Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.45 WIB

Kebiasaan Mengunggah Foto Makanan di Media Sosial Memiliki 5 Alasan Tersendiri

Ilustrasi membagikan foto makanan di sosial media (Magnific) - Image

Ilustrasi membagikan foto makanan di sosial media (Magnific)

JawaPos.com – Pada era digital, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk membagikan berbagai aktivitas pribadi.

Unggahan yang dibagikan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, atau pencapaian tertentu, tetapi juga mencakup kegiatan sederhana, seperti memotret makanan sebelum menyantapnya.

Perilaku tersebut dapat dilatarbelakangi oleh beragam alasan, mulai dari keinginan mengabadikan pengalaman kuliner, berbagi rekomendasi makanan, hingga mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan pengguna lain.

Melansir dari Vinclo, Berikut 5 alasan seseorang kerap kali suka membagikan foto makanan di sosial media sebelum akhirnya makanan tersebut dimakan.

1.     Sebagai Ekspresi Diri

Meskipun makan dan minum merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia, Dengan meluasnya kebiasaan makan di luar, hal itu menjadi cara untuk mengekspresikan diri. 

Orang-orang saling terhubung ketika orang lain berbagi foto tentang apa yang mereka makan atau minum, ke mana mereka pergi dengan tujuan masing-masing, Akibatnya, orang-orang mencoba menunjukkan kepada orang lain untuk menciptakan kesan yang baik dengan berbagi kehidupan mereka.

2.     Reputasi dan Status

Orang cenderung menunjukkan apa yang dapat mereka hasilkan atau apa yang dapat mereka lakukan. Kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa makan di restoran terkenal dan bagus menciptakan persepsi status. 

Misalnya, jumlah orang yang berbagi foto makanan jauh lebih banyak ketika orang pergi ke restoran mewah dan berkelas dibandingkan dengan restoran lokal. Sekarang, kita mendekati berbagi foto makanan sebagai status atau prestise.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Alasan Orang Memilih Tidur dengan TV Menyala Menurut Kebiasaan dan Kebutuhan Pribadi - Image
Kepribadian

5 Alasan Orang Memilih Tidur dengan TV Menyala Menurut Kebiasaan dan Kebutuhan Pribadi

Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.27 WIB

10 Kebiasaan yang Membantu Seseorang Lebih Fokus di Tengah Banyak Distraksi - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan yang Membantu Seseorang Lebih Fokus di Tengah Banyak Distraksi

Jumat, 30 Oktober 2026 | 02.24 WIB

Kecanduan Main HP? Ini 6 Kebiasaan Sehari-hari yang Bikin Orang Doomscrolling Kehabisan Energi - Image
Kepribadian

Kecanduan Main HP? Ini 6 Kebiasaan Sehari-hari yang Bikin Orang Doomscrolling Kehabisan Energi

Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.59 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore