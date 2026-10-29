12 Hal Tak Terduga yang Biasanya Dipikirkan Orang yang Iri Hati Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang iri hati kepada temannya / foto: Magnific/margosharubchinskiy

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa seseorang terlihat biasa saja ketika mendengar kabar baik tentangmu, tetapi setelah itu sikapnya berubah? Atau mungkin ada orang yang sering meremehkan pencapaianmu, membandingkan dirinya denganmu, atau justru terlihat lebih bahagia ketika kamu mengalami kegagalan?

Tidak semua sikap seperti itu otomatis berarti seseorang iri. Namun, dalam psikologi, rasa iri memang dapat memengaruhi cara seseorang menilai dirinya sendiri, melihat orang lain, bahkan menafsirkan keberhasilan orang di sekitarnya.



Yang menarik, orang yang sedang merasa iri tidak selalu berpikir, “Aku iri kepadanya.”



Sering kali, rasa iri muncul dalam bentuk pikiran yang lebih halus. Mereka mungkin membenarkan dirinya sendiri, mencari alasan mengapa orang lain sebenarnya tidak lebih baik, atau diam-diam berharap keadaan berubah.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat 12 hal yang mungkin muncul dalam pikiran seseorang ketika ia sedang mengalami rasa iri.



1. “Sebenarnya aku juga bisa kalau mendapat kesempatan yang sama.”



Ini adalah salah satu bentuk pikiran yang cukup umum.



Ketika melihat orang lain berhasil, seseorang yang merasa iri mungkin mencoba mengurangi jarak antara dirinya dan orang tersebut dengan berkata dalam hati:



“Dia berhasil bukan karena lebih hebat. Dia hanya mendapat kesempatan yang lebih bagus.”



Pikiran seperti ini sebenarnya dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap harga diri.



Keberhasilan orang lain bisa membuat seseorang secara tidak sadar melakukan perbandingan sosial. Jika hasil perbandingan tersebut membuat dirinya merasa lebih rendah, muncul kebutuhan untuk mencari penjelasan yang membuat dirinya tetap merasa berharga.



Daripada menerima pikiran, “Dia memang lebih maju dariku dalam hal ini,” seseorang mungkin memilih penjelasan yang terasa lebih nyaman: “Dia beruntung.”



Tentu saja, keberuntungan dan kesempatan memang berperan dalam kehidupan. Masalahnya muncul ketika seseorang terus-menerus menggunakan alasan tersebut untuk menolak mengakui pencapaian orang lain.



2. “Kenapa dia yang mendapatkannya, bukan aku?”



Rasa iri sering kali bukan sekadar keinginan untuk memiliki sesuatu.



Ada unsur perbandingan di dalamnya.



Seseorang mungkin sebenarnya tidak terlalu menginginkan jabatan tertentu, mobil tertentu, hubungan tertentu, atau gaya hidup tertentu. Namun ketika melihat orang lain mendapatkannya, tiba-tiba benda atau pencapaian tersebut terasa sangat penting.



Pertanyaannya berubah menjadi:



“Kalau dia bisa mendapatkannya, kenapa aku tidak?”



Dalam psikologi, perbandingan sosial dapat memengaruhi cara seseorang menilai keberhasilan dirinya sendiri. Keberhasilan orang lain terkadang tidak lagi dilihat sebagai fakta tentang orang tersebut, tetapi sebagai cermin yang membuat seseorang mempertanyakan dirinya sendiri.



Itulah mengapa orang yang iri terkadang justru lebih terganggu oleh keberhasilan orang yang dekat dengannya dibandingkan oleh keberhasilan orang asing.



Semakin dekat seseorang dengan target perbandingan, semakin mudah keberhasilan tersebut terasa relevan terhadap dirinya.



3. “Dia sebenarnya tidak sehebat itu.”



Ini adalah salah satu pikiran yang paling sering muncul ketika harga diri seseorang merasa terancam.



