari bahwa kamu lebih membutuhkan ketenangan daripada pengakuan. Kamu mungkin lebih menghargai hubungan yang aman daripada hubungan yang penuh gairah tetapi tidak konsisten. Kamu juga mungkin mulai memahami bahwa memiliki waktu untuk diri sendiri bukanlah tanda kegagalan sosial.



Dalam psikologi, proses memahami nilai-nilai pribadi dapat membantu seseorang membuat keputusan yang lebih selaras dengan dirinya sendiri.



Kamu tidak harus menyukai apa yang disukai semua orang. Kamu tidak perlu menjalani kehidupan dengan jadwal yang sama seperti teman-temanmu. Kamu juga tidak harus mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian seseorang yang memiliki latar belakang, kebutuhan, dan kesempatan berbeda.



Semakin mengenal diri sendiri, semakin kecil kemungkinan kamu menghabiskan seluruh hidup untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kamu inginkan.



Salah satu tanda kedewasaan adalah ketika kamu tidak lagi terlalu sibuk membangun citra diri yang mengesankan, karena kamu mulai lebih tertarik membangun kehidupan yang benar-benar sesuai dengan dirimu.



3. Kamu Akan Lebih Bijaksana dalam Memilih Hubungan



Pada usia muda, hubungan sering kali terasa seperti sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Kita takut kehilangan teman, takut ditinggalkan pasangan, dan takut dianggap tidak menyenangkan jika memiliki pendapat yang berbeda.



Karena itu, kita terkadang bertahan dalam hubungan yang membuat kita terus-menerus meragukan diri sendiri.



Kita memaafkan perilaku yang berulang kali melukai, berharap seseorang akhirnya berubah jika kita cukup sabar. Kita mengabaikan kebutuhan sendiri karena takut dianggap egois. Bahkan, kita mungkin mengira bahwa semakin besar pengorbanan yang kita lakukan, semakin besar pula nilai cinta yang kita miliki.



Namun, pengalaman dapat mengubah cara kita memahami kedekatan emosional.



Kamu mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat bukan hanya tentang seberapa besar kamu mencintai seseorang. Hubungan yang sehat juga berkaitan dengan rasa aman, penghormatan, tanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan kedua pihak untuk menghadapi konflik tanpa saling merendahkan.



Kamu belajar bahwa kedekatan tidak harus dibayar dengan kehilangan diri sendiri



Semakin dewasa, kamu mungkin mulai memahami bahwa mencintai seseorang tidak mengharuskanmu menerima semua perlakuannya.



Kamu dapat menyayangi seseorang sekaligus menetapkan batasan. Kamu dapat memahami alasan seseorang bersikap buruk tanpa harus membiarkan perilakunya terus menyakitimu. Kamu dapat merindukan seseorang tanpa harus kembali ke hubungan yang tidak sehat.



Pemahaman ini penting karena manusia memiliki kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, tetapi juga memiliki kebutuhan untuk mempertahankan otonomi dan identitas dirinya.



Ketika kedua kebutuhan tersebut tidak seimbang, hubungan dapat berubah menjadi sumber kecemasan.



Seseorang yang terlalu takut kehilangan mungkin mengorbankan hampir seluruh kebutuhannya demi mempertahankan kedekatan. Sebaliknya, seseorang yang terlalu takut terluka mungkin menghindari keintiman sama sekali.



Kedewasaan emosional membantu kita mencari keseimbangan: berani dekat tanpa kehilangan diri sendiri dan berani mandiri tanpa harus menutup diri dari orang lain.



Kamu juga menjadi lebih memahami orang lain



Pengalaman hidup dapat memperluas perspektifmu mengenai manusia.



Kamu mulai menyadari bahwa setiap orang membawa sejarah yang berbeda. Ada orang yang kesulitan mengungkapkan perasaan karena tidak pernah belajar melakukannya. Ada orang yang terlihat dingin karena sedang menghadapi tekanan. Ada pula orang yang membuat keputusan buruk karena keterbatasan pemahaman, ketakutan, atau keadaan yang tidak kamu ketahui sepenuhnya.



