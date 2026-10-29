6 Alasan Mengapa Sikap Mementingkan Diri Sendiri yang “Sehat” Baik untuk Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang mementingkan diri / foto: Magnific/namii9

JawaPos.com - Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang menuntut pengorbanan. Kita diajarkan untuk mendahulukan pasangan, membantu teman meskipun sedang kelelahan, mengutamakan kebutuhan keluarga, dan berusaha tidak mengecewakan orang-orang yang kita sayangi. Dalam banyak situasi, kepedulian seperti ini memang merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan: kita tidak dapat terus-menerus memberikan sesuatu kepada orang lain jika kita selalu mengabaikan kebutuhan diri sendiri.

Di sinilah pentingnya memahami sikap mementingkan diri sendiri yang sehat.



Ketika mendengar istilah egois, sebagian besar orang langsung membayangkan seseorang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tidak peduli terhadap perasaan orang lain, dan selalu ingin mendapatkan apa yang diinginkannya. Gambaran tersebut memang menggambarkan salah satu bentuk keegoisan yang merugikan. Akan tetapi, tidak semua tindakan yang mengutamakan diri sendiri memiliki makna yang sama.



Ada perbedaan besar antara seseorang yang mengabaikan kebutuhan orang lain demi keuntungan pribadi dan seseorang yang menghargai kebutuhan dirinya tanpa merendahkan atau menyakiti orang lain.



Sikap mementingkan diri sendiri yang sehat berarti mengenali kebutuhan emosional, fisik, dan mental diri sendiri, menetapkan batasan yang wajar, serta berani mengambil keputusan yang mendukung kesejahteraan pribadi. Sikap ini tidak berarti berhenti mencintai orang lain. Sebaliknya, sikap ini membantu seseorang membangun hubungan tanpa kehilangan identitas, harga diri, dan keseimbangan hidupnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), dalam psikologi, gagasan ini berkaitan dengan konsep self-care atau perawatan diri, batasan pribadi (personal boundaries), otonomi, regulasi emosi, dan hubungan interpersonal yang sehat. Berbagai konsep tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang berkualitas bukan hanya tentang seberapa banyak seseorang bersedia berkorban, tetapi juga tentang bagaimana kedua pihak dapat memenuhi kebutuhan masing-masing sambil tetap saling menghormati.



Lalu, mengapa sikap mementingkan diri sendiri yang sehat justru dapat membuat hubungan menjadi lebih kuat? Berikut enam alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Kamu Dapat Menetapkan Batasan yang Sehat Tanpa Merasa Bersalah



Salah satu alasan utama mengapa sikap mementingkan diri sendiri yang sehat baik untuk hubungan adalah karena sikap ini membantu seseorang memahami bahwa dirinya berhak memiliki batasan.



Batasan pribadi adalah aturan atau prinsip yang membantu seseorang menentukan apa yang dapat diterimanya, apa yang membuatnya merasa tidak nyaman, dan bagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Batasan dapat berkaitan dengan waktu, tenaga, ruang pribadi, komunikasi, keuangan, maupun kebutuhan emosional.



Sayangnya, banyak orang merasa bersalah ketika mulai menetapkan batasan. Mereka khawatir dianggap tidak peduli, tidak setia, tidak ramah, atau tidak cukup mencintai orang lain.



Misalnya, seseorang mungkin sudah menjalani hari yang melelahkan di tempat kerja. Ketika pasangannya meminta bantuan untuk menyelesaikan sesuatu, ia merasa tidak memiliki cukup energi. Namun, alih-alih menyampaikan kondisinya dengan jujur, ia tetap memaksakan diri karena takut mengecewakan pasangan.



Jika hal seperti ini terjadi sesekali, mungkin tidak menjadi masalah besar. Akan tetapi, ketika seseorang terus-menerus mengabaikan kapasitas dirinya demi memenuhi harapan orang lain, kelelahan dan frustrasi dapat menumpuk.



