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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.27 WIB

5 Kualitas yang Membuat Seseorang Tetap Bisa Menjadi Pemimpin Meski Tidak Banyak Bicara

Ilustrasi aksi/Magnific - Image

Ilustrasi aksi/Magnific

JawaPos.com - Seseorang yang tidak banyak bicara juga berpotensi menjadi seorang pemimpin. 

Dikutip dari lpcentre pada (23/10) silent leadership merupakan gaya kepemimpinan yang mengandalkan tindakan, bukan sekedar perintah atau kata-kata untuk memberikan pengaruh positif pada orang lain.

Kepemimpinan dengan gaya ini mengedepankan kepedulian, motivasi, serta upaya mendorong anggota tim untuk berkembang melalui sikap dan tindakan.

Kualitas yang ditunjukkan oleh pemimpin dengan tipe ini berfokus pada keteladanan, kemampuan mendengarkan, dan membangun rasa hormat secara alami melalui kerendahan hati serta kecerdasan emosional.

Mereka yang memiliki karakteristik kepemimpinan seperti ini juga mampu menjaga ketenangan dalam berbagai situasi.

Mereka berupaya menciptakan suasana kerja yang kondusif agar setiap anggota tim merasa aman dan memiliki kesempatan untuk berkembang. 

Berikut 5 lima kualitas yang mencerminkan gaya silent leadership, meskipun gaya kepemimpinannya tidak banyak bicara. 

Pemimpin yang tidak banyak bicara tidak berusaha menampilkan diri sebagai satu-satunya sosok yang paling unggul atau paling berpengaruh dalam tim. Sebaliknya, mereka membiarkan kepercayaan diri yang stabil dan kemampuan yang kuat tercermin melalui tindakan nyata.

Kualitas ini ditunjukkan dengan gaya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mereka berusaha bersikap terbuka dan rendah hati supaya orang lain merasa nyaman menyampaikan pendapat maupun menawarkan solusi. 

Kemampuan mendengarkan juga dapat mendukung motivasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan saat menghadapi krisis. Dalam situasi tertentu, tindakan nyata bahkan dapat memberikan  pengaruh lebih besar daripada kata-kata.

Editor: Hanny Suwindari
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