Pemahaman ini dapat menumbuhkan empati, yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan pengalaman dan perasaan orang lain.



Namun, empati yang matang bukan berarti kamu harus membenarkan semua perilaku.



Kamu dapat memahami seseorang tanpa menyetujui tindakannya. Kamu dapat berbelas kasih tanpa mengambil tanggung jawab atas masalah yang bukan milikmu. Kamu juga dapat memaafkan seseorang tanpa harus memberikan kembali akses yang sama ke dalam hidupmu.



Perbedaan ini membuat hubungan menjadi lebih sehat karena kamu tidak lagi terjebak dalam dua pilihan ekstrem: menganggap seseorang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk.



Kamu belajar melihat manusia sebagai individu yang memiliki kelebihan, keterbatasan, dan tanggung jawab atas tindakannya sendiri.



Kualitas hubungan menjadi lebih penting daripada jumlahnya



Ketika masih muda, memiliki banyak teman mungkin terasa seperti bukti bahwa kamu diterima. Namun, seiring waktu, kamu dapat mulai menghargai hubungan yang membuatmu merasa aman untuk menjadi diri sendiri.



Kamu tidak selalu membutuhkan banyak orang untuk memahami seluruh kehidupanmu. Terkadang, beberapa hubungan yang penuh kejujuran dan dukungan jauh lebih berarti daripada jaringan sosial yang luas tetapi dangkal.



Penelitian mengenai hubungan sosial dan kesejahteraan menunjukkan bahwa kualitas hubungan memiliki kaitan penting dengan kesehatan psikologis. Dukungan sosial yang baik dapat membantu seseorang menghadapi stres, merasa lebih terhubung, dan menemukan makna dalam kehidupan.



Kamu mungkin menjadi lebih selektif mengenai siapa yang mendapatkan waktumu. Kamu tidak lagi merasa harus menghadiri setiap pertemuan atau mempertahankan setiap pertemanan yang sudah tidak sehat.



Bukan karena kamu menjadi dingin, melainkan karena kamu mulai memahami bahwa waktu, perhatian, dan energi emosional adalah sumber daya yang terbatas.



Pada akhirnya, kamu belajar bahwa hubungan yang baik bukan hubungan yang tidak pernah mengalami masalah. Hubungan yang baik adalah hubungan ketika kedua pihak bersedia berkomunikasi, bertanggung jawab, dan berusaha memperbaiki keadaan.



4. Kamu Akan Lebih Mampu Menerima Kegagalan dan Ketidakpastian



Salah satu sumber tekanan terbesar ketika masih muda adalah keinginan untuk mengetahui bagaimana kehidupan akan berjalan.



Kita ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar. Kita ingin tahu apakah karier yang dipilih akan berhasil, apakah hubungan yang dijalani akan bertahan, dan apakah usaha yang dilakukan sekarang akan memberikan hasil di masa depan.



Ketika tidak memiliki kepastian, kita mudah merasa tertinggal atau kehilangan kendali.



Masalahnya, kehidupan jarang memberikan jaminan seperti yang kita inginkan.



Kamu dapat bekerja keras tetapi tetap mengalami kegagalan. Kamu dapat mencintai seseorang dengan tulus tetapi tetap kehilangan hubungan tersebut. Kamu dapat membuat keputusan dengan pertimbangan matang dan kemudian menyadari bahwa keadaan telah berubah.



Pengalaman seperti ini memang menyakitkan. Namun, pengalaman juga dapat mengajarkan sesuatu yang tidak selalu bisa dipahami melalui teori: bahwa ketidakpastian adalah bagian normal dari kehidupan.



Kamu mulai memahami bahwa kegagalan bukan identitas



Ketika suatu rencana tidak berjalan sesuai harapan, ada kecenderungan untuk mengubah kegagalan spesifik menjadi penilaian menyeluruh terhadap diri sendiri.



