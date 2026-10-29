6 Alasan Mengapa Perawatan Diri Dapat Terasa Salah bagi Seorang Perfeksionis Menurut Psikologi

seseorang yang melakukan perawatan diri / foto: Magnific/halayalex

JawaPos.com - Perawatan diri sering digambarkan sebagai sesuatu yang sederhana: beristirahat ketika lelah, mengambil waktu untuk diri sendiri, menikmati hobi, tidur cukup, pergi berlibur, atau sekadar berhenti sejenak dari berbagai tuntutan.

Namun, bagi seseorang yang memiliki kecenderungan perfeksionis, hal-hal tersebut tidak selalu terasa menenangkan.



Alih-alih merasa lega setelah beristirahat, ia justru bisa merasa bersalah. Ketika mengambil waktu untuk diri sendiri, muncul pikiran seperti, “Bukankah seharusnya aku mengerjakan sesuatu?” atau “Aku belum cukup produktif untuk beristirahat.”



Di sinilah muncul paradoks yang menarik dalam psikologi: sesuatu yang secara umum dianggap sehat dapat terasa salah bagi orang yang terbiasa menuntut dirinya sendiri untuk selalu melakukan yang terbaik.



Perfeksionisme bukan sekadar keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Dalam bentuk tertentu, perfeksionisme berkaitan dengan standar yang sangat tinggi, evaluasi diri yang keras, serta kecenderungan mengaitkan nilai diri dengan pencapaian. Karena itu, ketika seseorang mencoba melakukan perawatan diri, aktivitas tersebut dapat berbenturan dengan aturan internal yang selama ini ia gunakan untuk menjalani hidup.



Lalu, mengapa perawatan diri bisa terasa salah bagi seorang perfeksionis?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat enam alasannya.



1. Istirahat dapat dianggap sebagai tanda bahwa dirinya tidak cukup produktif



Salah satu alasan paling umum adalah cara seorang perfeksionis memandang produktivitas.



Bagi sebagian orang, istirahat berarti mengisi kembali energi. Namun, bagi seorang perfeksionis, istirahat terkadang diterjemahkan sebagai kehilangan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mencapai sesuatu.



Misalnya, seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya pada sore hari. Secara objektif, ia memang sudah bekerja cukup banyak. Akan tetapi, ketika ia duduk untuk menonton film atau tidur siang, pikirannya mulai memunculkan berbagai pertanyaan:



“Bukankah masih ada yang bisa dikerjakan?”



“Kenapa aku santai padahal orang lain mungkin masih bekerja?”



“Aku seharusnya bisa lebih produktif hari ini.”



Masalahnya bukan pada aktivitas istirahat tersebut. Masalahnya terletak pada aturan internal mengenai produktivitas.



Seorang perfeksionis dapat memiliki keyakinan bahwa waktu yang tidak menghasilkan sesuatu adalah waktu yang terbuang. Akibatnya, aktivitas yang sebenarnya membantu pemulihan justru memicu rasa bersalah.



Dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan conditional self-worth, yaitu kecenderungan menilai diri berdasarkan kondisi tertentu. Seseorang mungkin secara tidak sadar merasa berharga ketika ia berhasil, produktif, berguna, atau memenuhi standar tertentu.



Akibatnya, ketika ia tidak sedang mencapai sesuatu, rasa berharga tersebut terasa lebih rapuh.



Itulah sebabnya bagi sebagian perfeksionis, kalimat sederhana seperti “Aku butuh istirahat” dapat terasa jauh lebih sulit daripada yang terlihat.



Ia mungkin tidak hanya sedang memutuskan apakah akan beristirahat.



Ia sedang berhadapan dengan keyakinan yang lebih dalam:



“Apakah aku tetap berharga ketika aku tidak sedang produktif?”



Dan pertanyaan tersebut bisa terasa sangat tidak nyaman.



Mengubah cara pandang terhadap istirahat



Salah satu langkah penting adalah mulai melihat istirahat bukan sebagai lawan dari produktivitas, tetapi sebagai bagian dari kemampuan manusia untuk berfungsi secara sehat.



Tubuh dan pikiran tidak dirancang untuk terus bekerja tanpa jeda.



Karena itu, beristirahat bukan berarti menyerah. Dalam banyak situasi, istirahat justru merupakan cara mempertahankan energi, konsentrasi, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan.



Dengan kata lain:



Istirahat bukan hadiah karena kita sudah cukup sempurna. Istirahat adalah kebutuhan karena kita adalah manusia.



2. Perawatan diri terasa seperti sesuatu yang harus “diperoleh” terlebih dahulu



Seorang perfeksionis sering kali memiliki pola berpikir yang bersifat kondisional.



Misalnya:



“Aku boleh santai setelah semua pekerjaan selesai.”



Kedengarannya masuk akal. Tetapi masalahnya, daftar pekerjaan manusia hampir tidak pernah benar-benar selesai.



Setelah satu tugas selesai, muncul tugas berikutnya.



Setelah target pertama tercapai, standar berikutnya naik.



Setelah pekerjaan selesai, mungkin ada rumah yang harus dirapikan, pesan yang harus dibalas, rencana yang harus dibuat, atau target baru yang ingin dicapai.



Akibatnya, waktu untuk diri sendiri terus ditunda.



Perawatan diri berubah menjadi semacam hadiah yang hanya boleh dinikmati setelah seseorang merasa telah “cukup baik”.



Padahal, standar “cukup” bagi perfeksionis sering kali bergerak semakin jauh.



Hari ini ia berkata:



“Aku akan istirahat setelah menyelesaikan lima tugas.”



Besok mungkin menjadi:



“Aku harus menyelesaikan semuanya dulu.”



Kemudian:



“Aku harus memastikan hasilnya benar-benar bagus.”



Akhirnya, perawatan diri tidak pernah terasa benar-benar pantas.



Fenomena ini dapat dipahami melalui pola all-or-nothing thinking, yaitu kecenderungan melihat sesuatu dalam kategori yang sangat ekstrem: berhasil atau gagal, produktif atau malas, sempurna atau tidak cukup.



Dalam pola seperti ini, seseorang mungkin kesulitan menerima gagasan bahwa dirinya bisa produktif sekaligus membutuhkan istirahat.



Ia merasa harus memilih salah satunya.



Padahal, keduanya dapat berjalan bersamaan.



Perawatan diri tidak harus menunggu kondisi sempurna



Salah satu perubahan psikologis yang penting adalah mengganti pertanyaan:



“Apakah aku sudah cukup melakukan sesuatu sehingga pantas beristirahat?”



menjadi:



“Apa yang sedang dibutuhkan tubuh dan pikiranku saat ini?”



Perubahan tersebut terlihat kecil, tetapi memiliki makna besar.



Pertanyaan pertama berpusat pada pencapaian.



Pertanyaan kedua berpusat pada kebutuhan.



Dan perawatan diri pada dasarnya bukan tentang apakah seseorang sudah cukup produktif untuk mendapatkannya. Perawatan diri adalah tentang mengenali bahwa kebutuhan manusia tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.



3. Perawatan diri dapat dianggap sebagai bentuk egois



Alasan berikutnya berkaitan dengan cara seseorang memahami kebutuhan pribadi.



Seorang perfeksionis mungkin sangat terbiasa memenuhi ekspektasi orang lain. Ia ingin menjadi pekerja yang dapat diandalkan, pasangan yang baik, teman yang selalu hadir, atau anggota keluarga yang bertanggung jawab.



Dalam kondisi seperti ini, mengutamakan diri sendiri dapat terasa seperti mengabaikan orang lain.



Misalnya, ketika seseorang menolak permintaan karena sedang kelelahan, ia mungkin langsung merasa bersalah.



“Aku seharusnya bisa membantu.”



“Jangan-jangan mereka menganggap aku egois.”



“Orang lain juga punya masalah.”



Akibatnya, ia terus memberikan energi kepada orang lain meskipun dirinya sendiri sudah kehabisan energi.



Dari luar, perilaku ini mungkin terlihat sangat positif. Ia bertanggung jawab, perhatian, dan dapat diandalkan.



Namun, ada perbedaan antara peduli kepada orang lain dan mengabaikan diri sendiri agar tidak mengecewakan orang lain.



Keduanya bukan hal yang sama.



Pada sebagian orang dengan kecenderungan perfeksionis, kebutuhan untuk menjadi “orang yang baik” dapat berubah menjadi standar yang sangat tinggi.



Mereka tidak hanya ingin melakukan hal yang baik.



Mereka merasa harus selalu tersedia.



Harus selalu membantu.



Harus selalu memahami.



Harus jarang mengecewakan.



Dan ketika akhirnya mereka mengambil waktu untuk diri sendiri, rasa bersalah muncul.