Pada akhirnya, ia mungkin menjadi lebih mudah tersinggung, kehilangan kesabaran, atau merasa bahwa hubungannya hanya berisi tuntutan.



Mengapa batasan penting secara psikologis?



Batasan membantu seseorang menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tuntutan hubungan. Dalam hubungan yang sehat, seseorang tidak harus selalu tersedia, selalu menyetujui permintaan, atau selalu mengorbankan waktunya untuk membuktikan kasih sayang.



Penelitian mengenai hubungan interpersonal dan otonomi menunjukkan pentingnya ruang bagi individu untuk tetap memiliki pilihan, preferensi, serta kendali yang wajar atas kehidupannya.



Menetapkan batasan juga membantu orang lain memahami cara memperlakukan kita. Tanpa komunikasi yang jelas, pasangan atau teman mungkin tidak menyadari bahwa perilaku tertentu membuat kita kelelahan atau merasa tidak dihargai.



Sebagai contoh, kamu dapat mengatakan, "Aku ingin membantu kamu, tetapi malam ini aku benar-benar perlu beristirahat. Bisakah kita membicarakannya besok?"



Pernyataan seperti itu bukan bentuk penolakan terhadap hubungan. Kamu sedang menyampaikan kapasitasmu secara jujur sekaligus menawarkan alternatif yang masuk akal.



Tentu saja, batasan yang sehat bukanlah alasan untuk menghindari semua tanggung jawab. Dalam hubungan, ada kalanya kita perlu menyesuaikan diri dan memberikan dukungan meskipun sedang tidak berada dalam kondisi ideal. Perbedaannya terletak pada apakah pengorbanan tersebut dilakukan secara sadar dan proporsional atau terus-menerus dipaksakan karena rasa takut dan bersalah.



Intinya, kamu tidak harus selalu mengatakan ya untuk menjadi orang yang baik. Kemampuan mengatakan tidak pada waktu yang tepat justru dapat melindungi hubungan dari kelelahan, kesalahpahaman, dan kebencian yang terpendam.



2. Kamu Tidak Menggantungkan Seluruh Kebahagiaanmu pada Orang Lain



Hubungan yang sehat dapat memberikan kebahagiaan, rasa aman, dan dukungan emosional. Namun, ada perbedaan antara menjadikan hubungan sebagai bagian penting dari kehidupan dan menjadikannya satu-satunya sumber kebahagiaan.



Ketika seseorang terlalu bergantung pada orang lain untuk merasa berharga, ia mungkin mulai mengorbankan banyak hal demi mempertahankan kedekatan. Ia takut pasangan berubah pikiran, khawatir teman-temannya menjauh, atau merasa tidak memiliki identitas ketika tidak sedang bersama orang yang disayanginya.



Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan untuk mempertahankan hubungan dapat menjadi begitu kuat sehingga seseorang mengabaikan apa yang sebenarnya ia inginkan.



Ia mungkin berhenti melakukan hobinya, menjauh dari teman-teman, menunda tujuan pribadi, atau selalu menyesuaikan pendapatnya agar tidak menimbulkan konflik.



Pada awalnya, perilaku tersebut mungkin terlihat seperti pengabdian yang luar biasa. Namun, dalam jangka panjang, seseorang dapat kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri.



Kemandirian emosional bukan berarti tidak membutuhkan siapa pun



Psikologi tidak memandang kemandirian sebagai keharusan untuk hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan, kedekatan, dan rasa memiliki.



Yang lebih penting adalah kemampuan untuk tetap memiliki identitas pribadi sambil menikmati kedekatan dengan orang lain.



Teori determinasi diri (Self-Determination Theory) yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan menempatkan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sebagai tiga kebutuhan psikologis yang penting bagi kesejahteraan manusia.



Otonomi berarti merasakan bahwa tindakan yang kita lakukan sesuai dengan pilihan dan nilai pribadi, bukan semata-mata karena tekanan dari luar. Sementara itu, keterhubungan berkaitan dengan kebutuhan untuk merasa dekat dan terhubung dengan orang lain.