Daripada mengubah dirinya sendiri, seseorang dapat mencoba mengecilkan pencapaian orang lain.



Misalnya:



“Dia cuma beruntung.”



“Dia punya koneksi.”



“Kerjanya juga biasa saja.”



“Tidak sesukses yang terlihat.”



“Orang-orang saja yang terlalu memujinya.”



Menilai secara kritis tentu bukan selalu tanda iri. Kritik bisa saja objektif.



Namun, pola menjadi berbeda ketika seseorang secara konsisten merasa perlu menemukan kekurangan pada orang lain setiap kali orang tersebut memperoleh sesuatu yang positif.



Secara psikologis, merendahkan pencapaian orang lain dapat menjadi cara sementara untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang muncul dari perbandingan sosial.



Jika orang lain dianggap tidak terlalu hebat, maka jarak antara “dia” dan “aku” terasa lebih kecil.



4. “Pasti ada sesuatu yang tidak beres di balik kesuksesannya.”



Ketika seseorang sulit menerima keberhasilan orang lain, pikirannya bisa mulai mencari penjelasan negatif.



“Pasti ada yang membantu.”



“Pasti ada orang dalam.”



“Pasti dia melakukan sesuatu yang tidak benar.”



“Tidak mungkin dia berhasil hanya karena kerja keras.”



Sekali lagi, bukan berarti semua dugaan tersebut salah. Dalam kehidupan nyata memang ada keberhasilan yang dipengaruhi nepotisme, privilege, koneksi, atau faktor lain.



Yang menjadi perhatian adalah ketika seseorang secara otomatis mengasumsikan hal buruk setiap kali orang tertentu berhasil.



Tidak ada ruang untuk kemungkinan bahwa orang tersebut memang bekerja keras, memiliki kemampuan, atau membuat keputusan yang tepat.



Pikiran seperti ini dapat menjadi bentuk rasionalisasi: sebuah cara untuk membuat keberhasilan orang lain terasa lebih mudah diterima.



5. “Aku tidak peduli.”



Menariknya, orang yang iri tidak selalu menunjukkan bahwa dirinya terganggu.



Justru sebaliknya.



Mereka mungkin berkata:



“Aku tidak peduli.”



“Biasa saja.”



“Memangnya kenapa?”



Namun, semakin sering seseorang mengatakan bahwa dirinya tidak peduli sambil terus memperhatikan kehidupan orang tersebut, semakin menarik untuk melihat perilakunya secara keseluruhan.



Misalnya, seseorang mengaku tidak peduli dengan pencapaian temannya, tetapi selalu mengetahui siapa yang mendapat promosi, berapa penghasilannya, ke mana ia pergi, apa yang dibelinya, dan bagaimana kehidupannya berkembang.



Perhatian yang berlebihan dapat menunjukkan bahwa sesuatu tentang orang tersebut memang memiliki arti emosional.



Tetapi tetap perlu berhati-hati: perhatian atau rasa ingin tahu saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang iri.



Psikologi tidak bekerja dengan satu tanda tunggal.



6. “Aku berharap dia gagal sekali saja.”



Ini mungkin merupakan salah satu bentuk pikiran iri yang paling tidak nyaman untuk diakui.



Seseorang mungkin tidak benar-benar ingin menghancurkan kehidupan orang lain. Namun, jauh di dalam pikirannya, ia bisa merasakan kepuasan ketika orang yang selama ini dibandingkan dengannya mengalami kegagalan.



Misalnya:



Ketika teman mendapat pekerjaan bagus, ia merasa tidak nyaman.



Ketika teman tersebut kemudian mengalami masalah di pekerjaannya, ia merasa lega.



Bahkan mungkin muncul pikiran:



“Nah, akhirnya dia juga gagal.”



Dalam psikologi sosial terdapat fenomena yang dikenal sebagai schadenfreude, yaitu perasaan senang ketika melihat kemalangan orang lain.



