Jika Kamu Ingin Mengalahkan Musuh Terburuk Diri Sendiri di Tempat Kerja, Lakukan 6 Strategi Ini

seseorang yang ingin mengalahkan musuh terburuk / foto: Magnific/krakenimages.com

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa pekerjaanmu sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi pikiranmu sendiri justru membuat semuanya terasa lebih berat? Kamu memiliki kemampuan, pengalaman, dan kesempatan untuk berkembang. Namun, setiap kali hendak mengambil keputusan penting, muncul keraguan. Ketika ingin menyampaikan pendapat dalam rapat, kamu takut dianggap bodoh. Saat mendapatkan kritik dari atasan, kamu terus memikirkannya hingga berjam-jam. Bahkan, ketika pekerjaan berjalan dengan baik, kamu masih merasa bahwa hasilnya belum cukup sempurna.

Jika pernah mengalami hal-hal tersebut, kamu mungkin sedang menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan profesional: dirimu sendiri.



Musuh terburuk di tempat kerja tidak selalu berupa rekan kerja yang kompetitif, atasan yang sulit, atau lingkungan yang penuh tekanan. Terkadang, musuh terbesar justru hadir dalam bentuk pikiran negatif, kebiasaan menunda, ketakutan terhadap kegagalan, kebutuhan untuk selalu menyenangkan orang lain, dan tuntutan berlebihan terhadap diri sendiri.



Ironisnya, berbagai hambatan tersebut sering kali tidak terlihat oleh orang lain. Kamu tetap datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, menghadiri rapat, dan tersenyum kepada rekan kerja. Namun, di dalam pikiran, kamu mungkin sedang berjuang melawan kecemasan, rasa tidak aman, dan keraguan yang terus berulang.



Psikologi memberikan sejumlah pendekatan untuk memahami dan mengelola pola tersebut. Salah satu pelajaran pentingnya adalah bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di tempat kerja, tetapi kita dapat melatih cara menafsirkan situasi, mengelola emosi, dan memilih respons yang lebih efektif.



Mengalahkan diri sendiri dalam konteks ini bukan berarti memaksa diri bekerja lebih keras tanpa henti. Sebaliknya, ini berarti belajar mengenali kebiasaan yang menghambat perkembangan, mengubah respons yang tidak produktif, dan membangun cara kerja yang lebih sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat enam strategi berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dapat membantumu menjadi pribadi yang lebih tangguh, percaya diri, dan efektif di tempat kerja.



1. Berhenti Mempercayai Setiap Pikiran Negatif yang Muncul



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan seseorang ketika menghadapi tekanan kerja adalah menganggap semua pikirannya sebagai fakta.



Ketika atasan tidak membalas pesan, kamu langsung berpikir bahwa ia kecewa terhadap pekerjaanmu. Ketika rekan kerja tidak mengajakmu berdiskusi, kamu menganggap dirimu tidak dihargai. Ketika melakukan kesalahan kecil, kamu menyimpulkan bahwa kamu tidak cukup kompeten untuk menjalankan pekerjaan tersebut.



Padahal, pikiran adalah hasil dari proses interpretasi. Pikiran tidak selalu menggambarkan kenyataan secara akurat.



Dalam psikologi kognitif, fenomena ini berkaitan dengan cognitive distortions atau distorsi kognitif, yaitu pola berpikir yang dapat membuat seseorang menafsirkan situasi secara tidak seimbang. Contohnya adalah membayangkan kemungkinan terburuk, melakukan generalisasi berlebihan, atau menganggap diri sendiri mengetahui apa yang dipikirkan orang lain.



Masalahnya bukan karena kamu memiliki pikiran negatif. Pikiran semacam itu merupakan bagian dari pengalaman manusia. Masalah muncul ketika kamu langsung mempercayainya tanpa memeriksa bukti yang tersedia.



Bayangkan kamu mempresentasikan sebuah ide dalam rapat. Seorang manajer memberikan beberapa kritik dan meminta revisi. Pikiran pertama yang muncul mungkin berbunyi, "Saya memang tidak cukup pintar. Semua orang pasti menganggap ide saya buruk."



