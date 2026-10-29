6 Alasan Mengapa Mengasuh Anak Terasa Begitu Melelahkan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang merasa lelah ketika mengurus anak / foto: Magnific/syda_productions

JawaPos.com - Mengasuh anak sering kali digambarkan sebagai pengalaman yang penuh kebahagiaan. Ada tawa, pelukan, momen-momen lucu, serta rasa bangga ketika melihat anak tumbuh dan berkembang.

Namun, di balik semua itu, ada kenyataan yang mungkin jarang dibicarakan: mengasuh anak bisa terasa sangat melelahkan.



Bukan hanya tubuh yang lelah setelah seharian mengurus anak. Pikiran juga bisa terasa penuh. Ada banyak hal yang harus dipikirkan, diingat, direncanakan, diawasi, dan diselesaikan. Bahkan ketika anak sedang tidur, pikiran orang tua belum tentu benar-benar beristirahat.



Dalam psikologi, kondisi ini bukan sekadar persoalan "kurang kuat" atau "kurang bersyukur". Pengasuhan memang membawa tuntutan fisik, emosional, kognitif, dan sosial yang besar.



American Psychological Association (APA) mencatat bahwa orang tua anak di bawah 18 tahun secara konsisten melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan sebagian orang yang tidak memiliki anak. Dalam beberapa kondisi, stres pengasuhan yang berlangsung terus-menerus dapat berkembang menjadi parental burnout, yang ditandai oleh kelelahan emosional dan fisik, munculnya jarak emosional dengan anak, serta perasaan tidak efektif sebagai orang tua.



Lantas, mengapa mengasuh anak bisa terasa begitu menguras energi?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.



1. Orang tua hampir tidak pernah benar-benar "mematikan" pikirannya



Salah satu sumber kelelahan terbesar dalam pengasuhan adalah sesuatu yang tidak selalu terlihat: beban mental atau mental load.



Mengurus anak bukan hanya tentang melakukan pekerjaan secara fisik. Ada pekerjaan kognitif yang terus berlangsung di belakang layar.



Misalnya:



Apakah anak sudah makan?



Besok harus membawa apa ke sekolah?



Kapan harus membeli popok?



Apakah pakaian anak sudah dicuci?



Apakah anak sudah mengerjakan tugas?



Kapan harus membawa anak ke dokter?



Apakah persediaan makanan di rumah masih cukup?



Bagaimana jadwal kegiatan anak minggu depan?



Apakah anak mengalami perubahan perilaku akhir-akhir ini?



Daftar tersebut mungkin terlihat sederhana jika dilihat satu per satu. Masalahnya, semua pertanyaan itu dapat muncul secara bersamaan dan berulang setiap hari.



Penelitian mengenai beban kognitif dalam pengasuhan menggambarkan mental load sebagai proses yang mencakup mengantisipasi, merencanakan, mengorganisasi, dan memantau berbagai kebutuhan keluarga. Dengan kata lain, orang tua tidak hanya melakukan pekerjaan, tetapi juga harus terus mengingat pekerjaan apa yang perlu dilakukan berikutnya.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang bisa merasa lelah meskipun sepanjang hari "hanya berada di rumah bersama anak".



Tubuh mungkin tidak melakukan pekerjaan berat seperti mengangkat barang di gudang, tetapi otak terus bekerja.



Mengapa hal ini begitu melelahkan?



Otak membutuhkan perhatian dan energi untuk mempertahankan banyak hal dalam pikiran.



Ketika orang tua harus berpindah dari satu kebutuhan anak ke kebutuhan lainnya, perhatian menjadi terus terpecah.



Belum selesai memikirkan makan siang, anak menangis.



Belum selesai menenangkan anak, ada pekerjaan rumah.



Belum selesai membereskan rumah, anak meminta bantuan.



Belum selesai membantu pekerjaan sekolah anak, tiba-tiba sudah waktunya mandi dan tidur.



Hari akhirnya terasa seperti rangkaian tugas yang tidak pernah benar-benar selesai.



Dan yang melelahkan bukan hanya banyaknya pekerjaan tersebut, tetapi kenyataan bahwa selalu ada pekerjaan berikutnya yang menunggu.



