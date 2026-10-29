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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.23 WIB

Belakangan Merasa Lelah dan Kehilangan Spark? Bisa Jadi Anda Terlalu Banyak Mengambil Tanggung Jawab

Ilustrasi multitasking/Pexels - Image

Ilustrasi multitasking/Pexels

JawaPos.com - Beberapa orang kerap merasa harus menjadi pihak yang selalu mengambil inisiatif di dalam berbagai urusan.

Mereka berjuang sendirian mempertahankan hubungan yang berjalan satu arah. Meskipun mereka dianggap serba bisa untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan,termasuk dalam situasi darurat, kebiasaan ini dapat berdampak pada mental health jika terus mengorbankan kebahagiaan diri sendiri.

Salah satu contohnya dapat ditemukan pada ibu-ibu di masa kini. Mereka menghadapi berbagai tuntutan.

Mulai dari pekerjaan, menyiapkan makanan untuk keluarga, menemani anak-anak, sampai memikul tanggung jawab penuh dalam urusan rumah tangga.

Belum lagi tuntutan lain yang mengharuskan mereka untuk selalu hadir dan mengerjakan berbagai hal dengan multitasking. Bahkan mereka terkadang ikut menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan tanggungjawab mereka (overfunction). 

Kehidupan dan tanggungjawab setiap orang bukanlah beban yang harus anda pikul sepenuhnya. Selama anda meyakini bahwa orang lain mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, berikan mereka ruang untuk belajar bertanggung jawab atas hidupnya tanpa harus selalu mengambil alih.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (28/10) berikut tanda-tanda bahwa anda sudah masuk ke dalam tahap overfunction menurut sudut pandang psikologi. 

Saat anda terus-menerus memaksakan diri untuk membantu orang lain, hal ini bisa menjadi salah satu tanda overfunctioning. Perilaku tersebut  bisa didorong oleh ketakutan mengecewakan orang lain jika anda tidak turun tangan. Padahal, sikap ini bukanlah sesuatu tuntutan dalam sebuah hubungan yang dijalankan oleh dua orang diri.

Ciri-ciri berikutnya adalah anda merasa bertanggungjawab untuk selalu hadir, membantu, dan ada bagi orang lain. Padahal anda tidak perlu mengorbankan kebahagiaan anda demi keinginan orang lain.

Saat anda langsung turun tangan sebelum orang lain sempat mencari solusi, maka bisa jadi orang tersebut kehilangan tanggungjawab serta kesempatan untuk belajar.sementara anda juga membutuhkan istirahat. Baik secara mental maupun fisik, anda perlu memberi jeda dari kebiasaan mengurus kehidupan orang lain secara berlebihan.

Editor: Hanny Suwindari
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