Jika kamu mempercayai pikiran tersebut, kamu mungkin menjadi malu, kehilangan kepercayaan diri, dan enggan menyampaikan ide pada kesempatan berikutnya.



Namun, kamu bisa merespons situasi yang sama dengan pendekatan berbeda.



Alih-alih menyimpulkan bahwa dirimu tidak kompeten, tanyakan tiga hal berikut:



Apa fakta yang benar-benar saya ketahui?



Apakah ada penjelasan lain yang masuk akal?



Apa tindakan yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini?



Dari pertanyaan tersebut, kamu mungkin menyadari bahwa kritik yang diberikan bukanlah penolakan terhadap dirimu sebagai pribadi. Kritik itu mungkin hanya menunjukkan bahwa idemu membutuhkan data tambahan, penjelasan yang lebih jelas, atau penyesuaian terhadap kebutuhan tim.



Strategi praktis: pisahkan fakta, interpretasi, dan tindakan.



Setiap kali muncul pikiran negatif yang mengganggu, tuliskan situasinya, pikiran yang muncul, bukti yang mendukung atau menentangnya, serta respons yang lebih realistis.



Misalnya:



Situasi: Atasan meminta revisi laporan.



Interpretasi awal: Saya selalu melakukan kesalahan dan tidak bisa bekerja dengan baik.



Interpretasi alternatif: Laporan ini membutuhkan beberapa perbaikan. Saya dapat mempelajari standar yang diharapkan agar hasil berikutnya lebih baik.



Tindakan: Meminta penjelasan tentang bagian yang perlu diperbaiki dan membuat daftar pemeriksaan sebelum mengirim laporan berikutnya.



Latihan ini berkaitan dengan teknik restrukturisasi kognitif yang digunakan dalam pendekatan terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy (CBT).



Tujuannya bukan mengganti semua pikiran negatif dengan optimisme yang tidak realistis. Tujuannya adalah membangun penilaian yang lebih akurat dan membantu kamu bertindak berdasarkan fakta, bukan ketakutan.



Kamu tidak harus memercayai setiap hal yang dikatakan pikiranmu. Terkadang, pikiran hanya menyampaikan kemungkinan, bukan kenyataan.



2. Taklukkan Kebiasaan Menunda dengan Memulai dari Langkah yang Sangat Kecil



Musuh kedua yang sering menghambat perkembangan karier adalah kebiasaan menunda pekerjaan.



Kamu mengetahui bahwa sebuah tugas penting harus diselesaikan. Kamu bahkan memahami konsekuensi jika tugas tersebut terlambat. Namun, semakin dekat waktunya, semakin kuat dorongan untuk mengerjakan hal lain.



Kamu membuka media sosial, memeriksa pesan yang sebenarnya tidak mendesak, merapikan meja, atau mengerjakan tugas-tugas kecil yang memberikan perasaan produktif. Sementara itu, pekerjaan utama tetap tidak tersentuh.



Banyak orang menganggap kebiasaan menunda sebagai masalah kemalasan atau kurangnya disiplin. Namun, dalam psikologi, penundaan juga dapat berkaitan dengan pengelolaan emosi.



Tugas yang sulit, tidak jelas, membosankan, atau berisiko membuat kita dinilai orang lain dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Menunda memberikan kelegaan sesaat karena kita tidak perlu menghadapi perasaan tersebut sekarang.



Sayangnya, kelegaan itu hanya sementara. Setelah waktu semakin sempit, tekanan justru meningkat. Kamu akhirnya mengerjakan tugas dengan terburu-buru, menghasilkan pekerjaan yang kurang optimal, lalu menyalahkan diri sendiri.



Siklus ini dapat berulang jika kamu hanya mengandalkan motivasi.



Solusinya adalah mengurangi hambatan untuk memulai.



Jangan menunggu sampai merasa siap. Buat langkah pertama menjadi begitu kecil sehingga mudah dilakukan.



Jika kamu harus membuat laporan besar, jangan langsung memikirkan seluruh halaman yang harus diselesaikan. Mulailah dengan membuka dokumen dan menuliskan tiga poin utama.



Jika kamu harus mempersiapkan presentasi, mulailah dengan membuat judul dan kerangka lima slide.



