11 Keunggulan Orang yang Suka Mendengarkan daripada Banyak Bicara, Sebuah Kualitas Diri

Ilustrasi, orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara. Magnific/ magnific.
JawaPos.com - Di era modern dan dunia yang semakin berisik ini, semakin jarang ditemui orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara.
Padahal, orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki orang lain.
Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (23/10), keunggulan-keunggulan tersebut pada akhirnya membuat orang lain merasa diterima, dipahami, serta merasa terhubung.
Ini adalah aspek penting untuk membangun hubungan yang sehat serta memupuk relasi sosial yang bermakna.
Berikut ini sebelas keunggulan orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara.
1. Sangat Piawai dalam Refleksi Diri
Orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara tidak hanya fokus untuk menjadi pendengar yang baik, tapi juga memberi kesempatan bagi diri mereka untuk memproses informasi serta mengenali emosi yang dirasakan.
Mereka memanfaatkan jeda atau keheningan saat orang lain berbicara untuk menelaah perasaannya sendiri.
mereka menyediakan ruang untuk refleksi, bahkan setelah percakapan berakhir.
Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran diri serta kesehatan emosional secara keseluruhan sehingga hubungan yang dibangun memiliki makna.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022