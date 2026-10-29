Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 22.18 WIB

Selalu Salah Paham dengan Pasangan? Kenali Fenomena Negative Sentiment Override

Ilustrasi pasangan saat Bertengkar (magnific) - Image

Ilustrasi pasangan saat Bertengkar (magnific)

JawaPos.com - Pernah merasa pasangan selalu mengatakan hal yang salah, bahkan ketika ia hanya bertanya atau mencoba menunjukkan perhatian?

Situasi ini bisa muncul ketika hubungan dipenuhi kekecewaan, pertengkaran, atau perasaan tidak dihargai. Akibatnya, ucapan yang sebenarnya netral justru terdengar seperti kritik.

Menurut artikel Psychology Today, pola tersebut berkaitan dengan fenomena psikologis yang disebut negative sentiment override.

Fenomena ini terjadi ketika seseorang cenderung menafsirkan perkataan dan tindakan pasangannya secara negatif, meskipun maksud sebenarnya belum tentu buruk.

Penelitian John dan Julie Gottman menjelaskan bahwa ketika hubungan dipenuhi ketegangan, kekecewaan dapat memengaruhi cara seseorang memandang pasangannya.

Ucapan sederhana seperti “Kamu baik-baik saja?” bisa dianggap sebagai sindiran, sementara ungkapan kasih sayang justru diragukan ketulusannya. Lama-kelamaan, prasangka tersebut membuat kedua pihak semakin sulit memahami satu sama lain.

Salah satu pemicunya adalah ketidakseimbangan antara kritik dan kehangatan emosional. Ketika seseorang merasa kurang diperhatikan, jarang mendapatkan apresiasi, atau terus-menerus kecewa terhadap perilaku pasangan, rasa aman dalam hubungan dapat berkurang.

Akibatnya, pikiran menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan disakiti. Masalahnya, pasangan yang merasa terus disalahartikan juga bisa bersikap defensif, membalas dengan kemarahan, atau menarik diri. Reaksi ini kemudian memperkuat prasangka negatif yang sudah terbentuk.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cara Memahami Pasangan Introvert agar Hubungan Lebih Nyaman, Ini 13 Hal yang Bisa Memicu Konflik - Image
Kepribadian

Cara Memahami Pasangan Introvert agar Hubungan Lebih Nyaman, Ini 13 Hal yang Bisa Memicu Konflik

Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.41 WIB

Jika Kamu Menemukan 6 Tanda Ini pada Pasanganmu, Dia Mungkin adalah Pasangan yang Tepat - Image
Kepribadian

Jika Kamu Menemukan 6 Tanda Ini pada Pasanganmu, Dia Mungkin adalah Pasangan yang Tepat

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.18 WIB

7 Alasan Mengapa Pasangan yang “Cukup Baik” Lebih Baik daripada Pasangan yang Sempurna - Image
Lifestyle

7 Alasan Mengapa Pasangan yang “Cukup Baik” Lebih Baik daripada Pasangan yang Sempurna

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.52 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore