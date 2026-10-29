8 Keunggulan Orang Lebih Suka Mendengarkan daripada Banyak Bicara, Salah Satunya Memiliki Kecerdasan

JawaPos.com - Sesuatu yang tidak kalah penting dalam kehidupan adalah kemampuan mendengarkan.

Namun, tidak semua orang mampu menjadi pendengar yang baik.

Salah satu keunggulan orang yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara adalah memiliki wawasan yang luas karena terbuka terhadap berbagai informasi dan sudut pandang.

Tidak hanya itu, ada sejumlah karakteristik yang membedakan orang yang lebih suka mendengarkan dari mereka yang cenderung mendominasi percakapan.

Melansir informasi dari laman .aconsciousrethink pada (23/10) berikut sejumlah ciri yang umumnya hanya dimiliki oleh orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara.

Rasa ingin tahu tinggi

Salah satu karakteristik utama pendengar yang baik adalah cenderung lebih senang mempelajari berbagai hal, termasuk topik yang menarik. Oleh sebab itu, pendengar yang baik lebih mengutamakan keinginan untuk mengenal daripada terus membicarakan diri sendiri.

Sabar

Seseorang yang sabar cenderung mampu menyimak cerita orang lain tanpa mudah kehilangan perhatian. Mereka memberikan kesempatan pada lawan bicara untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sikap tersebut membuat orang lain merasa nyaman saat harus berbincang dengan mereka.

Murah hati

Seorang pendengar yang baik menunjukkan sikap murah hati. Mereka tidak merasa perlu mendominasi pembicaraan atau terus menerus mencari perhatian. Sebaliknya, mereka bersedia memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dibicarakan.

Berhati-hati dalam bertindak

Karakteristik lain dari orang yang lebih suka mendengarkan adalah sikap kehati-hatian. Mereka cenderung lebih terbuka pada orang terdekat yang sudah dipercaya. Setelah merasa yakin bahwa seseorang dapat dipercaya dan tidak mudah menghakimi pilihan hidupnya, mereka akan lebih nyaman membagikan pengalamannya.

Sopan santun