2. Mengasuh anak membutuhkan regulasi emosi yang terus-menerus



Anak belum memiliki kemampuan mengelola emosi seperti orang dewasa.



Mereka bisa menangis karena hal yang menurut orang tua sangat kecil. Mereka bisa marah karena tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Mereka dapat berteriak, menolak, tantrum, atau berubah dari tertawa menjadi menangis hanya dalam waktu singkat.



Bagi orang tua, menghadapi situasi tersebut membutuhkan lebih dari sekadar kesabaran.



Orang tua juga harus mengatur emosinya sendiri.



Ketika anak berteriak, orang tua harus berusaha tidak ikut berteriak.



Ketika anak sulit makan, orang tua harus menahan frustrasi.



Ketika anak melakukan kesalahan yang sama berulang kali, orang tua perlu mencoba menjelaskan lagi.



Ketika tubuh sudah sangat lelah, orang tua tetap diharapkan memberikan respons yang aman dan penuh kasih.



Inilah yang membuat pengasuhan memiliki beban emosional yang besar.



Orang tua bukan hanya menghadapi emosi anak, tetapi juga harus mengelola emosi dirinya sendiri ketika menghadapi emosi tersebut.



Penelitian tentang parental burnout menunjukkan bahwa kelelahan emosional merupakan salah satu komponen penting dari burnout dalam pengasuhan. Ketika kelelahan semakin berat, seseorang dapat mulai mengalami jarak emosional dengan anak dan merasa semakin tidak efektif dalam menjalankan peran sebagai orang tua.



Menahan emosi juga membutuhkan energi



Bayangkan seseorang sedang sangat marah tetapi harus tetap berbicara dengan tenang.



Atau seseorang sedang ingin menangis tetapi harus tetap menemani anak.



Atau seseorang sedang sangat lelah tetapi tetap harus terlihat sabar.



Hal tersebut bukan berarti orang tua harus selalu tenang dan tidak boleh marah.



Justru, manusia memang memiliki batas.



Namun, tuntutan untuk terus mengendalikan respons emosional membuat pengasuhan menjadi pekerjaan psikologis yang berat.



Karena itu, tidak mengherankan jika setelah anak akhirnya tidur, orang tua merasa ingin duduk diam tanpa melakukan apa pun.



Bukan karena tidak menyayangi anak.



Melainkan karena energi emosionalnya sudah terkuras.



3. Kurang tidur membuat semuanya terasa jauh lebih berat



Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat.



Tidur berkaitan erat dengan kemampuan seseorang mengatur emosi, mempertahankan perhatian, berpikir fleksibel, dan menghadapi tekanan sehari-hari.



Masalahnya, kehidupan bersama anak—terutama pada masa bayi dan anak usia dini—sering membuat tidur orang tua terganggu.



Anak bangun tengah malam.



Anak sulit tidur.



Anak sakit.



Anak bermimpi buruk.



Anak meminta ditemani.



Atau bahkan setelah anak tidur, orang tua masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah atau pekerjaan lainnya.



Akibatnya, waktu tidur dapat berkurang atau menjadi terfragmentasi.



Penelitian terbaru mengenai parental burnout juga menemukan kaitan penting antara masalah tidur anak, gangguan tidur orang tua, dan kelelahan dalam pengasuhan. Gangguan tidur yang berlangsung lama dapat mengurangi sumber daya psikologis yang dibutuhkan orang tua untuk menghadapi tuntutan sehari-hari.



Kurang tidur dapat memperkecil "ruang kesabaran"



Ketika seseorang cukup tidur, masalah kecil biasanya masih bisa ditoleransi.



Anak menumpahkan air?



"Bereskan saja."



Anak merengek?



"Coba kita bicarakan."



Tetapi ketika seseorang sudah kelelahan, masalah yang sama bisa terasa jauh lebih besar.



Tumpahan air terasa seperti bencana.



Tangisan anak terasa sangat mengganggu.



Pertanyaan yang sama untuk kesepuluh kalinya terasa tidak tertahankan.



Ini bukan berarti orang tua tiba-tiba menjadi buruk.



Kondisi tubuh dan otak memang memengaruhi kemampuan seseorang dalam menghadapi stres.



