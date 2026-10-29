Sulit Memiliki Teman Dekat? Ini 5 Penyebab Seseorang yang Sering Berpikiran Negatif Menurut Psikolog

Ilustrasi seseorang yang sulit memiliki teman dekat (Magnific)
JawaPos.com – Kesulitan membangun hubungan pertemanan yang dekat berbeda dengan keputusan seseorang untuk memilih hidup menyendiri.
Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan pola perilaku tertentu yang tanpa disadari membuat seseorang cenderung menjaga jarak atau kesulitan menjalin kedekatan emosional dengan orang lain.
Situasi ini tidak selalu berarti seseorang tidak disukai oleh lingkungan sekitarnya, tetapi bisa dipengaruhi oleh cara berpikir dan perilaku dalam berinteraksi.
Dilnsir dari laman Geediting, berikut 5 penyebab seseorang tidak memiliki teman dekat menurut psikologi.
1. Selalu Berpikiran secara Negatif
Psikologi menjelaskan bahwa orang-orang secara alami tertarik pada hal-hal positif. Mereka yang kesulitan mendapatkan teman sering kali terjebak dalam perangkap kenegatifan yang terus-menerus.
Bukan karena mereka pesimis, tetapi fokus mereka yang terus-menerus pada sisi negatifnya dapat menjauhkan orang lain. Orang-orang mendambakan persahabatan yang membahagiakan, jadi rentetan komentar atau sikap negatif yang terus-menerus dapat membuat sulit menjalin persahabatan yang langgeng.
2. Bukan Pendengar yang Baik
Mendengarkan lebih dari sekadar mendengar kata-kata. Ini tentang menunjukkan minat yang tulus pada cerita orang lain, memahami sudut pandang mereka, dan menanggapi dengan tepat. Jika ini adalah area yang Anda hadapi, jangan khawatir mendengarkan adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan dengan latihan.
3. Kurangnya Memiliki Rasa Empati
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