Jika kamu harus menyelesaikan proyek yang rumit, tentukan satu tindakan konkret yang dapat dilakukan dalam sepuluh menit pertama.



Pendekatan ini membantu mengubah pekerjaan abstrak yang terasa menakutkan menjadi tindakan yang lebih jelas dan terukur.



Kamu juga dapat menggunakan teknik berikut:



Pertama, tentukan prioritas utama. Pilih satu pekerjaan yang paling penting untuk kemajuanmu hari ini, bukan sekadar pekerjaan yang paling mudah diselesaikan.



Kedua, gunakan aturan sepuluh menit. Berkomitmenlah untuk mengerjakan tugas tersebut selama sepuluh menit tanpa menuntut diri sendiri untuk langsung menyelesaikannya.



Ketiga, hilangkan gangguan yang paling mudah diakses. Letakkan ponsel di luar jangkauan, tutup tab yang tidak relevan, dan beri tahu rekan kerja jika kamu membutuhkan waktu fokus.



Keempat, tentukan batas penyelesaian. Tentukan kapan kamu akan menyelesaikan tahap pertama, bukan hanya kapan seluruh proyek harus selesai.



Kamu juga bisa menggunakan rencana implementation intention, yaitu rencana yang menghubungkan situasi tertentu dengan tindakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.



Contohnya: "Jika saya selesai membaca email pukul sembilan, saya akan langsung mengerjakan laporan selama 25 menit sebelum membuka aplikasi lain."



Rencana seperti ini mengurangi kebutuhan untuk berulang kali mengambil keputusan tentang kapan harus memulai.



Ingatlah bahwa tindakan sering kali mendahului motivasi. Ketika kamu mulai bekerja dan melihat kemajuan kecil, pekerjaan dapat terasa lebih mudah untuk dilanjutkan.



Kamu tidak perlu menaklukkan seluruh pekerjaan hari ini. Kamu hanya perlu berhenti membiarkan rasa tidak nyaman menentukan apakah kamu akan memulai.



3. Berhenti Mengejar Kesempurnaan dan Belajar Mengelola Standar Diri



Keinginan untuk memberikan hasil terbaik merupakan kualitas yang bermanfaat dalam dunia profesional. Namun, keinginan tersebut dapat berubah menjadi penghambat ketika kamu merasa bahwa setiap pekerjaan harus sempurna.



Kamu menghabiskan waktu terlalu lama memeriksa detail kecil. Kamu terus memperbaiki presentasi yang sebenarnya sudah layak. Kamu menunda mengirimkan hasil pekerjaan karena merasa masih ada sesuatu yang bisa diperbaiki.



Bahkan, ketika mendapatkan hasil yang baik, kamu lebih memperhatikan kekurangan daripada pencapaian yang sudah diraih.



Inilah salah satu bentuk perfeksionisme yang dapat merugikan produktivitas dan kesejahteraan psikologis.



Perfeksionisme tidak selalu berarti seseorang ingin melakukan sesuatu dengan sangat baik. Dalam bentuk yang tidak sehat, perfeksionisme juga melibatkan penilaian diri yang terlalu bergantung pada pencapaian, ketakutan terhadap kesalahan, dan keyakinan bahwa hasil yang kurang sempurna menunjukkan kekurangan pribadi.



Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya menjadi sarana belajar berubah menjadi ujian terhadap harga diri.



Kamu bukan lagi sekadar ingin membuat laporan yang berkualitas. Kamu merasa harus membuktikan bahwa dirimu layak dihargai melalui laporan tersebut.



Perbedaan ini sangat penting.



Orang yang memiliki standar tinggi tetapi fleksibel dapat memperbaiki kesalahan tanpa menganggap dirinya gagal. Sebaliknya, orang yang terjebak dalam perfeksionisme dapat menganggap kesalahan kecil sebagai bukti bahwa seluruh kemampuannya tidak memadai.



Untuk mengatasinya, kamu perlu belajar membedakan antara pekerjaan yang berkualitas dan pekerjaan yang sempurna.



Strategi praktis pertama: tentukan kriteria selesai sebelum memulai.