Karena itu, kadang-kadang solusi untuk orang tua yang terlalu lelah bukanlah "harus lebih sabar", tetapi mendapatkan kesempatan untuk benar-benar beristirahat.



4. Standar menjadi "orang tua yang baik" bisa sangat tinggi



Alasan berikutnya bersifat psikologis: ekspektasi.



Banyak orang tua tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar anak. Mereka juga ingin menjadi orang tua yang baik, sabar, hadir, perhatian, mendidik, kreatif, dan mampu memberikan masa depan terbaik bagi anak.



Keinginan tersebut pada dasarnya positif.



Namun, masalah muncul ketika standar tersebut menjadi terlalu tinggi.



Misalnya, orang tua merasa:



"Seharusnya saya tidak boleh marah."



"Seharusnya saya selalu punya waktu bermain dengan anak."



"Seharusnya saya bisa membuat anak bahagia."



"Seharusnya saya tahu apa yang dibutuhkan anak."



"Seharusnya rumah selalu rapi."



"Seharusnya saya bisa bekerja sekaligus menjadi orang tua yang sempurna."



Kata "seharusnya" dapat menjadi sangat melelahkan.



APA juga menyoroti bahwa perfeksionisme dan tekanan terhadap diri sendiri berkaitan dengan risiko burnout yang lebih tinggi pada orang tua. Ekspektasi yang tidak realistis dapat menambah beban yang sebenarnya sudah berat.



Masalahnya bukan keinginan menjadi orang tua yang baik



Yang perlu diperhatikan adalah ketika standar "orang tua baik" berubah menjadi standar "orang tua sempurna".



Padahal, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna.



Anak membutuhkan orang tua yang cukup hadir, aman, responsif, dan mampu memperbaiki hubungan ketika terjadi kesalahan.



Orang tua bisa kehilangan kesabaran.



Orang tua bisa membuat keputusan yang kurang tepat.



Orang tua bisa membutuhkan waktu sendiri.



Semua itu tidak otomatis membuat seseorang menjadi orang tua yang buruk.



Justru, memberikan ruang untuk menjadi manusia biasa dapat membantu mengurangi tekanan psikologis dalam pengasuhan.



5. Beban pengasuhan terasa jauh lebih berat ketika dukungan tidak mencukupi



Mengasuh anak tidak dirancang untuk dilakukan sendirian.



Namun, dalam kehidupan modern, banyak orang tua menjalankan berbagai peran sekaligus.



Mereka mungkin harus:



bekerja,



mengurus rumah,



mengurus anak,



mengatur keuangan,



menjaga hubungan dengan pasangan,



memenuhi kebutuhan keluarga,



sekaligus berusaha menjaga kesehatan dan kehidupan pribadi.



Jika semua tanggung jawab tersebut bertumpuk pada satu atau dua orang tanpa dukungan yang cukup, sumber daya psikologis akan lebih cepat terkuras.



Dalam model psikologi mengenai parental burnout, risiko burnout dipahami sebagai ketidakseimbangan antara tuntutan pengasuhan dan sumber daya yang tersedia untuk menghadapinya. Tuntutan dapat berupa banyaknya pekerjaan rumah, kurangnya dukungan pasangan, kurangnya bantuan eksternal, serta ekspektasi yang tinggi. Sebaliknya, dukungan sosial, hubungan pengasuhan bersama yang positif, waktu untuk beristirahat, dan self-compassion dapat menjadi sumber daya pelindung.



Dukungan bukan kemewahan



Bantuan dari pasangan, keluarga, teman, pengasuh, atau lingkungan sosial dapat memberikan perbedaan besar.



Kadang-kadang orang tua tidak membutuhkan solusi rumit.



Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mengatakan:



"Biarkan saya menjaga anak sebentar. Kamu istirahat."



Kalimat sederhana seperti itu dapat memberi kesempatan bagi orang tua untuk memulihkan energinya.



Sebaliknya, ketika seseorang merasa semua tanggung jawab harus ditanggung sendiri, tekanan dapat semakin besar.



Karena itu, jika seorang ibu atau ayah merasa sangat lelah, pertanyaannya tidak selalu harus:



"Apa yang salah dengan saya?"



