10 Tanda “Love Bombing” yang Mungkin Luput dari Perhatian Banyak Orang Menurut Psikologi

seseorang yang menerima love bombing / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Awalnya, semuanya terasa seperti mimpi.

Seseorang baru hadir dalam hidup kita, tetapi dalam waktu singkat ia sudah memberikan perhatian yang begitu besar. Pesan masuk hampir setiap saat. Ia mengatakan bahwa kita berbeda dari orang lain. Ia seolah memahami kita secara mendalam, bahkan ketika hubungan baru berjalan beberapa minggu.



Pujian datang bertubi-tubi. Rencana masa depan mulai dibicarakan. Hadiah diberikan. Perhatian terasa begitu intens.



Tidak sedikit orang kemudian berpikir, “Akhirnya aku menemukan seseorang yang benar-benar serius.”



Namun, dalam psikologi hubungan, intensitas perhatian tidak selalu sama dengan kedalaman hubungan.



Salah satu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pola perhatian romantis yang sangat intens pada fase awal hubungan adalah love bombing. Istilah ini umumnya merujuk pada pemberian kasih sayang, perhatian, pujian, atau komitmen secara berlebihan dalam waktu relatif singkat, terutama ketika intensitas tersebut kemudian digunakan untuk membangun keterikatan, menciptakan ketergantungan, atau mengendalikan pasangan.



Yang membuat love bombing sulit dikenali adalah kenyataan bahwa banyak perilakunya, jika dilihat secara terpisah, sebenarnya tampak romantis.



Mengirim pesan setiap hari? Bisa menjadi tanda perhatian.



Memberikan hadiah? Bisa menjadi bentuk kasih sayang.



Mengatakan “aku serius sama kamu”? Bisa saja memang tulus.



Membicarakan masa depan? Tidak otomatis merupakan masalah.



Persoalannya bukan sekadar apa yang dilakukan, tetapi seberapa cepat, seberapa intens, bagaimana pola tersebut berkembang, dan apa yang terjadi ketika kita mulai menetapkan batasan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat 10 tanda love bombing yang mungkin luput dari perhatian banyak orang.



1. Hubungan Bergerak Terlalu Cepat



Salah satu tanda yang sering tidak disadari adalah kecepatan hubungan.



Baru beberapa kali bertemu, tetapi seseorang sudah berbicara seolah-olah hubungan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun.



“Kayaknya kamu orang yang selama ini aku cari.”



“Aku belum pernah merasa senyaman ini sama seseorang.”



“Aku bisa bayangin kita menikah.”



“Aku yakin kamu jodoh aku.”



Kalimat-kalimat seperti ini memang terdengar romantis. Masalahnya muncul ketika tingkat komitmen emosional tidak sebanding dengan waktu yang sebenarnya dimiliki untuk mengenal satu sama lain.



Hubungan yang sehat biasanya berkembang melalui proses. Dua orang secara bertahap mengetahui karakter, kebiasaan, nilai, cara berkomunikasi, kekurangan, dan bagaimana masing-masing menghadapi konflik.



Sebaliknya, love bombing dapat membuat hubungan terasa seperti sedang melompati berbagai tahapan tersebut.



Seseorang belum benar-benar mengenal kita, tetapi sudah memberikan label yang sangat besar kepada hubungan.



Dalam kondisi seperti ini, seseorang mungkin bukan sedang mencintai kita berdasarkan siapa diri kita secara utuh. Ia bisa saja sedang sangat tertarik pada gambaran tentang diri kita yang ia bentuk di kepalanya.



Itulah sebabnya kecepatan menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan.



Bukan berarti hubungan cepat pasti tidak sehat.



Ada pasangan yang memang merasa cocok sejak awal dan kemudian membangun hubungan yang sehat.



Yang perlu diperhatikan adalah:



Apakah kita masih diberi ruang untuk mengenal satu sama lain secara realistis, atau kita justru didorong untuk mengambil keputusan emosional sebelum sempat berpikir jernih?



2. Pujian yang Terlalu Intens dan Terlalu Personal



Pujian adalah bagian normal dalam hubungan romantis.



Namun, love bombing terkadang ditandai oleh pujian yang sangat sering, sangat intens, dan seolah-olah menempatkan seseorang pada posisi yang hampir sempurna.



“Kamu perempuan paling luar biasa yang pernah aku temui.”



“Enggak ada orang yang bisa memahami aku seperti kamu.”



“Kamu sempurna.”



