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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 22.06 WIB

Bukan Sekadar Mengucapkan Maaf, Ini yang Dibutuhkan untuk Memulihkan Kepercayaan

seseorang yang meminta maaf / foto: Magnific/elitestudio - Image

seseorang yang meminta maaf / foto: Magnific/elitestudio

JawaPos.com - Mengucapkan kata maaf sering dianggap sebagai langkah utama untuk menyelesaikan konflik. Namun, dalam sejumlah hubungan, permintaan maaf justru tidak selalu membuat orang yang terluka merasa lebih baik.

Luka akibat pengkhianatan, janji yang diingkari, atau sikap tidak peduli membutuhkan lebih dari sekadar ucapan singkat.

Menurut artikel Psychology Today, seseorang sering kali membutuhkan pengakuan bahwa kesalahan benar-benar terjadi dan dampaknya dipahami oleh pihak yang menyebabkannya.

Salah satu alasan permintaan maaf terasa kurang memuaskan adalah adanya perbedaan cara pandang antara orang yang melakukan kesalahan dan orang yang mengalaminya.

Dalam psikologi sosial, perbedaan ini dikenal sebagai magnitude gap, yaitu kesenjangan dalam menilai besarnya dampak suatu tindakan.

Pihak yang melakukan kesalahan mungkin menganggap masalahnya kecil dan mudah dilupakan, sedangkan orang yang terluka bisa merasakan dampak yang jauh lebih besar dan bertahan lama.

Akibatnya, ucapan maaf yang terlalu sederhana justru dapat membuat korban merasa bahwa pengalaman dan perasaannya tidak dianggap penting.

Penelitian yang dibahas Eaton bersama rekan-rekannya dalam jurnal Personality and Social Psychology Bulletin pada 2006 menunjukkan pentingnya validasi dalam proses pengampunan.

Editor: Novia Tri Astuti
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