Sebelum mengerjakan tugas, tanyakan apa yang benar-benar dibutuhkan agar hasilnya memenuhi tujuan. Apakah laporan tersebut membutuhkan data yang akurat, struktur yang jelas, dan rekomendasi yang dapat dijalankan? Ataukah kamu hanya berusaha memperindah format karena takut dinilai kurang profesional?



Tentukan standar yang sesuai dengan risiko dan kepentingan tugas.



Laporan keuangan atau dokumen keselamatan mungkin membutuhkan pemeriksaan yang sangat teliti. Sebaliknya, draf awal untuk diskusi internal tidak harus memiliki tingkat penyempurnaan yang sama.



Strategi praktis kedua: gunakan prinsip perbaikan bertahap.



Alih-alih menuntut hasil sempurna sejak awal, buat versi pertama yang cukup baik, mintalah umpan balik, kemudian perbaiki bagian yang memang diperlukan.



Cara ini membantu kamu bergerak lebih cepat sekaligus tetap menjaga kualitas.



Strategi praktis ketiga: ubah cara berbicara kepada diri sendiri.



Ketika melakukan kesalahan, hindari kalimat seperti, "Saya tidak boleh membuat kesalahan seperti ini."



Gantilah dengan, "Saya ingin memahami penyebab kesalahan ini agar bisa mengurangi kemungkinan terulangnya."



Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri. Bersikap baik kepada diri sendiri bukan berarti menurunkan standar atau menghindari tanggung jawab. Artinya, kamu dapat mengevaluasi diri tanpa mempermalukan diri sendiri.



Kamu tetap dapat mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan belajar darinya.



Pada akhirnya, karier yang sehat tidak dibangun dengan membuat setiap pekerjaan sempurna. Karier berkembang ketika kamu mampu menghasilkan pekerjaan berkualitas secara konsisten, belajar dari umpan balik, dan mempertahankan energi untuk menghadapi tantangan berikutnya.



4. Berhenti Menggantungkan Harga Diri pada Penilaian Orang Lain



Lingkungan kerja merupakan tempat kita berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki karakter, kepentingan, dan standar berbeda. Karena itu, keinginan untuk diterima merupakan hal yang wajar.



Namun, kebutuhan untuk selalu disukai dapat menjadi masalah ketika kamu mulai mengorbankan kepentingan profesional demi mempertahankan citra yang menyenangkan di mata orang lain.



Kamu menerima tugas tambahan meskipun pekerjaanmu sudah menumpuk. Kamu sulit mengatakan tidak karena takut dianggap tidak kooperatif. Kamu menyetujui keputusan yang sebenarnya kamu ragukan karena tidak ingin menimbulkan konflik.



Ketika seseorang memberikan komentar negatif, suasana hatimu langsung berubah. Ketika atasan memuji rekan kerja, kamu mulai membandingkan pencapaianmu sendiri.



Tanpa disadari, kamu menyerahkan kendali atas rasa percaya dirimu kepada orang lain.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan ketergantungan pada validasi eksternal. Seseorang menjadi terlalu bergantung pada pujian, persetujuan, atau pengakuan untuk merasa dirinya berharga.



Masalahnya, penilaian orang lain tidak selalu berada dalam kendalimu. Kamu bisa bekerja dengan sungguh-sungguh tetapi tetap menghadapi kritik. Kamu bisa bersikap sopan tetapi tidak disukai oleh semua orang. Kamu bisa membuat keputusan yang tepat tetapi tetap mengecewakan pihak tertentu.



Jika kebahagiaanmu sepenuhnya bergantung pada penerimaan orang lain, kamu akan terus berusaha memenuhi harapan yang mungkin saling bertentangan.



Karena itu, salah satu keterampilan penting dalam kehidupan profesional adalah membangun standar penilaian internal.



Tentukan nilai yang ingin kamu pegang, bukan sekadar citra yang ingin kamu tampilkan.



Misalnya, kamu ingin dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, jujur, dapat diandalkan, dan bersedia belajar. Gunakan nilai-nilai tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.



Jika seseorang memberikan kritik, periksa apakah kritik tersebut memiliki dasar yang masuk akal. Jika iya, gunakan sebagai bahan perbaikan. Jika kritik tersebut tidak akurat atau disampaikan secara tidak profesional, kamu dapat menanggapinya dengan tenang tanpa harus menjadikannya ukuran harga diri.



Kamu juga perlu belajar menetapkan batasan.



Contohnya, ketika seorang rekan meminta bantuan pada saat kamu sedang menyelesaikan pekerjaan mendesak, kamu tidak harus langsung menyetujui atau menolak secara kasar.



Kamu bisa mengatakan:



"Saya ingin membantu, tetapi saat ini saya sedang menyelesaikan tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Saya bisa membantu setelah pekerjaan tersebut selesai, atau kita bisa membahas prioritasnya dengan manajer."



Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kamu tetap kooperatif tanpa mengabaikan tanggung jawab sendiri.



Keterampilan mengatakan tidak secara profesional membantu menjaga kapasitas kerja, memperjelas ekspektasi, dan mengurangi risiko kelelahan akibat mengambil terlalu banyak tanggung jawab.



Tentu saja, membangun kemandirian dari penilaian orang lain bukan berarti mengabaikan masukan. Umpan balik tetap penting untuk perkembangan profesional.



Perbedaannya adalah kamu mendengarkan masukan untuk belajar, bukan untuk menentukan apakah dirimu layak dihargai.



Kamu boleh ingin dihormati. Kamu boleh ingin dipercaya. Kamu bahkan boleh ingin menjadi orang yang disukai di tempat kerja.



Namun, jangan sampai keinginan tersebut membuatmu kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang sehat.



5. Latih Kemampuan Mengelola Emosi Sebelum Emosi Mengendalikan Tindakanmu



Tekanan kerja tidak hanya menguji keterampilan teknis. Tekanan juga menguji kemampuan seseorang dalam mengelola respons emosional.



Bayangkan kamu sedang mengejar tenggat waktu ketika seorang rekan mengkritik hasil pekerjaanmu. Kamu merasa tersinggung, lalu membalas dengan nada defensif. Percakapan berubah menjadi pertengkaran. Masalah yang semula hanya berkaitan dengan pekerjaan kini berkembang menjadi konflik personal.



Atau, kamu menerima email yang terdengar kasar dari seorang atasan. Sepanjang hari kamu merasa marah, sulit berkonsentrasi, dan terus menyusun balasan di kepala.



Dalam situasi seperti ini, emosi dapat memengaruhi perhatian, penilaian, dan pilihan tindakan.



Penting untuk dipahami bahwa emosi bukanlah musuh yang harus dihilangkan. Marah dapat menandakan bahwa suatu batasan telah dilanggar. Takut dapat mengingatkan kita terhadap risiko. Kecewa dapat menunjukkan bahwa ada harapan yang tidak terpenuhi.



Masalah muncul ketika kita bereaksi secara otomatis tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.



Salah satu keterampilan yang relevan adalah regulasi emosi, yaitu kemampuan memengaruhi bagaimana emosi muncul, berlangsung, dan diekspresikan.



Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah memberi jarak antara pemicu dan respons.



Ketika menerima pesan yang membuatmu kesal, jangan merasa harus langsung membalas. Berhenti sejenak, kenali emosi yang muncul, lalu tentukan respons yang paling sesuai dengan tujuanmu.



Kamu dapat menerapkan empat langkah berikut.



Langkah pertama: beri nama pada emosi.



Katakan kepada diri sendiri, "Saya sedang merasa frustrasi," atau, "Saya merasa tidak dihargai."



Memberi nama pada emosi dapat membantu kamu mengenali pengalaman yang sedang terjadi, alih-alih langsung bertindak berdasarkan dorongannya.



Langkah kedua: tenangkan tubuh.



Tarik napas secara perlahan dan nyaman, kemudian embuskan dengan tenang. Ulangi beberapa kali tanpa memaksakan napas. Jika memungkinkan, berdirilah sebentar, berjalan singkat, atau menjauh dari situasi yang memanas.



Tujuannya bukan menghilangkan emosi secara instan, melainkan memberi ruang agar kamu dapat berpikir lebih jernih.



Langkah ketiga: bedakan fakta dari penafsiran.



Misalnya, fakta yang kamu ketahui adalah bahwa rekan kerja meminta revisi. Penafsiranmu mungkin berbunyi, "Dia sengaja mempermalukan saya."



Bisa saja ada masalah komunikasi atau perilaku yang tidak pantas, tetapi kesimpulan tersebut perlu diperiksa sebelum kamu bertindak.



Langkah keempat: pilih respons berdasarkan tujuan jangka panjang.



Tanyakan kepada diri sendiri, "Respons apa yang paling membantu menyelesaikan masalah ini tanpa memperburuk keadaan?"



Jika kritiknya relevan, diskusikan substansinya. Jika cara penyampaiannya tidak pantas, kamu dapat menyampaikan keberatan secara tegas dan profesional. Jika situasinya melibatkan intimidasi atau perlakuan tidak adil yang berulang, dokumentasikan kejadian dan pertimbangkan jalur bantuan yang sesuai.



Mengelola emosi bukan berarti membiarkan orang lain memperlakukanmu sesuka hati. Justru, regulasi emosi dapat membantu kamu menetapkan batasan dengan lebih jelas.



Orang yang mampu mengelola emosinya tidak selalu terlihat tenang dalam setiap situasi. Mereka juga bisa marah, sedih, atau kecewa. Perbedaannya terletak pada kemampuan untuk tidak membiarkan emosi sesaat menentukan seluruh tindakan.



Dalam dunia kerja, kemampuan tersebut dapat membantu menjaga hubungan profesional, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan mengurangi konflik yang tidak perlu.



6. Bangun Identitas sebagai Pembelajar, Bukan sebagai Orang yang Harus Selalu Terlihat Hebat



Strategi terakhir berkaitan dengan cara kamu memandang kemampuan dan perkembangan diri.



Sebagian orang memasuki dunia kerja dengan keyakinan bahwa mereka harus selalu terlihat kompeten. Mereka takut bertanya karena khawatir dianggap tidak memahami pekerjaan. Mereka menghindari tugas baru karena tidak ingin terlihat pemula. Mereka menutupi kesalahan karena takut kehilangan kepercayaan.



Dari luar, mereka mungkin terlihat percaya diri. Namun, di dalam diri, mereka terus berusaha melindungi citra bahwa mereka selalu mampu.



Akibatnya, kesempatan belajar justru menjadi sumber ancaman.



Psikolog Carol Dweck memopulerkan konsep growth mindset, yaitu orientasi berpikir yang menekankan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui pembelajaran, strategi yang tepat, latihan, dan umpan balik.



Konsep ini tidak berarti bahwa setiap orang dapat mencapai hasil apa pun hanya dengan berusaha keras. Kemampuan, sumber daya, kondisi lingkungan, dan kesempatan tetap berpengaruh.



Namun, cara pandang yang berorientasi pada perkembangan membantu seseorang melihat kemampuan saat ini sebagai sesuatu yang masih dapat ditingkatkan, bukan sebagai ukuran tetap atas nilai dirinya.



Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu tidak harus menyimpulkan bahwa kamu tidak berbakat. Kamu dapat memeriksa strategi yang digunakan, keterampilan yang belum dikuasai, dan dukungan yang dibutuhkan.



Ketika rekan kerja memiliki kemampuan lebih baik, kamu tidak harus menganggapnya sebagai ancaman. Kamu dapat mempelajari cara mereka menyelesaikan masalah, berkomunikasi, atau mengatur prioritas.



Ketika mendapatkan tugas yang belum pernah dilakukan, kamu tidak harus menunggu sampai yakin mampu mengerjakannya dengan sempurna. Kamu dapat memulai dengan mengidentifikasi apa yang sudah kamu ketahui dan apa yang masih perlu dipelajari.



Untuk menerapkan pendekatan ini, lakukan tiga hal.



Pertama, biasakan meminta umpan balik yang spesifik.



Daripada bertanya, "Apakah pekerjaan saya sudah bagus?", cobalah bertanya, "Bagian mana yang paling perlu saya tingkatkan agar laporan berikutnya lebih mudah dipahami?"



Pertanyaan yang spesifik menghasilkan informasi yang lebih berguna untuk perbaikan.



