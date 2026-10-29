7 Alasan Mengapa Orang Cerdas Biasanya Membenci Kebisingan Menurut Psikologi

seseorang yang membenci kebisingan / foto: Magnific/New Africa

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa sangat terganggu ketika berada di tempat yang terlalu ramai, suara televisi terlalu keras, orang berbicara bersamaan, atau lingkungan dipenuhi suara yang sebenarnya tidak terlalu penting?

Bagi sebagian orang, kebisingan hanyalah gangguan kecil. Mereka tetap dapat berbicara, bekerja, membaca, atau berpikir tanpa terlalu mempermasalahkannya. Namun bagi sebagian lainnya, suara yang berlebihan dapat membuat pikiran cepat lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan menimbulkan keinginan untuk segera mencari tempat yang lebih tenang.



Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa ketidaknyamanan terhadap kebisingan dapat berkaitan dengan cara seseorang memproses informasi, mengatur perhatian, dan merespons rangsangan dari lingkungan.



Namun, ada satu hal penting yang perlu diluruskan sejak awal: tidak berarti setiap orang yang menyukai ketenangan pasti lebih cerdas, dan tidak berarti orang yang menikmati keramaian memiliki kecerdasan yang lebih rendah.



Kecerdasan manusia sangat kompleks. Seseorang dapat memiliki kemampuan intelektual tinggi tetapi tetap menikmati pesta, musik keras, atau lingkungan sosial yang ramai. Sebaliknya, seseorang yang menyukai kesunyian belum tentu memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa.



Jadi, mengapa orang yang sangat reflektif, fokus, atau memiliki kebutuhan tinggi terhadap konsentrasi sering kali terlihat lebih menyukai lingkungan yang tenang?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat tujuh kemungkinan penjelasannya.



1. Otak Membutuhkan Ruang untuk Memproses Informasi



Salah satu alasan utama seseorang tidak menyukai kebisingan adalah karena otak terus-menerus harus memproses berbagai rangsangan dari lingkungan.



Bayangkan Anda sedang membaca buku yang cukup rumit di sebuah kafe. Di sekitar Anda ada orang berbicara, suara kendaraan dari luar, musik, bunyi mesin kopi, kursi yang bergeser, dan notifikasi ponsel.



Meskipun Anda berusaha mengabaikannya, otak tidak selalu bisa sepenuhnya mematikan pemrosesan terhadap rangsangan tersebut.



Ketika terlalu banyak informasi masuk pada saat bersamaan, sebagian sumber daya perhatian harus digunakan untuk menyaring apa yang penting dan apa yang tidak.



Orang yang sedang melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi mendalam mungkin menjadi lebih sensitif terhadap kondisi semacam ini.



Mereka bukan sekadar “tidak suka suara keras”.



Mereka mungkin sedang membutuhkan ruang kognitif.



Misalnya, ketika seseorang sedang menulis, membaca penelitian, memecahkan masalah matematika, melakukan analisis, atau memikirkan suatu persoalan yang kompleks, otak membutuhkan kemampuan untuk mempertahankan informasi tertentu dalam pikiran.



Kebisingan yang tidak relevan dapat menjadi kompetitor bagi proses tersebut.



Karena itu, bagi sebagian orang, keheningan bukanlah kemewahan.



Keheningan adalah kondisi yang membantu mereka berpikir dengan lebih efisien.



Inilah salah satu alasan mengapa orang yang sangat fokus pada pekerjaannya sering mencari ruangan tertutup, memakai headphone, pergi ke perpustakaan, atau bekerja pada saat lingkungan sedang sepi.



2. Mereka Lebih Menghargai Konsentrasi daripada Stimulasi



Tidak semua orang membutuhkan jumlah stimulasi yang sama.



Ada orang yang merasa lebih bersemangat ketika berada di lingkungan ramai. Mereka menikmati percakapan, musik, aktivitas sosial, dan berbagai rangsangan secara bersamaan.



Namun ada pula orang yang merasa justru lebih produktif ketika stimulasi dari lingkungan dikurangi.



Secara psikologis, hal ini berkaitan dengan perbedaan individu dalam kebutuhan terhadap stimulasi dan cara seseorang mengatur perhatian.



Orang yang sangat menikmati aktivitas mental mendalam mungkin tidak membutuhkan banyak rangsangan eksternal untuk merasa “terisi”.



Mereka dapat menemukan kepuasan dari membaca, berpikir, menulis, mengamati, atau menyelesaikan masalah.



Akibatnya, kebisingan yang bagi orang lain terasa menyenangkan dapat terasa tidak perlu bagi mereka.



Bayangkan dua orang sedang menghabiskan sore hari.



Orang pertama merasa nyaman ketika televisi menyala, musik terdengar, beberapa orang berbicara, dan ponsel terus memberikan notifikasi.



Orang kedua mungkin justru merasa lebih nyaman duduk sendirian dengan sebuah buku dan secangkir kopi.



Tidak ada yang secara otomatis lebih cerdas.



Mereka hanya memiliki preferensi terhadap tingkat stimulasi yang berbeda.



Namun ketika seseorang memiliki pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi, lingkungan yang tenang memang dapat memberikan keuntungan.



Karena itu, seseorang yang sangat menghargai fokus mungkin akan melihat kebisingan bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai sesuatu yang mengganggu tujuan utamanya.



3. Kebisingan Dapat Mengganggu Kemampuan Mempertahankan Perhatian



Konsentrasi bukan berarti sekadar “memperhatikan sesuatu”.



Konsentrasi juga berarti mempertahankan perhatian pada sesuatu meskipun ada gangguan.



Ketika seseorang sedang membaca sebuah paragraf panjang, misalnya, ia harus mempertahankan konteks dari kalimat sebelumnya sambil memahami kalimat berikutnya.



Jika pada saat yang sama ada percakapan keras di sebelahnya, sebagian perhatian dapat tertarik kepada percakapan tersebut.



Menariknya, otak manusia memiliki kecenderungan untuk merespons sesuatu yang baru, tiba-tiba, atau relevan.



Itulah sebabnya ketika seseorang sedang bekerja dan mendengar namanya disebut oleh orang lain di ruangan sebelah, perhatiannya dapat langsung beralih.



Bukan karena ia sengaja ingin mendengarkan.



Otak memang memiliki mekanisme untuk mendeteksi perubahan dan informasi yang mungkin penting.



Inilah salah satu alasan suara manusia sering terasa sangat mengganggu ketika kita sedang mencoba membaca atau menulis.



Musik instrumental dengan volume rendah mungkin relatif mudah diabaikan bagi sebagian orang.



Namun percakapan di dekat kita dapat menjadi jauh lebih sulit untuk diabaikan karena otak secara otomatis mencoba memahami makna bahasa tersebut.



Jadi, seseorang yang sangat menghargai fokus mungkin sengaja menghindari lingkungan dengan banyak percakapan karena ia mengetahui bahwa perhatian akan lebih mudah terpecah.



4. Mereka Cenderung Menikmati Pemikiran yang Mendalam



Ada tipe orang yang merasa nyaman menghabiskan banyak waktu dengan pikirannya sendiri.



Mereka bisa memikirkan suatu pertanyaan selama berjam-jam.



Mereka senang membaca sesuatu secara mendalam.



Mereka mungkin sering bertanya:



“Kenapa hal ini terjadi?”



“Apa penyebab sebenarnya?”



“Bagaimana kalau sudut pandangnya dibalik?”



“Apa yang akan terjadi jika asumsi ini salah?”



Kebiasaan semacam itu membutuhkan ruang mental.



Ketika lingkungan terlalu bising, proses berpikir internal tersebut dapat menjadi lebih sulit dipertahankan.



Karena itu, seseorang yang memiliki kecenderungan reflektif mungkin lebih menghargai kesunyian.



Kesunyian memberi kesempatan bagi pikiran untuk bergerak tanpa terlalu banyak interupsi.



Bukan berarti orang tersebut tidak suka manusia.



Bukan berarti ia antisosial.



Dan bukan berarti ia merasa lebih baik daripada orang lain.



Ia mungkin hanya menikmati kedalaman daripada kuantitas.



Satu percakapan yang bermakna dapat terasa lebih memuaskan daripada sepuluh percakapan dangkal.



Satu buku yang benar-benar dipahami dapat terasa lebih berharga daripada berjam-jam berada di tempat yang sangat ramai.



Dalam konteks ini, preferensi terhadap ketenangan dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang memungkinkan seseorang mempertahankan aktivitas mental yang ia sukai.