Batasan bukan berarti egoisme



Dalam konteks psikologis, kemampuan menetapkan batasan merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



Mengatakan “tidak” tidak otomatis berarti tidak peduli.



Meminta waktu sendiri tidak otomatis berarti egois.



Beristirahat tidak berarti kebutuhan orang lain menjadi tidak penting.



Justru, seseorang yang tidak pernah memberikan ruang untuk dirinya sendiri berisiko mengalami kelelahan yang membuatnya semakin sulit hadir secara sehat untuk orang lain.



Perawatan diri bukan tentang mengatakan:



“Aku lebih penting daripada semua orang.”



Melainkan:



“Kebutuhanku juga termasuk bagian dari hal-hal yang perlu diperhatikan.”



4. Standar perfeksionis membuat perawatan diri sendiri menjadi proyek yang harus dilakukan dengan sempurna



Ini adalah paradoks lain yang sering terjadi.



Seseorang akhirnya menyadari bahwa ia perlu merawat dirinya.



Lalu ia membuat rencana.



Harus tidur pada jam tertentu.



Harus olahraga sekian kali seminggu.



Harus meditasi setiap pagi.



Harus membaca buku.



Harus makan dengan pola tertentu.



Harus mengurangi penggunaan ponsel.



Harus melakukan jurnal setiap malam.



Semuanya terdengar sehat.



Namun, bagi seorang perfeksionis, bahkan perawatan diri dapat berubah menjadi daftar pencapaian baru.



Alih-alih merasa lebih rileks, ia justru mulai mengevaluasi dirinya:



“Aku gagal meditasi hari ini.”



“Minggu ini aku hanya olahraga dua kali.”



“Rutinitasku berantakan.”



“Aku bahkan tidak bisa melakukan self-care dengan benar.”



Pada titik tersebut, perawatan diri kehilangan fungsi awalnya.



Ia bukan lagi ruang untuk memulihkan diri.



Ia menjadi standar baru yang harus dipenuhi.



Psikologi mengenal fenomena bahwa standar yang terlalu kaku dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap kritik diri ketika standar tersebut tidak tercapai. Perfeksionisme sering kali tidak berhenti pada keinginan untuk mencapai hasil yang baik; ia dapat disertai evaluasi diri yang keras ketika seseorang merasa gagal memenuhi standar tersebut.



Karena itu, pendekatan yang terlalu kaku terhadap self-care justru dapat menjadi kontraproduktif.



Perawatan diri tidak harus sempurna



Mungkin hari ini seseorang hanya mampu tidur lebih awal.



Besok mungkin ia hanya berjalan selama sepuluh menit.



Di hari lain, mungkin ia tidak melakukan rutinitas apa pun dan hanya berusaha melewati hari dengan cukup baik.



Itu tetap valid.



Perawatan diri tidak perlu menjadi kompetisi.



Tidak ada medali untuk orang yang melakukan self-care paling konsisten.



Tidak ada nilai sempurna untuk menjadi manusia yang pandai menjaga diri.



Kadang-kadang, bentuk perawatan diri yang paling sehat justru adalah melepaskan kebutuhan untuk melakukannya dengan sempurna.



5. Rasa bersalah muncul karena otak terbiasa menganggap tekanan sebagai sesuatu yang normal



Bagi seseorang yang sudah lama hidup dengan standar tinggi, tekanan dapat terasa familiar.



Menuntut diri sendiri terasa normal.



Merasa harus terus berkembang terasa normal.



Merasa bersalah ketika tidak produktif terasa normal.



Bahkan kecemasan sebelum menyelesaikan tugas dapat dianggap sebagai bagian biasa dari kehidupan.



Kemudian, ketika ia mencoba memperlambat ritme, sesuatu terasa aneh.



Bukan karena istirahat tersebut salah.



Tetapi karena ketenangan terasa asing.



Bayangkan seseorang yang terbiasa bekerja dengan suara bising setiap hari. Ketika tiba-tiba berada di ruangan yang sangat sunyi, keheningan awalnya justru bisa terasa tidak nyaman.



Hal serupa dapat terjadi secara psikologis.



Jika seseorang terbiasa dengan tekanan internal yang tinggi, keadaan tanpa tekanan dapat terasa mencurigakan.



“Kenapa aku tidak merasa bersalah?”



“Apa aku melupakan sesuatu?”



“Aku seharusnya melakukan sesuatu.”



