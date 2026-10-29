7 Alasan Mengapa Menyembunyikan Perasaan Membuat Kamu Menjadi Pemimpin yang Lebih Buruk

seseorang yang menyembunyikan perasaan / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Ada anggapan bahwa seorang pemimpin yang baik harus selalu terlihat kuat.

Tidak boleh terlihat takut. Tidak boleh terlihat kecewa. Tidak boleh menunjukkan kesedihan. Tidak boleh mengakui bahwa dirinya sedang kewalahan. Bahkan ketika sesuatu menyakitkan, seorang pemimpin sering merasa harus tetap tersenyum, mengangguk, lalu berkata, “Kita baik-baik saja.”



Dari luar, sikap seperti ini mungkin terlihat sebagai tanda kedewasaan dan profesionalisme.



Namun, psikologi menunjukkan bahwa ada perbedaan besar antara mengelola emosi dan menyembunyikan emosi.



Mengelola emosi berarti kamu menyadari apa yang sedang kamu rasakan, memahami penyebabnya, lalu memilih respons yang tepat.



Menyembunyikan emosi berarti kamu berusaha menekan, menyangkal, atau berpura-pura tidak merasakan sesuatu—bahkan ketika emosi tersebut sebenarnya sangat kuat.



Masalahnya, seorang pemimpin tidak pernah memimpin hanya dengan kata-kata.



Ia memimpin melalui ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh, cara mengambil keputusan, cara merespons konflik, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika berada di bawah tekanan.



Karena itu, ketika seorang pemimpin terus-menerus menyembunyikan perasaannya, emosi tersebut tidak selalu menghilang.



Sering kali, emosi hanya mencari jalan lain untuk keluar.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat tujuh alasan mengapa terlalu sering menyembunyikan perasaan justru dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang lebih buruk.



1. Menyembunyikan emosi membuatmu lebih sulit memahami dirimu sendiri



Kepemimpinan yang baik dimulai dari satu kemampuan penting: kesadaran diri.



Sebelum memahami orang lain, seorang pemimpin harus mampu memahami dirinya sendiri.



Apa yang membuatnya marah?



Apa yang membuatnya takut?



Mengapa ia merasa terancam ketika seseorang mempertanyakan keputusannya?



Mengapa kritik tertentu membuatnya sangat defensif?



Mengapa ia merasa harus selalu terlihat benar?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan kejujuran emosional.



Jika setiap kali merasakan emosi negatif kamu langsung berkata, “Aku tidak boleh merasa seperti ini,” lama-kelamaan kamu kehilangan kemampuan untuk membaca keadaan batinmu sendiri.



Misalnya, seorang manajer merasa sangat kesal karena salah satu anggota tim terus mempertanyakan keputusannya.



Ia mungkin mengatakan kepada dirinya sendiri:



“Saya tidak marah. Saya hanya ingin pekerjaan ini berjalan dengan benar.”



Padahal, di balik keinginannya untuk “menjaga standar”, mungkin terdapat rasa tersinggung, takut kehilangan otoritas, atau merasa tidak dihargai.



Jika emosi tersebut tidak disadari, ia mungkin mengambil keputusan yang sebenarnya dipengaruhi oleh emosinya tanpa menyadarinya.



Inilah paradoksnya:



Semakin keras kamu berusaha meyakinkan diri bahwa kamu tidak dipengaruhi emosi, semakin besar kemungkinan emosimu memengaruhi keputusanmu secara diam-diam.



Dalam psikologi kepemimpinan, kesadaran diri merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Pemimpin yang memahami kondisi emosionalnya memiliki peluang lebih besar untuk membedakan antara keputusan yang objektif dan keputusan yang sebenarnya merupakan reaksi emosional.



Pemimpin yang mampu berkata:



“Saya menyadari bahwa kritik ini membuat saya defensif. Saya perlu memastikan bahwa keputusan saya tidak hanya didasarkan pada perasaan tersebut.”



justru menunjukkan kematangan yang lebih tinggi.



Bukan karena ia tidak memiliki emosi.



Tetapi karena ia sadar bahwa ia memiliki emosi.



2. Emosi yang ditekan dapat muncul dalam bentuk perilaku yang tidak kamu sadari



Salah satu kesalahan terbesar tentang emosi adalah menganggap bahwa emosi yang tidak dibicarakan berarti emosi tersebut sudah selesai.



Tidak selalu begitu.



Kamu bisa menyembunyikan kemarahan, tetapi bukan berarti kemarahan tersebut tidak memengaruhi perilakumu.