Kedua kebutuhan tersebut tidak harus saling bertentangan. Seseorang dapat mencintai pasangannya sekaligus menikmati waktu sendirian. Ia dapat menghargai keluarganya tanpa harus mengikuti setiap keputusan mereka. Ia juga dapat memiliki persahabatan yang erat tanpa mengharuskan teman-temannya selalu tersedia.



Bayangkan seseorang yang tetap meluangkan waktu untuk membaca, berolahraga, belajar, atau bertemu teman meskipun sedang menjalin hubungan romantis. Ia tidak menjadikan pasangannya sebagai satu-satunya pusat kehidupannya.



Ketika pasangan sedang sibuk, ia tetap memiliki kegiatan yang bermakna. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ia tidak langsung merasa seluruh harga dirinya terancam.



Kemandirian semacam ini dapat mengurangi tekanan yang tidak perlu dalam hubungan. Pasangan tidak harus bertanggung jawab atas setiap perubahan suasana hati atau memenuhi seluruh kebutuhan emosional kita seorang diri.



Hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain, melainkan dua orang yang memilih untuk saling hadir tanpa harus kehilangan dirinya sendiri.



3. Kamu Lebih Mampu Menghindari Kebencian yang Terpendam



Pernahkah kamu melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi diam-diam berharap mereka menyadari betapa besar pengorbananmu?



Kamu terus membantu teman meskipun sedang kewalahan. Kamu selalu mengalah dalam perdebatan agar suasana tetap damai. Kamu membatalkan rencana pribadi karena pasangan membutuhkan perhatian. Kamu mengatakan tidak apa-apa meskipun sebenarnya merasa kecewa.



Kemudian, ketika orang tersebut tidak memberikan penghargaan atau perhatian seperti yang kamu harapkan, kamu mulai merasa kesal.



Kamu berpikir, "Setelah semua yang kulakukan, mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama untukku?"



Perasaan ini manusiawi. Masalahnya bukan terletak pada keinginan untuk dihargai, melainkan pada pola memberikan sesuatu melebihi kemampuan diri sambil berharap orang lain akan memahami kebutuhan yang tidak pernah disampaikan.



Dalam psikologi hubungan, kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan ketidakseimbangan dalam pertukaran dukungan, harapan yang tidak terkomunikasikan, dan perasaan bahwa usaha yang diberikan tidak dihargai.



Mengapa terlalu sering mengalah dapat menjadi masalah?



Mengalah tidak selalu buruk. Ada kalanya kompromi merupakan bentuk kedewasaan dan kepedulian. Namun, ketika seseorang selalu menjadi pihak yang mengalah, kompromi dapat berubah menjadi pengabaian diri.



Ia mungkin terlihat tenang dari luar, tetapi menyimpan rasa kecewa yang semakin besar.



Perasaan tersebut dapat muncul dalam bentuk sindiran, sikap dingin, ledakan emosi yang tidak proporsional, atau keengganan membantu ketika orang lain benar-benar membutuhkan dukungan.



Ironisnya, orang yang menjadi sasaran kemarahan itu mungkin tidak memahami penyebabnya karena selama ini ia selalu mendengar jawaban, "Tidak apa-apa."



Di sinilah sikap mementingkan diri sendiri yang sehat dapat membantu.



Ketika seseorang berani mengenali kebutuhan dan kapasitasnya sendiri, ia memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan yang lebih jujur. Ia dapat memberikan bantuan karena memang ingin membantu, bukan karena takut ditolak. Ia dapat berkompromi tanpa merasa bahwa dirinya harus selalu kalah.



Misalnya, daripada terus-menerus menyetujui permintaan pasangan, seseorang dapat mengatakan, "Aku ingin kita saling mendukung, tetapi akhir-akhir ini aku merasa kewalahan karena hampir semua urusan ini menjadi tanggung jawabku. Bisakah kita membaginya dengan lebih seimbang?"



Pernyataan tersebut membuka ruang untuk berdiskusi tanpa harus menunggu sampai kemarahan menumpuk.



Perlu dipahami bahwa menetapkan batasan tidak menjamin semua konflik akan hilang. Orang lain mungkin tetap kecewa, dan kita pun terkadang perlu menerima bahwa kebutuhan kedua pihak tidak selalu dapat dipenuhi sekaligus.



Namun, komunikasi yang jujur memberikan kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi luka emosional yang lebih dalam.



Memberikan sesuatu dengan tulus tidak berarti kamu harus terus-menerus memberikan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak sanggup kamu berikan.



4. Kamu Dapat Membangun Hubungan yang Lebih Setara



Hubungan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh besarnya rasa cinta, tetapi juga oleh bagaimana kedua pihak memperlakukan satu sama lain.



Ketika seseorang terlalu sering mengorbankan dirinya, hubungan dapat berkembang menjadi tidak seimbang. Satu pihak terbiasa menerima bantuan, perhatian, dan pengertian, sementara pihak lainnya terus berusaha memenuhi kebutuhan tersebut.



Pola ini tidak selalu muncul karena salah satu orang sengaja bersikap egois. Terkadang, ketidakseimbangan terbentuk secara perlahan karena kebiasaan yang tidak pernah dibicarakan.



Sebagai contoh, dalam sebuah persahabatan, selalu ada satu orang yang menghubungi terlebih dahulu, merencanakan pertemuan, mendengarkan masalah, dan berusaha memperbaiki hubungan ketika terjadi konflik.



Pada awalnya, ia mungkin tidak keberatan. Namun, setelah berlangsung cukup lama, ia mulai bertanya-tanya apakah persahabatan tersebut benar-benar berjalan dua arah.



Kesetaraan bukan berarti semuanya harus dibagi tepat 50:50



Hubungan yang sehat tidak selalu memiliki pembagian usaha yang persis sama setiap hari. Dalam situasi tertentu, salah satu pihak mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan karena sedang menghadapi masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau tekanan hidup lainnya.



Yang lebih penting adalah adanya rasa saling menghargai, kesediaan untuk berkontribusi, dan kemampuan menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.



Dalam penelitian mengenai hubungan dekat, persepsi tentang keadilan dan responsivitas pasangan—yakni sejauh mana seseorang merasa dipahami, dihargai, dan diperhatikan—merupakan aspek penting dalam kualitas hubungan.



Sikap mementingkan diri sendiri yang sehat membantu seseorang menyadari bahwa kebutuhan pribadinya juga layak mendapatkan perhatian.



Ia tidak harus terus menjadi orang yang paling pengertian. Ia boleh meminta bantuan, mengungkapkan kekecewaan, dan berharap orang lain ikut bertanggung jawab terhadap hubungan yang mereka bangun bersama.



Contohnya, jika kamu selalu menjadi pihak yang memulai percakapan dengan seorang teman, kamu dapat berhenti sejenak dan memperhatikan pola hubungan tersebut. Kamu juga dapat mengungkapkan bahwa kamu ingin inisiatif dan usaha datang dari kedua belah pihak.



Tujuannya bukan menguji kesetiaan orang lain melalui permainan diam-diam. Tujuannya adalah memahami apakah hubungan itu memungkinkan adanya timbal balik yang sehat.



Hal serupa berlaku dalam hubungan romantis. Kamu boleh memiliki tujuan karier, rencana keuangan, minat, dan aspirasi pribadi. Pasangan yang menghargaimu tidak harus selalu memiliki tujuan yang sama, tetapi idealnya bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan kepentinganmu.



Tentu saja, kesetaraan tidak berarti semua keinginan harus dituruti. Kedua pihak tetap perlu bernegosiasi, menghormati komitmen, dan bertanggung jawab atas keputusan bersama.



Ketika kamu berhenti menganggap kebutuhanmu sebagai sesuatu yang selalu boleh dikorbankan, kamu memberikan kesempatan bagi hubungan untuk menjadi lebih seimbang dan saling menghargai.