Fenomena ini dapat memiliki berbagai penyebab dan tidak selalu berarti seseorang memiliki karakter buruk. Namun, ketika rasa senang terhadap kegagalan orang lain terutama muncul karena sebelumnya ada rasa iri atau perbandingan, hal tersebut menjadi lebih mudah dipahami sebagai respons terhadap ancaman terhadap harga diri.



7. “Kalau aku tidak bisa memilikinya, setidaknya dia jangan terlalu bahagia.”



Ini adalah pikiran yang lebih ekstrem.



Seseorang mungkin tidak secara sadar menginginkan orang lain menderita. Tetapi ia dapat merasa tidak nyaman ketika orang yang dibandingkannya terlihat terlalu bahagia.



Misalnya:



“Kenapa hidupnya kelihatan sempurna?”



“Harusnya jangan pamer.”



“Tidak mungkin hidupnya sebagus itu.”



“Pasti ada masalah yang disembunyikan.”



Di era media sosial, hal ini menjadi semakin kompleks.



Orang biasanya hanya melihat potongan kehidupan seseorang. Namun otak dapat menggunakannya sebagai bahan perbandingan.



Melihat teman berlibur, membeli rumah, menikah, mendapat pekerjaan, atau mencapai target tertentu dapat membuat seseorang merasa tertinggal.



Padahal, yang dibandingkan sering kali adalah kehidupan nyata diri sendiri dengan versi terbaik kehidupan orang lain yang ditampilkan di depan publik.



8. “Aku ingin tahu bagaimana dia bisa mendapatkan semua itu.”



Tidak semua rasa ingin tahu berasal dari kekaguman.



Kadang-kadang, rasa ingin tahu muncul karena seseorang sedang mencari titik lemah.



“Dia dapat uang dari mana?”



“Siapa yang membantunya?”



“Memangnya dia punya kemampuan apa?”



“Siapa yang mengenalkannya?”



Pertanyaan seperti itu bisa muncul karena rasa ingin memahami. Tetapi bisa juga menjadi bentuk social comparison monitoring—kecenderungan mengawasi posisi orang lain dalam lingkungan sosial.



Orang yang sangat terlibat dalam perbandingan sosial dapat menghabiskan banyak energi untuk mengetahui apakah dirinya berada di atas atau di bawah orang tertentu.



Akibatnya, kehidupan orang lain menjadi semacam “alat ukur” bagi harga dirinya sendiri.



9. “Suatu saat aku akan lebih hebat darinya.”



Pikiran ini terdengar positif.



Ambisi memang tidak selalu buruk.



Melihat keberhasilan seseorang lalu berkata, “Aku juga ingin berkembang seperti itu,” bisa menjadi motivasi yang sehat.



Namun, ada perbedaan antara motivasi dan obsesi untuk mengalahkan seseorang.



Motivasi sehat berbunyi:



“Aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku.”



Sedangkan rasa iri yang berubah menjadi kompetisi tidak sehat mungkin berbunyi:



“Aku harus lebih sukses darinya.”



Perbedaannya terletak pada pusat perhatian.



Dalam motivasi sehat, fokus utama adalah perkembangan diri.



Dalam persaingan yang didorong iri hati, fokus utama tetap orang lain.



Jika orang tersebut tidak ada, motivasinya mungkin ikut menghilang.



10. “Kenapa orang-orang selalu memuji dia?”



Pujian terhadap orang lain dapat terasa seperti kritik terhadap diri sendiri bagi seseorang yang memiliki rasa tidak aman.



Misalnya, ketika seseorang mendengar:



“Dia memang pintar.”



“Dia pekerja keras.”



“Dia hebat sekali.”



Orang yang iri mungkin tidak hanya mendengar pujian tersebut sebagai informasi tentang orang lain.



Ia bisa menafsirkannya sebagai:



“Berarti aku tidak pintar.”



“Berarti aku tidak sehebat dia.”



“Berarti orang-orang lebih menghargai dia daripada aku.”