Kamu tidak hanya berpikir bahwa wawancara kerjamu berjalan buruk. Kamu menyimpulkan bahwa dirimu tidak kompeten.



Kamu tidak hanya menyadari bahwa suatu hubungan berakhir. Kamu menganggap bahwa kamu tidak pantas dicintai.



Kamu tidak hanya mengalami kesulitan mencapai target. Kamu percaya bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk berhasil.



Dalam psikologi kognitif, pola seperti ini dapat berkaitan dengan generalisasi berlebihan, yaitu menarik kesimpulan yang terlalu luas berdasarkan satu atau beberapa kejadian.



Seiring pengalaman bertambah, kamu dapat belajar memisahkan peristiwa dari identitas.



Kamu bisa gagal dalam suatu proyek tanpa menjadi manusia yang gagal. Kamu bisa melakukan kesalahan tanpa harus menganggap dirimu sebagai orang yang buruk. Kamu bisa kehilangan kesempatan tanpa berarti seluruh kesempatan lain telah tertutup.



Pemisahan ini membuatmu lebih mampu mengevaluasi kejadian secara realistis.



Alih-alih bertanya, "Apa yang salah dengan diriku?", kamu mulai bertanya, "Apa yang tidak berjalan dengan baik, apa yang bisa kupelajari, dan apa yang dapat kulakukan secara berbeda?"



Pertanyaan kedua tidak menghapus rasa sakit, tetapi memberikan ruang untuk bergerak maju.



Pengalaman mengajarkan bahwa tidak semua hal berada dalam kendalimu



Ketika masih muda, kamu mungkin mengira bahwa jika berusaha cukup keras, segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana.



Namun, kehidupan perlahan memperlihatkan bahwa usaha bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil. Ada keadaan ekonomi, kesehatan, keputusan orang lain, kesempatan, dan berbagai peristiwa yang berada di luar kendalimu.



Menerima kenyataan tersebut bukan berarti menyerah pada keadaan.



Sebaliknya, kamu dapat belajar membedakan antara hal-hal yang bisa kamu pengaruhi dan hal-hal yang harus kamu hadapi dengan penerimaan.



Kamu tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain menilaimu, tetapi kamu dapat mengendalikan cara kamu merespons kritik. Kamu tidak dapat menjamin bahwa setiap usaha akan berhasil, tetapi kamu dapat meningkatkan keterampilan dan memperbaiki strategi. Kamu tidak dapat mencegah semua kehilangan, tetapi kamu dapat belajar mencari dukungan ketika mengalaminya.



Kemampuan ini berkaitan dengan fleksibilitas psikologis: kemampuan menyesuaikan respons terhadap kenyataan sambil tetap bertindak berdasarkan nilai-nilai yang penting bagi diri sendiri.



Kamu tidak lagi menganggap bahwa hidup harus berjalan sesuai jadwal



Ada orang yang menemukan karier yang sesuai pada usia dua puluh lima tahun. Ada yang baru menemukannya pada usia empat puluh tahun. Ada orang yang menikah lebih awal, sedangkan orang lain membangun kehidupan yang bermakna tanpa menikah. Ada pula orang yang harus memulai kembali setelah kehilangan pekerjaan, mengalami perceraian, atau menghadapi perubahan besar dalam hidup.



Jalur kehidupan manusia tidak selalu mengikuti urutan yang sama.



Ketika kamu semakin memahami hal ini, kamu mungkin menjadi lebih sabar terhadap prosesmu sendiri.



Kamu tidak lagi menganggap bahwa keterlambatan dalam mencapai satu tujuan berarti kamu telah kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baik.



Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukanlah perlombaan dengan garis akhir yang sama bagi semua orang.



Kedewasaan bukan kemampuan untuk mengendalikan seluruh kehidupan, melainkan kemampuan untuk tetap membangun kehidupan yang bermakna meskipun banyak hal tidak berjalan sesuai rencana.