5. Kamu Menjadi Lebih Mampu Mengelola Emosi dan Menghadapi Konflik



Banyak orang berusaha mempertahankan kedamaian dalam hubungan dengan menghindari konflik. Mereka menahan pendapat, menyembunyikan kekecewaan, dan berpura-pura setuju agar tidak memicu pertengkaran.



Strategi ini terkadang dapat membantu meredakan situasi untuk sementara. Namun, jika dilakukan terus-menerus, persoalan yang sebenarnya tidak pernah mendapatkan penyelesaian.



Mengutamakan kesejahteraan diri secara sehat membantu seseorang memahami bahwa ketenangan sesaat tidak selalu lebih penting daripada kejujuran jangka panjang.



Seseorang yang menghargai kebutuhan pribadinya cenderung memiliki alasan untuk belajar mengomunikasikan ketidaknyamanan sebelum masalah membesar. Ia juga dapat menyadari kapan dirinya terlalu lelah untuk berdiskusi dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.



Mengapa mengenali kebutuhan diri membantu pengelolaan emosi?



Emosi sering kali memberikan informasi mengenai pengalaman kita. Rasa kecewa dapat menunjukkan adanya harapan yang tidak terpenuhi. Kemarahan dapat muncul ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil. Kelelahan dapat menjadi tanda bahwa tuntutan yang dihadapi sudah melampaui kapasitas saat ini.



Tentu saja, emosi tidak selalu memberikan gambaran yang sepenuhnya akurat. Seseorang dapat merasa ditolak ketika orang lain sebenarnya hanya sedang sibuk. Karena itu, penting untuk memahami emosi tanpa langsung menganggap semua penafsiran kita benar.



Sikap mementingkan diri sendiri yang sehat mendorong seseorang untuk bertanya kepada dirinya sendiri: Apa yang sedang kurasakan? Apa yang kubutuhkan? Apakah kebutuhan itu dapat disampaikan tanpa menyalahkan orang lain?



Pertanyaan tersebut dapat membantu seseorang merespons dengan lebih terarah daripada bereaksi secara impulsif.



Sebagai contoh, bayangkan pasanganmu membatalkan rencana pertemuan karena pekerjaan yang mendesak. Kamu merasa kecewa karena sudah menantikan waktu bersama.



Kamu dapat langsung menyimpulkan bahwa pasangan tidak peduli dan melontarkan tuduhan. Namun, kamu juga dapat mengakui kekecewaan tersebut sambil mencari penjelasan yang lebih lengkap.



Kamu bisa berkata, "Aku mengerti pekerjaanmu penting. Aku hanya kecewa karena sudah menantikan waktu bersama. Bisakah kita menentukan waktu pengganti?"



Dalam situasi ini, kamu tidak mengabaikan perasaan sendiri, tetapi juga tidak menganggap pasangan sebagai musuh.



Kemampuan seperti ini berkaitan dengan regulasi emosi, yaitu proses mengenali dan mengelola respons emosional agar tindakan kita tetap sesuai dengan situasi dan tujuan yang ingin dicapai.



Selain itu, mengambil jeda ketika emosi sedang memuncak dapat membantu mencegah perkataan atau tindakan yang merusak hubungan.



Namun, ada perbedaan antara mengambil jeda untuk menenangkan diri dan menggunakan diam sebagai hukuman. Jeda yang sehat disertai komunikasi yang jelas, misalnya, "Aku sedang terlalu emosional untuk membicarakan ini dengan baik. Aku ingin menenangkan diri terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan pembicaraan nanti."



Dengan demikian, mengutamakan diri sendiri tidak harus membuat seseorang menjadi defensif atau sulit diajak berdiskusi. Sebaliknya, jika dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab, hal itu dapat membantu seseorang menghadapi konflik secara lebih dewasa.



6. Kamu Dapat Mencintai Orang Lain Tanpa Kehilangan Identitas Diri



Salah satu risiko terbesar ketika seseorang terlalu berfokus pada kebutuhan orang lain adalah kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri.