Padahal, secara logis, keberhasilan orang lain tidak otomatis mengurangi nilai diri sendiri.



Namun, ketika harga diri seseorang sangat bergantung pada posisi sosial dan validasi eksternal, pujian terhadap orang lain bisa terasa seperti kehilangan sesuatu.



11. “Aku harus menemukan sesuatu yang lebih baik darinya.”



Pikiran ini sering muncul dalam bentuk kompetisi tersembunyi.



Ketika orang lain membeli sesuatu, ia ingin membeli sesuatu yang lebih mahal.



Ketika orang lain mendapat pencapaian, ia ingin menunjukkan pencapaian yang lebih besar.



Ketika orang lain mendapat perhatian, ia ingin mendapatkan lebih banyak perhatian.



Sekilas, perilaku tersebut terlihat seperti ambisi.



Namun, pertanyaan pentingnya adalah:



“Kalau tidak ada orang yang perlu dikalahkan, apakah aku masih menginginkan hal itu?”



Jika jawabannya tidak, mungkin tujuan tersebut bukan sepenuhnya berasal dari keinginan pribadi.



Ia mungkin merupakan respons terhadap perbandingan.



Hal ini penting karena seseorang bisa mencapai banyak hal tetapi tetap merasa tidak puas jika ukuran keberhasilannya selalu ditentukan oleh posisi orang lain.



Hari ini ia lebih unggul dari A.



Besok muncul B yang lebih unggul.



Kemudian ada C.



Perbandingan sosial akhirnya menjadi perlombaan tanpa garis akhir.



12. “Aku berharap dia tahu bahwa aku juga tidak kalah.”



Ini adalah salah satu pikiran yang paling manusiawi.



Di balik iri hati sering kali terdapat kebutuhan untuk diakui.



Seseorang mungkin sebenarnya tidak ingin menjatuhkan orang lain. Ia hanya ingin merasa bahwa dirinya juga berharga.



Masalahnya, kebutuhan tersebut kadang muncul melalui perilaku yang tidak sehat: menyombongkan diri, meremehkan orang lain, mencari validasi, atau berusaha menunjukkan bahwa kehidupannya lebih baik.



Di balik sikap tersebut bisa terdapat pertanyaan yang jauh lebih dalam:



“Apakah aku cukup baik?”



“Apakah orang lain menghargai aku?”



“Apakah aku tertinggal?”



“Apakah aku memiliki sesuatu yang membuatku berharga?”



Ini menunjukkan bahwa iri hati terkadang bukan hanya tentang kebencian terhadap orang lain.



Iri hati juga bisa menjadi cermin dari hubungan seseorang dengan dirinya sendiri.



Mengapa Orang Bisa Merasa Iri?



Iri hati merupakan emosi yang kompleks.



Seseorang dapat merasa iri karena berbagai alasan: rendah diri, perbandingan sosial, pengalaman masa lalu, kebutuhan akan pengakuan, rasa tidak aman, atau persepsi bahwa dirinya tertinggal.



Yang perlu dipahami adalah bahwa merasakan iri tidak otomatis membuat seseorang menjadi buruk.



Emosi adalah informasi.



Rasa iri dapat memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang.



Misalnya, seseorang iri melihat temannya berhasil membangun bisnis.



Mungkin masalah sebenarnya bukan bisnis temannya.



Bisa jadi ia sendiri sebenarnya ingin memiliki kebebasan finansial.



Seseorang iri melihat temannya memiliki hubungan yang harmonis.



Mungkin yang sebenarnya ia rindukan adalah kedekatan emosional.



Seseorang iri melihat orang lain percaya diri.



Mungkin yang sebenarnya ia inginkan adalah penerimaan terhadap dirinya sendiri.



Dengan kata lain, rasa iri terkadang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk memahami kebutuhan pribadi.



Iri yang Sehat dan Iri yang Merusak



Tidak semua iri memiliki dampak yang sama.



