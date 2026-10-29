5 Alasan Orang Memilih Tidur dengan TV Menyala Menurut Kebiasaan dan Kebutuhan Pribadi

JawaPos.com – Kebiasaan tidur dengan televisi yang tetap menyala kerap ditemukan pada sebagian orang dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Bagi sebagian orang, suara atau cahaya dari televisi memberikan rasa nyaman saat beristirahat, sedangkan bagi yang lain, kebiasaan tersebut terbentuk dari rutinitas sehari-hari yang terus berulang.

Meski demikian, kebiasaan ini tidak serta-merta menggambarkan kepribadian seseorang karena alasan di baliknya dapat berbeda-beda, bergantung pada pengalaman dan kondisi masing-masing individu.

Dilansir dari laman Personal Branding Blog, berikut 5 alasan seseorang yang selalu tidur dalam keadaan TV menyala.

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1. Takut Terhadap Keheningan

Seseorang yang selalu menyalakan TV saat menjelang tidur hingga tertidur, hal ini bukan hanya tentang memenuhi ruangan dengan kebisingan. Ini mungkin merupakan indikasi kecemasan atau ketakutan yang lebih dalam.

Misalnya, keheningan dapat membuat mereka merasa kesepian atau terisolasi. Atau mungkin, keheningan memunculkan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan, yang ingin mereka hindari.

Menyalakan TV saat tidur bisa jadi cara mereka mengatasi perasaan ini. Dengungan TV yang sudah biasa terdengar dapat mengalihkan perhatian mereka, sehingga mereka bisa rileks dan tertidur.

Namun, perilaku ini dapat menyebabkan ketergantungan pada kebisingan eksternal untuk relaksasi dan tidur, dimana pada gilirannya dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan istirahat yang berkualitas jika kondisinya tidak terpenuhi.