Hal ini dapat terjadi secara perlahan. Seseorang mulai mengubah pendapat agar disukai pasangannya. Ia meninggalkan hobi karena khawatir dianggap tidak memiliki cukup waktu untuk hubungan. Ia menyembunyikan ambisi karena takut membuat orang yang disayanginya merasa terancam.



Lama-kelamaan, ia mungkin kesulitan menjawab pertanyaan sederhana: Apa yang sebenarnya aku inginkan?



Kehilangan identitas diri tidak selalu berarti hubungan tersebut buruk. Kadang-kadang, seseorang memang sedang berusaha menyesuaikan diri dengan fase kehidupan baru. Namun, jika penyesuaian tersebut selalu mengorbankan nilai, minat, dan aspirasi pribadinya, hubungan dapat terasa semakin membatasi.



Kedekatan dan identitas pribadi dapat berjalan berdampingan



Dalam psikologi hubungan, gagasan mengenai diferensiasi diri menekankan kemampuan seseorang untuk mempertahankan rasa identitas dan mengelola respons emosional ketika berada dalam hubungan yang dekat.



Artinya, seseorang dapat tetap terhubung secara emosional dengan orang lain tanpa harus mengadopsi semua pendapat, keinginan, atau keputusan mereka.



Kamu dapat mencintai seseorang sekaligus memiliki pandangan politik, minat, tujuan karier, atau cara menghabiskan waktu yang berbeda. Kamu dapat mempertimbangkan masukan pasangan tanpa menyerahkan seluruh hak untuk menentukan kehidupanmu sendiri.



Identitas yang kuat juga tidak berarti kamu harus selalu keras kepala. Seseorang yang mengenal dirinya dengan baik tetap dapat belajar, berubah pikiran, dan menerima kritik. Perbedaannya adalah perubahan tersebut dilakukan melalui pertimbangan yang sadar, bukan semata-mata karena takut kehilangan penerimaan orang lain.



Misalnya, seorang perempuan yang menyukai pekerjaannya tidak harus berhenti mengejar karier hanya karena pasangannya memiliki pandangan berbeda mengenai kesuksesan. Keduanya dapat berdiskusi tentang tujuan bersama, pembagian tanggung jawab, dan kompromi yang masuk akal tanpa menganggap aspirasi salah satu pihak tidak penting.



Demikian pula, seseorang yang menikmati waktu sendiri tidak harus merasa bersalah karena membutuhkan ruang untuk membaca, berolahraga, atau sekadar beristirahat.



Memiliki kehidupan pribadi yang bermakna dapat membantu seseorang membawa lebih banyak pengalaman, perspektif, dan energi ke dalam hubungan. Hubungan tidak lagi menjadi satu-satunya tempat untuk mendapatkan identitas atau tujuan hidup.



Ketika kedua pihak memiliki ruang untuk berkembang, mereka juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling mengenal sebagai individu yang terus berubah.



Pada akhirnya, cinta yang sehat bukan tentang membuat dua orang menjadi sama dalam segala hal. Cinta yang sehat memungkinkan dua individu tetap berbeda sambil membangun sesuatu yang bermakna bersama.



Kamu tidak harus mengecilkan dirimu agar orang lain merasa nyaman mencintaimu. Hubungan yang baik seharusnya menyediakan ruang bagi kedua pihak untuk tumbuh.



Bagaimana Menerapkan Sikap Mementingkan Diri Sendiri yang Sehat dalam Kehidupan Sehari-hari?



Memahami pentingnya sikap mementingkan diri sendiri yang sehat merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah menerapkannya tanpa berubah menjadi seseorang yang mengabaikan kebutuhan orang lain.



Berikut beberapa cara praktis yang dapat kamu mulai.



1. Kenali kebutuhanmu sebelum menyetujui permintaan orang lain



Ketika seseorang meminta bantuan, jangan langsung menjawab ya hanya karena kamu takut mengecewakannya.



Berikan dirimu waktu untuk mempertimbangkan apakah kamu benar-benar memiliki waktu, tenaga, dan kapasitas emosional untuk membantu.



