Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Endah Primasari Utami
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.29 WIB

Kriteria Orang Baik dalam Benak Baby Boomer sampai Gen Z, Berubah Seiring Berkembangnya Zaman

Ilustrasi, kriteria orang baik Baby Boomer sampai Gen Z. Magnific/ magnific. - Image

Ilustrasi, kriteria orang baik Baby Boomer sampai Gen Z. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Pasti banyak yang mengira kalau kriteria orang baik itu template dan tidak mungkin berubah dari dulu sampai sekarang.

Tapi, pendapat tersebut sekarang terbantahkan.

Seiring berkembangnya zaman, Baby Boomer sampai Gen Z memiliki pendapat dan kriterianya masing-masing tentang siapa yang disebut orang baik, seperti yang dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (28/10).

Generasi Baby Boomer

Mereka yang lahir 1946–1964 beranggapan bahwa kriteria orang baik berkaitan erat dengan integritas.

Mereka cenderung memandang karakter baik itu berarti melakukan hal yang benar, meski orang lain tidak melihatnya.

Mungkin karena generasi yang mulai memasuki usia pensiun ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sikap bertanggung jawab atas tindakan pribadi.

Jadi, bagi mereka perkataan seseorang harus dapat dipegang, sementara mencari-cari alasan sering kali dianggap kurang baik atau 'red flag'.

Memenuhi komitmen dan hadir tepat waktu sesuai janji adalah contoh perilaku dari seseorang yang mereka sebut sebagai orang baik.

Mereka juga sangat menghargai kerja keras dan sikap dapat diandalkan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arti Garis Kehidupan pada Telapak Tangan terhadap Kepribadian Seseorang, Simak - Image
Kepribadian

Arti Garis Kehidupan pada Telapak Tangan terhadap Kepribadian Seseorang, Simak

Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.39 WIB

6 Kepribadian Remaja yang Orang Tuanya Tidak Percaya dengannya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Kepribadian Remaja yang Orang Tuanya Tidak Percaya dengannya Menurut Psikologi

Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.00 WIB

7 Kepribadian Akibat Pola Asuh Orang Tua yang Terlalu Menekankan Nilai dan Aturan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Kepribadian Akibat Pola Asuh Orang Tua yang Terlalu Menekankan Nilai dan Aturan Menurut Psikologi

Selasa, 27 Oktober 2026 | 22.52 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore