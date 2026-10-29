6 Alasan Mengapa Seseorang Tetap Bertahan dalam Hubungan yang Tidak Berhasil Menurut Psikologi

seseorang yang bertahan dalam hubungan yang sulit / foto: Magnific/thanyakij-12

JawaPos.com - Tidak semua hubungan yang dipertahankan akan berakhir dengan kebahagiaan. Ada orang yang tetap bertahan meskipun setiap hari merasa lelah, sering menangis karena pasangannya, atau berulang kali mengalami kekecewaan yang sama. Mereka mungkin menyadari bahwa hubungan tersebut tidak lagi sehat, tidak memberikan ketenangan, bahkan perlahan menghilangkan kebahagiaan yang dahulu mereka rasakan. Namun, ketika dihadapkan pada pilihan untuk pergi, mereka justru merasa tidak sanggup melakukannya.

Bagi orang lain, keputusan tersebut mungkin terlihat sederhana. Jika hubungan sudah tidak berhasil, mengapa tidak mengakhirinya saja? Bukankah lebih baik melepaskan seseorang yang terus menyakiti daripada mempertahankan hubungan yang membuat diri sendiri menderita?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), dari sudut pandang psikologi, persoalan ini tidak sesederhana itu. Hubungan romantis melibatkan emosi, keterikatan, pengalaman masa lalu, harapan, identitas diri, hingga kebutuhan manusia untuk merasa dicintai dan diterima. Ketika semua hal tersebut telah terjalin selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, mengakhiri hubungan bukan hanya berarti kehilangan pasangan. Seseorang juga mungkin merasa kehilangan masa depan yang telah dibayangkan, rutinitas yang sudah terbentuk, serta bagian dari dirinya yang selama ini tumbuh bersama orang tersebut.



Itulah sebabnya seseorang bisa tetap bertahan meskipun mengetahui bahwa hubungannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia bukan selalu tidak menyadari masalah yang ada. Bisa jadi, ia memahami masalah itu dengan sangat jelas, tetapi belum mampu menghadapi konsekuensi emosional dari sebuah perpisahan.



Lalu, apa saja alasan psikologis yang membuat seseorang tetap bertahan dalam hubungan yang tidak berhasil?



1. Keterikatan Emosional Membuat Seseorang Sulit Melepaskan Pasangannya



Salah satu alasan paling mendasar seseorang bertahan dalam hubungan yang tidak berhasil adalah keterikatan emosional. Ketika dua orang telah menghabiskan banyak waktu bersama, berbagi cerita, melewati kesulitan, dan membangun kenangan, hubungan tersebut perlahan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.



Pasangan bukan lagi sekadar seseorang yang dicintai. Ia bisa menjadi tempat bercerita, sumber kenyamanan, teman menjalani rutinitas, dan sosok yang selalu hadir dalam berbagai fase kehidupan. Kehadirannya membentuk pola emosional yang membuat seseorang terbiasa menghubungkan rasa aman, kebahagiaan, bahkan identitas dirinya dengan hubungan tersebut.



Dalam psikologi, hal ini dapat dipahami melalui attachment theory atau teori kelekatan yang dikembangkan dari karya psikolog John Bowlby. Teori ini menjelaskan bagaimana ikatan emosional dengan orang-orang penting dapat memengaruhi cara seseorang mencari kedekatan, menghadapi perpisahan, dan merespons ancaman kehilangan.



Pada sebagian orang, hubungan romantis menjadi sumber rasa aman yang sangat kuat. Karena itu, ketika hubungan mulai bermasalah, mereka mungkin merasa cemas membayangkan kehidupan tanpa pasangan. Bahkan ketika hubungan tersebut lebih sering menimbulkan kesedihan daripada kebahagiaan, kehilangan ikatan yang sudah terbentuk tetap terasa menakutkan.



Seseorang mungkin berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tahu hubungan ini tidak membuatku bahagia, tetapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia."



Kalimat tersebut menggambarkan konflik antara pemahaman rasional dan kebutuhan emosional. Secara logis, seseorang mungkin mengetahui bahwa hubungan itu tidak lagi memberikan hal-hal yang dibutuhkan. Namun, secara emosional, ia masih merasa terhubung dengan pasangannya.



Situasi ini menjadi semakin rumit ketika hubungan memiliki pola yang tidak konsisten. Ada hari-hari ketika pasangan bersikap penuh perhatian, memberikan kasih sayang, dan membuat semuanya terasa baik-baik saja. Namun, pada hari lain, pasangan kembali mengabaikan, mengecewakan, atau menyakiti perasaannya.



Momen-momen menyenangkan tersebut dapat mempertahankan harapan bahwa hubungan akan kembali seperti dahulu. Seseorang akhirnya tidak hanya terikat pada keadaan hubungannya saat ini, tetapi juga pada kenangan indah dan pengalaman positif yang pernah dialaminya.



Ia mungkin terus bertahan karena percaya bahwa orang yang dahulu dicintainya masih ada di dalam diri pasangannya. Ia berharap bahwa jika keadaan membaik, jika masalah tertentu selesai, atau jika mereka kembali saling memahami, kebahagiaan itu bisa muncul lagi.



Padahal, masa lalu yang indah tidak selalu menjadi gambaran tentang masa depan sebuah hubungan.



Penting untuk memahami bahwa keterikatan emosional bukanlah tanda kelemahan. Kemampuan membentuk ikatan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Namun, keterikatan tersebut dapat membuat seseorang kesulitan membedakan antara mencintai seseorang dan mempertahankan hubungan yang benar-benar baik untuk dirinya.



Pada akhirnya, melepaskan seseorang tidak selalu berarti bahwa cinta sudah hilang. Terkadang, seseorang masih memiliki perasaan, tetapi mulai menyadari bahwa perasaan saja tidak cukup untuk membuat hubungan berjalan dengan sehat.



2. Takut Kesepian dan Tidak Siap Menghadapi Kehidupan Tanpa Pasangan



Alasan kedua adalah ketakutan terhadap kesepian. Bagi sebagian orang, membayangkan kehilangan pasangan terasa lebih menakutkan daripada menghadapi masalah yang sedang terjadi dalam hubungan.



Ketakutan ini tidak selalu berarti seseorang tidak mampu hidup mandiri. Bisa jadi, ia sudah terbiasa menjalani kehidupan bersama pasangan sehingga perubahan mendadak terasa seperti kehilangan keseimbangan. Ada seseorang yang biasanya dihubungi setiap pagi, tempat berbagi cerita setelah bekerja, atau sosok yang menemani ketika menghadapi masalah. Ketika hubungan berakhir, semua kebiasaan tersebut ikut berubah.



Akibatnya, perpisahan tidak hanya dipandang sebagai kehilangan seseorang, tetapi juga sebagai kehilangan pola kehidupan yang sudah dikenal.



Dalam psikologi, ketakutan terhadap kesendirian dapat berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk memiliki hubungan sosial dan merasa menjadi bagian dari sesuatu. Manusia pada dasarnya membutuhkan kedekatan, dukungan, dan penerimaan. Hubungan romantis sering kali menjadi salah satu tempat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.



Masalah muncul ketika kebutuhan untuk tidak merasa sendirian menjadi lebih dominan daripada kebutuhan untuk menjalani hubungan yang sehat.



Seseorang mungkin mulai berpikir, "Setidaknya aku masih punya pasangan," meskipun ia tidak lagi merasa dihargai atau didengarkan. Ia memilih mempertahankan hubungan yang mengecewakan karena merasa keadaan tersebut masih lebih baik daripada menghadapi kesunyian setelah perpisahan.



Ada pula kekhawatiran tentang masa depan. Ia mungkin membayangkan bahwa dirinya akan sulit menemukan pasangan baru, tidak akan dicintai dengan cara yang sama, atau harus memulai kehidupan dari awal ketika usianya sudah bertambah.



Pikiran-pikiran semacam ini dapat membuat seseorang melihat perpisahan sebagai ancaman yang lebih besar daripada kenyataannya. Ketidakpastian terasa menakutkan karena ia belum mengetahui bagaimana kehidupannya nanti.



Padahal, kesepian setelah perpisahan dan kesepian di dalam hubungan merupakan dua pengalaman yang berbeda.



Seseorang bisa memiliki pasangan, tetapi tetap merasa sendirian karena tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan perasaan, tidak mendapatkan dukungan emosional, atau terus merasa tidak dipahami. Dalam situasi seperti ini, keberadaan pasangan secara fisik tidak selalu menjamin kedekatan secara emosional.



Sebaliknya, hidup tanpa pasangan tidak otomatis berarti seseorang akan selalu kesepian. Ia masih dapat membangun hubungan bermakna dengan keluarga, sahabat, komunitas, dan dirinya sendiri.



Tentu saja, memahami hal ini tidak membuat rasa takut menghilang begitu saja. Ketakutan membutuhkan waktu untuk diproses, terutama jika seseorang telah lama menjadikan hubungan romantis sebagai pusat kehidupannya.



Karena itu, salah satu langkah penting untuk menghadapi situasi ini adalah membangun kembali kehidupan di luar hubungan. Memperkuat persahabatan, mengembangkan minat pribadi, menjaga rutinitas, dan belajar menikmati waktu sendiri dapat membantu seseorang menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada satu orang.



Terkadang, seseorang baru memahami betapa luasnya kehidupannya setelah ia berhenti menjadikan hubungan yang tidak berhasil sebagai satu-satunya tempat untuk mendapatkan rasa aman.



3. Terjebak dalam Biaya Emosional yang Sudah Terlanjur Dikeluarkan



Pernahkah seseorang berpikir, "Aku sudah bertahan selama lima tahun. Masa semuanya harus berakhir begitu saja?"



Pemikiran seperti ini cukup umum dalam hubungan jangka panjang. Semakin banyak waktu, tenaga, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan, semakin sulit bagi seseorang untuk menerima kemungkinan bahwa hubungan tersebut mungkin tidak akan berjalan sesuai harapan.



Dalam psikologi dan ilmu pengambilan keputusan, fenomena ini dikenal sebagai sunk cost fallacy, yaitu kecenderungan untuk terus mempertahankan suatu keputusan karena merasa sudah terlalu banyak berinvestasi di dalamnya.



Konsep ini tidak terbatas pada hubungan romantis. Seseorang juga dapat mengalaminya ketika mempertahankan pekerjaan yang tidak sesuai, bisnis yang terus merugi, atau proyek yang tidak lagi memberikan manfaat.



Dalam hubungan, investasi tersebut bisa berbentuk waktu yang telah dihabiskan bersama, dukungan yang diberikan ketika pasangan sedang mengalami kesulitan, pengorbanan karier, uang yang dikeluarkan, atau kesempatan lain yang dilewatkan demi mempertahankan hubungan.



Semakin besar pengorbanan yang telah diberikan, semakin sulit rasanya untuk menerima bahwa semua itu belum tentu menghasilkan masa depan yang diinginkan.



Sebagai contoh, seseorang telah menemani pasangannya melewati berbagai kesulitan selama bertahun-tahun. Ia tetap bertahan ketika pasangannya belum memiliki pekerjaan, membantu ketika pasangannya mengalami masalah keluarga, dan mengorbankan banyak waktu untuk memastikan hubungan tersebut tetap berjalan.



Namun, setelah bertahun-tahun, masalah yang sama terus berulang. Pasangannya tidak menunjukkan perubahan yang berarti, komunikasi semakin buruk, dan kebutuhan emosionalnya tetap tidak terpenuhi.



Meskipun demikian, ia masih merasa sulit untuk pergi.



Bukan hanya karena masih mencintai pasangannya, melainkan juga karena ia merasa bahwa mengakhiri hubungan berarti mengakui bahwa semua pengorbanannya tidak menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan.



Ada perasaan bahwa jika ia bertahan sedikit lebih lama, semua pengorbanan itu mungkin akhirnya akan terbayar.



Di sinilah jebakan psikologis tersebut bekerja. Seseorang mulai menilai keputusan berdasarkan apa yang sudah dikorbankan, bukan berdasarkan apa yang mungkin ia dapatkan atau alami jika tetap bertahan mulai saat ini.



Padahal, waktu yang telah berlalu tidak dapat dikembalikan, terlepas dari apakah hubungan itu dilanjutkan atau diakhiri. Mempertahankan hubungan semata-mata karena sudah menghabiskan banyak waktu justru dapat membuat seseorang mengorbankan lebih banyak waktu lagi.