Karena itu, rasa bersalah setelah beristirahat tidak selalu berarti seseorang benar-benar melakukan sesuatu yang salah.



Terkadang, rasa bersalah hanyalah respons yang sudah dipelajari.



Ini merupakan perbedaan penting.



Perasaan tidak selalu menjadi bukti.



Merasa bersalah tidak otomatis berarti kita bersalah.



Merasa malas tidak otomatis berarti kita malas.



Merasa tidak produktif tidak otomatis berarti kita tidak melakukan apa-apa.



Seseorang perlu belajar membedakan antara emosi dan fakta.



Rasa bersalah tidak harus selalu diikuti



Ketika rasa bersalah muncul setelah mengambil waktu untuk diri sendiri, seseorang tidak harus langsung menghilangkannya.



Ia dapat belajar mengamati:



“Aku merasa bersalah sekarang. Tetapi apakah aku benar-benar melakukan sesuatu yang salah?”



Pertanyaan tersebut membantu menciptakan jarak antara emosi dan tindakan.



Mungkin rasa bersalah masih ada.



Namun, seseorang tetap dapat beristirahat.



Dengan pengalaman berulang, otak perlahan dapat belajar bahwa berhenti sejenak tidak selalu membawa konsekuensi buruk.



6. Nilai diri terlalu erat dikaitkan dengan pencapaian



Di balik banyak bentuk perfeksionisme terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendalam:



“Siapa aku jika aku tidak berhasil?”



Jika sejak lama seseorang mendapatkan penghargaan karena prestasinya, menjadi “anak yang pintar”, pekerja yang selalu unggul, atau orang yang dapat diandalkan, ia dapat secara perlahan menghubungkan pencapaian dengan identitas dirinya.



Ia tidak hanya berpikir:



“Aku melakukan sesuatu dengan baik.”



Tetapi:



“Aku adalah orang yang harus selalu melakukan sesuatu dengan baik.”



Perbedaannya sangat besar.



Pada kalimat pertama, kegagalan hanya berbicara tentang sebuah hasil.



Pada kalimat kedua, kegagalan terasa seperti ancaman terhadap identitas.



Karena itu, ketika seseorang berhenti mengejar pencapaian, ia mungkin merasa kehilangan sesuatu.



Ia tidak hanya kehilangan aktivitas.



Ia kehilangan sumber validasi.



Inilah salah satu alasan mengapa perawatan diri terkadang terasa sangat sulit bagi perfeksionis. Perawatan diri meminta seseorang melakukan sesuatu yang mungkin selama ini jarang ia lakukan: bernilai tanpa harus terus membuktikan nilai tersebut.



Tidak melakukan apa-apa selama satu jam dapat terasa tidak nyaman.



Bukan karena satu jam tersebut tidak berguna.



Melainkan karena seseorang mungkin belum terbiasa percaya bahwa dirinya tetap berharga ketika tidak sedang menghasilkan sesuatu.



Nilai diri tidak sama dengan daftar pencapaian



Prestasi memang dapat menjadi sesuatu yang bermakna.



Bekerja keras juga bukan sesuatu yang buruk.



Memiliki standar tinggi bahkan dapat membantu seseorang berkembang.



Masalah muncul ketika seluruh nilai diri diletakkan di atas pencapaian tersebut.



Seseorang dapat gagal dan tetap berharga.



Seseorang dapat beristirahat dan tetap bertanggung jawab.



Seseorang dapat melakukan kesalahan dan tetap layak dihargai.



Seseorang dapat menjalani hari yang tidak produktif tanpa harus menyimpulkan bahwa dirinya adalah manusia yang gagal.



Perubahan ini membutuhkan latihan karena pola lama biasanya tidak hilang hanya karena seseorang memahami konsepnya.



Tetapi memahami adalah langkah awal.



Jadi, Mengapa Perawatan Diri Terasa Salah?



Jika dirangkum, perawatan diri dapat terasa salah bagi seorang perfeksionis karena terdapat konflik antara kebutuhan manusia untuk beristirahat dan aturan internal yang menuntut pencapaian, produktivitas, dan kesempurnaan.



Seseorang mungkin sebenarnya membutuhkan istirahat, tetapi pikirannya berkata bahwa ia harus bekerja.



Ia mungkin membutuhkan batasan, tetapi pikirannya berkata bahwa ia harus membantu semua orang.



Ia mungkin membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, tetapi pikirannya berkata bahwa kebutuhan orang lain lebih penting.



