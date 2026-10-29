Kriteria Orang Baik dalam Benak Baby Boomer sampai Gen Z, Berubah Seiring Berkembangnya Zaman

JawaPos.com - Pasti banyak yang mengira kalau kriteria orang baik itu template dan tidak mungkin berubah dari dulu sampai sekarang.

Tapi, pendapat tersebut sekarang terbantahkan.

Seiring berkembangnya zaman, Baby Boomer sampai Gen Z memiliki pendapat dan kriterianya masing-masing tentang siapa yang disebut orang baik, seperti yang dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (28/10).

Generasi Baby Boomer

Mereka yang lahir 1946–1964 beranggapan bahwa kriteria orang baik berkaitan erat dengan integritas.

Mereka cenderung memandang karakter baik itu berarti melakukan hal yang benar, meski orang lain tidak melihatnya.

Mungkin karena generasi yang mulai memasuki usia pensiun ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sikap bertanggung jawab atas tindakan pribadi.

Jadi, bagi mereka perkataan seseorang harus dapat dipegang, sementara mencari-cari alasan sering kali dianggap kurang baik atau 'red flag'.

Memenuhi komitmen dan hadir tepat waktu sesuai janji adalah contoh perilaku dari seseorang yang mereka sebut sebagai orang baik.