Hal ini tidak berarti bahwa hubungan jangka panjang harus mudah diakhiri. Setiap hubungan membutuhkan komitmen, kesabaran, dan kesediaan untuk memperbaiki masalah. Perbedaan pentingnya terletak pada apakah kedua pihak masih berusaha membangun hubungan yang lebih sehat atau hanya mempertahankannya karena takut kehilangan investasi masa lalu.



Komitmen yang sehat melibatkan usaha yang nyata dari kedua belah pihak. Sebaliknya, mempertahankan hubungan hanya karena merasa sudah terlalu banyak berkorban dapat membuat seseorang terjebak dalam siklus yang sama.



Karena itu, pertanyaan yang lebih berguna bukanlah, "Berapa lama aku sudah bertahan?" melainkan, "Apakah hubungan ini masih memiliki peluang yang realistis untuk menjadi lebih baik?"



Pertanyaan tersebut membantu seseorang menilai keadaan berdasarkan kenyataan saat ini, bukan hanya berdasarkan harapan dan pengorbanan yang telah berlalu.



Sebab, masa lalu dapat memberikan pelajaran berharga, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya alasan untuk terus menjalani masa depan yang sama.



4. Berharap Pasangan Akan Berubah dan Kembali Seperti Dulu



Alasan keempat adalah harapan bahwa pasangan akan berubah. Seseorang mungkin tetap bertahan bukan karena merasa hubungannya sudah baik, tetapi karena percaya bahwa keadaan tersebut hanya sementara.



Ia mengingat bagaimana pasangannya dahulu memperlakukan dirinya dengan penuh perhatian. Ia mengingat janji-janji yang pernah diucapkan, rencana masa depan yang pernah disusun, dan masa-masa ketika hubungan mereka terasa begitu membahagiakan.



Kenangan tersebut menjadi dasar bagi keyakinan bahwa hubungan masih dapat diperbaiki.



Dalam kehidupan sehari-hari, harapan memang dapat menjadi sumber kekuatan. Harapan membantu seseorang menghadapi kesulitan dan memberi motivasi untuk terus berusaha. Namun, dalam hubungan yang bermasalah, harapan juga dapat membuat seseorang mengabaikan kenyataan apabila tidak disertai bukti perubahan yang nyata.



Seseorang mungkin terus mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa pasangannya sedang mengalami masa sulit, belum mampu mengelola emosi, atau hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk berubah.



Setiap kali pasangan meminta maaf, ia kembali percaya. Setiap kali pasangan menunjukkan perhatian, ia merasa bahwa hubungan tersebut masih memiliki masa depan. Ketika masalah kembali muncul, ia meyakinkan dirinya bahwa perubahan memang membutuhkan proses.



Akhirnya, ia lebih banyak bertahan pada kemungkinan tentang siapa pasangannya kelak daripada menilai bagaimana pasangannya memperlakukan dirinya saat ini.



Salah satu konsep yang relevan untuk memahami keadaan ini adalah cognitive dissonance, atau disonansi kognitif. Istilah ini merujuk pada ketidaknyamanan psikologis ketika seseorang memiliki keyakinan, nilai, atau pemahaman yang saling bertentangan.



Sebagai contoh, seseorang percaya bahwa pasangannya adalah orang yang baik dan bahwa hubungan mereka layak dipertahankan. Namun, ia juga mengalami perilaku pasangan yang berulang kali membuatnya terluka.



Kedua kenyataan ini sulit disatukan. Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, ia mungkin lebih menekankan sisi baik pasangannya, menganggap masalah sebagai sesuatu yang tidak terlalu serius, atau mencari alasan yang dapat menjelaskan perilaku buruk tersebut.



Ia tidak selalu melakukan hal itu secara sadar. Terkadang, pikiran manusia memang berusaha mempertahankan konsistensi antara keyakinan yang sudah dipegang dan pengalaman yang baru terjadi.



Harapan juga dapat diperkuat oleh pola hubungan yang tidak menentu. Ketika pasangan bergantian menunjukkan kasih sayang dan sikap menyakitkan, momen-momen baik bisa terasa sangat berarti. Setelah pertengkaran panjang, satu permintaan maaf atau satu hari penuh perhatian mungkin membuat seseorang merasa bahwa semuanya akan berubah.