5. Kamu Akan Lebih Memahami Apa yang Benar-Benar Membuatmu Bahagia



Pada tahap tertentu dalam kehidupan, banyak orang mengejar kebahagiaan melalui pencapaian eksternal.



Kita berpikir bahwa hidup akan terasa lebih baik ketika memiliki pekerjaan yang lebih bergengsi, penghasilan yang lebih besar, penampilan yang lebih menarik, atau pengakuan yang lebih luas.



Tidak ada yang salah dengan memiliki ambisi. Mencapai tujuan dapat memberikan kepuasan, rasa kompeten, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman.



Namun, masalah muncul ketika kita menganggap bahwa kebahagiaan baru boleh dirasakan setelah semua target tercapai.



Pola ini dapat membuat hidup terasa seperti daftar tugas yang tidak pernah selesai.



Kamu berhasil mencapai satu tujuan, lalu segera menetapkan tujuan berikutnya. Kamu mendapatkan pengakuan yang diinginkan, tetapi hanya merasa puas sebentar sebelum kembali membandingkan diri dengan orang lain.



Tanpa disadari, kamu terus memindahkan garis akhir.



Kamu mulai menyadari perbedaan antara kesenangan dan kesejahteraan



Kesenangan biasanya berkaitan dengan pengalaman yang terasa menyenangkan pada saat tertentu. Sebaliknya, kesejahteraan psikologis memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk rasa bermakna, hubungan yang sehat, penerimaan diri, dan perasaan bahwa kehidupanmu memiliki arah.



Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak selalu sama.



Kamu mungkin menikmati pujian, tetapi tidak selalu merasa aman dengan dirimu sendiri. Kamu mungkin mendapatkan pekerjaan yang terlihat mengesankan, tetapi kehilangan waktu untuk orang-orang yang kamu sayangi. Kamu mungkin memiliki banyak aktivitas, tetapi tetap merasa bahwa hidupmu tidak mengarah ke sesuatu yang benar-benar penting.



Seiring bertambahnya pengalaman, kamu dapat mulai mengevaluasi kembali definisi keberhasilan.



Mungkin kamu menyadari bahwa kehidupan yang baik bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi juga tentang memiliki waktu untuk beristirahat. Bukan hanya tentang mendapatkan lebih banyak uang, tetapi juga tentang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan. Bukan hanya tentang terlihat kuat, tetapi juga tentang memiliki orang-orang yang membuatmu merasa aman ketika sedang tidak baik-baik saja.



Perubahan ini tidak selalu berarti kamu kehilangan ambisi. Kamu mungkin tetap ingin mencapai banyak hal, tetapi alasan di balik ambisimu menjadi lebih jelas.



Kamu tidak lagi mengejar sesuatu hanya karena ingin terlihat berhasil. Kamu mengejarnya karena memahami bagaimana hal tersebut mendukung kehidupan yang ingin kamu bangun.



Kamu belajar bahwa membandingkan diri memiliki batas manfaat



Perbandingan sosial adalah kecenderungan manusia untuk mengevaluasi dirinya dengan melihat orang lain.



Dalam kadar tertentu, hal ini dapat membantu kita belajar dan menentukan tujuan. Namun, perbandingan juga dapat menjadi sumber ketidakpuasan ketika kita terus menggunakan kehidupan orang lain sebagai ukuran nilai diri.



Kamu mungkin membandingkan penghasilanmu dengan teman yang lebih sukses, hubunganmu dengan pasangan orang lain, atau pencapaianmu dengan seseorang yang terlihat sudah mencapai segalanya.



Masalahnya, kamu biasanya melihat hasil yang tampak di permukaan tanpa mengetahui seluruh proses yang menyertainya.



Kamu tidak mengetahui sepenuhnya bantuan yang diterima seseorang, tantangan yang mereka hadapi, kesempatan yang tersedia bagi mereka, atau pengorbanan yang mungkin harus mereka lakukan.



Ketika semakin dewasa, kamu dapat mulai memahami bahwa kehidupan orang lain bukan ukuran yang adil untuk menilai seluruh perjalananmu sendiri.



Kamu tetap dapat belajar dari orang lain tanpa harus merasa lebih rendah daripada mereka.



Kamu dapat mengagumi pencapaian seseorang tanpa menganggap bahwa pencapaian tersebut mengurangi nilai kehidupanmu.



Dan kamu dapat merasa bahagia melihat orang lain berhasil tanpa harus menyimpulkan bahwa dirimu sedang tertinggal.



Kamu mulai menemukan makna dalam hal-hal sederhana



Seiring waktu, definisi kebahagiaan dapat menjadi lebih personal.



Kamu mungkin mulai menghargai percakapan yang jujur, tidur yang cukup, tubuh yang terasa sehat, waktu bersama keluarga, atau sore yang tenang tanpa tuntutan untuk selalu produktif.



Hal-hal ini mungkin tampak biasa ketika kamu masih sibuk mengejar sesuatu yang besar. Namun, setelah mengalami tekanan, kehilangan, dan perubahan, kamu dapat menyadari betapa berharganya kestabilan dalam kehidupan sehari-hari.



Dalam psikologi, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian besar. Pengalaman positif sehari-hari, hubungan yang suportif, rasa memiliki kendali atas kehidupan, dan kegiatan yang selaras dengan nilai pribadi juga berperan penting.



Kamu tidak harus berhenti bermimpi besar untuk menghargai kehidupan yang sedang kamu miliki.



Kamu hanya perlu belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berada di masa depan.



Terkadang, kebahagiaan juga tumbuh dari kemampuan untuk hadir dalam kehidupan yang sedang kamu jalani, sambil tetap berusaha memperbaiki hal-hal yang memang perlu diubah.



6. Kamu Akan Memiliki Lebih Banyak Kesempatan untuk Membangun Kebijaksanaan



Pengetahuan dan kebijaksanaan sering dianggap sebagai hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan.



Pengetahuan berkaitan dengan apa yang kamu ketahui. Kebijaksanaan berkaitan dengan bagaimana kamu menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan untuk menghadapi persoalan kehidupan yang kompleks.



Seseorang dapat mengetahui banyak teori tentang hubungan, tetapi tetap kesulitan membangun hubungan yang sehat. Seseorang dapat memahami pentingnya kesabaran, tetapi masih bereaksi secara impulsif ketika menghadapi tekanan.



Kebijaksanaan berkembang ketika pengetahuan bertemu dengan pengalaman, refleksi, dan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang.



Usia memberimu kesempatan untuk mengumpulkan semua itu.



Kamu mulai melihat bahwa banyak masalah tidak memiliki jawaban sederhana



Ketika masih muda, kita terkadang memandang kehidupan melalui kategori yang tegas.



Seseorang dianggap baik atau buruk. Keputusan dianggap benar atau salah. Keberhasilan dianggap sebagai bukti kemampuan, sedangkan kegagalan dianggap sebagai bukti ketidakmampuan.



Namun, semakin banyak pengalaman yang kamu miliki, semakin mungkin kamu menyadari bahwa kenyataan sering kali lebih rumit daripada penilaian awalmu.



Ada keputusan yang terlihat benar tetapi membawa konsekuensi sulit. Ada keputusan yang terasa menyakitkan pada awalnya tetapi membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sehat. Ada orang yang memiliki niat baik tetapi tetap melakukan kesalahan. Ada pula situasi ketika dua hal yang sama-sama penting tidak dapat dipenuhi sekaligus.



Pemahaman seperti ini dapat membantu kamu mengembangkan apa yang sering disebut sebagai pemikiran yang lebih bernuansa.



Kamu tidak selalu merasa harus segera menentukan siapa yang benar. Kamu bersedia mendengarkan informasi tambahan. Kamu mulai memahami bahwa mengubah pendapat setelah mendapatkan bukti baru bukanlah tanda kelemahan.



