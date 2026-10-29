Kriteria Orang Baik dalam Benak Baby Boomer sampai Gen Z, Berubah Seiring Berkembangnya Zaman

Ilustrasi, kriteria orang baik Baby Boomer sampai Gen Z. Magnific/ magnific.
JawaPos.com - Pasti banyak yang mengira kalau kriteria orang baik itu template dan tidak mungkin berubah dari dulu sampai sekarang.
Tapi, pendapat tersebut sekarang terbantahkan.
Seiring berkembangnya zaman, Baby Boomer sampai Gen Z memiliki pendapat dan kriterianya masing-masing tentang siapa yang disebut orang baik, seperti yang dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (28/10).
Generasi Baby Boomer
Mereka yang lahir 1946–1964 beranggapan bahwa kriteria orang baik berkaitan erat dengan integritas.
Mereka cenderung memandang karakter baik itu berarti melakukan hal yang benar, meski orang lain tidak melihatnya.
Mungkin karena generasi yang mulai memasuki usia pensiun ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sikap bertanggung jawab atas tindakan pribadi.
Jadi, bagi mereka perkataan seseorang harus dapat dipegang, sementara mencari-cari alasan sering kali dianggap kurang baik atau 'red flag'.
Memenuhi komitmen dan hadir tepat waktu sesuai janji adalah contoh perilaku dari seseorang yang mereka sebut sebagai orang baik.
Mereka juga sangat menghargai kerja keras dan sikap dapat diandalkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022