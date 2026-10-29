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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.06 WIB

10 Momen Ketika Tidak Memberikan Bantuan Justru Lebih Baik, Kenali Batasan Anda

Ilustrasi ibu dan anak/Magnific - Image

Ilustrasi ibu dan anak/Magnific

JawaPos.com - Ada beberapa tindakan yang dianggap sebagai bantuan, tetapi justru dapat membuat seseorang merasa ketergantungan pada orang lain. 

Kondisi ini dapat menghambat perkembangan diri dan membuat seseorang terjebak dalam situasi yang merugikan dirinya sendiri saat tumbuh dewasa.

Ketergantungan tersebut muncul saat seseorang terbiasa mengandalkan orang lain.

Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar mandiri karena merasa selalu ada orang yang akan membantunya. 

Ada kalanya tidak membantu seseorang justru menjadi pilihan yang tepat. Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (23/10) berikut 10 momen ketika anda sebaiknya tidak membantu orang lain.

Memberikan bantuan disaat yang tidak tepat bisa menjadi masalah. Hal ini terjadi saat seseorang mulai memanfaatkannya tanpa berusaha memperbaiki keadaan. Mereka tidak mau berusaha dan belajar menghadapi konsekuensi.  

Saat anda memutuskan memberi bantuan tanpa diminta, hal tersebut terkadang dapat mengurangi rasa percaya diri mereka. Bisa jadi, seseorang hanya membutuhkan waktu untuk mencari solusi ataupun kesempatan untuk menyelesaikan sesuatu secara mandiri. Meskipun hasilnya belum sempurna.

Konsekuensi merupakan bagian penting dalam proses belajar. Saat seseorang melakukan berbagai kesalahan, pengalaman yang muncul setelahnya bisa membantu mereka dalam memahami risiko dan mengatasi masalah serupa di masa mendatang.

Oleh karena itu, selama tidak membahayakan keselamatan dan menimbulkan dampak serius, membiarkan seseorang menghadapi konsekuensi yang wajar dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran.

Ketergantungan yang berlebih dapat mengurangi kemandirian. Padahal, setiap orang perlu memiliki ruang untuk mengambil keputusan dan menentukan arah hidupnya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan tanpa mengambil alih tanggungjawab yang seharusnya dapat mereka jalankan sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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