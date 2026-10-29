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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.58 WIB

Merasa Tidak Dihargai di Tempat Kerja? Ini 5 Sikap yang Kerap Ditunjukkan Karyawan Gen Z

Ilustrasi Generasi Z (Magnific) - Image

Ilustrasi Generasi Z (Magnific)

JawaPos.com – Generasi Z memiliki nilai, pandangan, dan ekspektasi yang turut memengaruhi perubahan budaya di berbagai bidang, mulai dari pemanfaatan teknologi, isu sosial, politik, hingga lingkungan kerja.

Keinginan untuk memperoleh makna dan tujuan dalam kehidupan profesional serta keberanian menantang stereotip tradisional membuat generasi ini memiliki cara pandang yang terkadang berbeda dari generasi sebelumnya.

Perbedaan nilai dan ekspektasi tersebut dapat memicu ketegangan antargenerasi, terutama di lingkungan kerja ketika karyawan Gen Z merasa kebutuhan dan kontribusinya kurang dihargai.

Dilansir dari laman YourTango, berikut 5 hal yang sering dilakukan gen z saat mereka tidak dihargai di tempat kerja.

1.     Berhenti secara Diam-diam

Bersamaan dengan mentalitas budaya kerja keras generasi yang lebih tua di tempat kerja, yang bekerja keras demi kesetiaan kepada atasan, Gen Z yang mengadopsi tren untuk berhenti diam-diam yang merupakan suatu hal pertentangan tajam.

Dengan memenuhi persyaratan minimum dalam peran mereka, pekerja Gen Z hanya melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka, menolak untuk berprestasi lebih tanpa kompensasi atau pengakuan atas apa yang telah mereka lakukan.

Mengingat Gen Z cenderung lebih  mengutamakan keseimbangan kehidupan kerja di atas segalanya dalam kehidupan profesional mereka, tidak mengherankan jika mereka melindungi waktu pribadi dan kesejahteraan umum mereka dengan menolak menanggung stres, kecemasan, atau tanggung jawab tambahan tanpa manfaat tambahan apa pun di tempat kerja

2.     Mengambil Waktu Cuti yang Lama

Memanfaatkan waktu libur telah menjadi salah satu cara diam-diam pekerja Gen Z membalas dendam terhadap atasan mereka atas perlakuan tidak adil di tempat kerja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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