Kamu dapat bertanya kepada diri sendiri, "Apakah aku ingin melakukan ini, atau aku hanya takut orang tersebut akan marah jika aku menolak?"



Jawabannya tidak selalu sederhana. Terkadang, kita memang perlu melakukan sesuatu yang tidak terlalu kita sukai demi tanggung jawab atau komitmen. Namun, mengenali motivasi diri dapat membantu membedakan tanggung jawab yang sehat dari kebiasaan mengabaikan kebutuhan pribadi.



2. Belajar mengatakan tidak dengan sopan dan jelas



Kamu tidak perlu memberikan penjelasan panjang untuk setiap keputusan yang kamu buat.



Kamu dapat berkata, "Terima kasih sudah mengajakku, tetapi kali ini aku tidak bisa ikut."



Atau, "Aku ingin membantu, tetapi aku tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikannya hari ini."



Penolakan yang sehat tidak harus disertai kemarahan, penghinaan, atau sikap merendahkan. Kamu tetap dapat menghormati perasaan orang lain sambil mempertahankan keputusanmu.



3. Jangan mengharapkan orang lain membaca pikiranmu



Orang yang menyayangimu belum tentu mengetahui semua kebutuhanmu secara otomatis.



Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak dukungan, perhatian, atau waktu bersama, sampaikan hal tersebut secara langsung.



Daripada berharap pasangan menyadari bahwa kamu sedang kelelahan, katakan bahwa kamu membutuhkan bantuan. Daripada diam-diam kecewa karena teman tidak menghubungimu, bicarakan bagaimana kamu memaknai persahabatan tersebut.



Komunikasi yang jelas mengurangi kebutuhan untuk mengandalkan dugaan dan harapan yang tidak pernah dibicarakan.



4. Pertahankan kegiatan yang bermakna bagi dirimu



Sisihkan waktu untuk hal-hal yang mendukung kesejahteraanmu, seperti beristirahat, menjalankan hobi, berolahraga, belajar, atau menjalin hubungan dengan teman dan keluarga.



Kegiatan tersebut bukan selalu bentuk pelarian dari hubungan. Justru, kegiatan yang bermakna dapat membantu menjaga keseimbangan hidup sehingga hubungan tidak harus menanggung seluruh kebutuhan psikologis seseorang.



5. Periksa apakah pengorbananmu dilakukan secara sukarela



Pengorbanan dapat menjadi bagian indah dari cinta. Ada kalanya kita mengubah rencana, membantu orang lain saat lelah, atau menunda keinginan pribadi karena seseorang sedang membutuhkan dukungan.



Pertanyaan pentingnya adalah apakah pengorbanan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kesediaan atau karena kamu merasa tidak memiliki pilihan.



Jika kamu terus-menerus takut ditinggalkan setiap kali menolak permintaan, mungkin ada pola hubungan atau keyakinan pribadi yang perlu kamu pahami lebih dalam.



6. Hormati batasan orang lain sebagaimana kamu ingin batasanmu dihormati



Sikap mementingkan diri sendiri yang sehat bukanlah izin untuk menuntut semua orang memenuhi keinginanmu.



Jika kamu ingin mendapatkan ruang pribadi, orang lain juga berhak memilikinya. Jika kamu ingin didengarkan, kamu juga perlu bersedia mendengarkan. Jika kamu ingin pendapatmu dihargai, kamu perlu memberikan penghargaan yang sama terhadap pendapat orang lain.



Hubungan yang sehat dibangun melalui penghormatan timbal balik, bukan melalui persaingan mengenai siapa yang paling banyak berkorban atau siapa yang paling berhak mendapatkan perhatian.



Perbedaan antara Egoisme yang Sehat dan Egoisme yang Merugikan



Agar konsep ini tidak disalahartikan, penting untuk membedakan perilaku yang mendukung kesejahteraan diri dari perilaku yang merusak hubungan.



Egoisme yang sehat:



Mengenali kebutuhan diri sendiri sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain.



Mengatakan tidak ketika kapasitas diri terbatas.