5. Kebisingan Membuat Otak Bekerja Lebih Keras untuk Menyaring Informasi



Salah satu fungsi penting perhatian adalah kemampuan memilih informasi yang relevan.



Bayangkan Anda sedang berada di sebuah ruangan dengan sepuluh orang yang berbicara.



Anda hanya ingin mendengarkan satu orang.



Secara sadar, Anda mungkin mencoba memusatkan perhatian pada suara orang tersebut. Namun otak tetap menerima berbagai suara lainnya.



Ini menciptakan pekerjaan tambahan: memilah mana yang perlu diperhatikan dan mana yang harus diabaikan.



Dalam kondisi tertentu, proses penyaringan ini dapat menyebabkan kelelahan mental.



Itulah mengapa setelah beberapa jam berada di tempat yang ramai dan bising, seseorang bisa merasa lelah meskipun sebenarnya tidak melakukan aktivitas fisik yang berat.



Ia mungkin hanya duduk.



Tetapi pikirannya terus bekerja.



Hal ini juga menjelaskan mengapa sebagian orang memilih lingkungan kerja yang lebih tenang ketika harus melakukan tugas yang rumit.



Mereka bukan sedang mencari “kesunyian sempurna”.



Mereka sedang mengurangi jumlah informasi yang harus diproses agar sumber daya mental dapat diarahkan pada hal yang lebih penting.



Dengan kata lain:



Semakin sedikit gangguan yang harus disaring, semakin banyak perhatian yang dapat digunakan untuk tugas utama.



Tentu saja, kemampuan menyaring gangguan berbeda-beda pada setiap orang.



Ada individu yang mampu bekerja dengan sangat baik di tengah keramaian. Ada pula yang membutuhkan kondisi lebih tenang.



Keduanya normal.



6. Mereka Mungkin Memiliki Sensitivitas yang Lebih Tinggi terhadap Rangsangan



Ada orang yang secara alami lebih sensitif terhadap rangsangan lingkungan.



Mereka mungkin lebih mudah terganggu oleh suara keras, cahaya terang, bau tertentu, atau perubahan suasana di sekitar mereka.



Dalam psikologi, sensitivitas terhadap rangsangan merupakan salah satu aspek perbedaan individual.



Namun sensitivitas bukan berarti kelemahan.



Orang yang sensitif terhadap detail justru dapat memiliki kemampuan tertentu yang bermanfaat dalam situasi tertentu.



Mereka mungkin lebih cepat menyadari perubahan kecil dalam lingkungan.



Mereka bisa memperhatikan detail yang dilewatkan orang lain.



Mereka mungkin lebih sadar terhadap ekspresi, nada suara, atau perubahan suasana.



Tetapi kemampuan memperhatikan banyak detail juga memiliki konsekuensi.



Jika terlalu banyak rangsangan masuk sekaligus, seseorang dapat merasa kewalahan.



Bayangkan sebuah ruangan dengan musik keras, lampu terang, banyak orang berbicara, dan aktivitas yang terus bergerak.



Bagi seseorang yang sangat sensitif terhadap rangsangan, pengalaman tersebut bisa terasa melelahkan.



Karena itu, mereka mungkin secara sadar mencari lingkungan yang lebih tenang setelah berada di tempat ramai.



Dari luar, perilaku tersebut mungkin terlihat seperti “tidak suka bersosialisasi”.



Padahal sebenarnya mereka hanya sedang melakukan regulasi diri.



Mereka mengurangi stimulasi agar sistem perhatian dan emosinya kembali ke kondisi yang lebih nyaman.



7. Mereka Menyadari Bahwa Ketenangan Membantu Mereka Menjadi Versi Terbaik dari Dirinya



Alasan terakhir mungkin yang paling sederhana.



Sebagian orang telah belajar dari pengalaman bahwa mereka bekerja lebih baik ketika lingkungan mereka tenang.



Mereka tahu bahwa setelah satu jam tanpa gangguan, mereka dapat membaca lebih banyak.



Mereka tahu bahwa ide-ide mereka muncul ketika berjalan sendirian.



Mereka tahu bahwa keputusan penting lebih mudah dibuat ketika tidak terus-menerus dibombardir oleh suara dan informasi.



Pada titik tertentu, mereka tidak lagi menganggap kesunyian sebagai sesuatu yang aneh.



Mereka menganggapnya sebagai kebutuhan.