Namun, momen baik tidak selalu menunjukkan perubahan yang bertahan lama.



Perubahan yang sehat biasanya terlihat melalui perilaku yang konsisten, kesediaan untuk bertanggung jawab, kemampuan mendengarkan, dan upaya nyata untuk mengatasi masalah yang berulang. Janji saja tidak cukup apabila perilaku yang sama terus terulang tanpa evaluasi.



Tentu saja, manusia bisa berubah. Tidak adil jika seseorang dianggap tidak mungkin memperbaiki dirinya. Akan tetapi, perubahan membutuhkan kemauan dan tindakan dari orang yang bersangkutan. Seseorang tidak dapat mengubah pasangannya hanya dengan mencintai lebih keras, mengalah lebih sering, atau terus bersabar tanpa batas.



Karena itu, penting untuk membedakan antara harapan yang didukung oleh perkembangan nyata dan harapan yang hanya bertumpu pada kemungkinan.



Jika seseorang ingin mempertahankan hubungan, ia dapat memperhatikan apakah komunikasi membaik, apakah batasan dihormati, apakah tanggung jawab dibagi secara adil, dan apakah perubahan tetap berlangsung setelah konflik mereda.



Sebab, mencintai seseorang berarti mengakui bahwa ia memiliki potensi untuk berkembang. Namun, mencintai juga berarti berani melihat kenyataan ketika potensi tersebut belum diwujudkan dalam tindakan.



5. Takut Gagal, Merasa Bersalah, dan Menganggap Perpisahan sebagai Kekalahan



Bagi sebagian orang, mengakhiri hubungan bukan sekadar keputusan emosional. Mereka juga memandangnya sebagai tanda kegagalan.



Sejak kecil, sebagian orang tumbuh dengan pemahaman bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang mampu bertahan dalam segala keadaan. Mereka mungkin sering mendengar bahwa cinta membutuhkan pengorbanan, bahwa pasangan yang baik tidak mudah menyerah, atau bahwa orang yang benar-benar mencintai akan selalu berusaha mempertahankan hubungan.



Nilai-nilai tersebut tidak selalu salah. Hubungan memang membutuhkan usaha, kesabaran, dan kesediaan menghadapi kesulitan bersama. Namun, jika dipahami secara kaku, nilai-nilai tersebut dapat membuat seseorang menganggap bahwa mengakhiri hubungan adalah bukti bahwa dirinya tidak cukup mencintai atau tidak cukup berjuang.



Akibatnya, seseorang mungkin terus bertahan meskipun kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi.



Ia merasa telah berjanji untuk selalu bersama. Ia tidak ingin mengecewakan pasangan, keluarga, atau orang-orang yang mengetahui perjalanan hubungan mereka. Ia juga mungkin merasa malu jika harus mengakui bahwa hubungan yang selama ini diperjuangkannya ternyata tidak berjalan sesuai harapan.



Perasaan bersalah dapat menjadi semakin kuat ketika pasangan mengatakan bahwa dirinya akan hancur jika ditinggalkan, bahwa semua masalah terjadi karena kesalahan satu pihak, atau bahwa perpisahan membuktikan bahwa cinta yang diberikan selama ini tidak tulus.



Dalam situasi seperti itu, seseorang bisa merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan pasangannya sampai mengabaikan kebutuhannya sendiri.



Ia mulai berpikir, "Kalau aku pergi, bagaimana keadaannya nanti?" atau "Apakah aku egois jika memilih kebahagiaanku sendiri?"



Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk bertahan tidak selalu didorong oleh cinta. Terkadang, rasa takut menyakiti orang lain dan keinginan untuk dianggap sebagai pasangan yang baik juga berperan besar.



Dalam psikologi, kecenderungan untuk mengutamakan kebutuhan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan diri sendiri dapat berkaitan dengan kesulitan menetapkan batasan pribadi, ketakutan terhadap penolakan, atau pola relasi yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya. Namun, penyebabnya berbeda-beda pada setiap individu dan tidak dapat ditentukan hanya dari satu perilaku.



Penting untuk memahami bahwa bertanggung jawab dalam hubungan tidak sama dengan bertanggung jawab atas seluruh emosi pasangan.