Sebaliknya, kesediaan untuk memperbaiki pandangan merupakan bagian penting dari pembelajaran.



Kamu belajar dari kesalahan yang sama, bukan sekadar melewatinya



Tidak semua pengalaman otomatis menghasilkan kebijaksanaan.



Seseorang dapat mengulangi pola hubungan yang sama selama bertahun-tahun jika tidak pernah mengevaluasi apa yang terjadi. Seseorang dapat terus mengalami konflik di tempat kerja tanpa menyadari bagaimana cara berkomunikasinya turut berkontribusi terhadap masalah.



Karena itu, pengalaman perlu disertai refleksi.



Setelah menghadapi situasi sulit, kamu dapat bertanya kepada diri sendiri:



Apa yang sebenarnya terjadi?



Bagian mana yang berada dalam kendaliku?



Apakah aku bertindak berdasarkan ketakutan, kemarahan, atau nilai-nilai yang kupegang?



Apa yang dapat kupelajari dari kejadian ini?



Jika situasi serupa terjadi lagi, apa yang ingin kulakukan secara berbeda?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu mengubah pengalaman menjadi pembelajaran yang dapat digunakan pada masa depan.



Kamu tidak harus memahami seluruh makna dari setiap peristiwa ketika peristiwa itu baru saja terjadi. Terkadang, pemahaman baru muncul setelah kamu mendapatkan jarak emosional dan melihat situasi tersebut dari perspektif yang berbeda.



Yang penting adalah kesediaan untuk memeriksa kembali tindakan dan keyakinanmu tanpa harus terus-menerus menghukum diri sendiri.



Kamu menjadi lebih bijaksana ketika berani mengakui keterbatasan



Salah satu perubahan penting dalam kedewasaan adalah kemampuan untuk mengatakan, "Aku belum tahu," atau "Aku mungkin salah."



Ketika masih muda, kita terkadang merasa harus terlihat yakin agar dianggap kompeten. Kita takut mengakui ketidaktahuan karena khawatir orang lain akan meragukan kemampuan kita.



Namun, semakin memahami kompleksitas kehidupan, kamu mungkin menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki jawaban untuk semua persoalan.



Ada hal-hal yang perlu dipelajari. Ada pengalaman orang lain yang perlu didengarkan. Ada keputusan yang membutuhkan pertimbangan lebih lama. Dan ada keadaan ketika informasi yang tersedia memang belum cukup untuk menghasilkan kesimpulan yang pasti.



Mengakui keterbatasan tidak mengurangi nilai dirimu.



Justru, sikap ini membuatmu lebih terbuka terhadap masukan, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan lebih mampu bekerja sama dengan orang lain.



Kamu tidak perlu selalu menjadi orang yang paling pintar dalam ruangan. Terkadang, kamu hanya perlu menjadi orang yang bersedia belajar.



Pada akhirnya, kebijaksanaan bukan tentang mengetahui segalanya, melainkan tentang memahami kapan harus bertindak, kapan harus mendengarkan, kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan.



Apa Kata Psikologi tentang Menjadi Lebih Baik Seiring Bertambahnya Usia?



Keenam alasan di atas memiliki dasar dalam sejumlah konsep dan temuan psikologi. Beberapa di antaranya dapat dipahami melalui perkembangan kepribadian, regulasi emosi, kesejahteraan psikologis, dan pembelajaran sepanjang kehidupan.



Berikut beberapa konsep yang relevan.



1. Prinsip kedewasaan dalam perkembangan kepribadian (maturity principle).



Penelitian mengenai kepribadian menemukan bahwa, secara rata-rata, banyak orang menunjukkan peningkatan tanggung jawab, keteraturan, dan kestabilan emosional ketika memasuki masa dewasa. Namun, pola ini bukan aturan mutlak bagi setiap orang.



