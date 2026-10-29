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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.34 WIB

Pura-Pura Baik-Baik Saja? Ini 7 Frasa Khas yang Suka Diucapkan Orang Stress Berat

Ilustrasi pura-pura baik-baik saja/Magnific - Image

Ilustrasi pura-pura baik-baik saja/Magnific

JawaPos.com - Menyembunyikan stres dan berpura-pura bahwa segalanya berada dalam kendali sering kali menjadi pilihan bagi banyak orang. Namun, menekan emosi secara terus-menerus tidak akan membuat ketegangan tersebut memudar.

Sebaliknya, kebiasaan menyangkal stres justru membawa dampak kognitif yang memicu titik jenuh dan kelelahan emosional yang jauh lebih berat.

Menurut ulasan psikologi dari YourTango yang ditulis oleh Zayda Slabbekoorn, menggunakan frasa-frasa penyangkalan menjadi mekanisme pertahanan diri yang keliru untuk mengabaikan akar masalah.

Sebagaimana disepakati oleh para ahli dari Stanford, menerima keberadaan stres secara jujur adalah langkah terbaik untuk mengatasinya, sementara berpura-pura kuat justru meningkatkan risiko krisis kesehatan mental seperti depresi dan kelelahan kronis (burnout).

Berikut tujuh frasa spesifik yang sering diucapkan oleh orang yang sangat stres saat berpura-pura semuanya baik-baik saja.

1.      'Aku hanya perlu bertahan sampai…'

Alih-alih meluangkan waktu untuk beristirahat saat tubuh membutuhkan jeda, orang yang mengalami stres berat sering menetapkan tenggat waktu semu bagi diri mereka sendiri.

Mereka meyakinkan pikiran bahwa mereka hanya perlu melewati hari ini atau bertahan hingga akhir pekan, meskipun penundaan istirahat ini justru makin merusak stamina fisik dan mental mereka.

2.      'Aku pernah mengalami yang lebih buruk dari ini'

Membandingkan beban saat ini dengan trauma atau masa-masa sulit di masa lalu sering kali digunakan untuk meremehkan kelelahan yang sedang dialami.

Editor: Hanny Suwindari
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