Ada bentuk iri yang dapat mendorong seseorang untuk berkembang.



Misalnya:



“Aku kagum melihat dia berhasil. Aku juga ingin belajar.”



Ini bisa menjadi energi untuk bertumbuh.



Namun ada pula iri yang destruktif:



“Aku tidak bisa seperti dia, jadi aku ingin dia gagal.”



Perbedaannya sangat penting.



Iri yang konstruktif mengarahkan perhatian kembali kepada diri sendiri.



Iri yang destruktif mengarahkan perhatian untuk menjatuhkan orang lain.



Yang pertama bertanya:



“Apa yang bisa aku pelajari?”



Yang kedua bertanya:



“Bagaimana caranya supaya dia tidak lebih baik dariku?”



Jangan Terlalu Cepat Menuduh Seseorang Iri



Ada satu hal penting yang perlu diingat.



Seseorang yang mengkritik kita belum tentu iri.



Seseorang yang tidak memberikan pujian belum tentu iri.



Seseorang yang tidak setuju dengan kita juga belum tentu iri.



Bahkan seseorang yang terlihat tidak senang dengan keberhasilan kita belum tentu memiliki rasa iri.



Manusia memiliki banyak alasan untuk bersikap demikian.



Karena itu, lebih aman melihat pola perilaku daripada membuat kesimpulan berdasarkan satu kejadian.



Perhatikan apakah seseorang secara konsisten:



meremehkan pencapaian orang lain,



membandingkan dirinya secara terus-menerus,



merasa senang ketika orang lain gagal,



sulit memberikan apresiasi,



selalu mencari kekurangan orang yang berhasil,



atau menjadikan keberhasilan orang lain sebagai ancaman terhadap dirinya.



Bahkan dengan pola tersebut, kita tetap tidak bisa mengetahui isi pikiran seseorang secara pasti.



Yang dapat kita amati adalah perilakunya.



Pada Akhirnya, Iri Hati Sering Berbicara tentang Diri Sendiri



Hal paling menarik dari rasa iri adalah bahwa emosi tersebut tampaknya berbicara tentang orang lain, tetapi sering kali memiliki hubungan yang sangat kuat dengan diri sendiri.



Ketika seseorang berkata:



“Kenapa dia?”



Pertanyaan yang lebih dalam mungkin sebenarnya:



“Kenapa aku belum?”



Ketika seseorang berkata:



“Dia biasa saja.”



Mungkin di baliknya terdapat:



“Kenapa aku merasa tidak cukup?”



Dan ketika seseorang berpikir:



“Aku harus lebih hebat darinya,”



mungkin pertanyaan sebenarnya adalah:



“Apakah aku akan berharga kalau aku tidak lebih hebat?”



Karena itu, cara terbaik menghadapi rasa iri bukan selalu dengan menyangkalnya.



Kita bisa menggunakannya sebagai bahan introspeksi.



Ketika merasa iri, cobalah bertanya:



Apa sebenarnya yang aku inginkan?



Mengapa keberhasilan orang ini membuatku merasa terancam?



Apakah aku benar-benar menginginkan hidupnya, atau hanya menginginkan sesuatu yang ia wakili?



Apa yang bisa kupelajari dari keberhasilannya?



Apa langkah kecil yang bisa kulakukan untuk memperbaiki hidupku sendiri?



Pada akhirnya, kita tidak harus memenangkan perlombaan yang bahkan tidak pernah kita pilih.



Keberhasilan orang lain tidak otomatis menjadi kegagalan kita.



Orang lain bisa tumbuh tanpa membuat kita mengecil.



Orang lain bisa mendapatkan sesuatu tanpa berarti kesempatan kita habis.



Dan mungkin, salah satu tanda kedewasaan emosional adalah ketika kita mampu melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa bahwa keberhasilan tersebut mengurangi nilai diri kita sendiri.



Karena hidup bukan tentang menjadi lebih tinggi daripada orang lain.



