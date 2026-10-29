Introvert Bisa Juga Merasa Kesepian, Ini 10 Hal yang Biasa Mereka Lakukan Saat Mendambakan Koneksi

JawaPos.com - Seorang yang introvert memang menikmati Waktu sendirian, tapi di saat yang sama, mereka juga merindukan kehadiran orang lain dengan cara yang sangat khas.

Perasaan ini cukup membingungkan bagi seorang introvert hingga membuat pikiran mereka mencari jenis interaksi yang 'tepat' untuk menghilangkan rasa kesepian semacam itu.

Dilansir JawaPos.com dari cottonwoodpsychology pada Jumat (23/10), berikut ini sebelas hal yang dilakukan introvert jika mereka membutuhkan koneksi namun tetap melindungi keterbatasan energi yang mereka miliki.

1. Menulis Pesan, Lalu Menghapusnya

Seorang introvert yang merasa kesepian dan mendambakan koneksi akan membuka aplikasi pesan, kemudian mengetik 'Hai, apa kabar?', lalu menghapusnya.

Mereka bertanya-tanya apakah pesan tersebut membuatnya terkesan terlalu bergantung pada orang lain, canggung, atau terlambat untuk dikirimkan.

Seperti diketahui, menjalin komunikasi bagi introvert terasa seperti melangkah ke atas panggung, bahkan untuk pesan singkat sekali pun.

2. Menghubungi Satu Orang yang Terasa Aman

Saat merasa kesepian, seseorang akan teringat pada satu sosok yang terasa menenangkan dan stabil, demikian pula dengan seorang introvert.