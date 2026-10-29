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Penulis: Hanny Suwindari
Jumat, 30 Oktober 2026 | 02.24 WIB

10 Kebiasaan yang Membantu Seseorang Lebih Fokus di Tengah Banyak Distraksi

Ilustrasi mempertahankan fokus/Magnific - Image

Ilustrasi mempertahankan fokus/Magnific

JawaPos.com - Sulit mempertahankan fokus bukan perkara yang sederhana. 

Banyak orang mungkin merasa kehilangan konsentrasi sampai mengalami burnout saat harus menangani banyak pekerjaan sekaligus, tetapi belum ada satupun yang berhasil diselesaikan. 

Mempertahankan fokus juga termasuk dalam salah satu skill yang sulit. Terutama jika anda bekerja di tengah berbagai tekanan dan gangguan. 

Mulai dari proyek besar, tuntutan multitasking, kebisingan, lingkungan yang tidak kondusif, distraksi media sosial, sampai gangguan dari orang-orang sekitar.

Namun, ada 10 cara yang dapat membantu anda mempertahankan fokus di tengah banyak distraksi. 

Melansir informasi dari laman healthline pada (23/10) berikut sejumlah cara untuk mengembalikan fokus agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif.

Fokus bisa teralihkan dengan berbagai macam bentuk. Seperti kebisingan, benda-benda yang mengganggu, notifikasi, HP, sampai orang-orang di sekitar. Anda dapat mengurangi hal-hal yang dapat  mengalihkan perhatian. Mulai dari berpindah ke tempat yang lebih kondusif, menonaktifkan HP, menutup pintu, memutar musik klasik, sampai merapikan meja kerja.

Aktivitas meminum kopi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan mempertahankan fokus. Namun, untuk memperoleh manfaat kognitif dari kafein, sebaiknya anda mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup. Anda disarankan mengkonsumsi kafein dalam takaran 400 mg  perhari. Terlalu banyak asupan kafein bisa membuat anda merasa cemas dan justru kehilangan fokus. 

Teknik pomodoro membantu anda melatih otak untuk mempertahankan fokus dalam periode singkat. Teknik pomodoro dimulai dengan mengatur waktu selama 25 menit dengan pemberian jeda antara istirahat 5 menit dan bekerja kembali. 

Jika anda mudah terdistraksi karena pengaruh media sosial, maka pertimbangkan cara untuk membatasi akses. Anda bisa membatasi waktu penggunaan, memblokir, sampai menyaring pesan dari orang-orang tertentu.

Editor: Hanny Suwindari
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