Seorang pemimpin yang tidak pernah mengakui bahwa dirinya frustrasi mungkin mulai:



berbicara dengan nada lebih tajam,



menjadi lebih mudah menyalahkan orang,



memberikan kritik secara berlebihan,



menjadi terlalu perfeksionis,



mengambil keputusan secara impulsif,



menghindari orang tertentu,



atau menciptakan suasana kerja yang tegang.



Ironisnya, ia mungkin tetap mengatakan:



“Saya tidak punya masalah dengan siapa pun.”



Namun, timnya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda.



Inilah salah satu alasan mengapa menekan emosi tidak sama dengan menghilangkan emosi.



Penelitian psikologi mengenai regulasi emosi menunjukkan bahwa upaya untuk menekan ekspresi emosi dapat memiliki konsekuensi psikologis dan sosial. Ketika seseorang berusaha terlihat tidak merasakan sesuatu, ia tetap harus mengeluarkan energi mental untuk mengontrol ekspresi dan responsnya.



Bayangkan kamu sedang marah dalam sebuah rapat.



Di satu sisi, kamu mencoba mendengarkan pembicaraan.



Di sisi lain, otakmu sibuk mengatakan:



“Jangan terlihat marah.”



“Jangan menunjukkan ekspresi.”



“Jangan sampai mereka tahu.”



“Tetap tenang.”



Akibatnya, sebagian kapasitas mentalmu digunakan untuk menyembunyikan emosi, bukan untuk memahami masalah yang sedang dibahas.



Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat membuatmu menjadi pemimpin yang kurang hadir secara mental.



Kamu ada di ruangan.



Tetapi sebagian perhatianmu sibuk mengendalikan apa yang orang lain boleh lihat dari dirimu.



3. Menyembunyikan kerentanan dapat membuat tim sulit mempercayaimu



Banyak orang mengira bahwa untuk mendapatkan rasa hormat, seorang pemimpin harus terlihat tidak memiliki kelemahan.



Namun, manusia biasanya tidak membangun kepercayaan hanya berdasarkan kompetensi.



Mereka juga membangun kepercayaan berdasarkan keaslian dan konsistensi.



Bayangkan kamu bekerja dengan seorang pemimpin yang selalu mengatakan:



“Semuanya baik-baik saja.”



Padahal proyek sedang berantakan.



Target tidak tercapai.



Beberapa anggota tim mulai kelelahan.



Masalah semakin besar.



Tetapi pemimpin tersebut tetap tersenyum dan berkata:



“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan.”



Pada awalnya mungkin terlihat menenangkan.



Tetapi jika kenyataan terus bertentangan dengan perkataannya, tim akhirnya mulai mempertanyakan kredibilitasnya.



Mereka mungkin berpikir:



“Apakah dia benar-benar tidak melihat masalahnya?”



Atau:



“Apakah dia menyembunyikan sesuatu dari kami?”



Kerentanan yang sehat justru dapat membuat seorang pemimpin terlihat lebih manusiawi.



Misalnya:



“Saya juga cukup kecewa dengan hasil ini. Tetapi kita perlu melihat apa yang bisa kita pelajari dan apa yang harus kita perbaiki.”



Kalimat tersebut tidak menunjukkan kelemahan.



Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa pemimpin tersebut mampu mengakui kenyataan tanpa kehilangan arah.



Tentu saja, menjadi rentan bukan berarti menumpahkan semua masalah pribadi kepada bawahan.



Ada perbedaan antara keterbukaan yang sehat dan oversharing.



Pemimpin tidak harus menceritakan semua masalah emosionalnya kepada tim.



Namun, ia juga tidak perlu berpura-pura bahwa dirinya selalu tenang, selalu yakin, dan tidak pernah mengalami kesulitan.



Kadang-kadang kalimat sederhana seperti:



“Saya juga merasa situasi ini cukup berat, tetapi kita akan menghadapinya satu per satu.”



justru dapat menciptakan rasa kebersamaan.



4. Menekan perasaan dapat membuatmu kehilangan empati terhadap orang lain



Ada satu bahaya lain yang sering tidak disadari.



Ketika seseorang terbiasa mengabaikan emosinya sendiri, ia juga dapat menjadi kurang sensitif terhadap emosi orang lain.



Jika seorang pemimpin selalu berpikir:



“Saya saja bisa tahan. Seharusnya mereka juga bisa.”



maka ia berisiko menciptakan standar emosional yang tidak realistis bagi timnya.



Misalnya, seorang karyawan mengalami masa yang sulit dan performanya menurun sementara.



Pemimpin yang memiliki empati mungkin bertanya:



“Apa yang sedang terjadi?”



Sementara pemimpin yang terbiasa menekan emosinya sendiri mungkin langsung berpikir:



“Semua orang punya masalah. Tetap profesional.”



Tentu saja, profesionalisme tetap penting.



