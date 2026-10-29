4 Hal yang Perlu Kamu Ketahui dari Orang yang Memiliki Alergi Makanan Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki alergi makanan / foto: Magnific/New Africa

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, makanan adalah sesuatu yang sederhana: memilih menu, makan, lalu menikmati rasanya. Namun, bagi orang yang memiliki alergi makanan, aktivitas yang terlihat sederhana tersebut dapat membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar.

Memeriksa komposisi makanan, bertanya kepada pelayan restoran mengenai bahan yang digunakan, membaca label kemasan, atau bahkan menolak makanan yang ditawarkan orang lain bukanlah hal yang dilakukan tanpa alasan. Di balik kebiasaan tersebut, ada kebutuhan untuk menjaga keamanan diri.



Alergi makanan memang merupakan kondisi medis. Namun, pengalaman hidup dengan alergi juga dapat memengaruhi aspek psikologis seseorang. Rasa khawatir, kewaspadaan, rasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan sosial, hingga kebutuhan untuk mengontrol apa yang dikonsumsi dapat menjadi bagian dari pengalaman mereka.



Penting untuk dipahami bahwa tidak semua orang dengan alergi makanan memiliki kondisi psikologis yang sama. Ada orang yang sudah sangat terbiasa dan santai menghadapinya, sementara yang lain mungkin mengalami kecemasan lebih besar, terutama jika pernah mengalami reaksi alergi yang berat.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat empat hal yang penting diketahui ketika berinteraksi dengan seseorang yang memiliki alergi makanan.



1. Mereka mungkin terlihat "terlalu hati-hati", padahal sedang berusaha merasa aman



Salah satu hal yang paling mudah disalahpahami adalah tingkat kewaspadaan seseorang terhadap makanan.



Orang dengan alergi makanan mungkin bertanya berkali-kali tentang bahan yang digunakan. Mereka mungkin membaca label makanan dengan sangat teliti, memastikan alat masak tidak terkontaminasi, atau menolak makanan meskipun orang lain mengatakan, "Sedikit saja tidak apa-apa."



Dari sudut pandang orang lain, perilaku tersebut mungkin terlihat berlebihan.



Namun secara psikologis, kewaspadaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk mekanisme perlindungan diri.



Ketika seseorang mengetahui bahwa makanan tertentu dapat menimbulkan reaksi fisik yang serius, otaknya akan belajar menghubungkan makanan atau situasi tertentu dengan potensi bahaya. Akibatnya, mereka menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan paparan.



Bayangkan seseorang yang pernah mengalami reaksi alergi setelah mengonsumsi makanan tertentu. Pengalaman tersebut dapat meninggalkan ingatan yang kuat. Pada kesempatan berikutnya, ketika melihat makanan serupa, orang tersebut mungkin menjadi lebih berhati-hati.



Ini bukan berarti mereka "paranoid".



Mereka sedang melakukan penilaian risiko berdasarkan pengalaman dan kondisi tubuhnya sendiri.



Dalam psikologi, kewaspadaan terhadap potensi ancaman merupakan sesuatu yang dapat muncul ketika seseorang merasa bahwa ada bahaya yang perlu dihindari. Pada orang dengan alergi makanan, kewaspadaan tersebut memiliki dasar yang nyata karena alergi merupakan kondisi medis yang memang dapat menimbulkan reaksi.



Karena itu, kalimat seperti:



"Ah, kamu terlalu takut."



atau



"Coba sedikit saja, masa tidak boleh?"



mungkin terdengar sepele bagi orang yang mengucapkannya, tetapi bisa terasa tidak menyenangkan bagi orang yang memiliki alergi.



Lebih baik menghormati keputusan mereka.



Jika mereka mengatakan tidak bisa makan sesuatu, tidak perlu memaksa atau mencoba membuktikan bahwa makanan tersebut sebenarnya aman.



Kehati-hatian mereka bukan berarti mereka sedang mencari perhatian. Bisa jadi, mereka hanya sedang berusaha mengurangi risiko.



2. Alergi makanan dapat memengaruhi kehidupan sosial



Makan bukan hanya aktivitas biologis. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan juga merupakan bagian penting dari interaksi sosial.



Kita makan bersama teman, makan bersama keluarga, menghadiri pesta, pergi ke restoran, menghadiri acara kantor, atau memberikan makanan sebagai bentuk perhatian kepada orang lain.



Karena itu, memiliki alergi makanan terkadang dapat membuat situasi sosial menjadi lebih rumit.



Misalnya, seseorang diundang ke sebuah pesta. Orang lain mungkin tinggal mengambil makanan yang tersedia. Sementara itu, orang dengan alergi makanan mungkin harus memikirkan berbagai hal:



"Apakah makanan ini mengandung bahan yang membuat saya alergi?"