“Aku enggak percaya bisa menemukan seseorang seperti kamu.”



Sekali atau dua kali mengatakan hal tersebut tentu tidak otomatis berarti love bombing.



Namun, jika pola itu muncul terus-menerus sejak awal hubungan, ada hal yang patut diperhatikan.



Pujian yang sehat biasanya memiliki dasar yang realistis.



Seseorang menyukai cara kita berpikir, menghargai cara kita memperlakukan orang lain, atau mengagumi kemampuan tertentu yang memang telah ia lihat.



Sebaliknya, pujian yang terlalu cepat dapat menciptakan sebuah fenomena psikologis sederhana: kita mulai melihat hubungan melalui kacamata idealisasi.



Ketika seseorang terus mengatakan bahwa kita luar biasa, sempurna, dan berbeda dari semua orang, kita bisa merasa sangat dihargai.



Perasaan tersebut kemudian dapat membuat kita lebih mudah mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya membuat kita tidak nyaman.



Di sinilah pentingnya membedakan antara apresiasi dan idealisasi.



Apresiasi mengatakan:



“Aku suka cara kamu memperlakukan orang lain.”



Idealisasi cenderung mengatakan:



“Kamu berbeda dari semua manusia yang pernah aku kenal.”



Yang pertama mengenali kualitas tertentu.



Yang kedua dapat membangun gambaran bahwa kita adalah “orang istimewa” yang memiliki hubungan luar biasa dengan dirinya.



3. Terlalu Banyak Perhatian Sampai Kita Tidak Punya Ruang Bernapas



Pada awal hubungan, perhatian yang intens sering terasa menyenangkan.



Pesan “selamat pagi” setiap hari.



Pesan sebelum tidur.



Pertanyaan tentang sudah makan atau belum.



Telepon panjang.



Video call hampir setiap malam.



Respons yang sangat cepat.



Awalnya kita mungkin berpikir:



“Dia perhatian banget.”



Namun, perhatian dapat berubah menjadi sesuatu yang tidak sehat ketika mulai menghilangkan ruang pribadi.



Misalnya, seseorang merasa kecewa ketika kita tidak segera membalas pesan.



Ia mempertanyakan mengapa kita menghabiskan waktu dengan teman.



Ia ingin tahu kita sedang berada di mana.



Ia merasa tersinggung ketika kita ingin menikmati waktu sendirian.



Perbedaan pentingnya terletak pada respons terhadap batasan.



Orang yang memiliki perhatian sehat biasanya dapat memahami bahwa pasangan tetap mempunyai kehidupan sendiri.



Seseorang dapat berkata:



“Kalau kamu lagi sibuk, balas nanti saja.”



Sebaliknya, pola yang lebih mengkhawatirkan adalah:



“Kok lama banget balasnya?”



“Kamu sebenarnya lebih milih temanmu daripada aku?”



“Kamu berubah.”



“Kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti selalu punya waktu buat aku.”



Di sini perhatian mulai berubah menjadi tekanan.



Hubungan yang sehat tidak mengharuskan seseorang tersedia 24 jam sehari.



4. Hadiah atau Perlakuan Istimewa yang Terlalu Besar di Awal



Hadiah bukanlah masalah.



Bahkan, memberikan hadiah dapat menjadi salah satu cara seseorang mengekspresikan kasih sayang.



Yang perlu diperhatikan adalah skala, frekuensi, konteks, dan ekspektasi yang menyertainya.



Bayangkan seseorang yang baru mengenal kita selama beberapa minggu, tetapi sudah memberikan hadiah mahal secara berulang.



Ia mungkin berkata:



“Aku cuma pengin bikin kamu senang.”



Sekilas, terdengar manis.



Namun kemudian, setelah kita menolak sesuatu atau tidak memenuhi keinginannya, muncul kalimat:



“Padahal aku sudah melakukan banyak hal buat kamu.”



Di sinilah hadiah mulai memiliki fungsi yang berbeda.



Bukan lagi sekadar pemberian, tetapi menjadi sesuatu yang dapat digunakan untuk menciptakan rasa berutang secara emosional.



Dalam hubungan yang sehat, pemberian seharusnya tidak otomatis menciptakan utang.



Seseorang memberikan sesuatu karena memang ingin memberi, bukan karena kemudian mengharapkan kontrol atas keputusan pasangannya.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



“Seberapa mahal hadiah yang dia berikan?”



Tanyakan juga:



“Apa yang terjadi ketika aku tidak membalasnya dengan cara yang dia harapkan?”



Jawaban atas pertanyaan kedua sering kali jauh lebih informatif.



5. Membuat Kita Merasa “Kita Berdua Melawan Dunia”



Ini adalah tanda yang cukup halus.



Seseorang mungkin mulai membangun narasi bahwa hubungan kalian sangat spesial dan tidak ada orang lain yang benar-benar memahami hubungan tersebut.



Misalnya:



“Orang lain enggak akan ngerti kita.”



“Cuma aku yang benar-benar memahami kamu.”



“Keluargamu terlalu ikut campur.”



“Teman-temanmu sebenarnya enggak suka melihat kamu bahagia.”



Kalimat seperti ini dapat membuat hubungan terasa sangat intim.



Namun, jika berkembang menjadi pola yang membuat kita semakin menjauh dari orang-orang terdekat, situasinya menjadi lebih mengkhawatirkan.



Secara psikologis, isolasi sosial dapat membuat seseorang semakin bergantung pada satu sumber dukungan.



Ketika hubungan dengan teman dan keluarga mulai berkurang, pasangan akhirnya menjadi satu-satunya tempat untuk mendapatkan validasi, perhatian, dan dukungan emosional.



Ketergantungan seperti ini dapat membuat seseorang jauh lebih sulit meninggalkan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat.



Karena itu, hubungan romantis yang sehat seharusnya tidak membuat dunia kita semakin kecil.



Idealnya, hubungan justru menjadi salah satu bagian dari kehidupan, bukan seluruh kehidupan.



Kita tetap memiliki teman.



Tetap memiliki keluarga.



Tetap mempunyai pekerjaan atau pendidikan.



Tetap memiliki hobi.



Dan tetap mempunyai waktu untuk diri sendiri.



6. Menggunakan Kalimat “Kamu Satu-Satunya” untuk Menciptakan Ketergantungan



Pernyataan seperti:



“Aku cuma punya kamu.”



“Kamu satu-satunya orang yang aku percaya.”



“Aku enggak tahu harus bagaimana kalau kehilangan kamu.”



dapat terdengar sangat romantis.



Tetapi dalam situasi tertentu, kalimat tersebut dapat menciptakan tekanan emosional.



Masalahnya bukan karena seseorang mengungkapkan bahwa kita penting.



Masalah muncul ketika perasaan tersebut digunakan untuk membuat kita merasa bertanggung jawab atas kestabilan emosional pasangan.



Misalnya, kita ingin pergi bersama teman, tetapi pasangan berkata:



“Aku sendirian kalau kamu pergi.”



Atau kita ingin mengambil jarak setelah bertengkar:



“Kalau kamu ninggalin aku, aku enggak punya siapa-siapa.”



Pada titik tertentu, kita tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita inginkan.



Kita mengambil keputusan berdasarkan rasa takut terhadap konsekuensi emosional yang mungkin muncul dari pasangan.



Ini merupakan perbedaan penting.



Dalam hubungan sehat, seseorang boleh mengatakan:



“Kamu sangat penting buat aku.”



Namun, ia tetap memahami bahwa pasangannya bukan satu-satunya sumber kebahagiaan, identitas, dan kestabilan emosionalnya.



7. Sangat Menghormati Kita… Sampai Kita Mulai Mengatakan “Tidak”



Ini mungkin salah satu tanda yang paling penting.



Pada awal hubungan, orang yang melakukan love bombing bisa tampak sangat menghormati kita.



Ia mengatakan:



“Aku menghargai batasan kamu.”



“Aku enggak mau memaksa.”



“Aku menghormati keputusanmu.”



Namun, ujian sebenarnya muncul ketika kita mengatakan tidak.



Misalnya:



“Aku belum siap bertemu keluargamu.”



“Aku butuh waktu sendiri malam ini.”



“Aku enggak nyaman kalau kamu membaca pesan pribadiku.”



“Aku belum mau membicarakan pernikahan.”



“Aku tidak setuju dengan itu.”



Orang yang sehat mungkin merasa kecewa, tetapi tetap dapat menghormati batasan tersebut.



Sementara itu, seseorang yang memiliki pola manipulatif dapat merespons dengan tekanan.



“Kenapa kamu berubah?”



“Padahal aku cuma ingin yang terbaik buat kamu.”



“Kalau kamu benar-benar sayang, kamu enggak akan menolak.”



“Berarti kamu enggak serius.”



Ini adalah titik yang sangat penting.



Cara seseorang memperlakukan kita ketika mendapatkan apa yang ia inginkan belum tentu menunjukkan karakternya secara lengkap.



Perhatikan bagaimana ia bersikap ketika mendapatkan jawaban yang tidak ia sukai.



Karena hubungan sehat membutuhkan kemampuan untuk menerima kata “tidak”.



8. Setelah Kita Terikat, Perhatiannya Tiba-Tiba Berubah



Salah satu pola yang paling membingungkan dalam love bombing adalah perubahan intensitas.



Awalnya:



Pesan setiap saat.



Pujian terus-menerus.



Perhatian luar biasa.



Rencana masa depan.



Ungkapan cinta.



Kemudian, setelah kita semakin terikat, semuanya berkurang secara drastis.



Pesan menjadi singkat.



Perhatian menghilang.



Ia mulai sulit dihubungi.



Kita kemudian bertanya:



“Kenapa kamu berubah?”



Ironisnya, perubahan tersebut justru dapat membuat kita semakin mengejar perhatian yang sebelumnya kita terima.



Secara psikologis, pola perhatian yang tidak konsisten dapat membuat seseorang terus berharap bahwa fase “manis” tersebut akan kembali.



Kita mulai berpikir:



“Mungkin dia sedang sibuk.”



“Mungkin aku yang terlalu sensitif.”



“Mungkin kalau aku lebih perhatian, dia akan kembali seperti dulu.”



Akibatnya, kita semakin berusaha mendapatkan kembali versi dirinya yang pernah kita lihat pada awal hubungan.



Padahal, yang perlu dilihat bukan hanya seberapa romantis seseorang pada awal hubungan.



Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:



Apakah perilakunya konsisten setelah hubungan menjadi lebih serius?



Karena hubungan yang sehat tidak harus selalu intens, tetapi cenderung memiliki tingkat konsistensi, rasa aman, dan penghormatan terhadap batasan.



9. Membuat Kita Merasa Bersalah Ketika Tidak Membalas Intensitasnya



Bayangkan seseorang mengirim pesan sepanjang hari.



Ia menelepon beberapa kali.



Ia mengatakan rindu berkali-kali.



Ia memberikan perhatian yang sangat besar.



Tetapi kita tidak memiliki kebutuhan emosional yang sama.



Kita membutuhkan waktu sendiri.



Kita tidak suka terlalu sering berkomunikasi.



Ketika kita menyampaikan hal tersebut, ia berkata:



“Aku doang yang berusaha.”



“Kamu enggak pernah menghargai aku.”



“Aku segitunya sama kamu, tapi kamu biasa aja.”



Kalimat seperti ini dapat menciptakan ketidakseimbangan emosional.



Kita mulai merasa harus membalas perhatian dalam jumlah yang sama agar tidak dianggap tidak mencintai.



Padahal, setiap orang mempunyai cara berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang.



Ada orang yang suka komunikasi intens.



Ada yang membutuhkan ruang pribadi.



Ada yang senang memberikan hadiah.



Ada yang lebih menunjukkan kasih sayang melalui tindakan sehari-hari.



Perbedaan tersebut tidak otomatis berarti salah satu pihak tidak mencintai yang lain.



Masalahnya muncul ketika perbedaan kebutuhan digunakan untuk membuat pasangan merasa bersalah.



Cinta seharusnya bukan kompetisi tentang siapa yang paling banyak berkorban.



10. Kita Mulai Kehilangan Kemampuan untuk Mempercayai Penilaian Diri Sendiri



Tanda terakhir mungkin justru yang paling sulit dikenali.



Pada awalnya, kita merasa sangat bahagia.



Namun semakin lama, muncul kebingungan.



Kita mulai bertanya kepada diri sendiri:



“Apakah aku terlalu sensitif?”



“Apakah sebenarnya dia baik-baik saja?”



“Kenapa aku merasa tidak nyaman padahal dia selalu bilang sayang?”



“Apakah aku yang terlalu banyak berpikir?”



“Kenapa aku merasa harus terus menjaga perasaannya?”



Perasaan bingung tersebut tidak selalu berarti hubungan itu pasti merupakan love bombing.



Tetapi ketika sebuah hubungan secara konsisten membuat kita meragukan persepsi, kebutuhan, dan batasan diri sendiri, hal itu layak diperhatikan.



Hubungan yang sehat tidak harus membuat kita selalu merasa nyaman.



Konflik tetap bisa terjadi.



