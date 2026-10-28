7 Tanda Anda Diam-Diam Dikendalikan, Kedok Kepedulian Bisa Jadi Alat Manipulasi

Ilustrasi seorang yang mengatur/Magnific
JawaPos.com - Insting anda terkadang kerap merasakan sesuatu berjalan dengan tidak beres.
Terutama saat seseorang menawarkan bantuannya untuk anda. Seolah-olah bantuan yang mereka berikan justru membuat semuanya menjadi semakin kacau.
Tindakan seperti ini bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang menggunakan dalih kepedulian untuk mengarahkan keputusan anda.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (21/10) berikut tanda-tanda bahwa sebenarnya anda sedang dikendalikan dengan kedok kepedulian.
Membelikan sesuatu secara tiba-tiba
Terkadang seseorang berusaha mengubah perilaku orang lain secara halus melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan hadiah yang tampak penuh perhatian.
Dengan begitu, suatu saat mereka melakukan kesalahan, mereka dapat mengungkit berapa banyak barang yang telah dikeluarkan untuk anda. Mereka bahkan berkata berapa besar usaha mereka dalam membantu anda.
Membuat keputusan untuk anda
Perilaku ini muncul dalam berbagai jenis hubungan saat seseorang mengambil keputusan demi kebaikan anda. Situasi ini biasanya berakhir dengan dua kemungkinan. Namun saat anda tidak mengikuti keputusan mereka dan berakhir salah, mereka akan terus mengkritik anda habis-habisan.
Ikut campur dalam hubungan
Seseorang yang memberikan nasehat demi kebaikan, biasanya bertujuan untuk mencampuri hubungan pribadi anda. Mereka bisa mempengaruhi bahwa seseorang dianggap membawa pengaruh buruk di dalam hidup anda.
Memberikan nasehat tanpa diminta
Orang yang suka mengendalikan sering terlihat memiliki keinginan untuk mengambil alih. Mereka memiliki gambaran tersendiri mengenai bagaimana sesuatu harus dilakukan dan ingin ikut campur di dalamnya. Jika anda tidak mengikuti sarannya, mereka bisa sangat marah dan membuat anda merasa bersalah.
Membantu disaat anda bisa
Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam melakukan sesuatu. Namun mereka yang berusaha memanipulasi, bisa menganggap cara tersebut salah hanya karena berbeda dari kebiasaannya.
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