Seseorang memang perlu memperlakukan pasangannya dengan hormat, berkomunikasi secara jujur, dan mempertimbangkan dampak tindakannya. Namun, ia tidak harus mengorbankan kesehatan emosionalnya demi memastikan pasangannya tidak pernah merasa kecewa.



Perpisahan juga tidak selalu berarti kegagalan. Ada hubungan yang berakhir karena perbedaan nilai, tujuan hidup yang tidak lagi sejalan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau ketidakmampuan kedua pihak untuk membangun pola hubungan yang sehat.



Dua orang bisa pernah saling mencintai dengan tulus, tetapi pada akhirnya menyadari bahwa mereka tidak lagi cocok untuk menjalani kehidupan bersama.



Dalam keadaan seperti itu, mengakhiri hubungan dapat menjadi bentuk pengakuan terhadap kenyataan, bukan penyangkalan terhadap cinta yang pernah ada.



Memilih untuk pergi juga tidak otomatis membuat seseorang egois. Ada kalanya keputusan tersebut justru diperlukan agar kedua pihak memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing.



Seseorang tidak harus menunggu sampai seluruh perasaannya hilang atau sampai pasangannya menjadi orang yang sepenuhnya buruk untuk menyadari bahwa hubungan itu tidak lagi dapat dilanjutkan.



Ia berhak mengevaluasi hubungannya berdasarkan apa yang dialaminya, bukan hanya berdasarkan janji yang pernah dibuat atau penilaian orang lain.



6. Harga Diri yang Menurun Membuat Seseorang Merasa Tidak Akan Mendapatkan yang Lebih Baik



Alasan keenam adalah menurunnya harga diri. Dalam hubungan yang dipenuhi kritik, penolakan, pengabaian, atau konflik berkepanjangan, seseorang dapat mulai meragukan nilai dirinya sendiri.



Pada awal hubungan, ia mungkin memiliki keyakinan yang cukup kuat tentang siapa dirinya. Ia mengetahui hal-hal yang disukai, memiliki tujuan hidup, dan percaya bahwa dirinya layak mendapatkan kasih sayang yang sehat.



Namun, setelah berulang kali mendengar bahwa dirinya terlalu sensitif, tidak cukup baik, sulit dicintai, atau selalu menjadi sumber masalah, keyakinan tersebut dapat perlahan melemah.



Seseorang mungkin mulai mempertanyakan penilaiannya sendiri. Ketika merasa terluka, ia justru menganggap dirinya terlalu berlebihan. Ketika kebutuhannya tidak dipenuhi, ia merasa bahwa dirinya terlalu banyak menuntut. Ketika pasangan melakukan kesalahan, ia mencari-cari kekurangan dirinya yang dianggap menjadi penyebabnya.



Lama-kelamaan, masalah hubungan tidak lagi dipandang sebagai persoalan yang perlu diselesaikan bersama, tetapi sebagai bukti bahwa dirinya memang tidak cukup berharga.



Pemikiran tersebut dapat membuat seseorang bertahan karena ia tidak lagi percaya bahwa dirinya memiliki pilihan yang lebih baik.



Ia mungkin berpikir bahwa tidak ada orang lain yang akan mencintainya, bahwa usahanya untuk memulai kembali hanya akan berakhir dengan kekecewaan, atau bahwa dirinya harus menerima perlakuan yang ada karena tidak layak mendapatkan lebih banyak.



Dalam kondisi seperti ini, hubungan yang tidak memuaskan dapat terasa seperti satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan cinta.



Padahal, keyakinan bahwa diri sendiri tidak layak mendapatkan hubungan yang sehat bukanlah fakta tentang nilai seseorang. Keyakinan tersebut bisa terbentuk dari pengalaman, lingkungan, dan cara seseorang memaknai perlakuan yang diterimanya.



Konsep harga diri atau self-esteem membantu menjelaskan bagaimana penilaian seseorang terhadap dirinya dapat memengaruhi keputusan dan perilaku dalam hubungan. Ketika harga diri sedang rendah, seseorang mungkin lebih sulit memperjuangkan kebutuhannya, menetapkan batasan, atau percaya bahwa ia mampu menjalani kehidupan tanpa pasangan.



