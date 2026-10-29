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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.30 WIB

8 Keunggulan Orang Lebih Suka Mendengarkan daripada Banyak Bicara, Salah Satunya Memiliki Kecerdasan

Ilustrasi seseorang yang sedang mendengarkan/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang mendengarkan/Magnific

JawaPos.com - Sesuatu yang tidak kalah penting dalam kehidupan adalah kemampuan mendengarkan. 

Namun, tidak semua orang mampu menjadi pendengar yang baik.

Salah satu keunggulan orang yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara adalah memiliki wawasan yang luas karena terbuka terhadap berbagai informasi dan sudut pandang.  

Tidak hanya itu, ada sejumlah karakteristik yang membedakan orang yang lebih suka mendengarkan dari mereka yang cenderung mendominasi percakapan. 

Melansir informasi dari laman .aconsciousrethink pada (23/10) berikut sejumlah ciri yang umumnya hanya dimiliki oleh orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara.

Salah satu karakteristik utama pendengar yang baik adalah cenderung lebih senang mempelajari berbagai hal, termasuk topik yang menarik. Oleh sebab itu, pendengar yang baik lebih mengutamakan keinginan untuk mengenal daripada terus membicarakan diri sendiri. 

Seseorang yang sabar cenderung mampu menyimak cerita orang lain tanpa mudah kehilangan perhatian. Mereka memberikan kesempatan pada lawan bicara untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sikap tersebut membuat orang lain merasa nyaman saat harus berbincang dengan mereka.

Seorang pendengar yang baik menunjukkan sikap murah hati. Mereka tidak merasa perlu mendominasi pembicaraan atau terus menerus mencari perhatian. Sebaliknya, mereka bersedia memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dibicarakan.

Karakteristik lain dari orang yang lebih suka mendengarkan adalah sikap kehati-hatian. Mereka cenderung lebih terbuka pada orang terdekat yang sudah dipercaya. Setelah merasa yakin bahwa seseorang dapat dipercaya dan tidak mudah menghakimi pilihan hidupnya, mereka akan lebih nyaman membagikan pengalamannya.

Seorang pedengar yang baik, mereka lebih memilih untuk bersikap toleran dan ramah daripada memotong pembicaraan secara kasar. Sikap menghargai orang lain ini memberikan kesempatan bagi lawan bicara untuk mengutarakan pikiran, perasaan, dan pendapatnya.

Editor: Hanny Suwindari
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