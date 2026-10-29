10 Kebiasaan yang Membantu Seseorang Lebih Fokus di Tengah Banyak Distraksi

JawaPos.com - Sulit mempertahankan fokus bukan perkara yang sederhana.

Banyak orang mungkin merasa kehilangan konsentrasi sampai mengalami burnout saat harus menangani banyak pekerjaan sekaligus, tetapi belum ada satupun yang berhasil diselesaikan.

Mempertahankan fokus juga termasuk dalam salah satu skill yang sulit. Terutama jika anda bekerja di tengah berbagai tekanan dan gangguan.

Mulai dari proyek besar, tuntutan multitasking, kebisingan, lingkungan yang tidak kondusif, distraksi media sosial, sampai gangguan dari orang-orang sekitar.

Namun, ada 10 cara yang dapat membantu anda mempertahankan fokus di tengah banyak distraksi.

Melansir informasi dari laman healthline pada (23/10) berikut sejumlah cara untuk mengembalikan fokus agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif.

Menyingkirkan gangguan

Fokus bisa teralihkan dengan berbagai macam bentuk. Seperti kebisingan, benda-benda yang mengganggu, notifikasi, HP, sampai orang-orang di sekitar. Anda dapat mengurangi hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian. Mulai dari berpindah ke tempat yang lebih kondusif, menonaktifkan HP, menutup pintu, memutar musik klasik, sampai merapikan meja kerja.

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Minum kopi

Aktivitas meminum kopi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan mempertahankan fokus. Namun, untuk memperoleh manfaat kognitif dari kafein, sebaiknya anda mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup. Anda disarankan mengkonsumsi kafein dalam takaran 400 mg perhari. Terlalu banyak asupan kafein bisa membuat anda merasa cemas dan justru kehilangan fokus.

Menggunakan teknik pomodoro

Teknik pomodoro membantu anda melatih otak untuk mempertahankan fokus dalam periode singkat. Teknik pomodoro dimulai dengan mengatur waktu selama 25 menit dengan pemberian jeda antara istirahat 5 menit dan bekerja kembali.

Membatasi akses medsos