Kedua, evaluasi proses, bukan hanya hasil.



Setelah menyelesaikan proyek, luangkan beberapa menit untuk meninjau apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang akan kamu lakukan secara berbeda pada proyek berikutnya.



Hasil yang baik dapat menunjukkan bahwa strategi tertentu efektif. Hasil yang kurang baik dapat memberikan informasi tentang bagian yang perlu diubah. Keduanya dapat menjadi sumber pembelajaran.



Ketiga, berani menjadi pemula.



Kamu mungkin perlu mempelajari perangkat lunak baru, memimpin rapat, bernegosiasi dengan klien, atau mempresentasikan ide kepada manajemen. Pada awalnya, kamu mungkin merasa canggung.



Jangan menjadikan rasa canggung sebagai bukti bahwa kamu tidak cocok melakukannya. Anggaplah itu sebagai bagian dari proses memperoleh pengalaman.



Namun, tetap realistis: tidak semua kegagalan otomatis membawa manfaat. Kamu perlu mengevaluasi pengalaman tersebut dan mengambil pelajaran yang relevan agar kesalahan yang sama tidak terus berulang.



Inilah perbedaan antara sekadar mengalami kesulitan dan benar-benar belajar dari kesulitan.



Ketika kamu mulai memandang pekerjaan sebagai ruang untuk berkembang, kamu tidak lagi harus menghabiskan seluruh energi untuk membuktikan bahwa dirimu sudah hebat. Kamu dapat menggunakan energi tersebut untuk menjadi lebih baik.



Cara Menerapkan Keenam Strategi dalam Kehidupan Kerja Sehari-hari



Memahami teori psikologi merupakan langkah awal. Perubahan yang lebih bermakna muncul ketika kamu mengubahnya menjadi kebiasaan yang dapat dilakukan secara konsisten.



Kamu tidak perlu menerapkan keenam strategi sekaligus. Mulailah dengan satu atau dua pola yang paling sering menghambat pekerjaanmu.



Berikut contoh rutinitas sederhana yang dapat kamu coba selama tujuh hari.



Hari 1: Kenali pola pikiranmu



Catat satu situasi kerja yang membuatmu merasa cemas, marah, atau tidak percaya diri. Pisahkan fakta yang terjadi dari interpretasi yang muncul di pikiranmu.



Hari 2: Mulai sebelum merasa siap



Pilih satu pekerjaan yang selama ini kamu tunda. Pecah menjadi langkah pertama yang bisa dilakukan dalam sepuluh menit.



Hari 3: Tentukan standar yang realistis



Sebelum mengerjakan tugas, tentukan kriteria penyelesaian yang jelas. Hindari menambahkan pekerjaan hanya karena kamu takut hasilnya tidak terlihat sempurna.



Hari 4: Latih batasan profesional



Perhatikan satu situasi ketika kamu hampir menyetujui permintaan karena takut mengecewakan orang lain. Berikan jawaban yang jujur, sopan, dan mempertimbangkan kapasitasmu.



Hari 5: Beri jeda sebelum bereaksi



Ketika menghadapi kritik atau pesan yang membuatmu kesal, berhenti sejenak sebelum menjawab. Pilih respons yang membantu menyelesaikan masalah.



Hari 6: Cari satu pelajaran dari pekerjaanmu



Minta umpan balik yang spesifik atau evaluasi satu hasil kerja yang baru selesai. Tentukan satu keterampilan yang ingin kamu tingkatkan.



Hari 7: Evaluasi tanpa menghakimi diri sendiri



Tanyakan tiga hal: Apa yang mulai berubah? Apa yang masih sulit? Apa satu kebiasaan yang ingin saya lanjutkan minggu depan?



Rutinitas ini bukan perlombaan untuk menjadi sempurna dalam tujuh hari. Tujuannya adalah membangun kesadaran dan memberikan kesempatan kepada dirimu untuk berlatih.



Perubahan psikologis sering membutuhkan pengulangan. Akan ada hari ketika kamu kembali menunda pekerjaan, meragukan kemampuan sendiri, atau bereaksi terlalu emosional. Itu tidak otomatis berarti kamu gagal.