Kesalahpahaman tetap mungkin muncul.



Namun, secara umum kita seharusnya tetap merasa memiliki ruang untuk menjadi diri sendiri.



Kita boleh mengatakan tidak.



Kita boleh memiliki kehidupan sendiri.



Kita boleh memiliki pendapat yang berbeda.



Kita boleh meminta waktu.



Dan kita tidak seharusnya merasa harus mengorbankan identitas pribadi agar hubungan tetap berjalan.



Jadi, Apakah Semua Perhatian Besar Berarti Love Bombing?



Tidak.



Ini bagian yang sangat penting.



Tidak semua orang yang sangat romantis adalah manipulator.



Tidak semua hubungan yang berkembang cepat merupakan hubungan yang berbahaya.



Ada orang yang memang memiliki gaya komunikasi yang sangat ekspresif.



Ada orang yang mudah menunjukkan kasih sayang.



Ada pasangan yang memang langsung merasa cocok.



Bahkan seseorang dapat melakukan beberapa perilaku yang terlihat seperti love bombing tanpa memiliki niat manipulatif.



Karena itu, istilah love bombing sebaiknya tidak digunakan untuk mendiagnosis seseorang hanya berdasarkan beberapa perilaku.



Yang lebih penting adalah pola.



Perhatikan beberapa hal:



Apakah intensitasnya terasa tidak proporsional dengan lamanya hubungan?



Apakah kita diberi ruang untuk mengatakan tidak?



Apakah perhatian berubah menjadi tuntutan?



Apakah hadiah atau pengorbanan kemudian digunakan sebagai alat menekan?



Apakah pasangan menghormati kehidupan sosial kita?



Apakah ia menerima batasan?



Apakah ia konsisten setelah kita mulai terikat?



Apakah kita merasa semakin bebas menjadi diri sendiri atau justru semakin takut mengecewakannya?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih berguna daripada sekadar menghitung berapa banyak pesan atau hadiah yang diberikan.



Love Bombing vs Kasih Sayang yang Sehat



Perbedaannya sering kali bukan pada seberapa besar kasih sayang, tetapi pada bagaimana kasih sayang tersebut diberikan.



Love bombing yang mengkhawatirkan



Kasih sayang yang sehat



Sangat intens sejak awal



Berkembang secara bertahap



Idealisasi berlebihan



Pujian yang realistis



Mendorong komitmen terlalu cepat



Memberikan waktu untuk mengenal



Perhatian dapat berubah menjadi tuntutan



Perhatian tetap menghormati ruang pribadi



Batasan dianggap sebagai penolakan



Batasan dihormati



Hadiah dapat menciptakan rasa berutang



Hadiah diberikan tanpa tuntutan tersembunyi



Hubungan menjadi pusat seluruh kehidupan



Masing-masing tetap memiliki kehidupan sendiri



Penolakan dapat memicu rasa bersalah



Perbedaan dapat dibicarakan



Intensitas dapat berubah setelah keterikatan terbentuk



Perilaku relatif konsisten



Membuat kita takut kehilangan perhatian



Membuat kita merasa aman menjadi diri sendiri



Tentu saja, tabel ini bukan alat diagnosis.



Hubungan manusia jauh lebih kompleks daripada daftar ciri-ciri.



Namun, tabel tersebut dapat membantu kita melihat perbedaan antara intensitas yang sehat dan intensitas yang mulai mengikis otonomi pribadi.



Mengapa Love Bombing Bisa Terasa Sangat Menyenangkan?



Salah satu alasan love bombing sulit dikenali adalah karena pengalaman tersebut memang bisa terasa luar biasa.



Kita merasa dipilih.



Diperhatikan.



Diinginkan.



Dikagumi.



Bahkan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kita merasa seseorang benar-benar melihat diri kita.



Perasaan tersebut sangat kuat.



Ketika seseorang memberikan validasi secara intens, kita dapat menjadi sangat terikat pada pengalaman emosional tersebut.



Inilah salah satu alasan mengapa perubahan perilaku setelah fase awal dapat terasa sangat menyakitkan.



Kita bukan hanya kehilangan seseorang.



Kita juga merasa kehilangan versi hubungan yang pernah membuat kita merasa sangat istimewa.



Karena itu, seseorang yang berada dalam hubungan seperti ini mungkin terus mengejar masa awal hubungan.



Ia berharap:



“Dia sebenarnya masih seperti dulu.”



“Aku cuma perlu lebih sabar.”



