11 Keunggulan Orang yang Suka Mendengarkan daripada Banyak Bicara, Sebuah Kualitas Diri

JawaPos.com - Di era modern dan dunia yang semakin berisik ini, semakin jarang ditemui orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara.

Padahal, orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (23/10), keunggulan-keunggulan tersebut pada akhirnya membuat orang lain merasa diterima, dipahami, serta merasa terhubung.

Ini adalah aspek penting untuk membangun hubungan yang sehat serta memupuk relasi sosial yang bermakna.

Berikut ini sebelas keunggulan orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara.

1. Sangat Piawai dalam Refleksi Diri

Orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara tidak hanya fokus untuk menjadi pendengar yang baik, tapi juga memberi kesempatan bagi diri mereka untuk memproses informasi serta mengenali emosi yang dirasakan.

Mereka memanfaatkan jeda atau keheningan saat orang lain berbicara untuk menelaah perasaannya sendiri.

mereka menyediakan ruang untuk refleksi, bahkan setelah percakapan berakhir.