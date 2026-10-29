Bukan Sekadar Mengucapkan Maaf, Ini yang Dibutuhkan untuk Memulihkan Kepercayaan

seseorang yang meminta maaf / foto: Magnific/elitestudio
JawaPos.com - Mengucapkan kata maaf sering dianggap sebagai langkah utama untuk menyelesaikan konflik. Namun, dalam sejumlah hubungan, permintaan maaf justru tidak selalu membuat orang yang terluka merasa lebih baik.
Luka akibat pengkhianatan, janji yang diingkari, atau sikap tidak peduli membutuhkan lebih dari sekadar ucapan singkat.
Menurut artikel Psychology Today, seseorang sering kali membutuhkan pengakuan bahwa kesalahan benar-benar terjadi dan dampaknya dipahami oleh pihak yang menyebabkannya.
Salah satu alasan permintaan maaf terasa kurang memuaskan adalah adanya perbedaan cara pandang antara orang yang melakukan kesalahan dan orang yang mengalaminya.
Dalam psikologi sosial, perbedaan ini dikenal sebagai magnitude gap, yaitu kesenjangan dalam menilai besarnya dampak suatu tindakan.
Pihak yang melakukan kesalahan mungkin menganggap masalahnya kecil dan mudah dilupakan, sedangkan orang yang terluka bisa merasakan dampak yang jauh lebih besar dan bertahan lama.
Akibatnya, ucapan maaf yang terlalu sederhana justru dapat membuat korban merasa bahwa pengalaman dan perasaannya tidak dianggap penting.
Penelitian yang dibahas Eaton bersama rekan-rekannya dalam jurnal Personality and Social Psychology Bulletin pada 2006 menunjukkan pentingnya validasi dalam proses pengampunan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022