2. Regulasi emosi.



Kemampuan mengelola emosi dapat berkembang melalui pengalaman, latihan, dan pemahaman diri. Usia yang bertambah dapat memberikan lebih banyak kesempatan untuk mempelajari strategi menghadapi emosi, tetapi tidak menjamin bahwa setiap orang akan menguasainya secara otomatis.



3. Fleksibilitas psikologis.



Konsep ini menekankan kemampuan untuk menghadapi pikiran dan perasaan yang tidak nyaman sambil tetap mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Fleksibilitas psikologis membantu seseorang beradaptasi tanpa harus selalu mengendalikan keadaan.



4. Kesejahteraan psikologis.



Carol Ryff mengembangkan kerangka kesejahteraan psikologis yang mencakup penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Kerangka ini menunjukkan bahwa kehidupan yang baik lebih luas daripada sekadar merasa senang setiap saat.



5. Teori selektivitas sosioemosional.



Psikolog Laura Carstensen mengembangkan teori yang menjelaskan bagaimana persepsi seseorang terhadap waktu yang tersisa dalam kehidupan dapat memengaruhi tujuan sosial dan emosionalnya. Ketika waktu terasa semakin terbatas, orang cenderung lebih memprioritaskan hubungan yang bermakna dan pengalaman emosional yang penting bagi mereka.



Teori ini membantu menjelaskan mengapa sebagian orang semakin selektif terhadap hubungan dan kegiatan yang mereka pilih seiring bertambahnya usia.



Konsep-konsep tersebut tidak menyatakan bahwa usia selalu membuat seseorang menjadi lebih baik. Sebaliknya, semuanya menunjukkan bahwa perkembangan psikologis berlangsung melalui interaksi antara waktu, pengalaman, lingkungan, dan cara seseorang merespons kehidupannya.



Namun, Bertambahnya Usia Tidak Otomatis Membuatmu Lebih Dewasa



Ada satu hal yang perlu diingat: usia dan kedewasaan bukanlah dua hal yang selalu bergerak bersama.



Seseorang dapat berusia lima puluh tahun tetapi masih kesulitan menerima kritik. Seseorang dapat berusia tiga puluh tahun tetapi memiliki kemampuan refleksi diri yang sangat baik. Ada orang yang belajar dari pengalaman, sementara orang lain mengulangi pola yang sama tanpa pernah mempertanyakannya.



Pengalaman dapat menjadi guru yang berharga, tetapi hanya jika kita bersedia memperhatikan apa yang diajarkannya.



Kamu tidak otomatis menjadi lebih bijaksana hanya karena mengalami banyak kesulitan. Kamu juga tidak harus menderita untuk menjadi dewasa.



Perkembangan diri dapat terjadi melalui hubungan yang sehat, pendidikan, percakapan yang bermakna, terapi psikologis ketika dibutuhkan, kebiasaan refleksi, dan kesediaan menerima masukan.



Bahkan, ada masa ketika seseorang justru membutuhkan bantuan profesional untuk menghadapi pengalaman masa lalu atau pola perilaku yang terus menghambat kehidupannya.



Hal itu bukan tanda bahwa proses kedewasaannya gagal. Meminta bantuan merupakan salah satu cara untuk memberi diri sendiri kesempatan berkembang.



Jadi, jika kamu merasa belum menjadi pribadi yang kamu harapkan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Mungkin ada keterampilan emosional yang masih perlu dilatih. Mungkin ada keyakinan lama yang perlu diperiksa kembali. Mungkin kamu sedang berada dalam lingkungan yang membuatmu sulit berkembang. Atau mungkin kamu hanya membutuhkan waktu dan dukungan yang tepat.



Pertumbuhan tidak selalu berlangsung dalam garis lurus. Ada periode ketika kamu merasa semakin kuat, ada masa ketika kamu kembali menghadapi kesulitan lama, dan ada saat ketika kemajuan baru terlihat setelah kamu menoleh ke belakang.



