6 Pengalaman Masa Kecil Anak Enggan Meminta Tolong Ketika Dewasa, Bukan Tanda Kemandirian

JawaPos.com - Coba lihatlah lebih dalam jika menjumpai seseorang yang tidak pernah minta tolong kepada siapa pun.

Tidak selalu berarti mereka mandiri, tapi bisa saja mereka enggan bahkan kesulitan untuk meminta tolong.

Mengapa rasa enggan meminta tolong ini bisa terjadi? Mungkin, pengalaman-pengalaman masa kecil yang dilalui salah satu jawabannya.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (29/10), berikut ini enam pengalaman masa kecil yang membentuk seorang anak enggan minta tolong ketika dewasa.



1. Dipaksa Dewasa Terlalu Cepat

Parentification atau pembalikan peran orang tua-anak, sebuah fenomena yang jauh lebih sering terjadi dari yang dibayangkan banyak orang.

Lama-kelamaan, peran menjadi terbalik, sang anak merasa harus menyelesaikan segala sesuatunya sendiri alih-alih meminta bantuan kepada orang lain.

Sang anak pun menjadi dewasa terlalu cepat.

Bentuk dari praktik ini tidak selalu jelas, bisa dengan orang tua meminta sang anak untuk ikut mengambil keputusan terkait permasalahan yang belum bisa dipahami dan bukan tanggung jawabnya, melibatkan sang anak dalam konflik rumah tangga, atau melimpahkan tugas merawat adik-adik kepada sang anak.

2. Tidak Mendapat Perhatian secara Emosional



Dimarahi karena menangis atau saat perasaan yang mendalam justru diabaikan bisa menjadi pengalaman tak terlupakan, tapi lebih dalam dari itu, membuat sang anak merasa tidak mendapatkan dukungan emosional yang memadai.

Pengabaian emosional ini menjadikan sang anak lebih memilih untuk memendam emosinya sendiri, karena merasa bahwa emosi yang dirasakannya itu bukan sesuatu yang wajar.

Lambat laun, sang anak menjadi enggan berbagi perasaan kepada orang lain apalagi meminta bantuan.

3. Ditekan untuk Menjadi yang Terbaik



Seorang anak yang diberi tekanan terlalu besar, kesehatan mentalnya akan terganggu.

Dorongan mencapai kesempurnaan ini mengesampingkan segalanya, menghambat sang anak untuk belajar cara mengatasi masalah.

Meski ada orang-orang yang berkembang dengan baik di bawah tekanan, tapi tekanan yang berlebihan, dapat membuat seseorang merasa seolah-olah dan terus-menerus mengalami kegagalan.