"Apakah makanan ini dibuat menggunakan alat yang sama?"



"Apakah saya perlu membawa makanan sendiri?"



"Bagaimana kalau saya tidak bisa makan apa pun di sana?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membuat pengalaman sosial terasa lebih melelahkan.



Dalam kondisi tertentu, seseorang bahkan dapat merasa berbeda dari orang lain.



Misalnya, ketika semua orang menikmati makanan bersama sementara dirinya harus menolak. Atau ketika ia harus menjelaskan kondisi alerginya kepada orang lain berulang kali.



Situasi seperti ini dapat menimbulkan perasaan malu, frustrasi, tidak nyaman, atau bahkan merasa menjadi "beban" bagi orang lain.



Namun, penting untuk tidak menggeneralisasi.



Tidak semua orang dengan alergi makanan mengalami masalah sosial atau kecemasan. Banyak juga yang mampu menjalani kehidupan sosial dengan baik dan sudah memiliki strategi untuk menghadapi situasi tersebut.



Yang perlu dipahami adalah bahwa alergi makanan dapat menambah beban sosial tertentu, terutama ketika lingkungan tidak memahami kondisi tersebut.



Karena itu, dukungan sederhana dari orang lain bisa sangat berarti.



Misalnya, ketika mengundang seseorang makan, kita dapat bertanya:



"Ada makanan yang perlu kamu hindari?"



Pertanyaan sederhana tersebut menunjukkan bahwa kita menghargai kebutuhan mereka tanpa membuat mereka merasa aneh.



3. Mereka mungkin membutuhkan kontrol lebih besar terhadap makanan yang dikonsumsi



Bagi orang tanpa alergi makanan, mengatakan "terserah mau makan apa" mungkin sangat mudah.



Namun bagi seseorang dengan alergi, pilihan makanan tidak selalu sesederhana itu.



Mereka mungkin perlu mengetahui bahan makanan, cara pengolahan, merek, bahkan kemungkinan kontaminasi silang.



Dari perspektif psikologi, kebutuhan untuk mengetahui dan mengendalikan lingkungan dapat muncul sebagai cara seseorang mengurangi ketidakpastian.



Ketidakpastian dapat menjadi sumber stres.



Ketika seseorang tidak tahu apakah sebuah makanan aman atau tidak, mereka mungkin merasa lebih nyaman jika dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin.



Karena itulah, orang dengan alergi makanan terkadang terlihat sangat detail ketika membicarakan makanan.



Misalnya, mereka mungkin bertanya:



"Ini ada kacangnya?"



"Sausnya dibuat dari apa?"



"Minyaknya bekas menggoreng makanan lain?"



"Ada susu atau produk turunannya?"



"Ini dibuat di tempat yang sama dengan makanan yang mengandung alergennya?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar soal selera.



Bagi mereka, informasi dapat memberikan rasa aman.



Dalam konteks ini, kita sebaiknya tidak buru-buru memberikan label seperti "ribet", "rewel", atau "terlalu banyak aturan".



Apa yang terlihat sebagai kebutuhan kontrol dari luar mungkin sebenarnya merupakan cara seseorang mengelola risiko yang nyata.



Tentu saja, jika kekhawatiran seseorang terhadap makanan sudah berkembang menjadi kecemasan yang sangat berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari, persoalannya dapat menjadi lebih kompleks. Dalam situasi seperti itu, bantuan profesional kesehatan dapat dipertimbangkan.



Namun, kita tidak seharusnya langsung menganggap seseorang memiliki masalah psikologis hanya karena ia sangat berhati-hati terhadap makanan.



Berhati-hati terhadap alergi bukanlah gangguan psikologis.



4. Mereka tidak selalu ingin diperlakukan berbeda—mereka hanya ingin dipahami



Ini mungkin merupakan hal yang paling penting.



Seseorang dengan alergi makanan tidak otomatis ingin menjadi pusat perhatian.



Mereka mungkin tidak ingin setiap kali makan bersama, semua orang membicarakan alerginya.



Mereka juga mungkin tidak ingin dikasihani.



Yang sering mereka butuhkan justru sesuatu yang lebih sederhana: pengertian.



Ada perbedaan antara memperlakukan seseorang secara khusus dan menghormati kebutuhannya.



Misalnya, ketika seseorang mengatakan bahwa ia tidak bisa mengonsumsi makanan tertentu, kita tidak perlu mengatakan:



"Kasihan banget."



Kita juga tidak perlu mengatakan:



"Repot banget punya alergi."



Cukup katakan:



"Oke, berarti makanan itu kita hindari."



Respons sederhana seperti ini dapat membuat seseorang merasa diterima.



Dalam hubungan sosial, penerimaan sangat penting. Seseorang akan lebih nyaman ketika kondisinya tidak dijadikan bahan lelucon, tidak diremehkan, dan tidak dianggap merepotkan.