Ia mungkin sudah melakukan banyak hal, tetapi pikirannya mengatakan bahwa itu belum cukup.



Dan bahkan ketika ia mencoba melakukan self-care, ia bisa mengubahnya menjadi proyek baru yang harus dilakukan dengan sempurna.



Inilah yang membuat perfeksionisme begitu melelahkan.



Bukan semata-mata karena seseorang memiliki standar tinggi.



Tetapi karena standar tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak pernah benar-benar selesai.



Bagaimana Memulai Perawatan Diri Tanpa Mengubahnya Menjadi Target Baru?



Jika seseorang memiliki kecenderungan perfeksionis, mungkin pendekatan terbaik bukanlah membuat daftar self-care yang semakin panjang.



Sebaliknya, mulailah dari sesuatu yang lebih sederhana.



1. Berhenti menunggu sampai “pantas” beristirahat



Anda tidak perlu menyelesaikan seluruh pekerjaan hidup untuk mendapatkan izin beristirahat.



Tanyakan:



“Apakah aku membutuhkan jeda sekarang?”



Bukan:



“Apakah aku sudah cukup produktif untuk mendapatkannya?”



2. Biarkan perawatan diri menjadi fleksibel



Tidak semua hari akan sama.



Ada hari ketika Anda bisa berolahraga.



Ada hari ketika Anda hanya bisa tidur lebih cepat.



Ada hari ketika Anda membutuhkan waktu sendiri.



Ada juga hari ketika yang paling realistis adalah sekadar menyelesaikan hal-hal penting.



Fleksibilitas bukan kegagalan.



3. Perhatikan bahasa yang digunakan kepada diri sendiri



Bandingkan:



“Aku malas sekali.”



dengan:



“Aku sedang lelah dan mungkin membutuhkan istirahat.”



Atau:



“Aku gagal menjalankan rutinitas.”



dengan:



“Rutinitasku tidak berjalan sesuai rencana hari ini.”



Bahasa pertama menyerang identitas.



Bahasa kedua menggambarkan keadaan.



Perbedaannya dapat memengaruhi bagaimana seseorang memperlakukan dirinya.



4. Belajar menoleransi rasa bersalah



Tujuan awalnya bukan selalu membuat rasa bersalah menghilang.



Terkadang, tujuan yang lebih realistis adalah:



“Aku bisa merasa bersalah tanpa harus membatalkan kebutuhan diriku.”



Rasa bersalah dapat muncul.



Anda tetap boleh beristirahat.



5. Pisahkan nilai diri dari performa



Cobalah mengingat bahwa manusia tidak hanya memiliki nilai ketika sedang menghasilkan sesuatu.



Anda bukan hanya pekerjaan Anda.



Anda bukan hanya prestasi Anda.



Anda bukan hanya seberapa banyak orang yang dapat Anda bantu.



Dan Anda tidak harus terus membuktikan bahwa Anda layak mendapatkan waktu untuk diri sendiri.



Pada Akhirnya, Perawatan Diri Bukan Tentang Menjadi Lebih Sempurna



Mungkin salah satu ironi terbesar dari perfeksionisme adalah seseorang dapat menghabiskan begitu banyak energi untuk menjadi versi terbaik dirinya sampai lupa bahwa dirinya juga membutuhkan tempat untuk menjadi manusia biasa.



Manusia yang lelah.



Manusia yang kadang gagal.



Manusia yang membutuhkan jeda.



Manusia yang tidak selalu produktif.



Manusia yang sesekali tidak tahu harus melakukan apa.



Dan semua itu tidak membuat seseorang menjadi kurang berharga.



Perawatan diri bukan proyek untuk menciptakan diri yang lebih sempurna.



Perawatan diri adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri.



Bagi seorang perfeksionis, proses ini mungkin terasa aneh pada awalnya. Beristirahat bisa terasa seperti malas. Mengatakan tidak bisa terasa seperti mengecewakan. Melakukan sesuatu hanya karena menyenangkan bisa terasa tidak produktif.



Tetapi rasa tidak nyaman tersebut tidak selalu berarti bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang salah.



Kadang-kadang, itu hanya tanda bahwa Anda sedang belajar melakukan sesuatu yang sebelumnya jarang Anda izinkan:



merawat diri tanpa harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Anda layak dirawat.



Dan mungkin, justru di situlah bentuk perawatan diri yang paling penting dimulai.



Bukan ketika kita akhirnya menjadi cukup sempurna.