“Aku harus menjadi pasangan yang lebih baik.”



“Kalau aku tidak terlalu menuntut, mungkin dia akan kembali perhatian.”



Padahal, hubungan seharusnya tidak membuat seseorang terus-menerus berusaha mendapatkan kembali kasih sayang yang sebelumnya diberikan secara berlebihan.



Apa yang Sebaiknya Dilakukan Jika Merasa Sedang Mengalami Love Bombing?



Tidak perlu langsung mengambil keputusan besar hanya karena menemukan beberapa tanda di atas.



Langkah pertama justru adalah memperlambat hubungan.



Berikan diri sendiri kesempatan untuk melihat perilaku pasangan ketika intensitas emosional mulai diturunkan.



Cobalah mengatakan:



“Aku nyaman dengan kamu, tapi aku ingin hubungan ini berjalan lebih pelan.”



Kemudian perhatikan reaksinya.



Jika ia menjawab:



“Tidak apa-apa. Aku menghargai itu.”



Itu merupakan informasi penting.



Jika ia marah, mengancam, menyalahkan, memaksa, atau membuat kita merasa bersalah karena memiliki batasan, itu juga merupakan informasi penting.



Selanjutnya, pertahankan kehidupan pribadi.



Tetap bertemu teman.



Tetap berkomunikasi dengan keluarga.



Tetap menjalankan pekerjaan atau pendidikan.



Tetap melakukan hobi.



Tetap memiliki waktu sendiri.



Semakin seseorang mempertahankan kehidupan pribadinya, semakin mudah ia melihat sebuah hubungan secara objektif.



Jangan Hanya Melihat Bagaimana Seseorang Memulai Hubungan



Salah satu kesalahan paling umum ketika menilai pasangan adalah terlalu fokus pada bagaimana hubungan tersebut dimulai.



Kita mengingat:



“Dulu dia romantis banget.”



“Dulu dia selalu ada.”



“Dulu dia bilang aku adalah orang yang paling penting.”



Namun, hubungan tidak dinilai hanya dari bagaimana seseorang memperlakukan kita ketika sedang berusaha mendapatkan hati kita.



Perhatikan bagaimana ia memperlakukan kita setelah ia merasa sudah memilikinya.



Apakah ia masih menghormati kita?



Apakah ia masih mendengarkan?



Apakah ia masih menghargai batasan?



Apakah ia masih mendukung kehidupan kita di luar hubungan?



Apakah kita masih bisa berbeda pendapat tanpa takut?



Apakah kasih sayangnya tetap ada ketika kita tidak memenuhi keinginannya?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memberikan gambaran yang jauh lebih jelas mengenai kualitas sebuah hubungan.



Pada Akhirnya, Cinta Tidak Harus Membuat Kita Kehilangan Diri Sendiri



Cinta memang dapat terasa intens.



Cinta juga dapat membuat seseorang ingin selalu dekat, memberikan perhatian, dan membicarakan masa depan.



Semua itu tidak otomatis buruk.



Yang perlu diwaspadai adalah ketika intensitas tersebut secara perlahan menghilangkan kemampuan kita untuk menentukan batasan, mempertahankan kehidupan pribadi, dan mengambil keputusan dengan bebas.



Karena itu, mungkin pertanyaan yang paling berguna bukan:



“Apakah dia terlalu sayang kepadaku?”



Melainkan:



“Apakah cara dia menyayangiku membuatku semakin bebas menjadi diriku sendiri, atau justru membuatku takut kehilangan dirinya?”



Hubungan yang sehat tidak harus sempurna.



Tidak selalu romantis.



Tidak selalu penuh pesan manis.



Tetapi biasanya memiliki satu kualitas penting: kita tetap memiliki diri sendiri di dalamnya.



Kita bisa mencintai seseorang tanpa kehilangan teman.



Kita bisa berkomitmen tanpa kehilangan batasan.



Kita bisa dekat tanpa kehilangan ruang pribadi.



Dan kita bisa merasa dicintai tanpa harus terus-menerus membuktikan bahwa kita layak mendapatkan cinta tersebut.



Itulah sebabnya, ketika perhatian yang sangat besar terasa terlalu cepat, jangan hanya bertanya apakah itu romantis.



Berikan diri sendiri waktu untuk melihat apa yang terjadi setelah kata “tidak” muncul, setelah fase bulan madu berlalu, dan setelah seseorang tidak lagi harus berusaha keras untuk mendapatkan hati kita.