Tetapi profesionalisme tidak harus berarti tidak memiliki perasaan.



Justru, kemampuan memahami perasaan seseorang dapat membantu seorang pemimpin mengambil keputusan yang lebih tepat.



Empati bukan berarti membiarkan performa buruk tanpa konsekuensi.



Empati berarti memahami konteks manusia sebelum menentukan respons.



Pemimpin yang mampu memahami rasa takut, frustrasi, malu, kecewa, atau kelelahan orang lain biasanya lebih mampu memilih cara komunikasi yang efektif.



Ia tahu kapan harus menegur.



Ia tahu kapan harus mendengarkan.



Ia tahu kapan seseorang membutuhkan tantangan.



Dan ia tahu kapan seseorang sebenarnya membutuhkan dukungan.



5. Emosi yang tidak diproses dapat memengaruhi pengambilan keputusan



Pemimpin membuat keputusan hampir setiap hari.



Memilih siapa yang diberi tanggung jawab.



Menentukan prioritas.



Merekrut orang.



Memberikan kritik.



Menyelesaikan konflik.



Memberhentikan seseorang.



Mengambil risiko.



Dalam semua keputusan tersebut, emosi tidak pernah benar-benar absen.



Dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti.



Emosi adalah bagian dari sistem manusia dalam menilai situasi.



Masalah muncul ketika seorang pemimpin tidak menyadari bahwa emosinya sedang memengaruhi penilaiannya.



Misalnya, seseorang yang merasa sangat kecewa terhadap seorang anggota tim mungkin menilai kesalahan kecil orang tersebut jauh lebih buruk daripada kesalahan orang lain.



Atau pemimpin yang takut kehilangan kendali mungkin menolak ide baru bukan karena idenya buruk, tetapi karena ide tersebut mengurangi rasa kontrolnya.



Jika ia menyadari emosinya, ia dapat berhenti dan bertanya:



“Apakah saya menolak ide ini karena memang tidak bagus, atau karena saya tidak nyaman kehilangan kendali?”



Pertanyaan sederhana seperti ini sangat penting.



Karena objektivitas bukan berarti tidak memiliki emosi.



Objektivitas berarti mampu mengenali emosi yang mungkin memengaruhi penilaian, kemudian memeriksa kembali keputusan berdasarkan fakta.



Pemimpin yang matang tidak berkata:



“Saya tidak boleh punya perasaan.”



Ia berkata:



“Saya punya perasaan, jadi saya perlu memastikan perasaan itu tidak mengambil alih keputusan saya.”



6. Menyembunyikan emosi dapat membuat konflik menjadi lebih buruk



Konflik adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam kepemimpinan.



Dua orang memiliki kepentingan berbeda.



Tim tidak setuju dengan keputusan.



Seorang bawahan merasa tidak dihargai.



Seorang kolega mempertanyakan strategi.



Dalam situasi seperti ini, pemimpin harus mampu mengelola konflik secara langsung.



Namun, orang yang terbiasa menyembunyikan emosi sering memiliki dua kecenderungan ekstrem.



Pertama, mereka menghindari konflik sepenuhnya.



Mereka mengatakan:



“Sudahlah, tidak usah dibahas.”



Padahal masalah belum selesai.



Kedua, mereka menahan semuanya terlalu lama hingga akhirnya meledak.



Selama berminggu-minggu mereka terlihat tenang.



Kemudian satu kesalahan kecil terjadi.



Tiba-tiba mereka marah besar.



Orang lain mungkin bingung:



“Kenapa reaksinya sebesar ini?”



Padahal ledakan tersebut bukan hanya tentang kesalahan yang baru terjadi.



Ia adalah akumulasi dari emosi yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya.



Pemimpin yang sehat tidak harus menghindari konflik.



Ia belajar menghadapi konflik ketika masalah masih bisa dibicarakan dengan tenang.



Alih-alih berkata:



“Saya tidak masalah.”



padahal sebenarnya sangat terganggu, ia bisa berkata:



“Ada beberapa hal yang mengganggu saya dan saya pikir lebih baik kita membicarakannya sekarang sebelum menjadi masalah yang lebih besar.”



Ini adalah bentuk regulasi emosi yang jauh lebih sehat.



7. Kamu akhirnya menciptakan budaya di mana semua orang merasa harus berpura-pura kuat



Ini mungkin dampak paling besar.



Pemimpin tidak hanya mengatur pekerjaan.



Pemimpin juga menciptakan norma perilaku.



Apa yang dianggap boleh?



Apa yang dianggap memalukan?



Bagaimana orang boleh berbicara?



Bagaimana kesalahan diperlakukan?



Bagaimana kegagalan dibahas?



Bagaimana emosi diperlakukan?



