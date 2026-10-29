Kebiasaan Mengunggah Foto Makanan di Media Sosial Memiliki 5 Alasan Tersendiri

Ilustrasi membagikan foto makanan di sosial media (Magnific)
JawaPos.com – Pada era digital, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk membagikan berbagai aktivitas pribadi.
Unggahan yang dibagikan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, atau pencapaian tertentu, tetapi juga mencakup kegiatan sederhana, seperti memotret makanan sebelum menyantapnya.
Perilaku tersebut dapat dilatarbelakangi oleh beragam alasan, mulai dari keinginan mengabadikan pengalaman kuliner, berbagi rekomendasi makanan, hingga mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan pengguna lain.
Melansir dari Vinclo, Berikut 5 alasan seseorang kerap kali suka membagikan foto makanan di sosial media sebelum akhirnya makanan tersebut dimakan.
1. Sebagai Ekspresi Diri
Meskipun makan dan minum merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia, Dengan meluasnya kebiasaan makan di luar, hal itu menjadi cara untuk mengekspresikan diri.
Orang-orang saling terhubung ketika orang lain berbagi foto tentang apa yang mereka makan atau minum, ke mana mereka pergi dengan tujuan masing-masing, Akibatnya, orang-orang mencoba menunjukkan kepada orang lain untuk menciptakan kesan yang baik dengan berbagi kehidupan mereka.
2. Reputasi dan Status
Orang cenderung menunjukkan apa yang dapat mereka hasilkan atau apa yang dapat mereka lakukan. Kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa makan di restoran terkenal dan bagus menciptakan persepsi status.
Misalnya, jumlah orang yang berbagi foto makanan jauh lebih banyak ketika orang pergi ke restoran mewah dan berkelas dibandingkan dengan restoran lokal. Sekarang, kita mendekati berbagi foto makanan sebagai status atau prestise.
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