Hati-Hati! Jika Orang Baik Mengucapkan 8 Kalimat Ini, Tandanya Mereka Sudah Lelah Dimanfaatkan!

Ilustrasi, orang baik yang sudah lelah dimanfaatkan. Magnific/ karlyukav.
JawaPos.com - Pada akhirnya, orang yang paling baik hati sekalipun pasti akan merasa lelah jika diperlakukan seolah-olah tindakan mereka adalah sesuatu yang menjadi hak orang lain untuk menuntutnya.
Ini akan menjadi titik balik untuk mereka dan mulai mengeluarkan kalimat-kalimat tertentu yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk berhenti membiarkan orang lain menginjak-injak dirinya.
Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (20/10), berikut ini delapan kalimat yang akan diucapkan oleh orang baik yang sudah lelah dimanfaatkan dan diperlakukan semena-mena.
1. 'Saya Tidak Bisa'
Orang baik yang sudah lelah dimanfaatkan dan diperlakukan semena-mena tidak lagi merasa harus meninggalkan kehidupannya hanya untuk orang lain yang membutuhkan sesuatu.
Mereka telah menyadari bahwa waktu dan energi mereka berharga.
Jadi, mereka tidak harus selalu siap sedia kapan pun diminta oleh siapa pun.
Mereka juga tahu bahwa dirinya tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan atau mencari alasan yang dapat diterima.
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Jawa Pos
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