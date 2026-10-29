7 Kebiasaan Sebelum Tidur yang Bisa Mengganggu Kualitas Istirahat

Kebiasaan sederhana sebelum tidur / Foto: Pexels.com JawaPos.com - Tidur yang cukup menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran.

Namun, meskipun sudah berbaring selama berjam-jam, sebagian orang tetap merasa lelah ketika bangun pada pagi hari.

Salah satu penyebabnya bisa berasal dari kebiasaan yang dilakukan menjelang waktu tidur. Rutinitas malam yang kurang tepat dapat membuat tubuh sulit memasuki kondisi rileks.

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Kebiasaan memikirkan pekerjaan, terlalu lama menggunakan ponsel, hingga memaksakan diri untuk segera terlelap berpotensi mengganggu proses tidur.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Kamis (29/10), menjelaskan bahwa kualitas tidur tidak hanya bergantung pada durasi, tetapi juga pada cara seseorang memperlakukan waktu istirahatnya.

Berikut tujuh kebiasaan yang perlu diperhatikan agar tidur lebih berkualitas dalam menunjang kesehatan tubuh:

1. Terus memikirkan pekerjaan sebelum tidur

Memikirkan tenggat pekerjaan, masalah keuangan, atau agenda esok hari ketika sudah berada di tempat tidur dapat membuat pikiran sulit tenang. Akibatnya, tubuh yang lelah belum tentu langsung siap untuk tidur.