Yang terpenting adalah kemampuan untuk mengenali pola tersebut, memperbaiki respons, dan mencoba kembali.



Penutup: Kemenangan Terbesar Adalah Ketika Kamu Tidak Lagi Dikendalikan oleh Kelemahanmu Sendiri



Dalam kehidupan profesional, kita sering berfokus pada hal-hal di luar diri: siapa yang lebih cepat mendapat promosi, siapa yang memperoleh pengakuan dari atasan, siapa yang memiliki jaringan lebih luas, atau siapa yang tampak lebih sukses.



Semua itu memang dapat memengaruhi perjalanan karier. Namun, ada satu wilayah yang sering luput dari perhatian, padahal sangat menentukan cara kita menjalani pekerjaan sehari-hari: hubungan kita dengan diri sendiri.



Jika kamu terus mempercayai pikiran negatif tanpa memeriksa faktanya, kemampuanmu dapat terhambat oleh ketakutan yang belum tentu sesuai kenyataan.



Jika kamu terus menunda karena ingin menghindari ketidaknyamanan, kesempatan berkembang dapat hilang sebelum kamu sempat mencobanya.



Jika kamu menuntut kesempurnaan dalam segala hal, energi dan waktumu dapat habis untuk mempertahankan standar yang tidak selalu diperlukan.



Jika kamu menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain, kamu akan kesulitan mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan nilai dan tanggung jawabmu.



Jika kamu membiarkan emosi menentukan setiap respons, masalah kecil dapat berkembang menjadi konflik besar.



Dan jika kamu terlalu takut terlihat tidak mampu, kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang sebenarnya dapat meningkatkan kualitas kariermu.



Keenam strategi ini menawarkan jalan yang berbeda: berpikir lebih realistis, memulai meskipun belum termotivasi, menerima ketidaksempurnaan, membangun batasan yang sehat, mengelola emosi, dan terus belajar.



Perlu diingat bahwa tidak semua kesulitan di tempat kerja berasal dari dalam dirimu. Beban kerja yang tidak masuk akal, kepemimpinan yang buruk, diskriminasi, dan lingkungan kerja yang tidak sehat merupakan masalah nyata yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah pola pikir. Dalam situasi seperti itu, kamu mungkin membutuhkan dukungan, perubahan sistem kerja, atau langkah perlindungan yang sesuai.



Mengembangkan diri bukan berarti menyalahkan diri atas setiap masalah yang terjadi.



Sebaliknya, pengembangan diri berarti mengenali bagian mana yang dapat kamu kendalikan, bagian mana yang perlu kamu negosiasikan, dan bagian mana yang memang berada di luar kendalimu.



Kamu tidak harus menjadi orang yang tidak pernah takut. Kamu hanya perlu belajar bertindak dengan bijaksana meskipun rasa takut masih ada.



Kamu tidak harus menjadi orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kamu hanya perlu bersedia memperbaiki kesalahan tanpa menghancurkan kepercayaan terhadap diri sendiri.



Kamu juga tidak harus membuat semua orang menyukaimu. Kamu perlu membangun kemampuan untuk bekerja secara profesional, menghormati orang lain, dan mempertahankan batasan yang sehat.



Pada akhirnya, mengalahkan musuh terburuk dalam diri sendiri bukanlah tentang memaksa diri menjadi sempurna, melainkan tentang berhenti membiarkan pola yang merugikan mengendalikan pilihanmu.



Kemenangan itu mungkin tidak terlihat dramatis. Terkadang, bentuknya hanya berupa keberanian menyampaikan pendapat dalam rapat, menyelesaikan tugas yang selama ini kamu hindari, menerima kritik tanpa langsung merasa tidak berharga, atau mengatakan tidak ketika kapasitasmu sudah penuh.



Namun, perubahan kecil seperti itulah yang dapat membangun fondasi karier yang lebih kuat dalam jangka panjang.



Mulailah dari satu kebiasaan hari ini. Kenali apa yang menghambatmu, pilih tindakan yang realistis, dan berikan dirimu kesempatan untuk berkembang.



Sebab, dalam perjalanan karier, kamu tidak harus selalu menjadi orang paling pintar, paling cepat, atau paling menonjol di ruangan.



