Jam Tangan Bukan Cuma Penunjuk Waktu, Ini 7 Sifat yang Sering Dikaitkan dengan Pemakainya

JawaPos.com – Di tengah perkembangan teknologi yang membuat ponsel menjadi perangkat serbaguna, sebagian orang masih memilih jam tangan sebagai alat utama untuk mengetahui waktu. Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi pilihan tersebut dapat berkaitan dengan gaya hidup dan preferensi pribadi seseorang.

Bagi sebagian pemakainya, jam tangan bukan hanya aksesori untuk melengkapi penampilan. Benda ini juga dianggap praktis, mudah dilihat, dan membantu mereka mengetahui waktu tanpa perlu membuka ponsel yang dipenuhi berbagai notifikasi.

Selain fungsi utamanya, jam tangan juga memiliki nilai estetika dan makna tersendiri bagi penggunanya. Ada yang menyukai desain klasik, ada yang mengutamakan kepraktisan, dan ada pula yang merasa lebih nyaman menggunakan aksesori tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakteristik yang kerap dikaitkan dengan orang yang lebih memilih memakai jam tangan daripada memeriksa waktu melalui ponsel. Meski demikian, kebiasaan ini tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang.

1. Menghargai Tradisi dan Hal-Hal Klasik Di tengah maraknya perangkat digital, jam tangan tetap memiliki daya tarik tersendiri. Sebagian orang menyukai benda ini karena desainnya yang klasik serta nilai seni dan ketelitian yang melekat pada proses pembuatannya.

Bagi mereka, jam tangan bukan sekadar alat untuk melihat waktu, melainkan aksesori yang memiliki karakter dan sejarah. Model analog dengan jarum yang bergerak, misalnya, menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan angka digital di layar ponsel.

Pilihan tersebut dapat menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu yang bersifat klasik dan tidak mudah kehilangan daya tariknya meskipun tren terus berubah.

2. Menyukai Kepraktisan dan Kesederhanaan Membuka ponsel untuk melihat waktu terkadang membuat seseorang terdistraksi oleh pesan, media sosial, atau pemberitahuan lainnya. Hal sederhana yang awalnya hanya membutuhkan beberapa detik pun bisa berujung pada aktivitas lain.

Jam tangan menawarkan cara yang lebih langsung. Penggunanya cukup melirik pergelangan tangan tanpa harus membuka aplikasi atau menyalakan layar perangkat.