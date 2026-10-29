Selalu Salah Paham dengan Pasangan? Kenali Fenomena Negative Sentiment Override

Ilustrasi pasangan saat Bertengkar (magnific)
JawaPos.com - Pernah merasa pasangan selalu mengatakan hal yang salah, bahkan ketika ia hanya bertanya atau mencoba menunjukkan perhatian?
Situasi ini bisa muncul ketika hubungan dipenuhi kekecewaan, pertengkaran, atau perasaan tidak dihargai. Akibatnya, ucapan yang sebenarnya netral justru terdengar seperti kritik.
Menurut artikel Psychology Today, pola tersebut berkaitan dengan fenomena psikologis yang disebut negative sentiment override.
Fenomena ini terjadi ketika seseorang cenderung menafsirkan perkataan dan tindakan pasangannya secara negatif, meskipun maksud sebenarnya belum tentu buruk.
Penelitian John dan Julie Gottman menjelaskan bahwa ketika hubungan dipenuhi ketegangan, kekecewaan dapat memengaruhi cara seseorang memandang pasangannya.
Ucapan sederhana seperti “Kamu baik-baik saja?” bisa dianggap sebagai sindiran, sementara ungkapan kasih sayang justru diragukan ketulusannya. Lama-kelamaan, prasangka tersebut membuat kedua pihak semakin sulit memahami satu sama lain.
Salah satu pemicunya adalah ketidakseimbangan antara kritik dan kehangatan emosional. Ketika seseorang merasa kurang diperhatikan, jarang mendapatkan apresiasi, atau terus-menerus kecewa terhadap perilaku pasangan, rasa aman dalam hubungan dapat berkurang.
Akibatnya, pikiran menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan disakiti. Masalahnya, pasangan yang merasa terus disalahartikan juga bisa bersikap defensif, membalas dengan kemarahan, atau menarik diri. Reaksi ini kemudian memperkuat prasangka negatif yang sudah terbentuk.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022