Namun, penting untuk tidak menyimpulkan bahwa semua orang yang bertahan dalam hubungan yang buruk pasti memiliki harga diri rendah. Seseorang yang percaya diri sekalipun dapat mengalami keterikatan emosional, tekanan sosial, masalah finansial, tanggung jawab keluarga, atau ketakutan yang membuat perpisahan menjadi sulit.



Selain itu, ketika suatu hubungan melibatkan penghinaan, intimidasi, kontrol berlebihan, ancaman, atau kekerasan, persoalannya jauh lebih serius daripada sekadar kurangnya rasa percaya diri. Perilaku semacam itu dapat membuat seseorang merasa tidak berdaya dan kesulitan mencari bantuan.



Dalam hubungan yang demikian, tanggung jawab atas perilaku menyakiti tetap berada pada pihak yang melakukannya. Korban tidak menyebabkan kekerasan hanya karena memiliki kelemahan atau kesulitan menetapkan batasan.



Untuk mulai keluar dari pola hubungan yang merugikan, seseorang dapat mencoba membangun kembali kepercayaan terhadap penilaiannya sendiri. Ia dapat berbicara dengan orang tepercaya, mencatat pola perilaku yang benar-benar terjadi, mengembangkan kembali minat pribadi, dan mencari bantuan profesional jika merasa kesulitan menghadapi situasinya.



Langkah-langkah tersebut mungkin tampak kecil, tetapi dapat membantu seseorang melihat bahwa identitas dan nilai dirinya tidak ditentukan oleh bagaimana pasangannya memperlakukan dirinya.



Seseorang tetap berharga meskipun hubungannya gagal. Ia tetap layak mendapatkan penghormatan meskipun pernah melakukan kesalahan. Dan ia tidak harus membuktikan bahwa dirinya pantas dicintai dengan terus bertahan dalam situasi yang membuatnya terluka.



Mengapa Melepaskan Hubungan yang Tidak Berhasil Bisa Terasa Begitu Sulit?



Enam alasan di atas menunjukkan bahwa keputusan untuk bertahan tidak selalu berkaitan dengan seberapa besar cinta yang dimiliki seseorang. Ada banyak faktor psikologis yang dapat memengaruhi keputusan tersebut, mulai dari keterikatan emosional, ketakutan terhadap kesepian, investasi masa lalu, harapan akan perubahan, perasaan bersalah, hingga penilaian terhadap diri sendiri.



Beberapa faktor tersebut bahkan dapat muncul secara bersamaan.



Seseorang bisa tetap mencintai pasangannya, takut hidup sendirian, merasa sudah terlalu banyak berkorban, dan pada saat yang sama percaya bahwa pasangannya suatu hari akan berubah. Ketika berbagai perasaan ini bertumpuk, mengambil keputusan menjadi jauh lebih rumit.



Karena itu, penting untuk tidak menghakimi seseorang yang belum mampu meninggalkan hubungan yang tidak membahagiakan. Dari luar, kita mungkin hanya melihat keputusan untuk bertahan. Namun, kita belum tentu mengetahui seluruh ketakutan, pertimbangan, pengalaman, dan keterbatasan yang sedang dihadapinya.



Di sisi lain, memahami alasan untuk bertahan bukan berarti seseorang harus terus bertahan tanpa batas waktu. Memahami perasaan sendiri seharusnya membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih sadar, bukan membuatnya merasa wajib menerima keadaan yang menyakitkan.



Jika sedang menghadapi situasi serupa, ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan secara lebih jernih:



Pertama, apakah hubungan ini masih memberikan ruang bagi kedua pihak untuk tumbuh? Setiap hubungan pasti memiliki masalah. Namun, hubungan yang sehat seharusnya memungkinkan kedua orang menyampaikan kebutuhan, memperbaiki kesalahan, dan membangun rasa saling menghormati.



Kedua, apakah perubahan benar-benar terjadi atau hanya dijanjikan? Harapan dapat menjadi alasan untuk berusaha, tetapi keputusan jangka panjang sebaiknya mempertimbangkan perilaku nyata dan konsistensi, bukan hanya permintaan maaf setelah pertengkaran.



Ketiga, apakah aku bertahan karena masih ingin membangun hubungan ini atau karena takut menghadapi kehidupan di luar hubungan? Kedua alasan tersebut bisa muncul bersamaan. Mengenali perbedaannya dapat membantu seseorang memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan.



Keempat, jika keadaan ini tidak berubah dalam satu atau dua tahun ke depan, apakah aku masih bersedia menjalaninya? Pertanyaan ini bukan untuk meramalkan masa depan, melainkan untuk membantu seseorang melihat hubungan berdasarkan pola yang ada saat ini.



Kelima, apakah aku masih bisa menjadi diriku sendiri dalam hubungan ini? Hubungan yang sehat tidak harus membuat seseorang selalu bahagia, tetapi seharusnya tidak terus-menerus membuatnya merasa kecil, takut mengungkapkan pendapat, atau kehilangan identitas pribadi.



Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu menghasilkan keputusan yang langsung jelas. Namun, proses refleksi dapat membantu seseorang memisahkan kenyataan dari harapan, serta kebutuhan pribadi dari rasa takut kehilangan.



Jika hubungan masih memiliki dasar yang sehat dan kedua pihak bersedia berusaha, komunikasi terbuka atau konseling pasangan dapat menjadi pilihan. Namun, apabila terdapat kekerasan, ancaman, atau kontrol yang membahayakan, keselamatan perlu menjadi prioritas. Dalam keadaan seperti itu, mencari dukungan dari orang tepercaya atau layanan pendampingan profesional dapat menjadi langkah penting.



Tidak semua hubungan yang mengalami kesulitan harus berakhir. Namun, tidak semua hubungan juga harus dipertahankan hanya karena pernah memiliki masa-masa indah.



Penutup: Bertahan Tidak Selalu Berarti Kuat, dan Melepaskan Tidak Selalu Berarti Menyerah



Ada anggapan bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu bertahan dalam keadaan apa pun. Dalam hubungan romantis, anggapan tersebut terkadang membuat seseorang merasa harus terus berjuang meskipun dirinya sudah kelelahan secara emosional.



Padahal, kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan kemampuan untuk bertahan. Terkadang, kekuatan justru muncul ketika seseorang berani mengakui bahwa sesuatu yang sangat berarti baginya tidak lagi memberikan kehidupan yang ia butuhkan.



Mempertahankan hubungan membutuhkan keberanian untuk menghadapi masalah, mengakui kesalahan, dan berusaha memperbaiki keadaan. Namun, melepaskan juga membutuhkan keberanian, terutama ketika masih ada cinta, kenangan, dan harapan yang belum sepenuhnya hilang.



Seseorang tidak harus membenci mantan pasangannya untuk mengakhiri hubungan. Ia tidak harus menghapus seluruh kenangan indah untuk menerima bahwa hubungan tersebut telah mencapai batasnya. Ia juga tidak harus menunggu sampai benar-benar hancur untuk mulai mempertimbangkan perubahan.



Terkadang, dua orang pernah menjadi bagian terbaik dalam kehidupan satu sama lain, tetapi kemudian tumbuh ke arah yang berbeda. Terkadang, cinta tetap ada, tetapi kepercayaan telah rusak. Dan terkadang, keinginan untuk mempertahankan hubungan lebih banyak didorong oleh rasa takut kehilangan daripada keyakinan bahwa hubungan itu masih dapat menjadi tempat yang sehat untuk bertumbuh.



Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan hanya apakah kita masih mencintai seseorang, melainkan juga apakah hubungan tersebut memungkinkan kita untuk hidup dengan rasa aman, dihargai, dan tetap menjadi diri sendiri.



Sebab, cinta yang sehat tidak menuntut seseorang untuk kehilangan dirinya demi mempertahankan orang lain.



Bertahan bisa menjadi pilihan yang baik ketika kedua pihak sama-sama berusaha. Namun, melepaskan juga dapat menjadi keputusan yang sehat ketika hubungan terus melukai dan tidak menunjukkan perubahan yang berarti.



Kita boleh menghargai masa lalu tanpa harus tinggal di dalamnya. Kita boleh mencintai seseorang tanpa harus menghabiskan seluruh hidup untuk menunggunya berubah. Dan kita boleh mengakhiri sebuah hubungan tanpa harus menganggap seluruh perjalanan yang telah dilalui sebagai sesuatu yang sia-sia.



