Bebas Drama dan Beban Batin! 6 Kebiasaan Melelahkan yang Jarang Dilakukan Orang Santai dan Unbothere

Ilustrasi seseorang yang memiliki beban batin../ (Collective World)
JawaPos.com - Melihat seseorang yang selalu tampak tenang, santai, dan tidak mudah terpengaruh oleh drama sekitar sering kali membuat kita iri.
Banyak orang mendambakan kedamaian batin serupa agar tidak mudah stres saat menghadapi tekanan hidup sehari-hari.
Menurut ulasan psikologi dan gaya hidup dari YourTango yang ditulis oleh Lyss Micalizzi, menjadi sosok yang tenang dan unbothered bukanlah bakat bawaan, melainkan hasil dari perubahan pola pikir (mindset).
Sebagaimana disarankan oleh psikoterapis berlisensi Sharon Martin, kunci utamanya terletak pada keberanian untuk melepas hal-hal di luar kendali dan memfokuskan energi emosional pada hal yang benar-benar bisa kita atur.
Berikut enam kebiasaan melelahkan secara emosional yang secara tegas dihindari oleh orang-orang yang hidupnya tenang dan tidak mudah terganggu.
1. Berusaha Mengendalikan Hal-Hal di Luar Kontrol
Terpaku pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah hanya akan menguras energi mental dan berujung pada kekecewaan mendalam.
Orang yang tenang memilih untuk melepaskan obsesi mengontrol keadaan, serta belajar menerima kenyataan demi menjaga fokus pada aspek hidup yang bisa mereka kelola secara langsung.
2. Membentak atau Melampiaskan Emosi pada Orang Lain
Kehilangan kendali emosi hingga membentak tidak hanya menyakiti penerimanya, tetapi juga meninggalkan rasa bersalah pada pelakunya.
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