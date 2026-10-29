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Penulis: Endah Primasari Utami
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Jiwa Penolong atau Pemimpin yang Ada dalam Diri? Ketahui Melalui Gambar Gramofon dan Burung Berikut

Gambar gramofon dan burung yang ungkap jiwa penolong atau pemimpin-kah Anda. Sumber: Instagram thespiritualflame. - Image

Gambar gramofon dan burung yang ungkap jiwa penolong atau pemimpin-kah Anda. Sumber: Instagram thespiritualflame.

JawaPos.com - Sungguh mengasyikkan melakukan tes kepribadian untuk mengenal diri lebih jauh.

Misalnya gambar gramofon dan burung ini yang diyakini memandu Anda menyadari apakah jiwa penolong atau pemimpin yang sebenarnya ada di dalam diri Anda, seperti dilansir JawaPos.com dari thespiritualflame pada Kamis (29/10).

1. Gramofon

Anda itu sosok yang penuh kasih dan welas asih.

Jiwa penolong Anda hadir secara alami yang membuat Anda senang membantu orang lain sampai-sampai diri Anda kelelahan.

Tidak cukup sampai disitu, Anda pun mampu menerima orang lain apa adanya serta tidak terburu-buru menghakimi seseorang.

Rumah dan keluarga adalah segala-galanya untuk Anda, mungkin berkat ikatan emosional yang terjalin sangat kuat karena Anda menemukan kedamaian dan kenyamanan di dalamnya.

Di dunia profesional, Anda penuh semangat lagi pekerja keras.

Anda romantis dan penuh imajinasi.

Namun, disisi lain, Anda intuitif dan cenderung tertutup atau introvert sehingga sangat selektif dalam menentukan tindakan serta orang-orang yang berhak hadir dalam hidup Anda.

Mungkin ini salah satu sebab lingkaran pertemanan Anda menjadi tidak terlalu luas terlebih Anda lebih senang menghabiskan waktu dalam kesendirian.

Dengan menghabiskan waktu di alam atau kesendirian, Anda merasa lebih membumi dan terhubung dengan diri sendiri.

Meski demikian, Anda mendambakan rasa memiliki, baik terhadap tempat tinggal maupun orang-orang di sekitar.

Jadi, Anda sangat protektif terhadap orang-orang yang Anda sayangi.

2. Burung

Anda menaruh ketertarikan emosional yang dalam pada pekerjaan.

Editor: Hanny Suwindari
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