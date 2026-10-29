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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.02 WIB

Sulit Memaafkan Orang yang Menyakiti? Ini Penjelasan dari Sudut Pandang Psikologi

Ilustrasi orang yang sulit memaafkan. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang sulit memaafkan. (Freepik)

JawaPos.com - Memaafkan seseorang yang pernah menyakiti hati bukanlah perkara mudah. Pengkhianatan, kebohongan, atau janji yang dilanggar dapat meninggalkan kenangan yang terus membekas meskipun hubungan telah berakhir.

Namun, memaafkan bukan berarti harus melupakan semua kejadian tersebut. Menurut artikel Psychology Today, pengampunan justru berpotensi mengubah makna emosional sebuah kenangan sehingga rasa sakit yang menyertainya menjadi lebih ringan.

Penjelasan tersebut merujuk pada penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Emotion pada Juni 2026. Dalam penelitian itu, peserta diperlihatkan gambar-gambar yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan akibat tindakan orang lain.

Sebagian peserta kemudian memperoleh informasi bahwa orang yang menyebabkan pengalaman tersebut memahami dampak perbuatannya, menyesal, dan meminta maaf.

Ketika gambar yang sama ditampilkan kembali keesokan harinya, peserta yang telah memaafkan menunjukkan respons emosional negatif yang lebih rendah dibandingkan mereka yang belum memaafkan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa memaafkan mungkin membantu otak memperbarui makna emosional dari pengalaman masa lalu.

Ingatan tentang kejadian yang menyakitkan tidak serta-merta menghilang, tetapi perasaan yang muncul ketika mengingatnya dapat berubah.

Dengan kata lain, seseorang bisa tetap mengingat apa yang pernah terjadi tanpa harus terus-menerus merasakan intensitas kemarahan, kesedihan, atau kekecewaan yang sama seperti sebelumnya.

Meski demikian, proses memaafkan tidak selalu bisa dilakukan hanya dengan keputusan sepihak. Penelitian lain mengenai hubungan pasangan menunjukkan bahwa kesediaan untuk memaafkan berkaitan dengan bagaimana orang yang melakukan kesalahan merespons luka yang ditimbulkannya.

Kesediaan mendengarkan, mengakui perasaan pihak yang terluka, menunjukkan kepedulian, dan berusaha memperbaiki kesalahan dapat membantu membangun kembali kepercayaan. Permintaan maaf saja belum tentu cukup apabila tidak disertai perubahan sikap dan tindakan nyata.

Editor: Hanny Suwindari
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