Pertanyaan yang lebih membantu mungkin:



"Apakah saya memiliki cukup dukungan untuk semua tuntutan yang sedang saya jalani?"



6. Pengasuhan tidak pernah benar-benar selesai



Ini mungkin salah satu alasan paling sederhana sekaligus paling melelahkan.



Banyak pekerjaan memiliki titik akhir.



Ketika jam kerja selesai, seseorang dapat meninggalkan kantor.



Ketika sebuah tugas selesai, seseorang dapat mencoretnya dari daftar.



Tetapi pengasuhan berbeda.



Anak tetap membutuhkan perhatian besok.



Dan lusa.



Dan minggu depan.



Bahkan ketika satu tahap selesai, tahap berikutnya muncul.



Bayi mulai tidur lebih baik, tetapi mulai belajar berjalan.



Anak mulai mandiri, tetapi memasuki fase sekolah.



Anak mulai bisa mengurus dirinya sendiri, tetapi muncul persoalan sosial dan emosional.



Ketika anak semakin besar, jenis tantangannya berubah.



Karena itu, pengasuhan memiliki karakter tuntutan yang terus berlangsung dan berubah-ubah.



Jika tekanan tinggi berlangsung terlalu lama sementara kesempatan untuk memulihkan diri sangat sedikit, seseorang dapat bergerak dari kelelahan biasa menuju parental burnout.



Penelitian mengenai proses parental burnout menunjukkan bahwa kelelahan emosional dapat menjadi tahap awal yang kemudian berkaitan dengan meningkatnya jarak emosional dan perasaan tidak efektif sebagai orang tua.



Inilah mengapa libur sehari belum tentu langsung menyelesaikan semuanya



Seseorang mungkin mendapatkan satu hari tanpa anak.



Namun, jika selama berbulan-bulan ia mengalami kurang tidur, beban mental tinggi, konflik, kurang dukungan, dan tekanan untuk selalu menjadi sempurna, satu hari istirahat mungkin belum cukup untuk mengembalikan energi.



Pemulihan psikologis membutuhkan lebih dari sekadar "tidur sebentar".



Yang dibutuhkan terkadang adalah perubahan pada sumber tekanan itu sendiri.



Misalnya pembagian tugas yang lebih adil, dukungan sosial yang lebih besar, ekspektasi yang lebih realistis, waktu pribadi yang konsisten, atau bantuan profesional ketika kondisi sudah sangat berat.



Lelah Mengasuh Anak Bukan Berarti Tidak Menyayangi Anak



Salah satu hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa rasa lelah dan rasa sayang dapat muncul bersamaan.



Seseorang dapat sangat mencintai anaknya sekaligus merasa kewalahan.



Orang tua dapat merasa bersyukur memiliki anak sekaligus membutuhkan waktu sendirian.



Orang tua dapat menikmati kebersamaan dengan anak sekaligus merasa lega ketika anak akhirnya tidur.



Tidak ada kontradiksi di sana.



Cinta tidak membuat seseorang memiliki energi yang tidak terbatas.



Justru karena pengasuhan melibatkan begitu banyak energi fisik, mental, dan emosional, kelelahan merupakan respons yang masuk akal ketika tuntutan melebihi sumber daya yang tersedia.



Kapan rasa lelah perlu diperhatikan lebih serius?



Kelelahan sesekali merupakan bagian yang wajar dari kehidupan sebagai orang tua.



Namun, perlu diperhatikan jika kelelahan berlangsung terus-menerus dan mulai mengubah cara seseorang menjalani kehidupan atau berhubungan dengan anak.



Beberapa tanda yang patut diperhatikan antara lain:



merasa sangat lelah hampir setiap hari,



merasa tidak mampu lagi menjalankan peran sebagai orang tua,



semakin sering ingin menjauh dari anak,



merasa mati rasa secara emosional,



terus-menerus merasa gagal sebagai orang tua,



mudah marah atau kehilangan kendali,



kehilangan rasa menikmati aktivitas yang sebelumnya menyenangkan,



merasa pengasuhan hanya menjadi beban,



atau muncul keinginan kuat untuk melarikan diri dari semuanya.



