8 Gestur yang Menunjukkan Seseorang Cocok Dijadikan Teman Sejak Awal Berkenalan

Ilustrasi persahabatan/Magnific
JawaPos.com - Seseorang yang menyenangkan untuk diajak berteman memiliki sifat-sifat tertentu yang membuat orang lain merasa nyaman.
Kemampuan tersebut seolah telah muncul secara alami. Mereka biasanya memancarkan aura positif dan menularkan kebahagiaan pada orang-orang disekitarnya.
Mereka mudah diterima di berbagai lingkar pertemanan sampai dikenal sebagai sosok menyenangkan dan mudah diajak berteman.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (21/10) berikut tanda-tanda seseorang yang mudah diajak untuk berteman.
Mengingat detail percakapan
Mengingat percakapan yang pernah dilakukan dengan seseorang merupakan hal penting untuk mempererat hubungan dan membangun kedekatan.
Kemampuan mengingat detail percakapan berbeda-beda pada setiap orang. Jika anda lupa, cobalah membuat cerita singkat dalam pikiran untuk mengingat seseorang.
Menyebut nama lawan bicara
Menggunakan nama saat berbicara secara akrab dapat menjadi jembatan untuk membangun hubungan. Kebiasaan ini menunjukkan rasa hormat, membuat seseorang merasa dihargai, dan menciptakan kedekatan. Jika anda kesulitan mengingat nama, buatlah asosiasi yang menghubungkannya dengan orang yang bersangkutan.
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Memberikan kehangatan
Ada banyak cara untuk menyapa seseorang. Orang yang cenderung pendiam tidak nyaman dengan pelukan ataupun gestur besar, namun mereka tetap bisa menunjukkan keramahan melalui tindakan sederhana.
Sapaan sederhana terkadang berkembang menjadi percakapan singkat yang menyenangkan. Anda tetap bisa melakukannya sesuai dengan kepribadian masing-masing. Misalnya tersenyum pada orang lain.
Mengucapkan terima kasih
Mengucapkan terima kasih mungkin terlihat biasa. Namun, ungkapan tersebut menunjukkan penghargaan terhadap bantuan ataupun kebaikan yang diberikan seseorang. Secara tidak langsung, ungkapan tersebut mengingatkan anda bahwa manusia saling membutuhkan.
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