Yang terpenting bukanlah apakah kamu selalu berkembang setiap hari, melainkan apakah kamu masih bersedia belajar dan mengambil langkah yang lebih sehat ketika memiliki kesempatan.



Penutup: Kamu Tidak Harus Menjadi Versi Terbaik Dirimu Hari Ini



Mungkin saat ini kamu belum memiliki kehidupan yang kamu bayangkan ketika masih muda.



Mungkin kariermu belum stabil. Mungkin kamu masih berusaha memahami hubungan yang sehat. Mungkin ada keputusan masa lalu yang kamu sesali, kebiasaan yang ingin kamu ubah, atau ketakutan yang belum sepenuhnya bisa kamu atasi.



Kamu mungkin melihat orang lain tampak lebih maju dan mulai bertanya-tanya apakah kamu sudah terlambat.



Namun, kehidupan tidak berhenti memberikan kesempatan untuk belajar hanya karena kamu telah melewati usia tertentu.



Kamu masih bisa mempelajari cara mengelola emosi dengan lebih baik. Kamu masih bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Kamu masih bisa mengubah cara memandang kegagalan, memperbaiki kebiasaan, dan menemukan tujuan yang lebih sesuai dengan dirimu.



Kamu juga masih bisa mengubah pendapat yang selama ini kamu yakini, meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan, dan mengambil keputusan yang berbeda dari keputusanmu pada masa lalu.



Semua itu tidak mengharuskanmu membenci dirimu yang dahulu.



Versi dirimu yang lebih muda mungkin pernah membuat keputusan yang kurang tepat karena belum memiliki informasi yang cukup. Mungkin kamu pernah bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena takut kesepian. Mungkin kamu pernah terlalu keras terhadap diri sendiri karena percaya bahwa hanya dengan tekanan kamu bisa berhasil.



Kamu dapat mengakui semua itu tanpa terus-menerus menghukum diri sendiri.



Kamu bisa berterima kasih kepada dirimu yang dahulu karena telah bertahan sejauh ini, sambil tetap mengakui bahwa sekarang kamu memiliki kesempatan untuk belajar melakukan sesuatu secara berbeda.



Kamu tidak perlu membuktikan bahwa seluruh hidupmu telah berjalan dengan benar. Kamu hanya perlu bersedia membuat pilihan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang kamu miliki hari ini.



Seiring bertambahnya usia, kamu mungkin tidak menjadi lebih sempurna. Kamu mungkin masih memiliki ketakutan, membuat kesalahan, mengalami kegagalan, dan menghadapi hari-hari ketika semuanya terasa berat.



Namun, kamu bisa menjadi lebih jujur terhadap diri sendiri. Lebih sabar menghadapi proses. Lebih bijaksana dalam memilih hubungan. Lebih tenang menghadapi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dan lebih mampu membedakan apa yang benar-benar penting dari hal-hal yang selama ini hanya membuatmu merasa harus membuktikan diri.



Barangkali itulah salah satu bentuk pertumbuhan yang paling berarti.



Bukan menjadi seseorang yang tidak pernah terluka, melainkan seseorang yang semakin memahami cara merawat dirinya ketika terluka.



Bukan menjadi seseorang yang selalu mengetahui jawaban, melainkan seseorang yang tidak lagi takut mengakui bahwa dirinya masih belajar.



Dan bukan menjadi seseorang yang akhirnya memenuhi seluruh ekspektasi dunia, melainkan seseorang yang perlahan-lahan membangun kehidupan yang terasa lebih jujur, sehat, dan bermakna.



Kamu tidak harus sudah menjadi versi terbaik dirimu sekarang.



Kamu masih memiliki kesempatan untuk tumbuh.



Dan selama kamu bersedia belajar dari pengalaman, terbuka terhadap perubahan, serta memperlakukan diri sendiri dengan sedikit lebih banyak pengertian, ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa dirimu di masa depan dapat menjadi lebih bijaksana daripada dirimu hari ini.