Menyampaikan perasaan dan keinginan secara jujur.



Mengambil tanggung jawab atas keputusan dan emosi sendiri.



Mempertahankan identitas pribadi tanpa mengendalikan kehidupan pasangan.



Bersedia berkompromi ketika kompromi tersebut masuk akal dan tidak terus-menerus merugikan satu pihak.



Egoisme yang merugikan:



Menganggap kebutuhan sendiri selalu lebih penting daripada kebutuhan orang lain.



Menggunakan batasan sebagai alasan untuk menghindari semua tanggung jawab.



Mengharapkan orang lain selalu mengalah.



Mengabaikan perasaan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi.



Menggunakan rasa bersalah, ancaman, atau manipulasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.



Menuntut kebebasan bagi diri sendiri tetapi menolak memberikan kebebasan yang sama kepada orang lain.



Perbedaan utamanya terletak pada penghormatan, tanggung jawab, dan keseimbangan.



Egoisme yang sehat mengakui bahwa diri sendiri juga manusia yang memiliki kebutuhan. Egoisme yang merugikan menganggap kebutuhan orang lain tidak penting.



Karena itu, mengutamakan diri sendiri bukan berarti kamu harus selalu memilih dirimu dalam setiap situasi. Artinya, kamu tidak lagi menganggap dirimu sebagai satu-satunya orang yang boleh dikorbankan ketika terjadi konflik kepentingan.



Kesimpulan: Hubungan yang Sehat Tidak Menuntutmu Menghilangkan Dirimu Sendiri



Sikap mementingkan diri sendiri sering kali mendapatkan reputasi buruk karena masyarakat cenderung mengaitkan cinta dengan pengorbanan dan kebaikan dengan kesediaan untuk selalu mengalah.



Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar pengorbanan. Hubungan membutuhkan kejujuran, rasa hormat, komunikasi yang baik, batasan yang jelas, dan kemampuan kedua pihak untuk mempertahankan kesejahteraan masing-masing.



Seperti yang telah dibahas, sikap mementingkan diri sendiri yang sehat dapat membantu seseorang menetapkan batasan, membangun kemandirian emosional, mengurangi kebencian yang terpendam, menciptakan hubungan yang lebih setara, mengelola emosi dengan lebih baik, dan mempertahankan identitas pribadi.



Semua hal tersebut dapat memberikan landasan yang lebih kuat bagi hubungan jangka panjang.



Namun, penting untuk diingat bahwa sikap ini bukan jaminan bahwa setiap hubungan akan bertahan atau selalu berjalan harmonis. Ada hubungan yang tetap berakhir meskipun kedua pihak sudah berusaha berkomunikasi dan menghormati satu sama lain. Ada pula situasi ketika kebutuhan kedua pihak memang tidak lagi sejalan.



Tujuan dari sikap mementingkan diri sendiri yang sehat bukanlah memastikan semua orang tetap menyukaimu. Tujuannya adalah membantumu membangun hubungan yang memungkinkan kepedulian terhadap orang lain dan penghormatan terhadap diri sendiri berjalan beriringan.



Kamu boleh menjadi orang yang baik tanpa selalu tersedia. Kamu boleh mencintai seseorang tanpa menyerahkan seluruh identitasmu. Kamu boleh membantu orang lain tanpa mengabaikan kebutuhan dasarmu sendiri.



Dan kamu boleh memilih untuk beristirahat, menetapkan batasan, atau mengejar tujuan pribadi tanpa harus menganggap dirimu sebagai orang yang egois.



Pada akhirnya, mencintai orang lain dengan baik tidak mengharuskanmu berhenti mencintai dirimu sendiri.



Hubungan yang paling sehat bukanlah hubungan ketika seseorang terus-menerus menghilangkan kebutuhannya demi mempertahankan orang lain. Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika kedua pihak dapat hadir secara tulus, memberikan dukungan dengan sukarela, menyampaikan kebutuhan dengan jujur, dan tetap memiliki ruang untuk menjadi diri mereka sendiri.



