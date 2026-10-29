Selalu Salah Paham dengan Pasangan? Kenali Fenomena Negative Sentiment Override

JawaPos.com - Pernah merasa pasangan selalu mengatakan hal yang salah, bahkan ketika ia hanya bertanya atau mencoba menunjukkan perhatian?

Situasi ini bisa muncul ketika hubungan dipenuhi kekecewaan, pertengkaran, atau perasaan tidak dihargai. Akibatnya, ucapan yang sebenarnya netral justru terdengar seperti kritik.

Menurut artikel Psychology Today, pola tersebut berkaitan dengan fenomena psikologis yang disebut negative sentiment override.

Fenomena ini terjadi ketika seseorang cenderung menafsirkan perkataan dan tindakan pasangannya secara negatif, meskipun maksud sebenarnya belum tentu buruk.

Penelitian John dan Julie Gottman menjelaskan bahwa ketika hubungan dipenuhi ketegangan, kekecewaan dapat memengaruhi cara seseorang memandang pasangannya.

Ucapan sederhana seperti “Kamu baik-baik saja?” bisa dianggap sebagai sindiran, sementara ungkapan kasih sayang justru diragukan ketulusannya. Lama-kelamaan, prasangka tersebut membuat kedua pihak semakin sulit memahami satu sama lain.

Salah satu pemicunya adalah ketidakseimbangan antara kritik dan kehangatan emosional. Ketika seseorang merasa kurang diperhatikan, jarang mendapatkan apresiasi, atau terus-menerus kecewa terhadap perilaku pasangan, rasa aman dalam hubungan dapat berkurang.