Jika seorang pemimpin selalu terlihat sempurna, tidak pernah mengakui kesalahan, tidak pernah menunjukkan keraguan, dan selalu menyembunyikan kesulitan, anggota tim dapat menyimpulkan:



“Di sini, kita tidak boleh terlihat lemah.”



Akhirnya semua orang melakukan hal yang sama.



Orang menyembunyikan kesalahan.



Karyawan takut mengatakan bahwa mereka kewalahan.



Anggota tim tidak berani meminta bantuan.



Orang-orang menyimpan ketidaksetujuan.



Masalah kecil tidak dibicarakan sampai menjadi masalah besar.



Dan perlahan-lahan, organisasi kehilangan sesuatu yang sangat penting: kejujuran psikologis.



Sebaliknya, ketika pemimpin mampu menunjukkan bahwa mengakui kesulitan bukanlah sesuatu yang memalukan, ia memberikan izin sosial kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama.



Misalnya:



“Saya salah menghitung risiko proyek ini.”



Atau:



“Saya terlalu defensif ketika mendapat kritik tadi. Saya akan memikirkannya lagi.”



Kalimat seperti ini memiliki kekuatan besar.



Bukan karena pemimpin menjadi terlihat lemah.



Tetapi karena ia menunjukkan bahwa kesalahan, ketidakpastian, dan emosi dapat dibicarakan tanpa kehilangan martabat.



Jadi, Haruskah Pemimpin Menunjukkan Semua Perasaannya?



Tidak.



Ini penting untuk dipahami.



Artikel ini bukan argumen bahwa pemimpin harus mengekspresikan setiap emosi yang mereka rasakan.



Itu juga bukan kepemimpinan yang sehat.



Seorang pemimpin tetap membutuhkan batasan.



Tidak semua masalah pribadi harus dibagikan kepada tim.



Tidak semua kemarahan harus diekspresikan.



Tidak semua rasa takut harus diumumkan.



Dan tidak semua emosi harus langsung diikuti tindakan.



Yang lebih sehat adalah merasakan, memahami, mengatur, lalu memilih respons.



Ada perbedaan antara:



“Saya tidak boleh marah.”



dan:



“Saya sedang marah, tetapi saya tidak harus bertindak berdasarkan kemarahan ini.”



Ada perbedaan antara:



“Saya tidak boleh terlihat takut.”



dan:



“Saya sedang merasa takut. Mari saya pahami apakah ketakutan ini memiliki dasar yang rasional.”



Ada perbedaan antara:



“Saya harus selalu terlihat kuat.”



dan:



“Saya bisa tetap menjadi pemimpin yang kuat meskipun saya sedang mengalami kesulitan.”



Itulah inti dari kematangan emosional.



Pemimpin yang Kuat Bukan Pemimpin yang Tidak Punya Emosi



Mungkin kita perlu mengubah definisi tentang kekuatan.



Kekuatan bukan berarti tidak pernah takut.



Kekuatan bukan berarti tidak pernah kecewa.



Kekuatan bukan berarti selalu tenang.



Dan kekuatan bukan berarti mampu menyembunyikan semua perasaan.



Kekuatan emosional justru sering terlihat dalam kemampuan untuk mengatakan:



“Saya merasakan sesuatu, saya memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri saya, dan saya tetap memilih bagaimana saya akan bertindak.”



Seorang pemimpin bisa merasa marah tanpa menjadi kasar.



Bisa merasa takut tanpa menjadi pengecut.



Bisa merasa sedih tanpa kehilangan arah.



Bisa merasa kecewa tanpa menyalahkan semua orang.



Bisa mengakui kesalahan tanpa kehilangan wibawa.



Dan bisa mengatakan “saya tidak tahu” tanpa kehilangan kepemimpinan.



Pada akhirnya, orang tidak membutuhkan pemimpin yang terlihat seperti robot.



Mereka membutuhkan manusia yang dapat dipercaya.



Manusia yang cukup kuat untuk mengakui emosinya.



Cukup dewasa untuk mengelolanya.



Dan cukup bijaksana untuk tidak membiarkan emosinya mengendalikan orang lain.



Karena menjadi pemimpin yang baik bukan tentang tidak memiliki perasaan.



Melainkan tentang tidak membiarkan perasaan yang tidak disadari mengambil alih cara kita memimpin.



Dan mungkin, salah satu bentuk keberanian terbesar dalam kepemimpinan adalah berhenti berkata:



“Saya baik-baik saja.”



ketika sebenarnya kita perlu berhenti sejenak dan bertanya:



“Apa sebenarnya yang sedang saya rasakan, dan bagaimana perasaan itu sedang memengaruhi cara saya memimpin?”