Ini bukan berarti mereka harus hidup dalam keheningan sepanjang waktu.



Manusia tetap membutuhkan hubungan sosial, percakapan, humor, dan interaksi dengan orang lain.



Namun seseorang dapat memilih kapan harus bersosialisasi dan kapan harus menarik diri untuk memulihkan energi serta konsentrasi.



Bagi orang yang sangat menghargai pemikiran mendalam, beberapa menit atau beberapa jam dalam suasana tenang dapat menjadi kesempatan untuk menyusun kembali pikirannya.



Kadang-kadang, jawaban terbaik bukan datang ketika kita menerima lebih banyak informasi.



Jawaban justru muncul ketika kita berhenti menerima informasi untuk sementara waktu.



Jadi, Apakah Orang Cerdas Memang Membenci Kebisingan?



Tidak sesederhana itu.



Kalimat “orang cerdas membenci kebisingan” terdengar menarik, tetapi psikologi tidak memberikan aturan sederhana bahwa kecerdasan secara otomatis membuat seseorang tidak menyukai suara keras.



Preferensi terhadap ketenangan dapat dipengaruhi oleh banyak hal:



kepribadian,



kebutuhan terhadap stimulasi,



kemampuan mempertahankan perhatian,



sensitivitas terhadap rangsangan,



jenis pekerjaan,



kondisi lingkungan,



pengalaman hidup,



tingkat stres,



kualitas tidur,



dan situasi yang sedang dihadapi.



Seseorang yang biasanya menyukai keramaian pun dapat sangat membenci kebisingan ketika sedang mengerjakan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi.



Sebaliknya, seseorang yang biasanya menyukai ketenangan mungkin menikmati konser atau pesta pada kesempatan tertentu.



Jadi, jangan menggunakan preferensi terhadap kesunyian sebagai “tes kecerdasan”.



Yang lebih menarik adalah memahami mengapa seseorang membutuhkan ketenangan.



Bagi sebagian orang, ketenangan memberikan kesempatan untuk fokus.



Bagi yang lain, ketenangan membantu mengurangi stimulasi.



Bagi sebagian lainnya, kesunyian merupakan ruang untuk berpikir, berefleksi, dan memulihkan energi.



Kesunyian Bukan Berarti Kesepian



Ada perbedaan besar antara sendirian dan kesepian.



Kesepian adalah keadaan ketika seseorang merasa kekurangan hubungan atau koneksi sosial yang bermakna.



Sementara kesendirian dapat menjadi pilihan yang sehat.



Seseorang bisa menikmati waktu sendirian tanpa merasa kesepian.



Bahkan, bagi sebagian orang, waktu sendirian justru diperlukan untuk mengatur pikiran dan emosi setelah terlalu banyak menerima stimulasi sosial.



Karena itu, ketika seseorang memilih duduk sendirian di ruangan yang tenang, jangan buru-buru menganggap bahwa ia sedang mengalami masalah sosial.



Mungkin ia hanya sedang membaca.



Mungkin sedang berpikir.



Mungkin sedang memulihkan energi.



Atau mungkin memang sedang menikmati sesuatu yang sederhana: tidak ada suara yang meminta perhatiannya.



Penutup



Kebisingan bukan sekadar persoalan volume suara.



Dalam konteks psikologi, pengalaman terhadap kebisingan juga berkaitan dengan bagaimana seseorang mengarahkan perhatian, memproses informasi, merespons rangsangan, dan mengatur kebutuhan mentalnya.



Itulah sebabnya orang yang sangat fokus, reflektif, atau sensitif terhadap rangsangan mungkin terlihat lebih menyukai lingkungan yang tenang.



Namun kita tidak perlu mengubahnya menjadi stereotip bahwa “orang pintar pasti menyukai kesunyian”.



Kecerdasan tidak ditentukan oleh apakah seseorang suka berada di perpustakaan atau di konser.



Yang lebih penting adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui lingkungan seperti apa yang membuat dirinya dapat berpikir, bekerja, beristirahat, dan berfungsi dengan baik.



Dan mungkin ada satu pelajaran sederhana yang bisa kita ambil:



Di dunia yang semakin penuh suara, notifikasi, opini, dan informasi, kemampuan untuk menikmati keheningan bisa menjadi sebuah bentuk keterampilan.



Karena terkadang, kita tidak membutuhkan lebih banyak suara untuk menemukan jawaban.