Sebaliknya, komentar seperti:



"Masa alergi cuma gara-gara makanan?"



atau



"Dulu kamu makan itu baik-baik saja."



dapat membuat orang merasa bahwa pengalaman mereka tidak dipercaya.



Padahal alergi bukan sesuatu yang dapat hilang hanya karena seseorang diminta untuk "lebih santai".



Mengapa dukungan sosial penting?



Dari perspektif psikologi, manusia membutuhkan lingkungan sosial yang membuat dirinya merasa aman dan dipahami.



Ketika seseorang memiliki kondisi yang harus terus diperhatikan, dukungan dari keluarga, teman, pasangan, maupun lingkungan kerja dapat membantu mengurangi beban emosional.



Dukungan tidak harus selalu dalam bentuk tindakan besar.



Kadang-kadang dukungan yang paling berarti justru berupa hal kecil:



Tidak memaksa seseorang mencoba makanan tertentu.



Tidak menertawakan alerginya.



Tidak menganggap mereka berlebihan.



Bertanya sebelum memberikan makanan.



Menghargai ketika mereka mengatakan "tidak".



Tidak membuat mereka malu ketika harus membawa makanan sendiri.



Memberi kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan kebutuhannya.



Hal-hal sederhana tersebut dapat membuat seseorang merasa bahwa ia tidak harus menghadapi semuanya sendirian.



Jangan menyamakan alergi makanan dengan "tidak suka makanan"



Salah satu kesalahan yang cukup umum adalah menganggap alergi sebagai bentuk preferensi makanan.



Padahal keduanya berbeda.



Jika seseorang berkata, "Saya tidak suka udang," belum tentu ia alergi terhadap udang.



Tetapi jika seseorang mengatakan, "Saya alergi udang," maka hal tersebut berkaitan dengan kondisi medis dan harus diperlakukan secara serius.



Perbedaan ini penting karena konsekuensinya berbeda.



Orang yang tidak menyukai suatu makanan mungkin masih dapat berada di dekat makanan tersebut.



Sementara orang dengan alergi tertentu perlu menghindari paparan sesuai dengan anjuran tenaga medis, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan alerginya.



Karena itu, jangan mencoba menguji seseorang dengan mengatakan:



"Coba sedikit, mungkin sekarang sudah tidak alergi."



Itu bukan eksperimen yang aman untuk dilakukan sendiri.



Alergi makanan tidak menentukan kepribadian seseorang



Ada satu hal lain yang perlu digarisbawahi.



Memiliki alergi makanan tidak berarti seseorang pasti cemas, sensitif, perfeksionis, atau sulit bergaul.



Tidak ada satu tipe kepribadian yang otomatis dimiliki semua orang dengan alergi makanan.



Dua orang dengan alergi yang sama dapat memiliki respons psikologis yang sangat berbeda.



Orang pertama mungkin sangat santai karena sudah memahami cara mengelola alerginya.



Orang kedua mungkin lebih waspada karena pernah mengalami reaksi yang berat.



Orang ketiga mungkin merasa tidak terlalu terganggu karena lingkungan sekitarnya sangat suportif.



Artinya, kita perlu melihat individu, bukan hanya kondisinya.



Psikologi membantu kita memahami bahwa pengalaman seseorang terhadap alergi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pengalaman sebelumnya, tingkat dukungan sosial, persepsi terhadap risiko, dan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi aktivitas sehari-hari.



Kesimpulan



Memiliki alergi makanan bukan sekadar soal "tidak boleh makan makanan tertentu".



Bagi sebagian orang, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan, merencanakan aktivitas, menghadapi situasi sosial, dan mengelola rasa aman.



Ada empat hal penting yang perlu kita ingat:



Pertama, kewaspadaan terhadap makanan tidak selalu berarti seseorang berlebihan. Bisa jadi itu adalah cara mereka melindungi diri.



Kedua, alergi makanan dapat membuat situasi sosial tertentu menjadi lebih kompleks karena makanan merupakan bagian besar dari interaksi sosial.



Ketiga, kebutuhan untuk mengetahui bahan dan cara pengolahan makanan dapat menjadi cara untuk mengurangi ketidakpastian dan mengelola risiko.



Keempat, kebanyakan orang dengan alergi tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka lebih membutuhkan penghormatan dan pemahaman.



Pada akhirnya, cara terbaik memperlakukan seseorang dengan alergi makanan sebenarnya cukup sederhana: percaya ketika mereka mengatakan bahwa mereka memiliki alergi, jangan memaksa, dan hormati batasan mereka.



Kita tidak perlu memahami secara sempurna bagaimana rasanya hidup dengan alergi untuk bisa menunjukkan empati.