Parental burnout bukan sekadar "butuh liburan". Penelitian menggambarkannya sebagai kondisi yang berkaitan dengan kelelahan emosional dan fisik, jarak emosional, serta menurunnya rasa pencapaian sebagai orang tua.



Jika kondisi tersebut terasa berat, menetap, atau sampai menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan diri sendiri maupun anak, mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater adalah langkah yang tepat.



Apa yang Bisa Dilakukan Orang Tua?



Mengurangi kelelahan pengasuhan bukan berarti harus menjadi orang tua yang lebih kuat.



Sering kali yang dibutuhkan justru adalah mengurangi beban dan menambah sumber daya.



Beberapa langkah yang dapat membantu:



1. Turunkan standar yang tidak realistis



Rumah tidak harus selalu rapi.



Makanan tidak harus selalu sempurna.



Setiap hari tidak harus diisi aktivitas edukatif.



Orang tua tidak harus selalu sabar.



Menjadi orang tua yang cukup baik lebih realistis daripada berusaha menjadi orang tua yang sempurna.



2. Belajar meminta bantuan



Meminta bantuan bukan tanda kegagalan.



Jika ada pasangan, keluarga, teman, atau orang lain yang dapat dipercaya, berkomunikasilah secara jelas mengenai bantuan yang dibutuhkan.



Bukan hanya:



"Aku capek."



Tetapi:



"Tolong temani anak selama satu jam supaya saya bisa tidur."



Permintaan yang spesifik sering kali lebih mudah dipenuhi.



3. Berikan waktu pemulihan yang nyata



Waktu untuk diri sendiri bukan harus sesuatu yang mewah.



Bisa berupa tidur tanpa gangguan, berjalan kaki, membaca, mandi dengan tenang, berolahraga, berbicara dengan teman, atau sekadar duduk tanpa harus memenuhi kebutuhan orang lain.



Yang penting adalah adanya kesempatan untuk memulihkan energi.



4. Perhatikan pembagian tanggung jawab



Jika ada pasangan, pembagian pengasuhan sebaiknya tidak hanya berbicara tentang siapa yang "membantu".



Pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama.



Termasuk pekerjaan yang tidak terlihat seperti merencanakan kebutuhan anak, mengingat jadwal, memantau sekolah, dan memikirkan kebutuhan keluarga.



5. Berhenti menganggap istirahat sebagai sesuatu yang harus "diperoleh"



Orang tua tidak harus menyelesaikan semua pekerjaan terlebih dahulu baru boleh beristirahat.



Sebab, daftar pekerjaan rumah hampir tidak pernah benar-benar selesai.



Jika menunggu semuanya selesai, waktu untuk beristirahat mungkin tidak pernah datang.



Kesimpulan



Mengasuh anak terasa melelahkan bukan karena seseorang tidak cukup kuat menjadi orang tua.



Ada alasan psikologis yang sangat masuk akal di baliknya.



Pertama, orang tua harus membawa beban mental yang terus berjalan.



Kedua, mereka harus mengatur emosi sendiri sekaligus membantu anak mengatur emosinya.



Ketiga, kurang tidur dapat mengurangi kemampuan menghadapi stres dan menjaga kestabilan emosi.



Keempat, tekanan untuk menjadi orang tua yang sempurna dapat menambah beban psikologis.



Kelima, kurangnya dukungan membuat tuntutan pengasuhan terasa semakin berat.



Dan keenam, pengasuhan merupakan tanggung jawab jangka panjang yang hampir tidak memiliki tombol "off".



Yang paling penting, rasa lelah tidak otomatis berarti seseorang adalah orang tua yang buruk.



Kadang-kadang, rasa lelah justru merupakan pesan bahwa beban yang sedang dipikul terlalu besar dibandingkan sumber daya yang tersedia.



Karena itu, ketika seorang ibu atau ayah berkata, "Aku capek sekali," respons yang paling dibutuhkan mungkin bukan nasihat untuk lebih sabar.



Mungkin yang dibutuhkan adalah pertanyaan sederhana:



"Apa yang bisa kita kurangi dari bebanmu?"



Sebab, menjadi orang tua yang baik tidak berarti harus terus-menerus mengorbankan diri sampai habis.



